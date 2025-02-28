客户关系管理软件 - 最热门应用 - 土耳其

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CRM软件是客户关系管理的简称，旨在有效地跟踪和管理客户关系。它是一个记录和组织企业、潜在客户和现有客户之间交互的综合系统。该软件将重要的客户数据（包括联系信息、交互历史记录和交易摘要）整合到集中的最新记录中。 CRM 软件主要用于销售部门，充当销售人员自动化 (SFA) 的中心枢纽。它可以与各种其他业务应用程序无缝集成，例如电子商务平台、营销自动化软件、客户服务软件和CPQ软件。这种集成可确保在整个客户旅程中同步且增强的客户体验。 一些 CRM 解决方案提供广泛的集成客户相关功能，提供一体化功能，包括营销自动化、帮助台、电子商务工具、ERP、项目管理或网站管理。这种全面的方法无需额外的解决方案，对中小型企业特别有利。另一方面，独立的 CRM 解决方案主要侧重于与销售相关的功能，例如联系人、帐户和渠道管理，没有广泛的营销、帮助台或其他非销售相关的功能。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot提供了一个完整的营销，销售，客户服务和CRM软件的平台，以及方法，资源和支持，以帮助企业发展更好。开始使用免费工具，并随着成长而升级。 借助营销中心，您的所有营销工具和数据都在一个易于使用，功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间，并获得所需的所有上下文，以提供个性化的体验，以吸引和转换合适的客户。另外，营销人员可以将数据保持在他们所做的一切的中心，因为营销中心是作为HubSpot CRM平台的一部分而建造的。当使用完整的CRM平台时，营销人员可以实现与销售的无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略，服务还是软件，HubSpot都可以使您扩展公司，而不是复杂性。 HubSpot拥有您需要更好成长的一切。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是全球排名第一、经济实惠的一体化营销、销售和支持 CRM 软件，为全球 29500 多家成长型公司提供支持。 EngageBay 帮助公司获取、吸引、培养网络访问者，并将他们转化为满意的客户，并将其业务增长 5 倍甚至更多。 EngageBay 提供一系列功能，包括： - 简单而强大的一体化 CRM - 易于使用的营销自动化软件 - 电子邮件营销 - 免费实时聊天软件 - 强大的帮助台软件 - 电子邮件序列 - 登陆页面 - 用于捕获在线潜在客户的 Web 表单- 跨营销、销售和支持部门的 360 度客户视图 - 预约安排软件 - 联系人管理软件 - 免费 CRM 软件等等。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Teamwork
teamwork.com
团队合作是一个世界领先的项目管理平台，旨在为组织自由计划，跟踪，管理和交付各种复杂项目。 全球有20,000多家企业和6,000个机构信任。该团队通过提供市场上最先进的产品管理平台来不断与客户合作。 无论您是公司所有者，团队负责人，项目经理还是个人贡献者，团队合作都可以为您提供所有无缝管理日常活动的工具。该应用程序提供了与同事在项目上合作的功能，保持工作流程的整体视图，管理任务，跟踪资源，日志时间以及最重要的是，按时交付项目。
Deskera
deskera.com
Deskera是一个屡获殊荣的集成平台，使SMB可以使用更少的工具更快地扩展。从便利店到制造工厂，成千上万的中小型企业使用Deskera来管理会计，库存，工资单，销售和营销自动化。
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一个多合一的生产力平台。这是团队聚集在一起计划，组织和合作使用任务，文档，聊天，目标，白板等工作的枢纽。只需单击几下即可轻松自定义，ClickUp可以让各种类型和尺寸的团队更有效地提供工作，从而提高生产力到新的高度。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com，Inc。是一家总部位于加利福尼亚州旧金山的美国云软件公司。它提供（CRM）客户关系管理服务，还出售了一套互补的企业应用程序，专注于客户服务，营销自动化，分析和应用程序开发。 2020年，根据员工的满意度调查，《财富》杂志在其“工作前100名公司列表”中排名第六。
HighLevel
gohighlevel.com
