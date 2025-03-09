客户关系管理软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

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CRM软件是客户关系管理的简称，旨在有效地跟踪和管理客户关系。它是一个记录和组织企业、潜在客户和现有客户之间交互的综合系统。该软件将重要的客户数据（包括联系信息、交互历史记录和交易摘要）整合到集中的最新记录中。 CRM 软件主要用于销售部门，充当销售人员自动化 (SFA) 的中心枢纽。它可以与各种其他业务应用程序无缝集成，例如电子商务平台、营销自动化软件、客户服务软件和CPQ软件。这种集成可确保在整个客户旅程中同步且增强的客户体验。 一些 CRM 解决方案提供广泛的集成客户相关功能，提供一体化功能，包括营销自动化、帮助台、电子商务工具、ERP、项目管理或网站管理。这种全面的方法无需额外的解决方案，对中小型企业特别有利。另一方面，独立的 CRM 解决方案主要侧重于与销售相关的功能，例如联系人、帐户和渠道管理，没有广泛的营销、帮助台或其他非销售相关的功能。
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Oncourse CRM
tryoncourse.com
Oncourse CRM是一个客户关系管理平台，简化销售流程，管理客户互动，跟踪潜在客户，并提供销售管道和任务管理功能。
Figpii
figpii.com
FigPii 是一个转化优化平台，可让您识别网站上的问题区域并测试您的解决方案以确保它们提高转化率。该平台包括热图、会话重播视频、在线投票和 AB 测试 更多转化。更高的收入。更好的客户体验。 全面了解用户交互、消除客户的不满、启动测试并释放网站未开发的收入潜力。
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert是一个高级实验工具，帮助企业进行A/B测试、网站优化和客户数据分析，提高转化率和客户互动。
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd 是第一个也是最好的产品，可以帮助品牌根据品牌条款，通过影响者店面更好地为创作者货币化。 LoudCrowd 为电子商务领域的顶级品牌（Gymshark、boohoo 等）提供了一种创作者商务解决方案，可与 TikTok Shop、Amazon Influencer Storefronts 等爆炸性的第 3 方参与者进行实际竞争。 LoudCrowd 的客户不仅从第 3 方参与者那里赢回了重要的收入，而且还看到了创作者附属转化率 (CVR) 和平均订单价值 (AOV) 的大幅提高，以及客户获取 (CPA) 成本的显着降低。 LoudCrowd 的影响者店面的工作原理是允许品牌为任何创作者提供白标个性化页面。创作者可以 DIY 产品捆绑、整合 Instagram 和 TikTok 的内容，并从他们推动的销售中赚取佣金。个性化登陆页面是自动创建的，无需品牌的任何开发资源。 LoudCrowd 的影响者店面代表了有利于品牌的创作者联盟营销的未来。
Intandemly
intandemly.com
Intandemly 提供基于客户的营销和销售软件 + 专家，以从目标客户中产生需求、参与度和收入。您将获得人员、流程和我们的销售平台的组合 400 多家组织信任 Intandemly 来推动销售参与。如今，拥有 1 到 10,000 人的组织都在使用基于 SaaS 的软件。识别：Intandemly 提供了一个 Chrome 扩展程序，使识别变得超级简单，同时消除了代表的数据输入。研究您的客户和潜在客户，获取最新的联系数据并将其推送到潜在客户模块中。前景：通过我们内置的 CRM 增强销售，该 CRM 提供见解、帐户管理、呼叫、电子邮件自动化等。创建经过优化的销售工作流程，以帮助您达成更多交易。参与：建立帐户受众并通过广告、Linkedin、重定向直邮和电子邮件进行播放。使营销与组织的其他部门保持一致，并以最个性化的方式接触客户。
Ramper
ramper.com.br
唯一完整的B2B营销和销售平台 Ramper 通过集成了勘探（出站）、营销（入站）和 B2B 销售 (CRM) 的平台，帮助您的公司产生并吸引更多潜在客户，将其转化为销售并增加收入。
Setupad
setupad.com
Setupad是一个综合货币化平台，帮助发布者最大化广告收入，提供灵活解决方案和优化工具。
Pega
pega.com
Pega 是一个强大的低代码平台，可为世界领先的组织构建敏捷性，以便他们能够适应变化。客户使用我们的人工智能决策和工作流程自动化来解决他们最紧迫的业务挑战——从个性化参与到自动化服务再到简化运营。自 1983 年以来，我们构建了可扩展且灵活的架构，帮助人们专注于最重要的事情，从而满足当今的客户需求，同时为未来不断转型。
Refrens
refrens.com
Refrens ABC 是在一个地方捕获、管理、跟踪和转换潜在客户的最简单方法。 1. 通过潜在客户捕获和网站联系表单自动捕获潜在客户 2. 管理多个销售渠道的潜在客户 3. 将正确的潜在客户分配给合适的销售主管并跟踪他们的活动 4. 通过电子邮件和 WhatsApp 与潜在客户沟通 5. 获取销售人员的详细信息报告和未来收入潜力 6. 只需点击几下即可发送报价单、发票、销售订单 7. 还有更多功能可以简化您的销售工作流程...
