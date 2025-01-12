客户关系管理软件 - 最热门应用 - 波兰

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CRM软件是客户关系管理的简称，旨在有效地跟踪和管理客户关系。它是一个记录和组织企业、潜在客户和现有客户之间交互的综合系统。该软件将重要的客户数据（包括联系信息、交互历史记录和交易摘要）整合到集中的最新记录中。 CRM 软件主要用于销售部门，充当销售人员自动化 (SFA) 的中心枢纽。它可以与各种其他业务应用程序无缝集成，例如电子商务平台、营销自动化软件、客户服务软件和CPQ软件。这种集成可确保在整个客户旅程中同步且增强的客户体验。 一些 CRM 解决方案提供广泛的集成客户相关功能，提供一体化功能，包括营销自动化、帮助台、电子商务工具、ERP、项目管理或网站管理。这种全面的方法无需额外的解决方案，对中小型企业特别有利。另一方面，独立的 CRM 解决方案主要侧重于与销售相关的功能，例如联系人、帐户和渠道管理，没有广泛的营销、帮助台或其他非销售相关的功能。
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Zoho CRM
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使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
Hubspot
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HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略、服务还是软件，HubSpot 都可以让您扩展公司规模，而不是复杂化。 HubSpot 拥有您更好成长所需的一切。
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一个一体化的生产力平台。它是团队聚集在一起使用任务、文档、聊天、目标、白板等来计划、组织和协作工作的中心。只需点击几下即可轻松定制，ClickUp 使各种类型和规模的团队能够更有效地交付工作，将生产力提高到新的高度。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款以销售为中心的 CRM（客户关系管理）工具，各种规模的团队都喜欢使用。我们的 CRM 简单而强大，优先考虑可用性，在 179 个国家/地区拥有超过 100,000 名付费客户，销售团队被其简单而强大的设计所吸引。使用 Pipedrive 时，不会有任何遗漏，借助灵活且功能强大的 CRM 软件，您的团队可以花更少的时间归档，花更多的时间进行销售。
Bigin
bigin.com
Bigin 是专为小型企业构建的轻量级 CRM。它配备了易于使用的界面，使管理管道、添加注释、更新记录和安排后续行动变得容易，并有助于专注于最重要的事情 - 完成更多交易。
Livespace
livespace.io
下一代。以 B2B 流程为中心的 CRM，具有任务和销售自动化功能 - Livespace 是一个直观且适应性强、基于云的 CRM 平台，由业内人士为专业人士构建。简化您的销售流程、设定目标并保持所有客户信息最新。利用其适应性强的潜在客户评分系统及其自动化销售流程，Livespace 用户能够从每一个潜在客户中获得最大收益。凭借其用于无缝集成的开放 API 以及移动/平板电脑访问，Livespace 允许用户优先考虑并将时间花在重要的事情上。
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel 是一个面向数字机构和顾问的白标销售和营销平台。功能包括带有 SmartLists 的 CRM、电子邮件、2 向 SMS、整合 SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB 聊天、出站呼叫、呼叫跟踪、通话录音、强力拨号器、表单生成器、调查生成器、漏斗生成器、网站生成器、在线调度、工作流程自动化、报告、Webhooks 等等！代理帐户包括为您的客户提供的无限子（位置）帐户，可以克隆这些帐户以加快设置速度。使用您自己的 Twilio 和 SMTP 凭据来支持您的帐户，让您能够获得电子邮件、电话和短信的批发费率。从 14 天免费试用开始！