Highlevel是一个白色标签的销售和营销平台，适用于数字代理商和顾问。功能包括带有智能清单的CRM，电子邮件，2向SMS，合并的SMS/Messenger/Instagram DM/WhatsApp/GMB聊天，出口通话，呼叫跟踪，呼叫录音，电源拨号器，表单构建器，调查构建器，调查构建器，漏斗构建器，漏斗构建器，网站构建器，网站构建器，网站构建器，网站构建器，，网站构建器，，网站构建器，，网站构建器，，网站构建器，网站构建器，，构建器，网站构建器，网站构建器，，构建器在线调度，工作流程自动化，报告，Webhooks等！代理商帐户包括可以克隆的无限子（位置）帐户，以加快设置的速度。将自己的Twilio＆SMTP凭据带给您的帐户供电，使您可以通过电子邮件，电话和短信访问批发费率。从14天的免费试用期开始！
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 连接您在业务中使用的每个工具和渠道，以便在客户生命周期的每个状态下吸引客户。利用来自电子邮件营销、社交媒体、数字广告和您的网站的数据，与您的联系人定制个性化的接触点，确保您的营销有效、有吸引力且令人难忘，而不会浪费您的时间。我们让自动化为您服务，这样您就可以专注于使您的业务与众不同的个人风格，并确保您没有错过与任何客户的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 执行哪些操作？ - 在所有客户接触点上实现自动化个性化体验 - 跟踪整个客户生命周期中的买家偏好、行为和许多自定义属性，以进行更深入的细分和更有效的推广 - 基于几乎任何参数自定义发送，以便您的消息始终针对正确的目标受众 - 使用整个客户生命周期的数据为每个客户选择最佳内容、发送时间和交付渠道 - 以最小的努力创建完全定制的营销活动，然后根据客户行为实时改进您的发送策略 - 复制 1-为每位客户提供 1 条个人体验，无论您的企业规模有多大
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 Constant Contact 提供电子邮件、社交媒体和活动营销工具，帮助小型企业扩大客户群。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一个多渠道营销自动化平台，用于多方面的业务推广和客户保留。 SendPulse 允许您发送电子邮件和短信营销活动，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天机器人与客户合作，并在短短 15 分钟内创建登陆页面。 SendPulse 还提供了一个用于创建在线课程的平台。您可以使用 SendPulse 的免费 CRM 轻松跟踪所有营销活动和客户信息。
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss 是一款一体化销售、营销、通信和自动化软件平台，适用于各行业的本地企业，包括家庭服务、零售、汽车、房地产、专业服务等。 SalesBoss 将销售、营销、短信、电子邮件、电话、日历、网络聊天、收件箱、管道、评论、付款、网站、渠道和自动化的功能结合在一个人工智能驱动的解决方案中。从潜在客户捕获和培育到交易完成和客户保留，Salesboss 可帮助您在一个易于使用的平台上管理整个销售渠道。此外，其内置的自动化功能通过自动执行重复任务来节省时间并提高效率。本地企业可以组织数据、产生更多潜在客户、创建强大的渠道并更快地完成更多交易。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. 是一家美国云计算公司，成立于 1998 年，总部位于加利福尼亚州圣马特奥，提供用于管理企业财务、运营和客户关系的软件和服务。其软件和服务专为小型、中型和大型企业量身定制，具有 ERP、CRM、PSA 和电子商务模块。甲骨文公司于2016年11月以约93亿美元收购了NetSuite。新成立的甲骨文Netsuite业务部门由执行副总裁Evan Goldberg管理，作为甲骨文面向中小企业的云ERP。
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养现有客户，以在当今的竞争格局中实现收入最大化。 效率触手可及 通过包含最新变量的预设回复来节省时间。建立全面的帮助中心来解决常见问题并减少重复查询。利用自助服务和自动化工具进行更有意义的对话。随时随地使用适用于 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 移动应用程序。 无缝集成和数据整合 Conversations by Brevo 无缝集成了 Brevo 产品及其他产品，为您提供统一的客户指挥中心。通过与 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，轻松管理您的营销渠道等。简化运输、退货、评论、忠诚度计划和其他基本业务功能。通过将所有相关数据收集并整合到一处，全面了解每位客户。 加入超过 500,000 家选择 Brevo 的企业，体验 Conversations by Brevo 的强大功能和简单性。无论您是小型企业还是大型企业，我们都有量身定制的计划来满足您的需求。