Quiverflow
quiverflow.com
QuiverFlow是一款集成CRM、工作流自动化和营销工具的应用，旨在帮助用户高效管理任务与项目，提高工作效率。
Insale CRM
insale.io
Inale CRM是一款简化客户关系管理的应用，帮助企业高效管理客户互动、跟踪数据和分析销售绩效。
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz是一款专为VSE/SME创建的在线管理软件。易于使用的管理解决方案可满足您的所有需求，从而节省时间：发票、销售管理、会计、客户关系管理、项目管理、库存管理。
CloudOffix
cloudoffix.com
CloudOffix 是全球领先的统一低代码整体体验平台提供商，旨在彻底改变企业自动化和简化客户与员工交互的方式。 CloudOffix 的平台植根于定制自由和自动化的强大功能，使组织能够数字化工作流程、增强体验并提高商业和运营团队的效率。 CloudOffix 的核心是我们的低代码应用程序生成器，以及全面的客户体验 (CX) 和员工体验 (EX) 应用程序。这些工具使我们的客户能够利用大量即用型模板和连接器轻松构建自定义应用程序。这增强了协作和自动化，使企业能够快速适应市场变化并有效地扩展运营。 CloudOffix 对真诚关怀的承诺定义了我们的方法，将真诚的关系置于商业交易之上。 CloudOffix 与客户和合作伙伴透明地互动，倾听并调整以提供尊重每个组织独特性的定制价值。 CloudOffix不仅是技术提供商，更是创新合作伙伴。借助 CloudOffix 的一体化平台，世界各地的公司可以通过单一集成解决方案管理销售、营销、人力资源、CRM、项目管理、电子商务、协作、发票和帮助台。这消除了对多个不同系统的需求，从而显着降低了成本并提高了生产率。 CloudOffix 深受全球信赖，致力于帮助客户取得成功，我们建立的牢固、持续的关系就证明了这一点。 CloudOffix 强大的合作伙伴网络和全球影响力使我们能够提供具有普遍吸引力的本地化解决方案，确保每个客户都能获得专门的支持和卓越所需的资源。借助 CloudOffix，企业可以获得敏捷性、工具和自由，以更少的投入获得更多的成果，从而增强整体体验管理并确保卓越运营。
Beetle Eye
beetle-eye.com
Beetle Eye 简化了 CRM 和营销工具，以提供一个强大的平台来帮助您发展业务。 作为营销自动化平台，借助 Beetle Eye，您可以： * 自动化电子邮件营销活动 * 创建个性化电子邮件模板 * A/B 对比测试 * 托管活动资产 * 管理电子邮件订阅 * 制定、部署和分析调查 * 跟踪客户参与度 Beetle Eye CRM 的一些功能包括： * 聚合潜在客户来源 * 管理和鉴定潜在客户 * 生成潜在客户列表和细分 8 发送触发式销售回复 * 记录先进的线索数据 * 利用自定义数据建模
Venntive
venntive.com
Venntive 提供集成营销、销售和客户成功平台。
TeamGram
teamgram.com
TeamGram是一个云端工具，帮助团队协作、管理任务、客户关系和销售。支持多平台，界面友好，适合各种规模的企业。
Taskeo
taskeo.co
Taskeo 的客户关系管理解决方案简化了公司联系人管理，并帮助您达成更成功的交易。凭借其先进的功能，您现在可以专注于最佳的收入来源。 Taskeo 的 CRM 配备了您的团队会喜欢的所有标准功能，与外部工具集成，并且与 Taskeo 的电子邮件营销解决方案配合得特别好。
SpinOffice CRM
spinoffice-crm.com
SpinOffice CRM 是一款集成电子邮件、联系人、任务和文件管理的工具，适用于中小型企业，支持多种平台。
