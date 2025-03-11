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客户关系管理软件 - 最热门应用

CRM软件是客户关系管理的简称，旨在有效地跟踪和管理客户关系。它是一个记录和组织企业、潜在客户和现有客户之间交互的综合系统。该软件将重要的客户数据（包括联系信息、交互历史记录和交易摘要）整合到集中的最新记录中。 CRM 软件主要用于销售部门，充当销售人员自动化 (SFA) 的中心枢纽。它可以与各种其他业务应用程序无缝集成，例如电子商务平台、营销自动化软件、客户服务软件和CPQ软件。这种集成可确保在整个客户旅程中同步且增强的客户体验。 一些 CRM 解决方案提供广泛的集成客户相关功能，提供一体化功能，包括营销自动化、帮助台、电子商务工具、ERP、项目管理或网站管理。这种全面的方法无需额外的解决方案，对中小型企业特别有利。另一方面，独立的 CRM 解决方案主要侧重于与销售相关的功能，例如联系人、帐户和渠道管理，没有广泛的营销、帮助台或其他非销售相关的功能。

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot是一个客户关系管理（CRM）平台，提供营销、销售和客户服务工具，旨在帮助企业简化流程并促进增长。

ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp是一个综合的生产力平台，帮助团队管理任务、文档和协作，支持项目规划和进度跟踪，灵活可定制。

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Zoho CRM是一款全面的客户关系管理工具，帮助企业管理客户互动并与Zoho应用集成。提供潜在客户管理和销售跟踪等功能。

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce是一个云基础的客户关系管理(CRM)平台，帮助企业管理销售、营销、客户服务和分析。支持电商和移动应用。

HighLevel

HighLevel

gohighlevel.com

HighLevel是一个多合一的销售和营销平台，提供CRM、营销自动化、日程安排等功能，支持代理商定制和白标解决方案。

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Pipedrive是一款专为销售团队设计的客户关系管理（CRM）工具，支持销售管道管理、自动化工作流及数据分析。

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo是一款综合性业务管理软件，涵盖CRM、电子商务、财务、项目管理等多个模块，支持企业资源计划和运营管理。

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

ConnectWise Manage是一个云基础的业务管理平台，帮助技术公司自动化运营、管理客户服务和项目，实现高效和盈利。

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo是一款综合销售和营销平台，提供电子邮件、实时聊天和社交媒体管理等功能，帮助企业提升客户支持和销售。

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Bitrix24是一个综合平台，提供CRM、项目管理、在线店铺和人力资源管理工具，旨在提高企业效率和团队协作。

Bigin

Bigin

bigin.com

Bigin是一款简化版的客户关系管理软件，专为小型企业设计，帮助管理销售流程、客户信息和沟通记录。

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral Contact Center是一个多渠道客户交互解决方案，支持语音和30多个数字渠道，具备自助服务和AI功能，集成多个工具和分析。

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr Studio是一款无代码平台，帮助用户快速构建自定义应用程序和内部工具，支持与Airtable和Google Sheets集成。

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

团队合作是一个项目管理平台，帮助组织规划、跟踪和管理复杂项目，提高工作效率。

BizSuite

BizSuite

bizsuite.com.ng

BizSuite是一个云端业务管理软件，简化企业的采购、销售、库存和财务管理，适合所有类型的企业。

Attio

Attio

attio.com

Attio是一个灵活的客户关系管理（CRM）平台，支持定制工作流程和团队协作，提供任务管理和客户数据跟踪功能。

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

NetSuite是一个基于云的ERP平台，提供财务、库存、人力资源和客户关系管理等功能，适用于各类企业。

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

持续联系是一款在线营销工具，提供电子邮件、社交媒体和活动营销，帮助小型企业增长客户群。

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign是一个营销自动化平台，通过电子邮件、社交媒体等与客户互动，提供个性化的营销体验和客户管理。

Teamleader

Teamleader

teamleader.eu

Teamleader是一款工作管理软件，集成项目管理、客户关系管理和开票功能，帮助企业简化运营、提高效率和监控业务进展。

Podio

Podio

podio.com

Podio是一个灵活的在线协作平台，帮助团队自动化工作流程，提高工作效率，支持项目管理和文件共享。

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

SuiteDash是一个云端业务管理平台，整合客户门户、项目管理、CRM等功能，帮助中小企业简化工作流程和客户管理。

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

LeadSquared是一个集成了营销自动化和客户关系管理功能的平台，帮助企业组织潜在客户捕获和管理。

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay是一款集成了营销、销售和客户支持的CRM软件，帮助企业提高客户转化率并管理潜在客户。

Keap

Keap

keap.com

Keap是一个全功能的CRM和销售及营销自动化平台，帮助企业管理潜在客户，自动化任务和分析业绩。

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Freshsales是一个销售CRM平台，帮助企业管理销售管道，自动化任务，优化客户互动，支持AI助理提供数据洞察。