Metrilo
metrilo.com
Metrilo 通过使营销和客户数据具有可操作性，并专注于保留率和更高的 CLTV，帮助电子商务品牌成长。这些工具包括实时报告、客户数据库、细分、电子邮件营销和自动化。主要电子商务平台的集成是无缝的。
Coretal
coretal.co
Coretal 可帮助您节省时间、金钱并减少挫败感。使用核心业务管理平台简化您的流程。 Coretal - coretal.co - 是一个创新的一体化平台，可用于运营您的业务；包括项目管理、发票、提案、CRM、支持和票务、日历、日程安排等等。我们正在构建满足您核心业务需求的首选平台。节省您的时间、金钱和压力。使用我们的仪表板和小部件始终了解您的业务。板 - 灵活。可定制。强大的。按照您的方式创建、设置和管理看板。任务板、项目板、跟踪流程的板。管理员工的董事会。任何解决方案或问题的板。将看板链接到项目。拥有独立董事会。真正的选择是您的 项目 - 在一个地方跟踪所有项目，将简报、任务、时间表、时间跟踪、对话、决策、发票、提案和合同放在一起。发票 - 使用我们的发票功能发送、跟踪并获取付款。人员 - 保存联系人并跟踪您与他们的互动和通信。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24是可帮助公司和企业家内部和外部提高效率的软件。我们的平台提供CRM，联络中心，网站建设者，在线商店，营销活动和其他销售工具。此外，还有安全的Intranet，任务和项目管理，实时文件共享和存储，通信工具和组织。 HR Essentials和AI内置在Bitrix24结构中。 Bitrix24是Bitrix，Inc。的一项计划，该计划于2012年4月作为基于云的服务启动。现在，它可以在云和本地中使用。 2024年，我们公司拥有超过1200万个组织。 Bitrix24为从小型组织到财富500家公司的客户而感到自豪。
NeoDove
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您唯一需要的电话拨号器和 CRM。 功能齐全的拨号器和电话呼叫 CRM，可提高生产力并促进销售。
Zoho CRM
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使用Zoho的在线生产力工具和SaaS应用程序进行整个业务。超过5000万用户在全球范围内信任我们。尝试我们永远的免费计划！
500apps
500apps.com
Crm.io by 500Apps是一种高级CRM软件，可通过最佳的基于云的客户关系管理软件来推动更多销售额，并更快地发展业务。每位用户以$ 14.99的价格访问50个应用程序。 特征： 1。潜在客户管理：潜在客户管理软件可以在一个中心位置添加和管理所有潜在客户。使用一流的联系人管理功能轻松管理客户信息并培养客户关系。结束更多的工作。 2.联系管理软件：CRM.IO的联系管理软件可以管理客户信息，并从一个中心位置发展更牢固的客户关系。 3.帐户管理软件：智能帐户管理软件了解您的客户的业务需求，并赢得更多的交易，并在您的销售追求中对关键帐户进行战略性观点。 4。交易管理：交易管理软件可以跟踪，管理和赢得与不断增长的业务的更多交易。 5。销售自动化软件：用于成长的企业的销售自动化软件，以轻松自动化复杂的销售流程。智能，强大的销售自动化，节省时间，简化您的销售流程，并通过几分钟内自动化销售和业务工作流程来扩展业务。
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai 是一款 GenAI 支持的软件套件，可为 B2C 和 B2B2C 企业实现高速销售。 Floww.ai 的集成销售平台提供与现代通信堆栈集成的销售执行 CRM、NoCode 即时分析、营销和工作流程自动化。 Floww.ai 先进的生成式人工智能工具 Sales Co-Pliot 和 Analytics Co-Pliot 通过即时分析和深入洞察，实现高效、高质量的销售方法。大多数 CRM 主要针对 B2B 用例而构建，无法有效适应 B2C 和 B2B2C 业务。现代 B2C 销售的高速度和高容量需要一个集成的销售平台来实现敏捷的销售管理，以快速适应动态的市场环境。
ForceManager
forcemanager.com
ForceManager 是销售团队选择的 CRM，用于加速他们的活动并增加销售。从您的 PC 或移动设备免费试用。
Intandemly
intandemly.com
