客户关系管理软件 - 最热门应用 - 巴基斯坦

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CRM软件是客户关系管理的简称，旨在有效地跟踪和管理客户关系。它是一个记录和组织企业、潜在客户和现有客户之间交互的综合系统。该软件将重要的客户数据（包括联系信息、交互历史记录和交易摘要）整合到集中的最新记录中。 CRM 软件主要用于销售部门，充当销售人员自动化 (SFA) 的中心枢纽。它可以与各种其他业务应用程序无缝集成，例如电子商务平台、营销自动化软件、客户服务软件和CPQ软件。这种集成可确保在整个客户旅程中同步且增强的客户体验。 一些 CRM 解决方案提供广泛的集成客户相关功能，提供一体化功能，包括营销自动化、帮助台、电子商务工具、ERP、项目管理或网站管理。这种全面的方法无需额外的解决方案，对中小型企业特别有利。另一方面，独立的 CRM 解决方案主要侧重于与销售相关的功能，例如联系人、帐户和渠道管理，没有广泛的营销、帮助台或其他非销售相关的功能。
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HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel 是一个面向数字机构和顾问的白标销售和营销平台。功能包括带有 SmartLists 的 CRM、电子邮件、2 向 SMS、整合 SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB 聊天、出站呼叫、呼叫跟踪、通话录音、强力拨号器、表单生成器、调查生成器、漏斗生成器、网站生成器、在线调度、工作流程自动化、报告、Webhooks 等等！代理帐户包括为您的客户提供的无限子（位置）帐户，可以克隆这些帐户以加快设置速度。使用您自己的 Twilio 和 SMTP 凭据来支持您的帐户，让您能够获得电子邮件、电话和短信的批发费率。从 14 天免费试用开始！
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 联络中心是一种全渠道客户互动解决方案，具有语音和 30 多个数字渠道、用于自助服务的高级 AI 选项（例如机器人）、主动外展工具以及了解客户意图的智能虚拟代理。它提供 300 多个预构建的集成（包括领先的 CRM）以及完全集成的、由人工智能驱动的员工敬业度管理和分析解决方案。 RingCentral 联络中心与 RingCentral MVP 解决方案紧密集成，为客户提供企业级语音基础设施和集成统一通信的优势，从而实现无缝的跨职能协作。
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一个一体化的生产力平台。它是团队聚集在一起使用任务、文档、聊天、目标、白板等来计划、组织和协作工作的中心。只需点击几下即可轻松定制，ClickUp 使各种类型和规模的团队能够更有效地交付工作，将生产力提高到新的高度。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略、服务还是软件，HubSpot 都可以让您扩展公司规模，而不是复杂化。 HubSpot 拥有您更好成长所需的一切。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一款帮助公司和企业家提高内部和外部效率的软件。我们的平台提供 CRM、联络中心、网站构建器、在线商店、营销活动和其他销售工具。此外，还有安全的内联网、任务和项目管理、实时文件共享和存储、通信工具和组织。人力资源要素和人工智能内置于 Bitrix24 结构中。 Bitrix24 是 Bitrix, Inc. 于 2012 年 4 月作为基于云的服务推出的一项计划。现在它可在云端和本地使用。到 2024 年，我们公司的组织数量将超过 1200 万个。 Bitrix24 为能够为从小型组织到财富 500 强公司的客户提供服务而感到自豪。
Intandemly
intandemly.com
Intandemly 提供基于客户的营销和销售软件 + 专家，以从目标客户中产生需求、参与度和收入。您将获得人员、流程和我们的销售平台的组合 400 多家组织信任 Intandemly 来推动销售参与。如今，拥有 1 到 10,000 人的组织都在使用基于 SaaS 的软件。识别：Intandemly 提供了一个 Chrome 扩展程序，使识别变得超级简单，同时消除了代表的数据输入。研究您的客户和潜在客户，获取最新的联系数据并将其推送到潜在客户模块中。前景：通过我们内置的 CRM 增强销售，该 CRM 提供见解、帐户管理、呼叫、电子邮件自动化等。创建经过优化的销售工作流程，以帮助您达成更多交易。参与：建立帐户受众并通过广告、Linkedin、重定向直邮和电子邮件进行播放。使营销与组织的其他部门保持一致，并以最个性化的方式接触客户。
