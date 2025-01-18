客户关系管理软件 - 最热门应用 - 卡塔尔

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CRM软件是客户关系管理的简称，旨在有效地跟踪和管理客户关系。它是一个记录和组织企业、潜在客户和现有客户之间交互的综合系统。该软件将重要的客户数据（包括联系信息、交互历史记录和交易摘要）整合到集中的最新记录中。 CRM 软件主要用于销售部门，充当销售人员自动化 (SFA) 的中心枢纽。它可以与各种其他业务应用程序无缝集成，例如电子商务平台、营销自动化软件、客户服务软件和CPQ软件。这种集成可确保在整个客户旅程中同步且增强的客户体验。 一些 CRM 解决方案提供广泛的集成客户相关功能，提供一体化功能，包括营销自动化、帮助台、电子商务工具、ERP、项目管理或网站管理。这种全面的方法无需额外的解决方案，对中小型企业特别有利。另一方面，独立的 CRM 解决方案主要侧重于与销售相关的功能，例如联系人、帐户和渠道管理，没有广泛的营销、帮助台或其他非销售相关的功能。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略、服务还是软件，HubSpot 都可以让您扩展公司规模，而不是复杂化。 HubSpot 拥有您更好成长所需的一切。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
Qebot
qebot.com
Qebot Marketplace 与最好的软件公司合作，让业务经理可以购买数字工具和应用程序来帮助管理和发展业务。购买后，可以直接通过 Qebot 平台访问这些工具。一次登录即可管理您的整个业务。当前产品： - 网站构建器 - 社交媒体管理器 - 目录列表管理器 - 评论/声誉管理器 - 电子邮件营销管理器 - 云存储 - CRM - 广告活动管理器 - 内容营销
Native AI
gonative.ai
Native Ai 是一个始终在线的市场情报平台，可帮助品牌和组织跟踪、管理、优化和创新。它使用最先进的自然语言处理和人工智能技术在大型数据集中进行发现，使品牌能够简化产品并更好地了解消费者。
Figpii
figpii.com
FigPii 是一个转化优化平台，可让您识别网站上的问题区域并测试您的解决方案以确保它们提高转化率。该平台包括热图、会话重播视频、在线投票和 AB 测试 更多转化。更高的收入。更好的客户体验。 全面了解用户交互、消除客户的不满、启动测试并释放网站未开发的收入潜力。
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore 是一种高级实验工具，主要由想要启动高级实验的机构、开发和产品团队以及需要 IT 部门帮助最少的营销人员使用。我们脱颖而出：我们真正关心我们的客户 - 在支持和超额交付方面付出更多努力，因为我们还有内部实验团队、CRO 和数据专家为您服务。功能： A/B 测试：使用市场上先进的细分引擎之一创建实验，具有 41 个数据点：网站行为、流量来源、CRM 数据、GTM、天气 API 等。高级报告：> 贝叶斯和频率统计 >按特定目标过滤结果 > 辅助转化或线性分布 > 累积视图 > 仅共享与您的团队重要的内容：pdf 报告 > 跟踪任何事件 现场调查： > 作为弹出窗口或小部件触发 > 滚动、加载、退出时触发器 > 逻辑分支 > 多项选择、唯一选择、网格、NPS、CSAT 等 > 细分行为 > 潜在客户捕获 > 高级报告叠加 > 触发各种广告素材 > 创意构建器 > 退出时/加载时/加载时滚动集成：Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot、Marketo、Salesforce Shopify Woopra