Intandemly 提供基于客户的营销和销售软件 + 专家，以从目标客户中产生需求、参与度和收入。您将获得人员、流程和我们的销售平台的组合 400 多家组织信任 Intandemly 来推动销售参与。如今，拥有 1 到 10,000 人的组织都在使用基于 SaaS 的软件。识别：Intandemly 提供了一个 Chrome 扩展程序，使识别变得超级简单，同时消除了代表的数据输入。研究您的客户和潜在客户，获取最新的联系数据并将其推送到潜在客户模块中。前景：通过我们内置的 CRM 增强销售，该 CRM 提供见解、帐户管理、呼叫、电子邮件自动化等。创建经过优化的销售工作流程，以帮助您达成更多交易。参与：建立帐户受众并通过广告、Linkedin、重定向直邮和电子邮件进行播放。使营销与组织的其他部门保持一致，并以最个性化的方式接触客户。
Keap
keap.com
Keap 是一款一体化 CRM 以及销售和营销自动化平台，旨在发展您的业务。借助 Keap，您可以轻松捕获、组织、跟踪和培育所有潜在客户，以增加销售额和收入。为了确保您的成功，Keap 还提供专家指导、深入培训、出色的支持和专门的企业家社区。
Signpost
signpost.com
Signpost 是完整的自动化解决方案，用于收集客户反馈、获得更多更好的评论、赢得新客户、获得推荐并增加回头客业务。
Leadsales
leadsales.io
适用于 WhatsApp、Facebook 和 Instagram 的 CRM 将您的聊天集中在列中，自动将它们分配给您的销售和客户服务团队
NetHunt
nethunt.com
Nethunt是一种销售自动化工具，实际上生活在您的Gmail和其他Google Workspace应用中。它可以帮助销售团队管理潜在客户，培养客户关系，监控销售进度并完成更多交易。 有关Nethunt CRM的更多信息 🙂组织您的客户群 使用Nethunt的Core CRM功能以最有效的方式组织您的客户群。 ✓告别乏味的数据输入。 ✓使用Nethunt的重复预防功能，始终保持数据清洁。 ✓所需的字段功能手表覆盖您的数据，以确保您拥有所需的东西。 ✓您的客户群被牢固地存储在一个地方，可通过适当的访问管理来保护免受泄漏或撬动的眼睛。 📞通过多个渠道捕获新线索 Nethunt CRM与多种工具集成在一起，可让您从不同来源获取新的潜在客户，并在CRM记录中存储通信。 ✓从入站和出站呼叫中创建新线索 ✓将网站聊天变成新的线索 ✓从社交媒体平台获取新线索 ✓从信使的CRM添加新线索 ✓从自定义网络表格中捕获潜在客户 📋细分领导者和客户群 将您的客户群分解为有针对性的细分市场，以使用各种宏（工作标题，需求，公司规模等）发送个性化的音调。 ✓使用自定义过滤器和视图来细分您的联系人。 ✓为自己保存无限数量的细分市场或与团队分享。 ✓在新用户匹配某些参数时会自动更新这些段。 💲建立销售管道 将触点变成线索，然后将其推向美丽的功能性管道。 ✓添加新交易，其价值，关闭的可能性和预期的关闭日期。 ✓跟踪交易通过管道阶段的进度。 ✓知道陷入管道的每个阶段的收入 ✓现场阻塞的线索以及如何将其推向购买。 ✓为您的产品和服务创建一个或几个自定义管道。 ✓建立您可以信任的预测。 ⭕管理任务 组织您的工作日并管理团队的工作量。全部在Gmail中。 ✓管理任务并与Gmail内部的团队合作。 ✓通过某些标准或圆形旋转算法自动分配任务。 ✓将任务链接到电子邮件和CRM记录。 ✓收到日常任务消化以计划您的一天。 🤖在Gmail中自动化销售流程 Nethunt CRM允许用户自动化整个销售流程 - 从铅捕获到Deals的管道阶段再到通知。 ✓从不同来源捕获潜在客户，并将其添加到您的CRM中。 ✓将经理分配领导并设置个性化的自动修复。 ✓根据其行为自动优先考虑线索 ✓将序列设置为培养铅。 ✓自动将电子邮件对话，聊天，呼叫链接到CRM配置文件。 ✓根据铅的响应，将算法移动到下一个管道阶段。 ✓为团队创建自动任务。 ✓在管道中发生重要更改时，请向团队设置通知。 ✓自动数据输入。 ✉️电子邮件自动化 ✓在Gmail中创建个人和共享的电子邮件模板。 ✓轻松，快速地编写重复电子邮件。 ✓用自定义字段个性化电子邮件模板。 ✓在每日电子邮件通信，电子邮件广告系列或自动化电子邮件序列中使用电子邮件模板。 📩电子邮件跟踪 跟踪您的电子邮件打开并点击Gmail。 ✓知道接收器是否实时查看您的电子邮件是否频率。 ✓知道何时打开您的电子邮件以为您的团队提供见解。 ✓根据打开电子邮件或单击链接的次数确定潜在客户的优先级。 ✓使用电子邮件跟踪进行常规电子邮件，电子邮件广告系列和自动化电子邮件序列。 🔁电子邮件广告系列 在Gmail发送电子邮件活动和后续活动。 ✓向自定义细分市场或所有客户群发送电子邮件活动。 ✓将后续电子邮件设置为以前的电子邮件广告系列。 ✓监视广告系列统计信息：打开，点击，取消订阅，反弹和答复。 ✓通过Gmail，Nethunt SMTP或您自己的SMTP服务器发送电子邮件广告系列。 📊销售报告 在Nethunt CRM中跟踪关键业务指标和团队绩效。 ✓单独跟踪整个团队和每个经理的有效性 - 发送的电子邮件，演示文稿，拨打电话等的数量。 ✓与以前的时期相比分析业务增长 - 封闭交易的数量以及产生的收入。 ✓通过经理，某个产品，国家 /地区分解收入来分析收入。 ✓跟踪您的配额达到。 ✓分析损失交易的原因。 ✓建立您可以信任的销售预测。