Freshsales
freshworks.com
通过情境驱动的销售加速您的收入 通过 Freshsales 实现个性化参与、缩短销售周期并发展您的业务 功能齐全的产品套件适合各种规模的企业。您的团队一定会喜欢的令人耳目一新的云软件。支持|销售|信息技术管理 |云PBX
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养现有客户，以在当今的竞争格局中实现收入最大化。 效率触手可及 通过包含最新变量的预设回复来节省时间。建立全面的帮助中心来解决常见问题并减少重复查询。利用自助服务和自动化工具进行更有意义的对话。随时随地使用适用于 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 移动应用程序。 无缝集成和数据整合 Conversations by Brevo 无缝集成了 Brevo 产品及其他产品，为您提供统一的客户指挥中心。通过与 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，轻松管理您的营销渠道等。简化运输、退货、评论、忠诚度计划和其他基本业务功能。通过将所有相关数据收集并整合到一处，全面了解每位客户。 加入超过 500,000 家选择 Brevo 的企业，体验 Conversations by Brevo 的强大功能和简单性。无论您是小型企业还是大型企业，我们都有量身定制的计划来满足您的需求。
Keap
keap.com
Keap 是一款一体化 CRM 以及销售和营销自动化平台，旨在发展您的业务。借助 Keap，您可以轻松捕获、组织、跟踪和培育所有潜在客户，以增加销售额和收入。为了确保您的成功，Keap 还提供专家指导、深入培训、出色的支持和专门的企业家社区。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一款帮助公司和企业家提高内部和外部效率的软件。我们的平台提供 CRM、联络中心、网站构建器、在线商店、营销活动和其他销售工具。此外，还有安全的内联网、任务和项目管理、实时文件共享和存储、通信工具和组织。人力资源要素和人工智能内置于 Bitrix24 结构中。 Bitrix24 是 Bitrix, Inc. 于 2012 年 4 月作为基于云的服务推出的一项计划。现在它可在云端和本地使用。到 2024 年，我们公司的组织数量将超过 1200 万个。 Bitrix24 为能够为从小型组织到财富 500 强公司的客户提供服务而感到自豪。
Insightly
insightly.com
Insightly 是深受团队喜爱的现代化、经济实惠的 CRM。它易于使用、易于定制，并可随着公司的发展而扩展，解决传统 CRM 无法解决的常见痛点。 Insightly 帮助团队建立和转换销售渠道、提高生产力并建立持久的客户关系。在一款易于使用、灵活且安全且可随您的业务扩展的 CRM 中集中管理您的所有客户、销售和业务数据（潜在客户、联系人、电子邮件、事件、报价、项目、任务、机会和业务报告） 。利用 Insightly 的企业级产品、价格手册和报价 (PPQ) 功能提高销售效率和透明度。在 Insightly 平台内快速搜索、跟踪和管理数百万种不同的产品和服务。将产品和服务与个人机会联系起来，消除人为错误、瓶颈和不一致。借助 Insightly 的 PPQ，您的现场团队只需点击几下即可为其机会生成自定义报价、合同和建议。完全控制和了解您销售的产品、销售对象、销售时间和价格。使用 Insightly 的自定义对象和应用程序根据您独特的业务需求和偏好定制工作流程和流程，确保高采用率和满意度。使用 AppConnect 将 Insightly 与 500 多个流行应用程序集成。 Insightly 的本机 CRM 集成包括： Gmail Google Workspace 和 Google Apps Google Drive Quickbooks Online Xero Slack Dropbox Box MailChimp Evernote Zapier Facebook Lead Ads 等等...使用适用于 Android 和 iOS 的屡获殊荣的移动应用程序随时随地管理一切。扫描名片并一键上传所有信息，实时更新项目和记录，并使您的现场团队能够在客户所在地创建和更新机会。 Insightly CRM 在任何垂直领域都很强大，客户可以在同一平台中添加用于营销自动化、客户服务和集成的配套产品。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 联络中心是一种全渠道客户互动解决方案，具有语音和 30 多个数字渠道、用于自助服务的高级 AI 选项（例如机器人）、主动外展工具以及了解客户意图的智能虚拟代理。它提供 300 多个预构建的集成（包括领先的 CRM）以及完全集成的、由人工智能驱动的员工敬业度管理和分析解决方案。 RingCentral 联络中心与 RingCentral MVP 解决方案紧密集成，为客户提供企业级语音基础设施和集成统一通信的优势，从而实现无缝的跨职能协作。
