客户关系管理软件 - 最热门应用

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CRM软件是客户关系管理的简称，旨在有效地跟踪和管理客户关系。它是一个记录和组织企业、潜在客户和现有客户之间交互的综合系统。该软件将重要的客户数据（包括联系信息、交互历史记录和交易摘要）整合到集中的最新记录中。 CRM 软件主要用于销售部门，充当销售人员自动化 (SFA) 的中心枢纽。它可以与各种其他业务应用程序无缝集成，例如电子商务平台、营销自动化软件、客户服务软件和CPQ软件。这种集成可确保在整个客户旅程中同步且增强的客户体验。 一些 CRM 解决方案提供广泛的集成客户相关功能，提供一体化功能，包括营销自动化、帮助台、电子商务工具、ERP、项目管理或网站管理。这种全面的方法无需额外的解决方案，对中小型企业特别有利。另一方面，独立的 CRM 解决方案主要侧重于与销售相关的功能，例如联系人、帐户和渠道管理，没有广泛的营销、帮助台或其他非销售相关的功能。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一个客户关系管理（CRM）平台，提供营销、销售和客户服务工具，旨在帮助企业简化流程并促进增长。
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一个综合的生产力平台，帮助团队管理任务、文档和协作，支持项目规划和进度跟踪，灵活可定制。
Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM是一款全面的客户关系管理工具，帮助企业管理客户互动并与Zoho应用集成。提供潜在客户管理和销售跟踪等功能。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一个云基础的客户关系管理(CRM)平台，帮助企业管理销售、营销、客户服务和分析。支持电商和移动应用。
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel是一个多合一的销售和营销平台，提供CRM、营销自动化、日程安排等功能，支持代理商定制和白标解决方案。
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive是一款专为销售团队设计的客户关系管理（CRM）工具，支持销售管道管理、自动化工作流及数据分析。
Odoo
odoo.com
Odoo是一款综合性业务管理软件，涵盖CRM、电子商务、财务、项目管理等多个模块，支持企业资源计划和运营管理。
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage是一个云基础的业务管理平台，帮助技术公司自动化运营、管理客户服务和项目，实现高效和盈利。
Brevo
brevo.com
Brevo是一款综合销售和营销平台，提供电子邮件、实时聊天和社交媒体管理等功能，帮助企业提升客户支持和销售。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24是一个综合平台，提供CRM、项目管理、在线店铺和人力资源管理工具，旨在提高企业效率和团队协作。
Bigin
bigin.com
Bigin是一款简化版的客户关系管理软件，专为小型企业设计，帮助管理销售流程、客户信息和沟通记录。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center是一个多渠道客户交互解决方案，支持语音和30多个数字渠道，具备自助服务和AI功能，集成多个工具和分析。
Softr Studio
softr.io
Softr Studio是一款无代码平台，帮助用户快速构建自定义应用程序和内部工具，支持与Airtable和Google Sheets集成。
Teamwork
teamwork.com
团队合作是一个项目管理平台，帮助组织规划、跟踪和管理复杂项目，提高工作效率。
BizSuite
bizsuite.com.ng
BizSuite是一个云端业务管理软件，简化企业的采购、销售、库存和财务管理，适合所有类型的企业。
Attio
attio.com
Attio是一个灵活的客户关系管理（CRM）平台，支持定制工作流程和团队协作，提供任务管理和客户数据跟踪功能。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite是一个基于云的ERP平台，提供财务、库存、人力资源和客户关系管理等功能，适用于各类企业。
Constant Contact
constantcontact.com
持续联系是一款在线营销工具，提供电子邮件、社交媒体和活动营销，帮助小型企业增长客户群。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign是一个营销自动化平台，通过电子邮件、社交媒体等与客户互动，提供个性化的营销体验和客户管理。
Teamleader
teamleader.eu
Teamleader是一款工作管理软件，集成项目管理、客户关系管理和开票功能，帮助企业简化运营、提高效率和监控业务进展。
Podio
podio.com
Podio是一个灵活的在线协作平台，帮助团队自动化工作流程，提高工作效率，支持项目管理和文件共享。
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash是一个云端业务管理平台，整合客户门户、项目管理、CRM等功能，帮助中小企业简化工作流程和客户管理。
LeadSquared
leadsquared.com
LeadSquared是一个集成了营销自动化和客户关系管理功能的平台，帮助企业组织潜在客户捕获和管理。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay是一款集成了营销、销售和客户支持的CRM软件，帮助企业提高客户转化率并管理潜在客户。
Keap
keap.com
Keap是一个全功能的CRM和销售及营销自动化平台，帮助企业管理潜在客户，自动化任务和分析业绩。
Freshsales
freshworks.com
Freshsales是一个销售CRM平台，帮助企业管理销售管道，自动化任务，优化客户互动，支持AI助理提供数据洞察。
Deskera