Insightly
insightly.com
Insightly 是深受团队喜爱的现代化、经济实惠的 CRM。它易于使用、易于定制，并可随着公司的发展而扩展，解决传统 CRM 无法解决的常见痛点。 Insightly 帮助团队建立和转换销售渠道、提高生产力并建立持久的客户关系。在一款易于使用、灵活且安全且可随您的业务扩展的 CRM 中集中管理您的所有客户、销售和业务数据（潜在客户、联系人、电子邮件、事件、报价、项目、任务、机会和业务报告） 。利用 Insightly 的企业级产品、价格手册和报价 (PPQ) 功能提高销售效率和透明度。在 Insightly 平台内快速搜索、跟踪和管理数百万种不同的产品和服务。将产品和服务与个人机会联系起来，消除人为错误、瓶颈和不一致。借助 Insightly 的 PPQ，您的现场团队只需点击几下即可为其机会生成自定义报价、合同和建议。完全控制和了解您销售的产品、销售对象、销售时间和价格。使用 Insightly 的自定义对象和应用程序根据您独特的业务需求和偏好定制工作流程和流程，确保高采用率和满意度。使用 AppConnect 将 Insightly 与 500 多个流行应用程序集成。 Insightly 的本机 CRM 集成包括： Gmail Google Workspace 和 Google Apps Google Drive Quickbooks Online Xero Slack Dropbox Box MailChimp Evernote Zapier Facebook Lead Ads 等等...使用适用于 Android 和 iOS 的屡获殊荣的移动应用程序随时随地管理一切。扫描名片并一键上传所有信息，实时更新项目和记录，并使您的现场团队能够在客户所在地创建和更新机会。 Insightly CRM 在任何垂直领域都很强大，客户可以在同一平台中添加用于营销自动化、客户服务和集成的配套产品。
Attio
attio.com
Attio 是未来的 CRM。 Attio 以数据驱动、完全可定制且直观的协作方式提供客户关系管理，推动您的业务发展。各种规模的公司——从当今发展最快的初创公司到世界上最大的企业——都使用 Attio 来构建他们想要的 CRM。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center是一种具有语音和30多个数字频道的全渠道客户参与解决方案，用于自机器人的自助服务的高级AI选项，例如机器人，主动的外展工具以及了解客户意图的智能虚拟代理。它提供了300多个预建立（包括领先的CRM）以及完全集成的，AI驱动的劳动力参与管理和分析解决方案。 RingCentral接触中心与RingCentral MVP解决方案紧密集成，为客户提供了企业级语音基础架构的好处，并综合的统一通信能够实现无缝的跨职能协作。
Freshsales
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通过上下文驱动的销售加速您的收入 个性化参与度，缩短销售周期并通过Freshsales发展业务 功能包装的产品套件，适用于各种尺寸的企业。您的团队会喜欢的令人耳目一新的云软件。支持|销售| ITSM |云PBX
TeamGram
teamgram.com
TeamGram 是一款基于云的一体化工具，可帮助业务团队协作、管理任务、客户关系和销售。 凭借即时部署、极其易于使用的界面、Web、Android 和 iOS 应用程序、零管理和合理的定价，它是任何规模企业的理想业务工具。
Pipedrive
pipedrive.com
每个公司都需要正确的工具来开花。为了扩展您的业务，您需要可访问的软件，提供正确的功能，快速掌握并突出关键机会。 PipEdrive是一种以销售为中心的CRM（客户关系管理）工具，该工具具有各种大小的爱使用。有100,000多个付费客户跨越179个国家，我们的CRM简单而强大的设计将销售团队吸引到优先级的可用性。当使用Pipedrive时，没有什么可以落在裂缝中，可以使您的团队花费更少的时间归档和更多的时间销售，而CRM软件既敏捷又强大。 Pipedrive旨在帮助小型企业发展。十多年来，我们一直致力于建立最好的CRM - 销售人员和销售人员的CRM。结果是一种易于使用，有效的销售工具，可以集中您的数据，帮助您可视化整个销售流程并赢得更多交易。
PracticeSuite
practicesuite.com
实践套件是基于端到端的云医疗计费，收入周期管理，电子健康记录软件，实践门户网站和营销CRM软件。
Podio
podio.com