Capsule
capsulecrm.com
简单但功能强大的 CRM。加入超过 10,000 家全球企业，发现管理联系人、销售和发展持久关系的更简单方法。
Teamwork
teamwork.com
TeamWork.com是唯一具有一流客户运营的平台，并结合了团队喜欢的易于使用的项目管理。按时按时交付工作，消除客户混乱并了解盈利能力，全部在一个平台中。 TeamWork.com总部位于爱尔兰科克，由一个以前经营代理商的团队创立，全球拥有超过350名员工的全球团队。
CloudCC
cloudcc.com
CloudCC 提供完整的 CRM 平台，价格极具竞争力，其业务应用程序涵盖营销自动化、销售人员自动化、服务管理、可扩展平台和行业 CRM 解决方案等。 CloudCC 提供 SaaS 和 PaaS，以便您可以找到我们可以为您提供的 CRM 解决方案。
Knack
knack.com
十多年来，Knack 一直是无代码领域的先驱，拥有 5000 多家客户，从中小企业到财富 500 强中的最大企业。Knack 使日常创新者能够轻松克服关键的业务挑战。通过利用 Knack 直观的无代码平台和专家构建器网络，团队可以快速构建自定义应用程序来收集和管理数据、自动化流程以及在线移动工作流程。这可以节省您的时间，因为业务构建者可以创建和修改工作流程，并有权解决自己的挑战。 Knack 帮助解决各种功能用例，例如客户和供应商门户、定制 CRM 和项目管理应用程序、LMS 系统、发票和合同管理、物流和供应链、航空公司调度、会员名录和志愿者管理、房地产和租户管理、医疗保健 (HIPAA)、州和地方政府通信应用程序等。 Knack 帮助非程序员轻松构建美观的、数据驱动的 Web 应用程序。数据可以从电子表格导入并转换为在线数据库。搜索、表单和表格等工具用于构建处理数据的 Web 应用程序。我们提供医疗保健 (HIPAA)、政府 (GovCloud) 和 SOC2 合规性特别版本。应用程序可以发布到任何站点并适应周围的设计。可以将多个版本发布到不同的站点并针对不同的受众。开发人员可以使用 RESTful API、自定义 CSS 和 JS 事件处理程序来扩展这些应用程序。
Teamleader
teamleader.eu
Teamleader 消除了日常运营企业的麻烦。我们的工作管理软件可让您在一个地方销售、计费和组织工作。通过集中所有这些信息，您可以避免分散在不同收件箱、Excel 工作表和工具中的混乱信息。您可以全面了解正在进行的销售机会、项目和付款，并深入了解您的业务的实际表现。超过 60,000 人每天通过我们的工作管理解决方案掌控自己的工作。从 IT 机构和数字营销人员一直到管道工和建筑公司。准备好迎接更多业务并减少麻烦了吗？
Attio
attio.com
Attio 是未来的 CRM。 Attio 以数据驱动、完全可定制且直观的协作方式提供客户关系管理，推动您的业务发展。各种规模的公司——从当今发展最快的初创公司到世界上最大的企业——都使用 Attio 来构建他们想要的 CRM。
Indy
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使用 Indy 为自由职业者提供的一体化 CRM 软件寻找线索、撰写提案、规划项目、跟踪工作、与客户聊天以及发送发票。免费试用！
LeadSquared
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适合企业的完整营销自动化和 CRM 软件。在一个平台上组织您的潜在客户捕获、潜在客户管理、销售管理和分析。
Less Annoying CRM
lessannoyingcrm.com
数以千计的小型企业使用 Less Annoying CRM 来管理联系人、跟踪销售线索并掌握后续情况。免费客户服务使设置变得简单。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一个多渠道营销自动化平台，用于多方面的业务推广和客户保留。 SendPulse 允许您发送电子邮件和短信营销活动，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天机器人与客户合作，并在短短 15 分钟内创建登陆页面。 SendPulse 还提供了一个用于创建在线课程的平台。您可以使用 SendPulse 的免费 CRM 轻松跟踪所有营销活动和客户信息。
