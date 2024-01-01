人群测试工具 - 最热门应用 - 巴西

Useberry

useberry.com

Useberry 是一个一站式产品研究平台，可在整个产品开发生命周期中无缝收集用户反馈和见解。从最初的想法和设计到原型制作，从网站创建到完善信息架构，Useberry 使您能够创建经过用户验证的数字产品。 Useberry 的使命是为产品团队提供强大、易于使用的平台，以进行快速、高效的用户测试研究。通过提供一系列先进的分析工具，我们使您可以更轻松地将用户见解集成到您的设计流程中，并增强整体用户体验。借助 Useberry，您可以将用户反馈转化为可操作的设计策略，满足并超越用户期望。 Useberry 被 Microsoft、Dell、Envato 和 Accenture 等全球品牌采用，是 U...