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd 是第一个也是最好的产品，可以帮助品牌根据品牌条款，通过影响者店面更好地为创作者货币化。 LoudCrowd 为电子商务领域的顶级品牌（Gymshark、boohoo 等）提供了一种创作者商务解决方案，可与 TikTok Shop、Amazon Influencer Storefronts 等爆炸性的第 3 方参与者进行实际竞争。 LoudCrowd 的客户不仅从第 3 方参与者那里赢回了重要的收入，而且还看到了创作者附属转化率 (CVR) 和平均订单价值 (AOV) 的大幅提高，以及客户获取 (CPA) 成本的显着降低。 LoudCrowd 的影响者店面的工作原理是允许品牌为任何创作者提供白标个性化页面。创作者可以 DIY 产品捆绑、整合 Instagram 和 TikTok 的内容，并从他们推动的销售中赚取佣金。个性化登陆页面是自动创建的，无需品牌的任何开发资源。 LoudCrowd 的影响者店面代表了有利于品牌的创作者联盟营销的未来。
Intandemly
intandemly.com
Intandemly 提供基于客户的营销和销售软件 + 专家，以从目标客户中产生需求、参与度和收入。您将获得人员、流程和我们的销售平台的组合 400 多家组织信任 Intandemly 来推动销售参与。如今，拥有 1 到 10,000 人的组织都在使用基于 SaaS 的软件。识别：Intandemly 提供了一个 Chrome 扩展程序，使识别变得超级简单，同时消除了代表的数据输入。研究您的客户和潜在客户，获取最新的联系数据并将其推送到潜在客户模块中。前景：通过我们内置的 CRM 增强销售，该 CRM 提供见解、帐户管理、呼叫、电子邮件自动化等。创建经过优化的销售工作流程，以帮助您达成更多交易。参与：建立帐户受众并通过广告、Linkedin、重定向直邮和电子邮件进行播放。使营销与组织的其他部门保持一致，并以最个性化的方式接触客户。
Ramper
ramper.com.br
唯一完整的B2B营销和销售平台 Ramper 通过集成了勘探（出站）、营销（入站）和 B2B 销售 (CRM) 的平台，帮助您的公司产生并吸引更多潜在客户，将其转化为销售并增加收入。
Setupad
setupad.com
Setupad 是一个综合性的盈利平台，旨在通过灵活的解决方案和行业专业知识帮助发布商最大限度地提高广告收入。作为 Google 认证发布商合作伙伴 (GCPP) 和 Prebid 成员，Setupad 为所有类型的发布商提供值得信赖的高性能选项。自助服务平台允许亲力亲为的发布商在没有 IT 支持的情况下独立管理 Prebid 设置，而 Setupad Bidder 可以添加到现有的广告堆栈中，整合优质需求源以促进竞争和收入。对于那些寻求完全托管体验的人来说，Managed Prebid 提供由 Setupad 专家团队管理的端到端优化。借助 Setupad 的多样化产品，发行商可以充满信心地有效地扩展其盈利策略。
Pega
pega.com
Pega 是一个强大的低代码平台，可为世界领先的组织构建敏捷性，以便他们能够适应变化。客户使用我们的人工智能决策和工作流程自动化来解决他们最紧迫的业务挑战——从个性化参与到自动化服务再到简化运营。自 1983 年以来，我们构建了可扩展且灵活的架构，帮助人们专注于最重要的事情，从而满足当今的客户需求，同时为未来不断转型。
Refrens
refrens.com
Refrens ABC 是在一个地方捕获、管理、跟踪和转换潜在客户的最简单方法。 1. 通过潜在客户捕获和网站联系表单自动捕获潜在客户 2. 管理多个销售渠道的潜在客户 3. 将正确的潜在客户分配给合适的销售主管并跟踪他们的活动 4. 通过电子邮件和 WhatsApp 与潜在客户沟通 5. 获取销售人员的详细信息报告和未来收入潜力 6. 只需点击几下即可发送报价单、发票、销售订单 7. 还有更多功能可以简化您的销售工作流程...