Amwork
amwork.com
Amwork 是一个平台，为企业提供强大的构建器来创建独特的工作空间，从而简化其业务流程。该公司的构建器旨在使企业能够使用 CRM、项目管理、人力资源以及与业务工作流程相关的所有内容等模块创建自定义工作区。这有助于企业更有效、更高效地协作，让员工和合作伙伴无缝协作。 使用 Amwork 的主要好处之一是设置过程简单，不需要编码知识，使其成为各种规模企业的理想解决方案。该平台提供了一套重要的工具，使企业能够实现流程自动化并减少手动工作量，从而提高生产力和盈利能力。 通过使用 Amwork，企业可以从有组织且简化的日常运营方法中受益。该平台的 CRM 模块可帮助企业管理客户交互，而项目管理模块使团队能够高效协作和管理项目。人力资源模块有助于管理员工记录、福利和其他与人力资源相关的任务。借助 Amwork，企业可以在一个中心位置管理所有这些任务，从而简化工作流程并减少错误。 总的来说，Amwork 是一个重要的平台，它为企业提供必要的工具来简化业务流程和改善协作，从而提高生产力和盈利能力。 简单的设置过程：Amwork 的平台旨在使设置过程变得简单，并且不需要编码知识。这使其成为各种规模企业的理想解决方案，使他们能够以最少的努力快速入门。 自动化和减少手动工作量：Amwork 提供了一套重要的工具，使企业能够实现流程自动化并减少手动工作量。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. 是一家美国云计算公司，成立于 1998 年，总部位于加利福尼亚州圣马特奥，提供用于管理企业财务、运营和客户关系的软件和服务。其软件和服务专为小型、中型和大型企业量身定制，具有 ERP、CRM、PSA 和电子商务模块。甲骨文公司于2016年11月以约93亿美元收购了NetSuite。新成立的甲骨文Netsuite业务部门由执行副总裁Evan Goldberg管理，作为甲骨文面向中小企业的云ERP。
Samdock
samdock.com
Samdock 是一款适合中小型销售团队的现代化、易于使用的 CRM 系统。我们的解决方案积极支持从潜在客户获取到成交等整个过程。借助 Samdock，客户管理、营销和销售以智能方式实现数字化和自动化，使公司能够更高效、更成功地工作。
Salesbox
salesbox.com
面向销售人员的 CRM。每个用户每月 2.90 欧元即可获得。连接 MS 团队、Office 365、Gsuite、LinkedIn、Dropbox 或 Mailchimp，价格为 1.90 欧元。
SEO CRM
seocrm.com
SEOCRM.com 专为数字营销机构设计。它提供一站式平台，您可以在其中管理搜索引擎优化、点击付费、网页设计和开发以及其他项目，管理销售、客户关系发票和账单以及整体支持。
Planfix
planfix.com
Planfix 平台允许组织在线管理其整个业务。无论公司规模和行业如何，Planfix 都能提供出色的项目和工作管理工具。借助 Planfix，您的公司可以获得从流程设计到外观的完全可定制的管理系统。集成的 Planfix 平台允许用户同时管理任务和项目、CRM、销售、营销、生产、物流、支持服务、财务和人力资源。团队之间的数据传输是无缝的——例如，实施阶段的交易变成项目，然后转移到支持部门。灵活的访问设置允许用户仅查看保持工作效率所需的信息，而管理人员则可以查看整个业务流程。无需编程即可配置和控制公司内的各种业务流程。该平台提供了广泛的强大功能，包括项目管理、客户会计、任务管理、在线甘特图、电子邮件集成、日历、实时事件编年史、分析和报告、连接外部用户、链接帐户等等。无论您是新手还是精通技术的用户，Planfix 都将是您的完美选择。有经验的用户会发现 Planfix 中的功能在其他服务和系统中不可用。这些功能包括广泛的定制、复杂业务流程的高级自动化以及灵活的项目构建。或者，即用型配置和自动化程序有助于入门和实施。我们相信 Planfix 适合私营企业、非营利组织、公共组织以及任何其他致力于实现共同目标的团体。超过 68,000 名用户使用 Planfix 来自动化 7,000 多家公司的业务工作流程。
PracticeSuite
practicesuite.com
PracticeSuite 是一款基于云的端到端医疗计费、收入周期管理、电子健康记录软件、实践门户和实践营销 CRM 软件。