deskera.com
Deskera是一款集成的企业管理平台，帮助中小企业管理财务、库存、工资和销售等功能，提升运营效率。
Bloom
bloom.io
Bloom是一个为独立商业人士、自由职业者和服务专业人士提供的工作空间，整合客户管理、文档、支付和沟通工具。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse是一个多渠道营销自动化平台，支持电子邮件、短信营销及聊天机器人，帮助企业管理客户关系和销售流程。
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise Home是一个IT服务管理应用，整合端点安全、网络监控和任务自动化，帮助企业提高运营效率和安全性。
Copper
prosperworks.com
铜是一个集成Google Workspace的CRM平台，简化客户管理、项目跟进和销售流程，提高工作效率。
Capsule
capsulecrm.com
胶囊是一款综合CRM应用，帮助小型企业管理客户关系、联系信息及销售管道，支持任务管理和多种服务集成。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus是一个统一的客户体验平台，帮助销售、营销和支持团队在单一界面上高效协作和管理客户关系。
SaleSmartly
salesmartly.com
SaleSmartly是一款多渠道客户沟通平台，整合实时聊天、WhatsApp、Facebook Messenger等，帮助企业高效管理客户支持。
Planfix
planfix.com
Planfix是一个在线业务管理平台，提供项目、任务管理和CRM等工具，支持业务流程自动化和自定义配置。
Kylas
kylas.io
Kylas是一款销售CRM软件，帮助小型企业简化销售流程，提供客户管理、数据分析等功能，提高团队协作与销售绩效。
Refrens
refrens.com
Refrens ABC 是一个集成的工具，用于自动捕捉和管理销售线索，跟踪销售活动，并简化报价和发票流程。
Accelo
accelo.com
Accelo是一款云端平台，帮助专业服务企业管理客户工作，包括项目、财务和时间跟踪，提高工作效率。
Salesflare
salesflare.com
Salesflare是一款针对B2B小型企业的CRM软件，通过自动化数据输入和集成工具，简化销售流程，提升效率。
Snov.io
snov.io
Snov.io是一个销售和营销自动化平台，提供潜在客户生成、电子邮件验证和自动化外展工具，帮助企业管理销售流程。
Less Annoying CRM
lessannoyingcrm.com
不那么烦人的CRM是一款为小型企业设计的简单联系管理系统，帮助管理客户、跟踪潜在客户和安排后续跟进。
Salesmate
salesmate.io
推销员是一款灵活且经济的CRM解决方案，帮助企业管理联系人、交易和销售任务，支持自动化和个性化营销。
Canopy
canopytax.com
Canopy是一款基于云的会计实践管理软件，帮助会计师事务所管理团队、客户和任务，提高工作效率。
Vtiger
vtiger.com
Vtiger是一款云端客户关系管理（CRM）软件，帮助企业有效管理销售、营销和客户服务，支持移动应用访问和多渠道客户互动。
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai是一个基于生成AI的销售软件套件，支持B2C和B2B2C业务，提供集成的CRM、即时分析和自动化营销功能。
Leadsales
leadsales.io
Leadsales是一款集成CRM工具，支持WhatsApp、Facebook和Instagram，帮助企业管理潜在客户和销售流程。
Insightly
insightly.com
Insightly是一个灵活的CRM平台，帮助企业管理客户数据，销售流程和市场营销工作，适合中小型企业使用。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM是一个集销售跟踪、联系人管理、营销自动化和客户服务于一体的客户关系管理工具，适合中小型企业使用。
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM是一款用于招聘机构的申请人跟踪系统，具备简历解析、移动应用和电子邮件集成功能。
Method CRM
method.me
方法CRM是一款与QuickBooks无缝集成的客户关系管理应用，支持实时同步客户数据，自动化工作流程，提高客户服务和运营效率。
NeoDove
neodove.com
Neodove是一款全功能的拨号器和CRM，旨在管理客户互动，促进数据管理，提高客户满意度和业务绩效。
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss是一款集销售、营销、沟通和自动化于一体的软件平台，帮助本地企业管理销售流程和客户关系。
Mekari Qontak
qontak.com
Mekari Qontak是一个综合客户关系管理平台，帮助企业通过多个渠道有效管理客户互动和服务。支持自动化任务和实时报告。
Coretal
coretal.co
Coretal是一个综合业务管理平台，提供项目管理、发票、客户关系管理等功能，旨在提高效率和简化流程。
Nimble
nimble.com
Nimble是一款专注于关系管理的CRM，支持自定义联系人记录与Kanban工作流程，简化客户信息管理，集成Microsoft 365和Google Workspace。
Amwork
amwork.com
Amwork 是一个平台，帮助企业创建定制工作空间，整合 CRM、项目管理和人力资源模块，简化业务流程，提高工作效率。
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM是一个专注于销售行动的客户关系管理工具，帮助中小企业有效管理潜在客户和销售流程，支持移动访问。
eWay-CRM
eway-crm.com
eWay-CRM是一个与Microsoft Outlook集成的客户关系管理工具，帮助用户在邮件中管理联系人、项目和交易。
VBOUT
vbout.com
VBOUT是一个基于AI的营销平台，提供社交媒体管理、电子邮件营销及自动化工具，帮助企业集中管理营销活动。