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养现有客户，以在当今的竞争格局中实现收入最大化。 效率触手可及 通过包含最新变量的预设回复来节省时间。建立全面的帮助中心来解决常见问题并减少重复查询。利用自助服务和自动化工具进行更有意义的对话。随时随地使用适用于 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 移动应用程序。 无缝集成和数据整合 Conversations by Brevo 无缝集成了 Brevo 产品及其他产品，为您提供统一的客户指挥中心。通过与 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，轻松管理您的营销渠道等。简化运输、退货、评论、忠诚度计划和其他基本业务功能。通过将所有相关数据收集并整合到一处，全面了解每位客户。 加入超过 500,000 家选择 Brevo 的企业，体验 Conversations by Brevo 的强大功能和简单性。无论您是小型企业还是大型企业，我们都有量身定制的计划来满足您的需求。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. 是一家美国云计算公司，成立于 1998 年，总部位于加利福尼亚州圣马特奥，提供用于管理企业财务、运营和客户关系的软件和服务。其软件和服务专为小型、中型和大型企业量身定制，具有 ERP、CRM、PSA 和电子商务模块。甲骨文公司于2016年11月以约93亿美元收购了NetSuite。新成立的甲骨文Netsuite业务部门由执行副总裁Evan Goldberg管理，作为甲骨文面向中小企业的云ERP。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 是一款完全集成的 CRM，具有销售跟踪、联系人管理、营销自动化、网络分析、双向电子邮件、电话、帮助台以及简洁的现代界面。借助敏捷 CRM，中小型企业现在可以： * 使用简单而强大的拖放编辑器自动化营销、销售和客户保留流程 * 将网站访问者直接转化为 CRM 中的潜在客户 - 根据网络或电子邮件活动自动培育、跟踪和评分潜在客户 * 启用多渠道通信，能够从同一页面给联系人打电话、发送电子邮件或发推文 * 监控客户行为并获取客户活动的实时警报 * 在一个地方管理帮助台票证以及所有客户历史记录 * 在一页中详细记录所有客户的详细信息和通信历史记录，并按时间顺序排序 * 使用广泛的集成在一个页面上查看来自各种其他业务应用程序的客户数据
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一个统一的 CX 平台，使您的销售、营销和支持团队能够在单一界面上协同工作。
Cinode
cinode.com
谁知道什么，谁有空，我可以卖什么？我们提供有关您目前缺少的销售、交付和技能的重要见解。 Cinode 是一款促进咨询公司发展的一体化平台。我们是北欧地区的首选是有原因的。
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss 是一款一体化销售、营销、通信和自动化软件平台，适用于各行业的本地企业，包括家庭服务、零售、汽车、房地产、专业服务等。 SalesBoss 将销售、营销、短信、电子邮件、电话、日历、网络聊天、收件箱、管道、评论、付款、网站、渠道和自动化的功能结合在一个人工智能驱动的解决方案中。从潜在客户捕获和培育到交易完成和客户保留，Salesboss 可帮助您在一个易于使用的平台上管理整个销售渠道。此外，其内置的自动化功能通过自动执行重复任务来节省时间并提高效率。本地企业可以组织数据、产生更多潜在客户、创建强大的渠道并更快地完成更多交易。
Deskera
deskera.com
Deskera是一个屡获殊荣的集成平台，使SMB可以使用更少的工具更快地扩展。从便利店到制造工厂，成千上万的中小型企业使用Deskera来管理会计，库存，工资单，销售和营销自动化。
Amwork
amwork.com
Amwork 是一个平台，为企业提供强大的构建器来创建独特的工作空间，从而简化其业务流程。该公司的构建器旨在使企业能够使用 CRM、项目管理、人力资源以及与业务工作流程相关的所有内容等模块创建自定义工作区。这有助于企业更有效、更高效地协作，让员工和合作伙伴无缝协作。 使用 Amwork 的主要好处之一是设置过程简单，不需要编码知识，使其成为各种规模企业的理想解决方案。该平台提供了一套重要的工具，使企业能够实现流程自动化并减少手动工作量，从而提高生产力和盈利能力。 通过使用 Amwork，企业可以从有组织且简化的日常运营方法中受益。该平台的 CRM 模块可帮助企业管理客户交互，而项目管理模块使团队能够高效协作和管理项目。人力资源模块有助于管理员工记录、福利和其他与人力资源相关的任务。借助 Amwork，企业可以在一个中心位置管理所有这些任务，从而简化工作流程并减少错误。 总的来说，Amwork 是一个重要的平台，它为企业提供必要的工具来简化业务流程和改善协作，从而提高生产力和盈利能力。 简单的设置过程：Amwork 的平台旨在使设置过程变得简单，并且不需要编码知识。这使其成为各种规模企业的理想解决方案，使他们能够以最少的努力快速入门。 自动化和减少手动工作量：Amwork 提供了一套重要的工具，使企业能够实现流程自动化并减少手动工作量。
Nutsales
nutsales.co
什么是坚果销售？ Nutsales 是一个人工智能驱动的 CRM 平台，由可扩展的人力团队提供支持。我们可以首先通过与销售、客户支持、人力资源等的 Gmail 集成自定义管道，将您的多个邮箱变成交互式渠道。使用高级算法自动分配潜在客户，并考虑细分标准或循环法。通过实时协作、标记和评论增强团队沟通从入站或出站获取新线索，立即集成和参与通过 Nutsales，您将拥有一支 24/7 的团队，确保任何客户对话都不会被忽视。