Team365 CRM
team365.io
什么是 Team365 CRM？ Team365 CRM 是一个基于云的集成客户关系管理平台，可满足各种规模和类型的企业和行业的需求。全球超过 150,000 家企业使用 Team365 CRM 来建立持久的客户关系并最大限度地提高团队生产力。我们对电话、电子邮件、实时聊天和面对面会议的扩展支持使 Team365 CRM 成为市场上集成最紧密的系统。 Team365 的人工智能销售助手，人工智能为销售人员提供高级解释、解决方案和预测。借助工作流程自动化、潜在客户评分、实时通知和内置游戏化功能，您的销售团队可以将更多时间用于销售，而不是输入数据。我们的主要功能包括： - 销售线索管理 - 工作流程自动化 - 高级分析 - 流程管理 - 营销自动化 - 渠道管理 使用 Team365 CRM 自动执行日常销售、营销和支持功能，让您有更多时间专注于客户。创建优化的工作流程，帮助您减少手动数据输入、消除冗余并加快整体流程。通过准确预测潜在收入来提高销售团队的生产力，并利用生产力游戏来超越您的销售配额。设置多种货币，使用人工智能预测来优先考虑可能转化的潜在客户和交易，并跟踪网站访问者以转化更多潜在客户。让您的营销和销售团队达成共识。使用 Google Ads 集成生成新的潜在客户、执行有针对性的电子邮件营销活动以及比较广告支出与销售收入。您的安全是我们的首要任务。我们理解，每个组织都需要在保护客户数据和赋予员工完成工作的自由之间取得适当的平衡。 Team365 CRM 成功满足了这两个要求。
Leadsales
leadsales.io
适用于 WhatsApp、Facebook 和 Instagram 的 CRM 将您的聊天集中在列中，自动将它们分配给您的销售和客户服务团队
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans 是一款强大且可定制的解决方案，适用于各种规模的活动，包括现场活动、混合活动和 3D/2D 虚拟体验活动。它是一个以赞助商为中心的平台，具有 150 多个功能和定制功能，专为活动自动化而构建。我们的平台简化了从活动前阶段到活动后每一步的管理，并使整个流程自动化，为您节省了近 50% 的管理成本和时间。我们的使命是推动参与——首先也是最重要的——为您带来更大的业务成果。 EventTitans 是一款一体化活动管理平台，可简化所有重要功能，包括票务、简化的与会者/赞助商/演讲者自助注册流程、游戏化、来宾签到/步入、与会者参与以及捕获重要的实时信息事件分析。我们内置的 CRM 可帮助您导入或导出联系人、跟踪订单、发送批量电子邮件、记录调查等等。与您的深度品牌体验相结合，与我们积极主动的全职客户成功团队相结合，确保在我们平台上执行的每项活动每次都是完美的。向我们询问有关我们的自定义活动仪表板开发和功能定制的信息，它们可以帮助简化您的流程、提高与会者的参与度并提高活动的整体成功率。我们的团队随时准备协助您创建量身定制的解决方案，以满足您的特定需求并最大限度地发挥您的活动潜力。
Interacty
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营销人员（自由职业者和代理机构）、制作工作室、出版商 Interacty 允许营销人员通过互动体验和游戏吸引受众并增加销量。游戏化营销内容可以增加参与度和注意力时间，并产生更多潜在客户。 Interactive 允许您创建 20 多种不同的游戏活动。通过一次订阅，您可以随时创建测验、记忆、配对游戏、隐藏物体游戏、找不同、拼图、前后、星座、幸运饼干、幻灯片等。您可以使用内容块和直观灵活的编辑器在几分钟内创建项目或游戏。 Interacty 提供了大量节省时间的业务模板，而且它还是一个很棒的创意库 - 您一定会在这里找到适合您下一次营销活动的概念。 Interacty 与 Unsplash 集成，让您可以访问数千张免费图像。通过简单的复制粘贴，完成的项目就可以轻松嵌入您的网站。您还可以使用链接在社交网络上分享您的项目。 Interacty 支持 CNAME 和 Whitelabel，并且带有 CSS 样式的附加设计选项有助于保持您的品牌知名度。您可以通过与 CRM 集成的交互式内容表单来生成潜在客户。 Interacty 允许您将潜在客户表单直接合并到游戏中，因此收集客户信息是该流程不可或缺的一部分。您可以在完成游戏后设置自动重定向，这将显着提高转化率。您可以创建排行榜游戏并在游戏中添加计时器或倒计时，以激励观众获得最佳分数。这在举办比赛或抽奖或为活动创建游戏时非常有用。如果您是活动的演讲者，请在演讲结束时添加一个游戏，观众就会记住您的演讲。您可以查看每场比赛的统计数据并从仪表板下载潜在客户列表，同时与 Mailchimp 等营销工具集成使您可以将潜在客户直接发送到现有的 CRM。 Interacty 的游戏化功能使营销人员能够吸引用户并取得较高的业务成果。