Quiverflow
quiverflow.com
您所需的一切尽在一处 利用我们强大的 CRM、工作流程自动化以及电子邮件 + SMS 营销工具来发展您的业务，将更多潜在客户转化为客户。
Insale CRM
insale.io
为您的团队提供简单、智能且轻松的销售 CRM。管理销售流程成为一种令人愉快的体验，让您的销售团队爱上这个流程。
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz是一款专为VSE/SME创建的在线管理软件。易于使用的管理解决方案可满足您的所有需求，从而节省时间：发票、销售管理、会计、客户关系管理、项目管理、库存管理。
CloudOffix
cloudoffix.com
CloudOffix 是全球领先的统一低代码整体体验平台提供商，旨在彻底改变企业自动化和简化客户与员工交互的方式。 CloudOffix 的平台植根于定制自由和自动化的强大功能，使组织能够数字化工作流程、增强体验并提高商业和运营团队的效率。 CloudOffix 的核心是我们的低代码应用程序生成器，以及全面的客户体验 (CX) 和员工体验 (EX) 应用程序。这些工具使我们的客户能够利用大量即用型模板和连接器轻松构建自定义应用程序。这增强了协作和自动化，使企业能够快速适应市场变化并有效地扩展运营。 CloudOffix 对真诚关怀的承诺定义了我们的方法，将真诚的关系置于商业交易之上。 CloudOffix 与客户和合作伙伴透明地互动，倾听并调整以提供尊重每个组织独特性的定制价值。 CloudOffix不仅是技术提供商，更是创新合作伙伴。借助 CloudOffix 的一体化平台，世界各地的公司可以通过单一集成解决方案管理销售、营销、人力资源、CRM、项目管理、电子商务、协作、发票和帮助台。这消除了对多个不同系统的需求，从而显着降低了成本并提高了生产率。 CloudOffix 深受全球信赖，致力于帮助客户取得成功，我们建立的牢固、持续的关系就证明了这一点。 CloudOffix 强大的合作伙伴网络和全球影响力使我们能够提供具有普遍吸引力的本地化解决方案，确保每个客户都能获得专门的支持和卓越所需的资源。借助 CloudOffix，企业可以获得敏捷性、工具和自由，以更少的投入获得更多的成果，从而增强整体体验管理并确保卓越运营。
Beetle Eye
beetle-eye.com
Beetle Eye 简化了 CRM 和营销工具，以提供一个强大的平台来帮助您发展业务。 作为营销自动化平台，借助 Beetle Eye，您可以： * 自动化电子邮件营销活动 * 创建个性化电子邮件模板 * A/B 对比测试 * 托管活动资产 * 管理电子邮件订阅 * 制定、部署和分析调查 * 跟踪客户参与度 Beetle Eye CRM 的一些功能包括： * 聚合潜在客户来源 * 管理和鉴定潜在客户 * 生成潜在客户列表和细分 8 发送触发式销售回复 * 记录先进的线索数据 * 利用自定义数据建模
Venntive
venntive.com
Venntive 提供集成营销、销售和客户成功平台。
TeamGram
teamgram.com
TeamGram 是一款基于云的一体化工具，可帮助业务团队协作、管理任务、客户关系和销售。 凭借即时部署、极其易于使用的界面、Web、Android 和 iOS 应用程序、零管理和合理的定价，它是任何规模企业的理想业务工具。
Taskeo
taskeo.co
Taskeo 的客户关系管理解决方案简化了公司联系人管理，并帮助您达成更成功的交易。凭借其先进的功能，您现在可以专注于最佳的收入来源。 Taskeo 的 CRM 配备了您的团队会喜欢的所有标准功能，与外部工具集成，并且与 Taskeo 的电子邮件营销解决方案配合得特别好。
SpinOffice CRM
spinoffice-crm.com
真正节省您时间的 CRM。使用 SpinOffice，您可以为所有电子邮件、业务联系人、约会、任务、项目、文件夹、文档、文件和笔记创建一个中心位置。 无论您正在做什么，任务有多大或多小，SpinOffice 都可以让您轻松完成工作。最重要的是，您可以与同事共享数据库中的所有信息。这使得 SpinOffice CRM 成为任何中小型企业的终极团队应用程序。 SpinOffice CRM 适用于 macOS、Windows PC 和移动设备（iOS 和 Android）。
