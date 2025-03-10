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CRM软件是客户关系管理的简称，旨在有效地跟踪和管理客户关系。它是一个记录和组织企业、潜在客户和现有客户之间交互的综合系统。该软件将重要的客户数据（包括联系信息、交互历史记录和交易摘要）整合到集中的最新记录中。 CRM 软件主要用于销售部门，充当销售人员自动化 (SFA) 的中心枢纽。它可以与各种其他业务应用程序无缝集成，例如电子商务平台、营销自动化软件、客户服务软件和CPQ软件。这种集成可确保在整个客户旅程中同步且增强的客户体验。 一些 CRM 解决方案提供广泛的集成客户相关功能，提供一体化功能，包括营销自动化、帮助台、电子商务工具、ERP、项目管理或网站管理。这种全面的方法无需额外的解决方案，对中小型企业特别有利。另一方面，独立的 CRM 解决方案主要侧重于与销售相关的功能，例如联系人、帐户和渠道管理，没有广泛的营销、帮助台或其他非销售相关的功能。