Progress Podio是一个灵活的自定义协作数据库，使您能够加速并简化工作。一个多合一的解决方案，可加速生产率，数字化基本过程，简化数据收集并在一个安全工具中自动化文档工作流程。 Progress Podio可以自动化，运营并确保重要的业务并记录降低体力劳动并提高效率的过程。通过多功能表单，功能强大的数据收集以及自动化的客户端和文档工作流程转换工作方式，并通过几个简单的单击来自定义。 从创意机构，法律服务，会计师事务所，房地产，建筑 /制造业等关键行业，再到主要部门领域 - 销售，人力资源，市场营销，法律，财务。波迪奥（Podio）连接不同团队和不同流程的能力有助于成千上万的公司在一个地方优化其整个运营。 使用Progress Podio，为您的团队提供一个单个工具，以使及时在一个工具中统一的过程自动化。从简化客户端数据收集到自动化客户端互动和协议，Progress Podio简化了您的业务最核心活动。
Thryv
thryv.com
Thryv 是一款一体化小型企业管理软件，可帮助您简化业务，以便您可以重新做自己喜欢的事情。借助 Thryv，小企业主可以更好地沟通、解决更多业务挑战并变得更有条理。与 Thryv 合作，超越客户的期望并增强您的在线形象，这一切只需一次登录即可完成。 Thryv 提供一流的支持，全天候 24/7 提供，专家了解小企业主的目标和独特需求。 Thryv 手柄： * 客户沟通 * 估价、发票和付款 * 预约安排 * 声誉管理 * 社交媒体管理等等！ Thryv 可以自动执行任务，并将客户置于业务中心，通过一款易于使用的软件，可以轻松接触更多客户、保持井然有序、更快获得付款并自动生成评论。 Thryv 使客户可以轻松地： * 通过评级和评论、社交存在和准确的搜索结果在线找到您。 * 轻松即时地互动、接收提醒、发送短信和电子邮件以及安排约会。 * 轻松付款，立即收到收据，知道它是安全可靠的并选择付款方式。 * 与要求他们回复的自动消息保持联系，保持联系并请求评论。 Thryv 屡获殊荣的软件正在帮助美国、加拿大和澳大利亚的 45,000 多家企业转变其开展业务和管理客户的方式。
Wice CRM
wice.de
免费试用 Wice CRM 软件系统。来自云端的 CRM On Demand 或作为 CRM On Premise 在您的本地托管。现在就找出来吧。
CloudCC
cloudcc.com
CloudCC 提供完整的 CRM 平台，价格极具竞争力，其业务应用程序涵盖营销自动化、销售人员自动化、服务管理、可扩展平台和行业 CRM 解决方案等。 CloudCC 提供 SaaS 和 PaaS，以便您可以找到我们可以为您提供的 CRM 解决方案。
Inperium
inperium.com
Inperium Sell 是一款完美平衡的销售 CRM。您可以获得扩展业务所需的功能，而不会遇到不必要的复杂性，而成本只是传统 CRM 的一小部分。 Inperium Sell 使您的销售团队能够专注于达成交易，而不是与复杂的菜单和界面作斗争。通过可轻松集成到现有 IT 生态系统的解决方案来协调您的销售流程，享受完全的管道透明度，统一客户沟通渠道，并自动执行报价、开票和计费，确保快速实现价值和持续的投资回报。
FunnelMaker
funnelmaker.com
Funnel Maker 只需登录一次即可为小型企业提供数百种 CRM、通信、销售和营销软件工具。
SEO CRM
seocrm.com
SEOCRM.com 专为数字营销机构设计。它提供一站式平台，您可以在其中管理搜索引擎优化、点击付费、网页设计和开发以及其他项目，管理销售、客户关系发票和账单以及整体支持。
CloudOffix
cloudoffix.com
CloudOffix 是全球领先的统一低代码整体体验平台提供商，旨在彻底改变企业自动化和简化客户与员工交互的方式。 CloudOffix 的平台植根于定制自由和自动化的强大功能，使组织能够数字化工作流程、增强体验并提高商业和运营团队的效率。 CloudOffix 的核心是我们的低代码应用程序生成器，以及全面的客户体验 (CX) 和员工体验 (EX) 应用程序。这些工具使我们的客户能够利用大量即用型模板和连接器轻松构建自定义应用程序。这增强了协作和自动化，使企业能够快速适应市场变化并有效地扩展运营。 CloudOffix 对真诚关怀的承诺定义了我们的方法，将真诚的关系置于商业交易之上。 CloudOffix 与客户和合作伙伴透明地互动，倾听并调整以提供尊重每个组织独特性的定制价值。 CloudOffix不仅是技术提供商，更是创新合作伙伴。借助 CloudOffix 的一体化平台，世界各地的公司可以通过单一集成解决方案管理销售、营销、人力资源、CRM、项目管理、电子商务、协作、发票和帮助台。这消除了对多个不同系统的需求，从而显着降低了成本并提高了生产率。 CloudOffix 深受全球信赖，致力于帮助客户取得成功，我们建立的牢固、持续的关系就证明了这一点。 CloudOffix 强大的合作伙伴网络和全球影响力使我们能够提供具有普遍吸引力的本地化解决方案，确保每个客户都能获得专门的支持和卓越所需的资源。借助 CloudOffix，企业可以获得敏捷性、工具和自由，以更少的投入获得更多的成果，从而增强整体体验管理并确保卓越运营。