Snapforce CRM
snapforce.com
Snapforce CRM 是一款面向中小型企业的软件，提供电话功能，也是市场上唯一为所有新客户提供虚拟 PBX 电话系统作为标准模块的 CRM。
ShootQ
shootq.com
ShootQ 是一个基于云的 CRM 系统，适用于创意人士，包括专业摄影师、摄像师、婚礼行业专业人士以及更多创意类型。该平台允许您管理联系人、所有工作、发送提案、合同、跟踪您的日历等等。
SEO CRM
seocrm.com
SEOCRM.com 专为数字营销机构设计。它提供一站式平台，您可以在其中管理搜索引擎优化、点击付费、网页设计和开发以及其他项目，管理销售、客户关系发票和账单以及整体支持。
Second CRM
secondcrm.com
Second CRM 是一款屡获殊荣的业务自动化解决方案，旨在利用互联网和移动技术实现业务运营自动化，从而使中小型企业盈利。 Second CRM 侧重于改善销售和营销、客户支持和运营。 Second CRM 通过提供灵活、经济高效且易于使用的应用程序，轻松适应大多数业务环境。 Second CRM 提供了跨销售、营销、支持和后端运营的客户交互的单一视图。 Second CRM 减少了工作量并加速增长，同时使公司能够将 100% 的精力集中在重要的事情上——客户。
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss 是一款一体化销售、营销、通信和自动化软件平台，适用于各行业的本地企业，包括家庭服务、零售、汽车、房地产、专业服务等。 SalesBoss 将销售、营销、短信、电子邮件、电话、日历、网络聊天、收件箱、管道、评论、付款、网站、渠道和自动化的功能结合在一个人工智能驱动的解决方案中。从潜在客户捕获和培育到交易完成和客户保留，Salesboss 可帮助您在一个易于使用的平台上管理整个销售渠道。此外，其内置的自动化功能通过自动执行重复任务来节省时间并提高效率。本地企业可以组织数据、产生更多潜在客户、创建强大的渠道并更快地完成更多交易。
Ploomes
ploomes.com
Ploomes 是第一个将 CRM、流程自动化和提案生成相结合的平台。控制整个商业运营，从潜在客户的产生到转化和忠诚度，统一销售人员的工作环境并实现 360° 的客户视图。我们通过将更传统的 CRM 的稳健性与更简单的 CRM 的易于实施、使用和维护相结合来填补市场空白。凭借这一定位，我们已成为拉丁美洲最大的 CRM 公司，为 Philips Healthcare、Intelbras、Grupo Moura 和 Unimed 等客户提供服务。
Pepper Cloud
peppercloud.com
Pepper Cloud 是一款面向中小型企业的易于使用的一体化销售 CRM。 Pepper Cloud CRM 通过无缝管理销售线索、销售机会、客户互动和收入预测来帮助中小企业。 Pepper Cloud 与 WhatsApp、Facebook、Zoom、Xero、G-suite、Office 365、Mailchimp 和许多其他工具完全集成。借助 Pepper Cloud，您无需在多个 Excel 工作表、电话留言或电子邮件中管理销售数据。 CRM 为您提供了一个单一平台，您可以在其中管理您的销售和客户。
Onpipeline
onpipeline.com
Onpipeline.com 是一款销售 CRM 软件，用于管理您的销售流程并组织您的客户数据。零学习曲线、廉价且可扩展。 Onpipeline 提供了一个简单的界面，确实有助于专注于正确的交易。旨在不错过任何机会并在更短的时间内带来更多销售额的工具。它包括与 Google 或 Microsoft 日历、mailchimp、Quickbooks 等的本机集成。还包括强大的 API、Webhooks 以及创建小部件以集成外部应用程序的能力。
Birdy
mybirdy.co.uk
MyBirdy 是一个集中式 CRM 解决方案，可在多个设备上使用，从世界任何地方管理您的销售、任务、客户等。
Moovago
moovago.com
Moovago 提供了一个简单的解决方案来促进组织和客户跟进。该应用程序汇集了销售人员使用的工具。
Markate
markate.com