Deskera

Deskera

deskera.com

Deskera是一款集成的企业管理平台，帮助中小企业管理财务、库存、工资和销售等功能，提升运营效率。

Bloom

Bloom

bloom.io

Bloom是一个为独立商业人士、自由职业者和服务专业人士提供的工作空间，整合客户管理、文档、支付和沟通工具。

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

SendPulse是一个多渠道营销自动化平台，支持电子邮件、短信营销及聊天机器人，帮助企业管理客户关系和销售流程。

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

ConnectWise Home是一个IT服务管理应用，整合端点安全、网络监控和任务自动化，帮助企业提高运营效率和安全性。

Copper

Copper

prosperworks.com

铜是一个集成Google Workspace的CRM平台，简化客户管理、项目跟进和销售流程，提高工作效率。

Capsule

Capsule

capsulecrm.com

胶囊是一款综合CRM应用，帮助小型企业管理客户关系、联系信息及销售管道，支持任务管理和多种服务集成。

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus是一个统一的客户体验平台，帮助销售、营销和支持团队在单一界面上高效协作和管理客户关系。

SaleSmartly

SaleSmartly

salesmartly.com

SaleSmartly是一款多渠道客户沟通平台，整合实时聊天、WhatsApp、Facebook Messenger等，帮助企业高效管理客户支持。

Planfix

Planfix

planfix.com

Planfix是一个在线业务管理平台，提供项目、任务管理和CRM等工具，支持业务流程自动化和自定义配置。

Kylas

Kylas

kylas.io

Kylas是一款销售CRM软件，帮助小型企业简化销售流程，提供客户管理、数据分析等功能，提高团队协作与销售绩效。

Refrens

Refrens

refrens.com

Refrens ABC 是一个集成的工具，用于自动捕捉和管理销售线索，跟踪销售活动，并简化报价和发票流程。

Accelo

Accelo

accelo.com

Accelo是一款云端平台，帮助专业服务企业管理客户工作，包括项目、财务和时间跟踪，提高工作效率。

Salesflare

Salesflare

salesflare.com

Salesflare是一款针对B2B小型企业的CRM软件，通过自动化数据输入和集成工具，简化销售流程，提升效率。

Snov.io

Snov.io

snov.io

Snov.io是一个销售和营销自动化平台，提供潜在客户生成、电子邮件验证和自动化外展工具，帮助企业管理销售流程。

Less Annoying CRM

Less Annoying CRM

lessannoyingcrm.com

不那么烦人的CRM是一款为小型企业设计的简单联系管理系统，帮助管理客户、跟踪潜在客户和安排后续跟进。

Salesmate

Salesmate

salesmate.io

推销员是一款灵活且经济的CRM解决方案，帮助企业管理联系人、交易和销售任务，支持自动化和个性化营销。

Canopy

Canopy

canopytax.com

Canopy是一款基于云的会计实践管理软件，帮助会计师事务所管理团队、客户和任务，提高工作效率。

Vtiger

Vtiger

vtiger.com

Vtiger是一款云端客户关系管理（CRM）软件，帮助企业有效管理销售、营销和客户服务，支持移动应用访问和多渠道客户互动。

Floww.ai

Floww.ai

floww.ai

Floww.ai是一个基于生成AI的销售软件套件，支持B2C和B2B2C业务，提供集成的CRM、即时分析和自动化营销功能。

Leadsales

Leadsales

leadsales.io

Leadsales是一款集成CRM工具，支持WhatsApp、Facebook和Instagram，帮助企业管理潜在客户和销售流程。

Insightly

Insightly

insightly.com

Insightly是一个灵活的CRM平台，帮助企业管理客户数据，销售流程和市场营销工作，适合中小型企业使用。

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Agile CRM是一个集销售跟踪、联系人管理、营销自动化和客户服务于一体的客户关系管理工具，适合中小型企业使用。

Recruit CRM

Recruit CRM

recruitcrm.io

Recruit CRM是一款用于招聘机构的申请人跟踪系统，具备简历解析、移动应用和电子邮件集成功能。

Method CRM

Method CRM

method.me

方法CRM是一款与QuickBooks无缝集成的客户关系管理应用，支持实时同步客户数据，自动化工作流程，提高客户服务和运营效率。

NeoDove

NeoDove

neodove.com

Neodove是一款全功能的拨号器和CRM，旨在管理客户互动，促进数据管理，提高客户满意度和业务绩效。

SalesBoss

SalesBoss

salesboss.ai

SalesBoss是一款集销售、营销、沟通和自动化于一体的软件平台，帮助本地企业管理销售流程和客户关系。

Coretal

Coretal

coretal.co

Coretal是一个综合业务管理平台，提供项目管理、发票、客户关系管理等功能，旨在提高效率和简化流程。

Mekari Qontak

Mekari Qontak

qontak.com

Mekari Qontak是一个综合客户关系管理平台，帮助企业通过多个渠道有效管理客户互动和服务。支持自动化任务和实时报告。

Nimble

Nimble

nimble.com

Nimble是一款专注于关系管理的CRM，支持自定义联系人记录与Kanban工作流程，简化客户信息管理，集成Microsoft 365和Google Workspace。

Amwork

Amwork

amwork.com

Amwork 是一个平台，帮助企业创建定制工作空间，整合 CRM、项目管理和人力资源模块，简化业务流程，提高工作效率。

OnePage CRM

OnePage CRM

onepagecrm.com

OnePageCRM是一个专注于销售行动的客户关系管理工具，帮助中小企业有效管理潜在客户和销售流程，支持移动访问。

eWay-CRM

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eway-crm.com

eWay-CRM是一个与Microsoft Outlook集成的客户关系管理工具，帮助用户在邮件中管理联系人、项目和交易。

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VBOUT是一个基于AI的营销平台，提供社交媒体管理、电子邮件营销及自动化工具，帮助企业集中管理营销活动。

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