Native AI
gonative.ai
Native Ai 是一个始终在线的市场情报平台，可帮助品牌和组织跟踪、管理、优化和创新。它使用最先进的自然语言处理和人工智能技术在大型数据集中进行发现，使品牌能够简化产品并更好地了解消费者。
Figpii
figpii.com
FigPii 是一个转化优化平台，可让您识别网站上的问题区域并测试您的解决方案以确保它们提高转化率。该平台包括热图、会话重播视频、在线投票和 AB 测试 更多转化。更高的收入。更好的客户体验。 全面了解用户交互、消除客户的不满、启动测试并释放网站未开发的收入潜力。
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore 是一种高级实验工具，主要由想要启动高级实验的机构、开发和产品团队以及需要 IT 部门帮助最少的营销人员使用。我们脱颖而出：我们真正关心我们的客户 - 在支持和超额交付方面付出更多努力，因为我们还有内部实验团队、CRO 和数据专家为您服务。功能： A/B 测试：使用市场上先进的细分引擎之一创建实验，具有 41 个数据点：网站行为、流量来源、CRM 数据、GTM、天气 API 等。高级报告：> 贝叶斯和频率统计 >按特定目标过滤结果 > 辅助转化或线性分布 > 累积视图 > 仅共享与您的团队重要的内容：pdf 报告 > 跟踪任何事件 现场调查： > 作为弹出窗口或小部件触发 > 滚动、加载、退出时触发器 > 逻辑分支 > 多项选择、唯一选择、网格、NPS、CSAT 等 > 细分行为 > 潜在客户捕获 > 高级报告叠加 > 触发各种广告素材 > 创意构建器 > 退出时/加载时/加载时滚动集成：Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot、Marketo、Salesforce Shopify Woopra
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd 是第一个也是最好的产品，可以帮助品牌根据品牌条款，通过影响者店面更好地为创作者货币化。 LoudCrowd 为电子商务领域的顶级品牌（Gymshark、boohoo 等）提供了一种创作者商务解决方案，可与 TikTok Shop、Amazon Influencer Storefronts 等爆炸性的第 3 方参与者进行实际竞争。 LoudCrowd 的客户不仅从第 3 方参与者那里赢回了重要的收入，而且还看到了创作者附属转化率 (CVR) 和平均订单价值 (AOV) 的大幅提高，以及客户获取 (CPA) 成本的显着降低。 LoudCrowd 的影响者店面的工作原理是允许品牌为任何创作者提供白标个性化页面。创作者可以 DIY 产品捆绑、整合 Instagram 和 TikTok 的内容，并从他们推动的销售中赚取佣金。个性化登陆页面是自动创建的，无需品牌的任何开发资源。 LoudCrowd 的影响者店面代表了有利于品牌的创作者联盟营销的未来。
Intandemly
intandemly.com
Intandemly 提供基于客户的营销和销售软件 + 专家，以从目标客户中产生需求、参与度和收入。您将获得人员、流程和我们的销售平台的组合 400 多家组织信任 Intandemly 来推动销售参与。如今，拥有 1 到 10,000 人的组织都在使用基于 SaaS 的软件。识别：Intandemly 提供了一个 Chrome 扩展程序，使识别变得超级简单，同时消除了代表的数据输入。研究您的客户和潜在客户，获取最新的联系数据并将其推送到潜在客户模块中。前景：通过我们内置的 CRM 增强销售，该 CRM 提供见解、帐户管理、呼叫、电子邮件自动化等。创建经过优化的销售工作流程，以帮助您达成更多交易。参与：建立帐户受众并通过广告、Linkedin、重定向直邮和电子邮件进行播放。使营销与组织的其他部门保持一致，并以最个性化的方式接触客户。
Ramper
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唯一完整的B2B营销和销售平台 Ramper 通过集成了勘探（出站）、营销（入站）和 B2B 销售 (CRM) 的平台，帮助您的公司产生并吸引更多潜在客户，将其转化为销售并增加收入。