Markate.com：面向家庭服务提供商的强大 CRM、工作管理和营销自动化工具 Markate 应用程序非常适合每个寻求经济实惠、移动就绪、易于使用的端到端管理解决方案的服务企业。了解 Markate 如何帮助您的业务。 * 您的业务，Markate 为您服务 Markate 与您合作，共同努力实现您的业务目标。 * 简化您的运营以提高效率 旨在减少文书工作、自动化流程并节省您的时间。 * 经济实惠、灵活的解决方案，满足您的需求 旨在为小型企业提供支持，帮助他们更高效地运营，同时最大限度地减少开支。 * 最大化时间、资源和利润 它可以简化您的运营，以便您可以专注于真正推动业务发展的事情。 * 终身留住客户 配备旨在提高客户保留率的营销工具，这是您业务成功的关键因素。
FunnelMaker
funnelmaker.com
Funnel Maker 只需登录一次即可为小型企业提供数百种 CRM、通信、销售和营销软件工具。
BASCRM
bascrm.com
BASCRM 提供 CRM 软件和专业服务，通过流程和技术帮助企业提高敏捷性和业务绩效。
Tapdesk
tapdesk.io
Tapdesk 是一款 CRM 和潜在客户搜索工具，旨在简化每个销售组织的销售流程，从而让他们有更多的时间和精力来完成交易。它是为销售专业人员和拥有销售团队的组织构建的工具。 Tapdesk 由人工智能提供支持，我们的机器学习算法为您提供相关数据，以提高您的生产力并减少浪费。我们拥有独特的搜索功能，允许用户根据多种标准找到决策者和潜在客户。
Livespace
livespace.io
下一代。以 B2B 流程为中心的 CRM，具有任务和销售自动化功能 - Livespace 是一个直观且适应性强、基于云的 CRM 平台，由业内人士为专业人士构建。简化您的销售流程、设定目标并保持所有客户信息最新。利用其适应性强的潜在客户评分系统及其自动化销售流程，Livespace 用户能够从每一个潜在客户中获得最大收益。凭借其用于无缝集成的开放 API 以及移动/平板电脑访问，Livespace 允许用户优先考虑并将时间花在重要的事情上。
Karma CRM
karmacrm.com
karmaCRM 是完全可定制的解决方案，可通过清晰度和效率建立更好的客户关系
Soffront
soffront.com
Soffront 提供屡获殊荣的 CRM 和营销平台以及全面管理的营销服务。 25 年来，Soffront 已帮助数千家企业建立品牌、产生更多销售线索并实现更多销售。 Soffront 为客户提供了一个专业的营销团队，作为他们自己的扩展团队。提供的管理营销服务包括网站设计、搜索引擎优化、数字广告和社交营销服务。 Soffront 平台完全基于网络，无需安装任何东西，包括销售线索管理、电子邮件和社交营销、声誉管理、销售前景和预测、客户服务等。该平台可以使用拖放工具进行配置，无需编程或需要外部 IT 知识。
CentralStationCRM
centralstationcrm.com
适合中小企业和小型团队的完美客户关系管理工具。用户友好，基于网络，60 秒内即可启动。如需无任何义务的 30 天免费试用，请使用下面的链接。
Zixflow
zixflow.com
利用人工智能管理、吸引和留住客户的新方式 通过一体化工作空间推动成功。打造您自己的 CRM、工作流程自动化以及通过电子邮件、短信或 WhatsApp 进行参与。
Teamgate
teamgate.com
Teamgate 是一款简单的智能销售 CRM，能够助您取得成功。具备一系列智能集成功能；屡获殊荣的 Teamgate 软件（例如 Mailchimp、Zendesk、Quickbooks、Zapier 等）为您的销售团队提供了简单性和有机发展业务的力量。 Teamgate 连续三年获得国际认可，并因其卓越的客户服务和支持、用户友好的界面而获得了一系列奖项，并且还被列为销售 CRM 软件领域的领导者之一。
Metrilo
metrilo.com
Metrilo 通过使营销和客户数据具有可操作性，并专注于保留率和更高的 CLTV，帮助电子商务品牌成长。这些工具包括实时报告、客户数据库、细分、电子邮件营销和自动化。主要电子商务平台的集成是无缝的。
