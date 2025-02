客户关系管理软件 - 最热门应用 - 索马里

Second CRM

secondcrm.com

Second CRM 是一款屡获殊荣的业务自动化解决方案,旨在利用互联网和移动技术实现业务运营自动化,从而使中小型企业盈利。 Second CRM 侧重于改善销售和营销、客户支持和运营。 Second CRM 通过提供灵活、经济高效且易于使用的应用程序,轻松适应大多数业务环境。 Second CRM 提供了跨销售、营销、支持和后端运营的客户交互的单一视图。 Second CRM 减少了工作量并加速增长,同时使公司能够将 100% 的精力集中在重要的事情上——客户。