Setupad
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Setupad 是一个综合性的盈利平台，旨在通过灵活的解决方案和行业专业知识帮助发布商最大限度地提高广告收入。作为 Google 认证发布商合作伙伴 (GCPP) 和 Prebid 成员，Setupad 为所有类型的发布商提供值得信赖的高性能选项。自助服务平台允许亲力亲为的发布商在没有 IT 支持的情况下独立管理 Prebid 设置，而 Setupad Bidder 可以添加到现有的广告堆栈中，整合优质需求源以促进竞争和收入。对于那些寻求完全托管体验的人来说，Managed Prebid 提供由 Setupad 专家团队管理的端到端优化。借助 Setupad 的多样化产品，发行商可以充满信心地有效地扩展其盈利策略。
Pega
pega.com
Pega 是一个强大的低代码平台，可为世界领先的组织构建敏捷性，以便他们能够适应变化。客户使用我们的人工智能决策和工作流程自动化来解决他们最紧迫的业务挑战——从个性化参与到自动化服务再到简化运营。自 1983 年以来，我们构建了可扩展且灵活的架构，帮助人们专注于最重要的事情，从而满足当今的客户需求，同时为未来不断转型。
Refrens
refrens.com
Refrens ABC 是在一个地方捕获、管理、跟踪和转换潜在客户的最简单方法。 1. 通过潜在客户捕获和网站联系表单自动捕获潜在客户 2. 管理多个销售渠道的潜在客户 3. 将正确的潜在客户分配给合适的销售主管并跟踪他们的活动 4. 通过电子邮件和 WhatsApp 与潜在客户沟通 5. 获取销售人员的详细信息报告和未来收入潜力 6. 只需点击几下即可发送报价单、发票、销售订单 7. 还有更多功能可以简化您的销售工作流程...
Quiverflow
quiverflow.com
您所需的一切尽在一处 利用我们强大的 CRM、工作流程自动化以及电子邮件 + SMS 营销工具来发展您的业务，将更多潜在客户转化为客户。
Insale CRM
insale.io
为您的团队提供简单、智能且轻松的销售 CRM。管理销售流程成为一种令人愉快的体验，让您的销售团队爱上这个流程。
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz是一款专为VSE/SME创建的在线管理软件。易于使用的管理解决方案可满足您的所有需求，从而节省时间：发票、销售管理、会计、客户关系管理、项目管理、库存管理。
CloudOffix
cloudoffix.com
CloudOffix 是全球领先的统一低代码整体体验平台提供商，旨在彻底改变企业自动化和简化客户与员工交互的方式。 CloudOffix 的平台植根于定制自由和自动化的强大功能，使组织能够数字化工作流程、增强体验并提高商业和运营团队的效率。 CloudOffix 的核心是我们的低代码应用程序生成器，以及全面的客户体验 (CX) 和员工体验 (EX) 应用程序。这些工具使我们的客户能够利用大量即用型模板和连接器轻松构建自定义应用程序。这增强了协作和自动化，使企业能够快速适应市场变化并有效地扩展运营。 CloudOffix 对真诚关怀的承诺定义了我们的方法，将真诚的关系置于商业交易之上。 CloudOffix 与客户和合作伙伴透明地互动，倾听并调整以提供尊重每个组织独特性的定制价值。 CloudOffix不仅是技术提供商，更是创新合作伙伴。借助 CloudOffix 的一体化平台，世界各地的公司可以通过单一集成解决方案管理销售、营销、人力资源、CRM、项目管理、电子商务、协作、发票和帮助台。这消除了对多个不同系统的需求，从而显着降低了成本并提高了生产率。 CloudOffix 深受全球信赖，致力于帮助客户取得成功，我们建立的牢固、持续的关系就证明了这一点。 CloudOffix 强大的合作伙伴网络和全球影响力使我们能够提供具有普遍吸引力的本地化解决方案，确保每个客户都能获得专门的支持和卓越所需的资源。借助 CloudOffix，企业可以获得敏捷性、工具和自由，以更少的投入获得更多的成果，从而增强整体体验管理并确保卓越运营。
Beetle Eye
beetle-eye.com
Beetle Eye 简化了 CRM 和营销工具，以提供一个强大的平台来帮助您发展业务。 作为营销自动化平台，借助 Beetle Eye，您可以： * 自动化电子邮件营销活动 * 创建个性化电子邮件模板 * A/B 对比测试 * 托管活动资产 * 管理电子邮件订阅 * 制定、部署和分析调查 * 跟踪客户参与度 Beetle Eye CRM 的一些功能包括： * 聚合潜在客户来源 * 管理和鉴定潜在客户 * 生成潜在客户列表和细分 8 发送触发式销售回复 * 记录先进的线索数据 * 利用自定义数据建模