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – 您的企业销售、支持和营销所需的唯一软件 有网站访问者但未将其转化为客户？让我们改变这一点！ Serviceform 帮助世界各地的企业将网站访问者转化为收入。这是通过结合潜在客户生成工具、识别网站访问者行为的分析和 CRM 来实现的，为网站转换和客户管理提供单一解决方案。我们的愿景是成为一家全球领先的公司，致力于突破在线潜在客户开发和沟通的界限。我们希望成为您的企业销售、支持和营销所需的唯一软件。 Serviceform 是一家总部位于芬兰的 SaaS 公司。我们致力于开发最好的潜在客户生成工具和分析工具。我们希望让企业主做出明智的决策并可预测地发展他们的业务。关于我们的技术，我们提供一个一体化的软件平台，帮助公司简化其销售、营销和客户支持流程。 • 您只需要 6 种网站转换工具：聊天机器人、实时聊天、动态表单、会话登录页面、参与聊天机器人、弹出窗口和浮动栏。 • 管理工具：Flex xRM、Ourly 会议安排程序、网站分析和 Cookie 横幅。 • 通讯工具：社交收件箱、电子邮件和短信活动生成器。
SmartSearch
smartsearch.com
SmartSearch 的使命是通过创新的软件解决方案（包括申请人跟踪 (ATS)、供应商管理 (VMS)、客户关系管理 (CRM) 和电子签名）设计一个以人为本的未来工作方式，从而更快、更好、更智能地招聘。它是一个完整、敏捷的软件解决方案，为您的人才招聘工作带来强大的候选人搜寻和协作工具。通过与您当前的技术和独特的业务流程集成，SmartSearch 减少了文书工作，消除了重复工作，简化了入职流程，缩短了填补职位空缺的时间，并降低了招聘成本。
CrmOne
crmone.com
缺乏集中式 CRM 系统可能会导致数据混乱、沟通无效、错失销售机会以及客户洞察有限。许多中小型公司在不支付不同基本功能或多个订阅的高昂价格的情况下，都在管理客户关系方面遇到困难。然而，事实并非一定如此。 借助 CrmOne，企业可以通过一种无缝解决方案来增强自己的能力，该解决方案可以在一个地方管理所有客户关系，而不会影响销售和营销可能需要的任何功能，而无需花费大量资金。从潜在客户管理和销售渠道跟踪到客户支持和分析，CrmOne 提供了多功能工具包，可以满足各行业企业的多样化需求。 CrmOne 拥有丰富的历史，为全球 4000 多家初创企业、成长型企业和企业提供支持，展现了对卓越和创新的承诺。
Tall Emu CRM
tallemucrm.com
Tall Emu CRM 是一款全面的客户关系管理 (CRM) 软件系统，旨在简化业务运营并增强客户互动。 Tall Emu CRM 提供广泛的功能和优势，旨在满足各行业企业的需求。 * 联系人管理：Tall Emu CRM 允许企业在一个集中平台中有效地管理其联系人，包括客户、潜在客户和供应商。用户可以轻松访问联系信息、通信历史记录和交互。 * 销售自动化：CRM 提供强大的销售自动化工具，例如销售线索管理、机会跟踪和销售预测。这有助于销售团队确定销售线索的优先级、跟踪销售渠道并发现增长机会。 * 营销自动化：Tall Emu CRM 使企业能够自动化营销活动，包括电子邮件营销、社交媒体集成和潜在客户培育。用户可以创建个性化的营销策略来吸引客户并推动转化。 * 客户服务：借助内置的客户服务功能，企业可以有效地管理客户查询、支持票证和服务请求。 CRM 提供了一个统一的平台来解决问题并提供卓越的客户支持。 好处： * 提高效率：Tall Emu CRM 简化了业务流程，自动执行重复性任务，并消除了手动数据输入，从而提高了效率和生产力。与 MYOB 和 Xero 会计软件的无缝集成意味着无需重复输入并减少出错的机会。 * 增强的客户关系：通过集中客户数据和交互，企业可以提供个性化体验、建立更牢固的关系并提高客户满意度。 * 增加销售收入：CRM 的销售自动化功能可帮助销售团队确定潜在客户的优先级、更快地达成交易并最大限度地提高收入机会，从而提高销售业绩。 * 有效的营销活动：Tall Emu CRM 使企业能够创建有针对性的营销活动、跟踪活动绩效并衡量投资回报率，从而制定更有效的营销策略和更高的转化率。
Team365 CRM
team365.io
