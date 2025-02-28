客户关系管理软件 - 最热门应用 - 土耳其

NetHunt

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Nethunt是一种销售自动化工具，实际上生活在您的Gmail和其他Google Workspace应用中。它可以帮助销售团队管理潜在客户，培养客户关系，监控销售进度并完成更多交易。 有关Nethunt CRM的更多信息 🙂组织您的客户群 使用Nethunt的Core CRM功能以最有效的方式组织您的客户群。 ✓告别乏味的数据输入。 ✓使用Nethunt的重复预防功能，始终保持数据清洁。 ✓所需的字段功能手表覆盖您的数据，以确保您拥有所需的东西。 ✓您的客户群被牢固地存储在一个地方，可通过适当的访问管理来保护免受泄漏或撬动的眼睛。 📞通过多个渠道捕获新线索 Nethunt CRM与多种工具集成在一起，可让您从不同来源获取新的潜在客户，并在CRM记录中存储通信。 ✓从入站和出站呼叫中创建新线索 ✓将网站聊天变成新的线索 ✓从社交媒体平台获取新线索 ✓从信使的CRM添加新线索 ✓从自定义网络表格中捕获潜在客户 📋细分领导者和客户群 将您的客户群分解为有针对性的细分市场，以使用各种宏（工作标题，需求，公司规模等）发送个性化的音调。 ✓使用自定义过滤器和视图来细分您的联系人。 ✓为自己保存无限数量的细分市场或与团队分享。 ✓在新用户匹配某些参数时会自动更新这些段。 💲建立销售管道 将触点变成线索，然后将其推向美丽的功能性管道。 ✓添加新交易，其价值，关闭的可能性和预期的关闭日期。 ✓跟踪交易通过管道阶段的进度。 ✓知道陷入管道的每个阶段的收入 ✓现场阻塞的线索以及如何将其推向购买。 ✓为您的产品和服务创建一个或几个自定义管道。 ✓建立您可以信任的预测。 ⭕管理任务 组织您的工作日并管理团队的工作量。全部在Gmail中。 ✓管理任务并与Gmail内部的团队合作。 ✓通过某些标准或圆形旋转算法自动分配任务。 ✓将任务链接到电子邮件和CRM记录。 ✓收到日常任务消化以计划您的一天。 🤖在Gmail中自动化销售流程 Nethunt CRM允许用户自动化整个销售流程 - 从铅捕获到Deals的管道阶段再到通知。 ✓从不同来源捕获潜在客户，并将其添加到您的CRM中。 ✓将经理分配领导并设置个性化的自动修复。 ✓根据其行为自动优先考虑线索 ✓将序列设置为培养铅。 ✓自动将电子邮件对话，聊天，呼叫链接到CRM配置文件。 ✓根据铅的响应，将算法移动到下一个管道阶段。 ✓为团队创建自动任务。 ✓在管道中发生重要更改时，请向团队设置通知。 ✓自动数据输入。 ✉️电子邮件自动化 ✓在Gmail中创建个人和共享的电子邮件模板。 ✓轻松，快速地编写重复电子邮件。 ✓用自定义字段个性化电子邮件模板。 ✓在每日电子邮件通信，电子邮件广告系列或自动化电子邮件序列中使用电子邮件模板。 📩电子邮件跟踪 跟踪您的电子邮件打开并点击Gmail。 ✓知道接收器是否实时查看您的电子邮件是否频率。 ✓知道何时打开您的电子邮件以为您的团队提供见解。 ✓根据打开电子邮件或单击链接的次数确定潜在客户的优先级。 ✓使用电子邮件跟踪进行常规电子邮件，电子邮件广告系列和自动化电子邮件序列。 🔁电子邮件广告系列 在Gmail发送电子邮件活动和后续活动。 ✓向自定义细分市场或所有客户群发送电子邮件活动。 ✓将后续电子邮件设置为以前的电子邮件广告系列。 ✓监视广告系列统计信息：打开，点击，取消订阅，反弹和答复。 ✓通过Gmail，Nethunt SMTP或您自己的SMTP服务器发送电子邮件广告系列。 📊销售报告 在Nethunt CRM中跟踪关键业务指标和团队绩效。 ✓单独跟踪整个团队和每个经理的有效性 - 发送的电子邮件，演示文稿，拨打电话等的数量。 ✓与以前的时期相比分析业务增长 - 封闭交易的数量以及产生的收入。 ✓通过经理，某个产品，国家 /地区分解收入来分析收入。 ✓跟踪您的配额达到。 ✓分析损失交易的原因。 ✓建立您可以信任的销售预测。