Snapforce CRM
snapforce.com
Snapforce CRM 是一款面向中小型企业的软件，提供电话功能，也是市场上唯一为所有新客户提供虚拟 PBX 电话系统作为标准模块的 CRM。
ShootQ
shootq.com
ShootQ 是一个基于云的 CRM 系统，适用于创意人士，包括专业摄影师、摄像师、婚礼行业专业人士以及更多创意类型。该平台允许您管理联系人、所有工作、发送提案、合同、跟踪您的日历等等。
SEO CRM
seocrm.com
SEOCRM.com是为数字营销公司设计的综合客户关系管理工具，提供SEO、PPC、网站设计与开发等项目的管理和客户关系支持。
Second CRM
secondcrm.com
第二CRM是一种业务自动化解决方案，通过自动化运营来提升小型和中型企业的利润，专注于销售、客户支持和运营优化。
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss是一款集销售、营销、沟通和自动化于一体的软件平台，帮助本地企业管理销售流程和客户关系。
Ploomes
ploomes.com
Ploomes是一款集成CRM、流程自动化和提案生成的工具，帮助用户管理商业运营和客户关系。
Pepper Cloud
peppercloud.com
Pepper Cloud 是一款面向中小型企业的易于使用的一体化销售 CRM。 Pepper Cloud CRM 通过无缝管理销售线索、销售机会、客户互动和收入预测来帮助中小企业。 Pepper Cloud 与 WhatsApp、Facebook、Zoom、Xero、G-suite、Office 365、Mailchimp 和许多其他工具完全集成。借助 Pepper Cloud，您无需在多个 Excel 工作表、电话留言或电子邮件中管理销售数据。 CRM 为您提供了一个单一平台，您可以在其中管理您的销售和客户。
Onpipeline
onpipeline.com
Onpipeline.com 是一款销售 CRM 软件，用于管理您的销售流程并组织您的客户数据。零学习曲线、廉价且可扩展。 Onpipeline 提供了一个简单的界面，确实有助于专注于正确的交易。旨在不错过任何机会并在更短的时间内带来更多销售额的工具。它包括与 Google 或 Microsoft 日历、mailchimp、Quickbooks 等的本机集成。还包括强大的 API、Webhooks 以及创建小部件以集成外部应用程序的能力。
Birdy
mybirdy.co.uk
MyBirdy 是一个集中式 CRM 解决方案，可在多个设备上使用，从世界任何地方管理您的销售、任务、客户等。
Moovago
moovago.com
Moovago 提供了一个简单的解决方案来促进组织和客户跟进。该应用程序汇集了销售人员使用的工具。
Markate
markate.com
Markate是一个帮助中小型服务企业简化运营、自动化任务和管理客户的移动管理工具。
FunnelMaker
funnelmaker.com
Funnel Maker 只需登录一次即可为小型企业提供数百种 CRM、通信、销售和营销软件工具。
Upnify CRM
upnify.com
Upnify CRM是一款客户关系管理工具，帮助企业管理客户信息，跟踪销售活动，提升客户满意度和销售效率。
Qebot
qebot.com
Qebot是一个数字营销平台，帮助中小企业统一管理网站建设、社交媒体、邮箱营销等工具，提高在线业务效率。
Osmos Sales CRM
osmoscloud.com
Osmos Cloud 是一款云业务管理软件 (ERP)，集成了客户关系管理 (CRM) 和报告部分，其中包括面向微型和小型企业主的会计 (BI)。