Venntive
venntive.com
Venntive 提供集成营销、销售和客户成功平台。
TeamGram
teamgram.com
TeamGram 是一款基于云的一体化工具，可帮助业务团队协作、管理任务、客户关系和销售。 凭借即时部署、极其易于使用的界面、Web、Android 和 iOS 应用程序、零管理和合理的定价，它是任何规模企业的理想业务工具。
Taskeo
taskeo.co
Taskeo 的客户关系管理解决方案简化了公司联系人管理，并帮助您达成更成功的交易。凭借其先进的功能，您现在可以专注于最佳的收入来源。 Taskeo 的 CRM 配备了您的团队会喜欢的所有标准功能，与外部工具集成，并且与 Taskeo 的电子邮件营销解决方案配合得特别好。
Adviai
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Adviai 是一个 CRM 平台，提供连接营销、销售和客户服务所需的所有软件、集成和资源。
Salescamp CRM
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Salescamp 提供基于云的销售 CRM 软件解决方案，用于管理销售报告、管理、营销、改善客户关系等。为您的企业获取最好的免费 CRM 系统。
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
Salesdash CRM 软件可帮助物流公司（货运经纪公司、3PL）发展新的托运人关系。 Salesdash 帮助物流销售团队简化销售流程，以增加销售额和收入。由前货运经纪人销售负责人为货运经纪人打造。该产品最适合那些采用咨询式销售方式、拥有更大的联系人列表、需要防止错过跟进、努力注重细节、可能有较长的交易周期、需要多个接触点并保持一致的外展的人留在客户面前。任务管理、联系人管理、管道管理和自定义报告是 Salesdash 的核心组件。自定义字段、添加团队成员以及从电子表格导入潜在客户的实施都可以在几分钟内完成。通过 Gmail 和 Outlook 的电子邮件和日历集成与潜在客户和潜在客户互动。从 Salesdash 向您的联系人发送电子邮件、构建电子邮件模板、跟踪打开情况并发送自动序列。轻松访问公司网站、公司 LinkedIn 页面和个人 LinkedIn 页面，供在外展之前进行研究的人员使用。 Salesdash 通过我们的任务管理系统防止错过后续任务，该系统将今天的任务和过期的任务保留在您的面前。 Salesdash 还为您忘记设置跟进的潜在客户建议任务，系统根据可能在销售流程中进一步进行的潜在客户指标对它们进行排名。 Salesdash 的反馈是，与其他专为货运经纪人定制的提供商相比，CRM 是一种更精简、更用户友好的 CRM。
Wice CRM
wice.de
免费试用 Wice CRM 软件系统。来自云端的 CRM On Demand 或作为 CRM On Premise 在您的本地托管。现在就找出来吧。
Coretal
coretal.co
Coretal 可帮助您节省时间、金钱并减少挫败感。使用核心业务管理平台简化您的流程。 Coretal - coretal.co - 是一个创新的一体化平台，可用于运营您的业务；包括项目管理、发票、提案、CRM、支持和票务、日历、日程安排等等。我们正在构建满足您核心业务需求的首选平台。节省您的时间、金钱和压力。使用我们的仪表板和小部件始终了解您的业务。板 - 灵活。可定制。强大的。按照您的方式创建、设置和管理看板。任务板、项目板、跟踪流程的板。管理员工的董事会。任何解决方案或问题的板。将看板链接到项目。拥有独立董事会。真正的选择是您的 项目 - 在一个地方跟踪所有项目，将简报、任务、时间表、时间跟踪、对话、决策、发票、提案和合同放在一起。发票 - 使用我们的发票功能发送、跟踪并获取付款。人员 - 保存联系人并跟踪您与他们的互动和通信。
Inperium
inperium.com
Inperium Sell 是一款完美平衡的销售 CRM。您可以获得扩展业务所需的功能，而不会遇到不必要的复杂性，而成本只是传统 CRM 的一小部分。 Inperium Sell 使您的销售团队能够专注于达成交易，而不是与复杂的菜单和界面作斗争。通过可轻松集成到现有 IT 生态系统的解决方案来协调您的销售流程，享受完全的管道透明度，统一客户沟通渠道，并自动执行报价、开票和计费，确保快速实现价值和持续的投资回报。