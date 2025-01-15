客户关系管理软件 - 最热门应用 - 巴勒斯坦领土

Cratio CRM

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Cratio CRM 软件是一款云和移动 CRM 软件，使组织能够从单一平台高效管理整个销售流程。 Cratio CRM 使用简单、价格实惠且可定制。该软件具有完整销售自动化所需的所有功能。 产品特点： ** 线索管理系统 -> 自动捕获线索 -> 将销售线索分配给销售团队 -> 向客户发送个性化电子邮件和短信 -> 识别并关注热门/获胜线索 -> 定制引导屏幕以适合您的业务 -> 通过时间线和用户活动监控潜在客户状态 ** 销售活动管理 -> 计划、分配、跟踪审核 - 通话、任务和访问 -> 按时向销售团队发送电子邮件/短信提醒 -> 一键发送电子邮件/短信给客户 -> 通过电子邮件获取每日活动和销售报告 -> 查看错过、逾期或升级的活动 -> 跟踪每日、每周、每月团队生产力报告 ** 移动客户关系管理软件 -> 移动端每日活动计划 -> 一键访问更新 -> 直接从应用程序致电、发送电子邮件给客户 -> 客户地址及地图 -> 基于 GPS 位置的活动更新 -> 移动 CRM 可在 Android 和 IOS 上运行 ** 客户沟通 -> 自动短信和电子邮件警报 -> 使用模板批量发送电子邮件和短信 -> 云电话集成 -> 点击呼叫服务 -> 音频格式的通话录音 -> 集成电子邮件、短信和语音 选择 Cratio CRM 的 5 大理由： * 价格实惠。节省至少 50% 的 CRM 成本。 * 使用简单，但具有所有所需的 CRM 功能 * 安全、可扩展且世界一流的云解决方案 * 最佳支持和专门的客户成功团队 * 完全可定制以适合您的业务 公司简介：Cratio Software 是一家位于印度金奈的软件产品开发公司。该公司专注于以更少的时间和成本提供特定领域的移动销售 CRM 软件。创始团队由拥有超过15年软件开发和产品经验的人士组成。