Barantum
barantum.com
Barantum是一款面向印尼销售团队的云端CRM应用，帮助管理客户关系、销售绩效及业务分析，提升运营效率。
Simpleview
simpleviewinc.com
Simpleview 隶属于 Granicus，是全球领先的 CRM、CMS、网站设计、数字营销服务和数据洞察提供商，为会议局、场馆、旅游局、目的地营销组织 (DMO) 和景点提供服务。该公司在全球拥有员工，为各种规模的客户提供服务，包括小镇、世界各国首都、顶级会议目的地以及跨多个大陆的国家。
Rolldog CRM
rolldog.com
Rolldog 是一种客户关系管理 (CRM) 解决方案，将销售支持的优势全部集于一身。 Rolldog 帮助企业管理客户关系，同时主动跟踪和评分潜在客户和机会，以帮助增加收入、提高销售和营销效率。 Rolldog 还提供一套与 CRM 相关的解决方案，包括潜在客户和机会管理模块，旨在帮助已经运行 CRM 的公司大幅改进其资格、管理、评分和关闭机会的方式 - 所有这些都可以针对每个客户进行专门配置业务和他们的需求。 Rolldog 能够帮助筛选和管理从“领先到结束”的机会，这才是真正让我们与众不同的地方。
Tapdesk
tapdesk.io
Tapdesk 是一款 CRM 和潜在客户搜索工具，旨在简化每个销售组织的销售流程，从而让他们有更多的时间和精力来完成交易。它是为销售专业人员和拥有销售团队的组织构建的工具。 Tapdesk 由人工智能提供支持，我们的机器学习算法为您提供相关数据，以提高您的生产力并减少浪费。我们拥有独特的搜索功能，允许用户根据多种标准找到决策者和潜在客户。
Livespace
livespace.io
Livespace是一款基于云的B2B CRM平台，专注于销售自动化与任务管理，帮助企业简化销售流程和管理客户信息。
Karma CRM
karmacrm.com
karmaCRM 是完全可定制的解决方案，可通过清晰度和效率建立更好的客户关系
Soffront
soffront.com
Soffront是一个全面的CRM和营销平台，提供客户管理、自动化和数字营销服务，适用于各种企业。
CentralStationCRM
centralstationcrm.com
CentralStationCRM是一款用于中小型企业的客户关系管理工具，提供联系管理、任务分配和数据过滤功能。
Zixflow
zixflow.com
Zixflow是一个综合平台，提供无代码环境进行客户关系管理和跨渠道的消息自动化，支持SMS、WhatsApp和电子邮件。
Teamgate
teamgate.com
Teamgate 是一款简单的智能销售 CRM，能够助您取得成功。具备一系列智能集成功能；屡获殊荣的 Teamgate 软件（例如 Mailchimp、Zendesk、Quickbooks、Zapier 等）为您的销售团队提供了简单性和有机发展业务的力量。 Teamgate 连续三年获得国际认可，并因其卓越的客户服务和支持、用户友好的界面而获得了一系列奖项，并且还被列为销售 CRM 软件领域的领导者之一。
Metrilo
metrilo.com
Metrilo 是一个电商分析和 CRM 平台，提供实时报告、客户管理、电子邮件营销和自动化工具，旨在提升客户留存和生命周期价值。
Serviceform
serviceform.com
Serviceform是一款集成销售、支持和营销的多功能工具，帮助企业将网站访问者转化为客户并管理客户关系。
SmartSearch
smartsearch.com
