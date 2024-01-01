人群测试工具 - 最热门应用

人群测试工具，也称为众包测试，使公司能够使用庞大的个人用户网络来测试软件、网站和应用程序。该软件将公司与不同的测试用户群体联系起来，使他们能够在自己的设备上访问和测试软件或应用程序。在数字时代，人群测试因其能够生成高度多样化的测试环境而变得非常宝贵，因为人群自然会在各种设备类型和设置上进行测试。 众包测试软件对于 DevOps 团队特别有利。在产品公开发布之前，它为开发人员提供用户对软件、网站、应用程序及其目标端点的直接反馈。此外，如果众包测试解决方案包括日志记录功能，开发人员可以分析这些日志来诊断测试期间遇到的任何错误。这种类型的用户测试可以与测试自动化软件和其他测试工具一起进行。从本质上讲，众包测试是同行代码审查的一种外部形式，涉及人工评估而不是自动检查。
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BugBase是一个持续漏洞评估平台，可进行漏洞赏金计划和下一代渗透测试（VAPT）等全面的安全操作，以帮助初创公司和企业有效识别、管理和缓解漏洞。
YesWeHack
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YesWeHack 成立于 2015 年，是一个全球性的 Bug 赏金和 VDP 平台。 YesWeHack 通过 Bug Bounty（按发现的漏洞付费）为企业提供创新的网络安全方法，将 170 个国家/地区的 45,000 多名网络安全专家（道德黑客）与组织联系起来，以保护其暴露的范围并报告其网站、移动应用程序中的漏洞。基础设施和连接设备。 YesWeHack 遵守最严格的欧洲法规，为全球数百个组织运行私人（仅基于邀请）计划和公共计划。除了 Bug Bounty 平台之外，YesWeHack 还提供：漏洞披露政策 (VDP) 的创建和管理解决方案、Pentest 管理平台、名为 Dojo ...
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Intigriti 是一家快速发展的网络安全公司，专门提供众包安全服务，帮助组织保护自己免受网络犯罪和数据泄露的侵害。我们行业领先的网络安全平台使公司能够利用我们由 70,000 名安全研究人员组成的全球社区，他们利用自己独特的专业知识来查找和报告漏洞以保护企业。 Intigriti 受到全球一些最大、最有趣的公司的信任，包括英特尔、雅虎和红牛，他们相信我们的平台可以降低网络攻击和数据泄露的风险。我们的一系列补充安全测试服务可帮助公司确保其数字资产的安全并降低因违规而造成损害的风险。我们的解决方案涵盖： - 错误赏金 - 漏洞披露计划 (VDP) - 混合渗透测试 - 实时黑客活动 - 奖励服...
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