什么是 Team365 CRM？ Team365 CRM 是一个基于云的集成客户关系管理平台，可满足各种规模和类型的企业和行业的需求。全球超过 150,000 家企业使用 Team365 CRM 来建立持久的客户关系并最大限度地提高团队生产力。我们对电话、电子邮件、实时聊天和面对面会议的扩展支持使 Team365 CRM 成为市场上集成最紧密的系统。 Team365 的人工智能销售助手，人工智能为销售人员提供高级解释、解决方案和预测。借助工作流程自动化、潜在客户评分、实时通知和内置游戏化功能，您的销售团队可以将更多时间用于销售，而不是输入数据。我们的主要功能包括： - 销售线索管理 - 工作流程自动化 - 高级分析 - 流程管理 - 营销自动化 - 渠道管理 使用 Team365 CRM 自动执行日常销售、营销和支持功能，让您有更多时间专注于客户。创建优化的工作流程，帮助您减少手动数据输入、消除冗余并加快整体流程。通过准确预测潜在收入来提高销售团队的生产力，并利用生产力游戏来超越您的销售配额。设置多种货币，使用人工智能预测来优先考虑可能转化的潜在客户和交易，并跟踪网站访问者以转化更多潜在客户。让您的营销和销售团队达成共识。使用 Google Ads 集成生成新的潜在客户、执行有针对性的电子邮件营销活动以及比较广告支出与销售收入。您的安全是我们的首要任务。我们理解，每个组织都需要在保护客户数据和赋予员工完成工作的自由之间取得适当的平衡。 Team365 CRM 成功满足了这两个要求。
Barantum
barantum.com
Barantum 是印度尼西亚领先的面向现场销售团队的云 CRM，旨在通过充当销售人员的私人助理来帮助他们处理日常生活。将其视为销售团队的 Siri，旨在提高移动销售效率。
Cratio CRM
cratiocrm.com
Cratio CRM 软件是一款云和移动 CRM 软件，使组织能够从单一平台高效管理整个销售流程。 Cratio CRM 使用简单、价格实惠且可定制。该软件具有完整销售自动化所需的所有功能。 产品特点： ** 线索管理系统 -> 自动捕获线索 -> 将销售线索分配给销售团队 -> 向客户发送个性化电子邮件和短信 -> 识别并关注热门/获胜线索 -> 定制引导屏幕以适合您的业务 -> 通过时间线和用户活动监控潜在客户状态 ** 销售活动管理 -> 计划、分配、跟踪审核 - 通话、任务和访问 -> 按时向销售团队发送电子邮件/短信提醒 -> 一键发送电子邮件/短信给客户 -> 通过电子邮件获取每日活动和销售报告 -> 查看错过、逾期或升级的活动 -> 跟踪每日、每周、每月团队生产力报告 ** 移动客户关系管理软件 -> 移动端每日活动计划 -> 一键访问更新 -> 直接从应用程序致电、发送电子邮件给客户 -> 客户地址及地图 -> 基于 GPS 位置的活动更新 -> 移动 CRM 可在 Android 和 IOS 上运行 ** 客户沟通 -> 自动短信和电子邮件警报 -> 使用模板批量发送电子邮件和短信 -> 云电话集成 -> 点击呼叫服务 -> 音频格式的通话录音 -> 集成电子邮件、短信和语音 选择 Cratio CRM 的 5 大理由： * 价格实惠。节省至少 50% 的 CRM 成本。 * 使用简单，但具有所有所需的 CRM 功能 * 安全、可扩展且世界一流的云解决方案 * 最佳支持和专门的客户成功团队 * 完全可定制以适合您的业务 公司简介：Cratio Software 是一家位于印度金奈的软件产品开发公司。该公司专注于以更少的时间和成本提供特定领域的移动销售 CRM 软件。创始团队由拥有超过15年软件开发和产品经验的人士组成。
Zendo
getzendo.io
Zendo 是一款一体化软件，用于简化从定制、产品化到订阅的销售服务。它可以帮助企业家和机构在自动化的帮助下加快内部流程。创建您自己的工作流程、自动生成发票并拥有专业外观的服务目录，您的客户可以在其中轻松进行购买。这是一个简单而优雅的解决方案，它不是仪表板，而是建议将聊天作为操作中心，其中每个新客户的请求都会创建一个对话线程。您可以在其中发送报价、发票、付款和消息。完全忘记在选项卡或应用程序之间切换，并在一个地方完成所有操作。 Zendo 可以通过各种白标选项打造您自己的，从自定义域到品牌颜色，甚至您自己的个性化聊天机器人！聚集您的团队，让您的业务在这款易于使用、直观的软件中蓬勃发展。
CloudCC
cloudcc.com
CloudCC 提供完整的 CRM 平台，价格极具竞争力，其业务应用程序涵盖营销自动化、销售人员自动化、服务管理、可扩展平台和行业 CRM 解决方案等。 CloudCC 提供 SaaS 和 PaaS，以便您可以找到我们可以为您提供的 CRM 解决方案。