SmartSearch 的使命是通过创新的软件解决方案（包括申请人跟踪 (ATS)、供应商管理 (VMS)、客户关系管理 (CRM) 和电子签名）设计一个以人为本的未来工作方式，从而更快、更好、更智能地招聘。它是一个完整、敏捷的软件解决方案，为您的人才招聘工作带来强大的候选人搜寻和协作工具。通过与您当前的技术和独特的业务流程集成，SmartSearch 减少了文书工作，消除了重复工作，简化了入职流程，缩短了填补职位空缺的时间，并降低了招聘成本。
CrmOne
crmone.com
缺乏集中式 CRM 系统可能会导致数据混乱、沟通无效、错失销售机会以及客户洞察有限。许多中小型公司在不支付不同基本功能或多个订阅的高昂价格的情况下，都在管理客户关系方面遇到困难。然而，事实并非一定如此。 借助 CrmOne，企业可以通过一种无缝解决方案来增强自己的能力，该解决方案可以在一个地方管理所有客户关系，而不会影响销售和营销可能需要的任何功能，而无需花费大量资金。从潜在客户管理和销售渠道跟踪到客户支持和分析，CrmOne 提供了多功能工具包，可以满足各行业企业的多样化需求。 CrmOne 拥有丰富的历史，为全球 4000 多家初创企业、成长型企业和企业提供支持，展现了对卓越和创新的承诺。
Tall Emu CRM
tallemucrm.com
Tall Emu CRM是一款全面的客户关系管理软件，旨在简化业务流程，增强客户互动和管理。
Team365 CRM
team365.io
什么是 Team365 CRM？ Team365 CRM 是一个基于云的集成客户关系管理平台，可满足各种规模和类型的企业和行业的需求。全球超过 150,000 家企业使用 Team365 CRM 来建立持久的客户关系并最大限度地提高团队生产力。我们对电话、电子邮件、实时聊天和面对面会议的扩展支持使 Team365 CRM 成为市场上集成最紧密的系统。 Team365 的人工智能销售助手，人工智能为销售人员提供高级解释、解决方案和预测。借助工作流程自动化、潜在客户评分、实时通知和内置游戏化功能，您的销售团队可以将更多时间用于销售，而不是输入数据。我们的主要功能包括： - 销售线索管理 - 工作流程自动化 - 高级分析 - 流程管理 - 营销自动化 - 渠道管理 使用 Team365 CRM 自动执行日常销售、营销和支持功能，让您有更多时间专注于客户。创建优化的工作流程，帮助您减少手动数据输入、消除冗余并加快整体流程。通过准确预测潜在收入来提高销售团队的生产力，并利用生产力游戏来超越您的销售配额。设置多种货币，使用人工智能预测来优先考虑可能转化的潜在客户和交易，并跟踪网站访问者以转化更多潜在客户。让您的营销和销售团队达成共识。使用 Google Ads 集成生成新的潜在客户、执行有针对性的电子邮件营销活动以及比较广告支出与销售收入。您的安全是我们的首要任务。我们理解，每个组织都需要在保护客户数据和赋予员工完成工作的自由之间取得适当的平衡。 Team365 CRM 成功满足了这两个要求。
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
Salesdash CRM 软件可帮助物流公司（货运经纪公司、3PL）发展新的托运人关系。 Salesdash 帮助物流销售团队简化销售流程，以增加销售额和收入。由前货运经纪人销售负责人为货运经纪人打造。该产品最适合那些采用咨询式销售方式、拥有更大的联系人列表、需要防止错过跟进、努力注重细节、可能有较长的交易周期、需要多个接触点并保持一致的外展的人留在客户面前。任务管理、联系人管理、管道管理和自定义报告是 Salesdash 的核心组件。自定义字段、添加团队成员以及从电子表格导入潜在客户的实施都可以在几分钟内完成。通过 Gmail 和 Outlook 的电子邮件和日历集成与潜在客户和潜在客户互动。从 Salesdash 向您的联系人发送电子邮件、构建电子邮件模板、跟踪打开情况并发送自动序列。轻松访问公司网站、公司 LinkedIn 页面和个人 LinkedIn 页面，供在外展之前进行研究的人员使用。 Salesdash 通过我们的任务管理系统防止错过后续任务，该系统将今天的任务和过期的任务保留在您的面前。 Salesdash 还为您忘记设置跟进的潜在客户建议任务，系统根据可能在销售流程中进一步进行的潜在客户指标对它们进行排名。 Salesdash 的反馈是，与其他专为货运经纪人定制的提供商相比，CRM 是一种更精简、更用户友好的 CRM。