Pipeline CRM
pipelinecrm.com
销售人员的CRM用于销售人员 Pipeline成立于2006年，是中小型企业最受收养的CRM，赋予了整个行业的销售团队的能力，以建立改变游戏的关系。管道围绕易于使用且可自定义的用户体验，以销售为中心的功能以及领先的客户支持和服务构建。如今，60个国家 /地区的18,000多名用户使用管道来吸引其销售，加速机会并完成更多交易。 Pipelinecrm是一家全方位的销售CRM，以其简单，强大的功能和世界一流的客户支持而闻名，没有高价标签。 这种高级可自定义和自动化的CRM系统帮助许多基于服务的企业轻松地管理联系人，潜在客户，广告系列和团队合作，以消除用户消除摩擦，加速销售并将一次性购买者转变为终身客户。 获取销售CRM平台，可提供简单的设置，无缝集成，完整的自定义和直观的工具。使用Pipeline CRM软件，您将拥有加速销售所需的一切。
EQUP
equp.com
EQUP 是一款一体化软件，可帮助企业主简化营销、销售、计费、沟通等业务流程。有了 EQUP，企业主不必满足于通用解决方案；它为他们的业务问题提供特定行业的解决方案，无论他们是在服务、SAAS 还是电子商务行业。 EQUP 是市场上唯一的 CRM+营销自动化软件，让您可以选择使用单个帐户和单个订阅来管理多个公司。无需购买新计划来管理您的其他业务。 EQUP 的库存池功能允许您在公司之间池化您的电子邮件、用户、交易、标签、任务、约会等，这样就不会遗漏任何功能。在 EQUP 中，您管理和发展业务所需的所有工具都集中在一处，使您可以更轻松地管理业务，而无需学习多个程序并在它们之间切换以获取必要的信息。您还可以联系专门的客户经理，他不仅可以帮助您入职，还可以帮助您满足您的软件需求。
Vendasta
vendasta.com
Vendasta 为 60,000 多家合作伙伴提供端到端电子商务平台，这些合作伙伴向全球超过 550 万家中小企业 (SMB) 销售数字产品和服务。这些合作伙伴包括营销机构、独立软件供应商 (ISV) 和媒体公司。 Vendasta 平台使这些团体能够轻松地从基于云的技术市场采用新的解决方案，并以自己的品牌向中小型企业客户销售这些解决方案。该平台提供人工智能驱动的营销自动化、销售工具和集成的 CRM，以促进产品进入市场。它还包括项目、订单和计费管理系统，以帮助通过机器人流程自动化进行扩展。中小型企业只需一次登录即可访问以 Vendasta 客户品牌购买的所有解决方案。他们喜欢一个包含处方、上下文和跟踪的集成仪表板。使用业务应用程序仪表板，中小型企业能够管理使其业务在网上取得成功的信息和解决方案。
Teamleader
teamleader.eu
Teamleader 消除了日常运营企业的麻烦。我们的工作管理软件可让您在一个地方销售、计费和组织工作。通过集中所有这些信息，您可以避免分散在不同收件箱、Excel 工作表和工具中的混乱信息。您可以全面了解正在进行的销售机会、项目和付款，并深入了解您的业务的实际表现。超过 60,000 人每天通过我们的工作管理解决方案掌控自己的工作。从 IT 机构和数字营销人员一直到管道工和建筑公司。准备好迎接更多业务并减少麻烦了吗？
Sangam CRM
sangamcrm.com
Sangam CRM 是一种基于云的 CRM，带有 Web 和移动应用程序，旨在让销售主管的生活尽可能轻松。借助 Sangam CRM，用户可以在一处管理销售线索、商机、销售漏斗、活动、销售报告等。 Sangam CRM 是一个与行业无关的平台，有超过 25 个行业的 450 多家公司使用，每天有超过 8000 名用户使用。
Softr Studio
softr.io
Softr.io 可让您在几分钟内为您的企业创建客户端门户和内部工具，无需编写代码。它可与 Airtable 和 Google Sheets 配合使用。加入超过 90,000 个团队，为其客户或合作伙伴构建门户、员工内部网、项目管理工具、仪表板、CRM 等。
Salesflare
salesflare.com
尝试 Salesflare，这是一款适用于销售 B2B 的小型企业的排名第一的简单 CRM。与 Google 和 Outlook 集成。充分移动。根据现有数据自动化您的 CRM。
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise PSA（以前称为 ConnectWise Manage）专为销售、服务和支持技术的公司而设计，是全球领先的业务管理平台。技术解决方案提供商 (TSP) 依靠 ConnectWise PSA 来实现更大的责任感、运营效率和盈利能力。 ConnectWise PSA 利用云促进业务流程自动化、帮助台管理和客户服务、销售、营销、项目管理和业务分析，从而极大地简化公司的运营。 ConnectWise PSA 是一个集中式枢纽，为 TSP 提供端到端视图并完全控制其业务。 ConnectWise PSA 还为其用户提供了强大的创意、专家和解决方案网络。作为技术服务行业的资深人士，ConnectWise PSA 15 年来一直是技术公司的首要业务管理平台。
