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作物管理软件或作物规划软件对于监测和优化农业生产至关重要。它使农民、种植者和农学家能够深入了解影响作物整体盈利能力的成本和因素。该软件有助于维护田地和农作物的准确和最新记录，确保干净的数据管理。 除了加强记录保存之外，作物管理软件还有助于精确的食品跟踪和可追溯性。虽然农场管理软件可能包括一些与作物相关的功能，但作物管理软件特别关注在整个食品供应链生命周期中简化和监控作物表现。它还帮助农场自动化和组织食品安全审核和合规报告，使其成为现代农业的重要工具。
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Farmbrite
farmbrite.com
Farmbrite是一款综合的农场管理软件，帮助农民跟踪牲畜与作物，管理财务，优化农业业务运营。
QuickTrials
quicktrials.com
QuickTrials是一个农业领域试验管理平台，优化试验的规划、执行和分析，提高数据质量与可追溯性，适用于各类作物和试验设置。
Map My Crop
mapmycrop.com
地图我的农作物是一款农业监测应用，支持用户跟踪作物健康、土壤状况，优化农业管理，提高生产力。
AgNote
agnote.com
AgNote是农民和农场管理者的管理工具，支持单独管理行作物和永久作物，具备报告、生育监测、灌溉跟踪等功能。
Croptracker
croptracker.com
Croptracker是一种农业管理应用，帮助农民跟踪生产、管理任务和优化运营，提高农场效率和盈利能力。
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