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans 是一款强大且可定制的解决方案，适用于各种规模的活动，包括现场活动、混合活动和 3D/2D 虚拟体验活动。它是一个以赞助商为中心的平台，具有 150 多个功能和定制功能，专为活动自动化而构建。我们的平台简化了从活动前阶段到活动后每一步的管理，并使整个流程自动化，为您节省了近 50% 的管理成本和时间。我们的使命是推动参与——首先也是最重要的——为您带来更大的业务成果。 EventTitans 是一款一体化活动管理平台，可简化所有重要功能，包括票务、简化的与会者/赞助商/演讲者自助注册流程、游戏化、来宾签到/步入、与会者参与以及捕获重要的实时信息事件分析。我们内置的 CRM 可帮助您导入或导出联系人、跟踪订单、发送批量电子邮件、记录调查等等。与您的深度品牌体验相结合，与我们积极主动的全职客户成功团队相结合，确保在我们平台上执行的每项活动每次都是完美的。向我们询问有关我们的自定义活动仪表板开发和功能定制的信息，它们可以帮助简化您的流程、提高与会者的参与度并提高活动的整体成功率。我们的团队随时准备协助您创建量身定制的解决方案，以满足您的特定需求并最大限度地发挥您的活动潜力。
Osmos Sales CRM
osmoscloud.com
Osmos Cloud 是一款云业务管理软件 (ERP)，集成了客户关系管理 (CRM) 和报告部分，其中包括面向微型和小型企业主的会计 (BI)。
Oncourse CRM
tryoncourse.com
OnCourse 是面向未来企业的直观软件，是一个销售自动化平台和 CRM，由 Zibtek 团队构建。
Kinabase
kinabase.com
Kinabase 是管理您的业务信息、流程等的更智能方式，受到高增长团队的信赖。轻松管理复杂性从公司和联系人，到流程、销售订单和基础设施，Kinabase 可让您跟踪整个组织中发生的情况。提高速度和效率 轻松获取所需信息。提高效率、降低风险并更快地找到您需要的信息。将多种数据工具整合到一个易于使用的系统中。获得灵活性的力量 Kinabase 拥有独特且智能的数据结构，可让您以思考的速度行动。没有传统CRM和ERP系统的僵化。从人员、流程到完美 - Kinabase 可以轻松配置来管理对您重要的信息。适应性强且有效，适用于从制造、招聘到咨询的各种用途。
Inperium
inperium.com
Inperium Sell 是一款完美平衡的销售 CRM。您可以获得扩展业务所需的功能，而不会遇到不必要的复杂性，而成本只是传统 CRM 的一小部分。 Inperium Sell 使您的销售团队能够专注于达成交易，而不是与复杂的菜单和界面作斗争。通过可轻松集成到现有 IT 生态系统的解决方案来协调您的销售流程，享受完全的管道透明度，统一客户沟通渠道，并自动执行报价、开票和计费，确保快速实现价值和持续的投资回报。
Coretal
coretal.co
Coretal 可帮助您节省时间、金钱并减少挫败感。使用核心业务管理平台简化您的流程。 Coretal - coretal.co - 是一个创新的一体化平台，可用于运营您的业务；包括项目管理、发票、提案、CRM、支持和票务、日历、日程安排等等。我们正在构建满足您核心业务需求的首选平台。节省您的时间、金钱和压力。使用我们的仪表板和小部件始终了解您的业务。板 - 灵活。可定制。强大的。按照您的方式创建、设置和管理看板。任务板、项目板、跟踪流程的板。管理员工的董事会。任何解决方案或问题的板。将看板链接到项目。拥有独立董事会。真正的选择是您的 项目 - 在一个地方跟踪所有项目，将简报、任务、时间表、时间跟踪、对话、决策、发票、提案和合同放在一起。发票 - 使用我们的发票功能发送、跟踪并获取付款。人员 - 保存联系人并跟踪您与他们的互动和通信。
Composity
composity.com
Composity 是一款基于云的 ERP 解决方案，扩展了销售和营销工具，专为中小企业设计。它是一个“现成的”软件解决方案，可管理组织内部和外部业务流程的各个方面 - 会计、库存管理、计费系统、文档管理、企业网站和电子商务、CRM、客户群组织和报告生成器。