Kinabase
kinabase.com
Kinabase 是管理您的业务信息、流程等的更智能方式，受到高增长团队的信赖。轻松管理复杂性从公司和联系人，到流程、销售订单和基础设施，Kinabase 可让您跟踪整个组织中发生的情况。提高速度和效率 轻松获取所需信息。提高效率、降低风险并更快地找到您需要的信息。将多种数据工具整合到一个易于使用的系统中。获得灵活性的力量 Kinabase 拥有独特且智能的数据结构，可让您以思考的速度行动。没有传统CRM和ERP系统的僵化。从人员、流程到完美 - Kinabase 可以轻松配置来管理对您重要的信息。适应性强且有效，适用于从制造、招聘到咨询的各种用途。
Inperium
inperium.com
Inperium Sell 是一款完美平衡的销售 CRM。您可以获得扩展业务所需的功能，而不会遇到不必要的复杂性，而成本只是传统 CRM 的一小部分。 Inperium Sell 使您的销售团队能够专注于达成交易，而不是与复杂的菜单和界面作斗争。通过可轻松集成到现有 IT 生态系统的解决方案来协调您的销售流程，享受完全的管道透明度，统一客户沟通渠道，并自动执行报价、开票和计费，确保快速实现价值和持续的投资回报。
Coretal
coretal.co
Coretal是一个综合业务管理平台，提供项目管理、发票、客户关系管理等功能，旨在提高效率和简化流程。
Composity
composity.com
Composity 是一款基于云的 ERP 解决方案，扩展了销售和营销工具，专为中小企业设计。它是一个“现成的”软件解决方案，可管理组织内部和外部业务流程的各个方面 - 会计、库存管理、计费系统、文档管理、企业网站和电子商务、CRM、客户群组织和报告生成器。
CloudCC
cloudcc.com
CloudCC 提供完整的 CRM 平台，价格极具竞争力，其业务应用程序涵盖营销自动化、销售人员自动化、服务管理、可扩展平台和行业 CRM 解决方案等。 CloudCC 提供 SaaS 和 PaaS，以便您可以找到我们可以为您提供的 CRM 解决方案。
Adviai
adviai.com
Adviai 是一个 CRM 平台，提供连接营销、销售和客户服务所需的所有软件、集成和资源。
Wice CRM
wice.de
Wice CRM是一款客户关系管理工具，帮助企业有效管理客户信息、互动和数据，以提高客户满意度和业务效率。
Zendo
getzendo.io
Zendo 是一款一体化软件，用于简化从定制、产品化到订阅的销售服务。它可以帮助企业家和机构在自动化的帮助下加快内部流程。创建您自己的工作流程、自动生成发票并拥有专业外观的服务目录，您的客户可以在其中轻松进行购买。这是一个简单而优雅的解决方案，它不是仪表板，而是建议将聊天作为操作中心，其中每个新客户的请求都会创建一个对话线程。您可以在其中发送报价、发票、付款和消息。完全忘记在选项卡或应用程序之间切换，并在一个地方完成所有操作。 Zendo 可以通过各种白标选项打造您自己的，从自定义域到品牌颜色，甚至您自己的个性化聊天机器人！聚集您的团队，让您的业务在这款易于使用、直观的软件中蓬勃发展。
BASCRM
bascrm.com
BASCRM 提供 CRM 软件和专业服务，通过流程和技术帮助企业提高敏捷性和业务绩效。