Atollon
atollon.com
CRM 平台将激发您的客户并提高公司绩效。借助 Atollon，您将获得一个自动化并连接所有客户相关流程（从采购到订单履行、服务交付到计费）的平台。您只需要一个应用程序，而不是 10 个单独的应用程序，这将提高公司的整体绩效。借助 Atollon，公司在实施短短三个月后，其生产力将平均提高 15%。特别是对于服务和销售领域的中小型公司来说，它是一个理想的工具。
Saleswah CRM
saleswah.com
无论大小，启用您的销售，市场营销和现场支持团队，无论大小。如果您的企业向其他企业出售，您的团队需要Saleswah。在Web，Windows 8桌面和Android手机等多个平台上使用您的帐户。 Saleswah Full的特色可以免费为个人尝试15天。将其他用户添加到团队需要一个付费帐户。 主要特征：销售角色 培养关系，管理时间表，田径访问，团队合作。在及时支持的情况下，增长销售和苛刻客户的乐趣。 Saleswah通过专注于重要和紧急的工作来帮助您保持整日的组织。将您的联系人，任务和约会与您的链接的Google帐户同步。将手机联系人移至CRM并开始。 日志访问，记笔记，甚至通过GPS跟踪会议的街道地址。 - 管理您的端到端销售周期，可访问交易，联系人，帐户，任务，约会，电话。 CRM中的建议。 - 通过发表评论实时与团队合作 - 安排和跟踪您的所有约会，任务和活动。与Google日历同步。 关键特征：服务角色 对于搬家的服务技术人员，Saleswah CRM服务提供了参加和关闭服务门票的能力，以进行安装，计划和纠正性维护和加油。 对于多种现场服务方案 - 用于维护DG集，冷水机，压缩机，ACS等资产。 完全可自定义，并具有非常强大的后端，可让您，管理员，配置CRM的能力： - 维修任何资产课程 - 为网站创建自己的字段，产品规格 - 定制访问表格 - 可自定义的门票表格。 所有访问，就像在GPS上跟踪销售角色一样。可以捕获图像和客户签名以关闭门票。
Simply C2
simplyc2.com
Simply C2 是一个基于应用程序的平台，允许您在十分钟内根据您的需求设置客户服务门户和服务 CRM。它适用于所有类型的产品 - 在客户所在地或您的服务中心，Simply C2 将客户和服务提供商带到同一平台上。 * 自动确认投诉 为您的客户启用 Simply C2，并确保记录所有投诉并发送自动确认。 * 2-方式聊天和修复更新 您的客户会以他们选择的语言收到消息。意大利语、僧伽罗语或孟加拉语。 您可以继续用英语留言。 * 状态更新、估计、批准 您的客户将不断获得有关维修阶段的最新信息、逐项估算和付款选项。
Beetle Eye
beetle-eye.com
Beetle Eye 简化了 CRM 和营销工具，以提供一个强大的平台来帮助您发展业务。 作为营销自动化平台，借助 Beetle Eye，您可以： * 自动化电子邮件营销活动 * 创建个性化电子邮件模板 * A/B 对比测试 * 托管活动资产 * 管理电子邮件订阅 * 制定、部署和分析调查 * 跟踪客户参与度 Beetle Eye CRM 的一些功能包括： * 聚合潜在客户来源 * 管理和鉴定潜在客户 * 生成潜在客户列表和细分 8 发送触发式销售回复 * 记录先进的线索数据 * 利用自定义数据建模
Twenty
twenty.com
#1 开源 CRM。 现代、强大、经济实惠的平台来管理您的客户关系
Venntive
venntive.com
Venntive 提供集成营销、销售和客户成功平台。
Mokapen
mokapen.com
Mokapen 是一个独立的在线协作 CRM 平台，使组织能够管理项目、任务以及与团队成员以及外部客户、合作伙伴或供应商的联系。
Taskeo
taskeo.co
Taskeo 的客户关系管理解决方案简化了公司联系人管理，并帮助您达成更成功的交易。凭借其先进的功能，您现在可以专注于最佳的收入来源。 Taskeo 的 CRM 配备了您的团队会喜欢的所有标准功能，与外部工具集成，并且与 Taskeo 的电子邮件营销解决方案配合得特别好。
Koban
koban.cloud
Koban 是一家法国公司，总部位于里昂附近，为中小企业提供 CRM 平台。我们的目标？提供 100% 集成的平台来管理公司客户关系的各个方面。 （最后）将您的所有团队聚集在一个软件上：销售团队促进您的商业发展，营销团队创建超有针对性的活动并产生潜在客户，销售管理团队促进赢得的报价的传输并监控计费和支持团队保留并利用现有客户。 是的，这一切都在符合人体工程学的软件上实现，易于使用、符合 GDPR 且可在移动设备上使用。 但 Koban 不仅仅是功能。这也是一个坚信支持是 CRM 项目成功的关键因素的团队。自 2012 年以来，我们的愿望一直是支持每位客户取得成功。