Salesmate
salesmate.io
大多数 CRM 都是僵化的、不灵活的，并且会给组织带来大量资金，而 Salesmate 恰恰解决了这些痛点。 Salesmate 是一种灵活、可定制且经济高效的解决方案，适用于组织中的多个团队。该平台通过提供内置工具、节省集成成本和高度定制功能来解决这些问题。 Salesmate 的核心是 CRM 模块，销售、营销和成功团队可以在其中轻松管理联系人、潜在客户、客户、订阅者和日常活动。有了这些要素，CRM 模块附带了一线团队每天都可以使用的内置工具，例如呼叫、短信、管道管理、交易、对话等等。更高销售业绩的核心原因之一是能够实现运营自动化并节省更多销售时间。这是 Salesmate 提供工作流程和序列的地方。工作流程可自动执行交易分配、任务分配或基于日期的沟通等任务。而序列可以根据您的条款和条件自动进行后续操作。借助业界首款人工智能副驾驶，销售团队中的每个人都可以获得个人帮助。 “Sandy AI”可以为您预订会议、起草电子邮件或添加注释。您所需要做的就是 – 只需询问即可！我们知道，只有当营销团队产生高质量的销售线索时，销售团队才能发挥作用。这就是 Salesmate 帮助营销团队构建和执行高度个性化的营销活动并覆盖更广泛的受众的地方。不仅如此，营销团队还可以跟踪网站访问者，使用表单或潜在客户生成机器人收集潜在客户，对每个潜在客户进行评分，构建营销旅程，并将最好的 MQL 发送给销售团队以获得更大的成功。最后，优秀的客户服务团队可以真正控制企业的保留率、参与度和收入。因此，Salesmate 提供实时聊天、聊天机器人和共享收件箱等工具，为您的客户提供最佳体验。当然，您需要洞察力来预测趋势、保持敏捷并在成长之旅中做出决策。在这里，仪表板、模板、自定义报告和见解将提供您所需的一切，帮助您了解团队和业务的进展情况。从潜在客户开发到一流的客户体验，Salesmate 可以满足您团队中每个人的需要。 Salesmate 有 15 天免费试用期，您可以探索平台的每个角落，而无需透露信用卡详细信息。它安全可靠，可供团队中的每个人尝试。
Erpisto
erpisto.com
Erpisto 是专为大中型企业设计的基于云的企业资源规划 (ERP) 平台。它服务于多个行业，包括制造业、消费品、教育和制药。主要功能包括会计、商业智能、客户关系管理 (CRM)、人力资源 (HR)、库存管理、制造和供应链管理 (SCM)。 它拥有一个电子商务平台，允许用户将该系统与其在线商店和实体店的销售点 (POS) 系统集成。其他功能包括财务管理、预算、销售管理、账户管理、活动管理、仓库管理、生产管理和流程管理。 它允许用户在单个窗口窗格中管理工作流程和资源。商业智能和分析功能提供流程自动化、数据收集、财务分析和预测。 它与 Windows、Mac 和 Linux 操作系统兼容。它还具有适用于 Android、iOS、Windows 和 Blackberry 设备的移动应用程序。支持选项包括知识库、电子邮件和电话。
EQUP
equp.com
EQUP 是一款一体化软件，可帮助企业主简化营销、销售、计费、沟通等业务流程。有了 EQUP，企业主不必满足于通用解决方案；它为他们的业务问题提供特定行业的解决方案，无论他们是在服务、SAAS 还是电子商务行业。 EQUP 是市场上唯一的 CRM+营销自动化软件，让您可以选择使用单个帐户和单个订阅来管理多个公司。无需购买新计划来管理您的其他业务。 EQUP 的库存池功能允许您在公司之间池化您的电子邮件、用户、交易、标签、任务、约会等，这样就不会遗漏任何功能。在 EQUP 中，您管理和发展业务所需的所有工具都集中在一处，使您可以更轻松地管理业务，而无需学习多个程序并在它们之间切换以获取必要的信息。您还可以联系专门的客户经理，他不仅可以帮助您入职，还可以帮助您满足您的软件需求。
Scoro
scoro.com
Scoro 是一款综合性工作管理软件，专为满足服务企业的独特需求而设计，这些企业已经厌倦了处理脱节的系统、不可预测的工作负载和不断缩小的利润率。凭借其强大的功能和直观的界面，Scoro 旨在简化和优化代理机构、咨询公司和其他专业服务企业的整个工作流程，为他们提供一个统一的平台来管理从报价到现金的各个方面的运营。通过将项目管理、时间跟踪、协作、发票和报告等基本功能整合到一个解决方案中，Scoro 消除了在不同工具之间切换的麻烦，并带来了工作流程的一致性。它使企业能够更好地控制项目、有效分配资源并实时监控进度，从而提高生产力并确保项目及时交付。 Scoro 的数据驱动洞察和分析使企业能够做出明智的决策，确定需要改进的领域，并推动整体增长和盈利能力。在服务企业面临日益复杂性和竞争的世界中，Scoro 是您可靠的盟友，提供整体解决方案来优化运营、提高盈利能力并推动长期成功。
Workbooks
workbooks.com
Workbooks CRM 将您的整个业务结合起来，帮助每个人更好地工作、协同工作，并通过单个基于云的系统以正确的方式工作。营销可以产生更多高质量的销售线索，销售可以达成更多交易，财务可以快速轻松地开具发票，支持可以提供卓越的服务。 Workbooks 可以随时随地在所有设备上进行安全访问，并与您当前的系统无缝集成，为您的团队提供 360 度客户的单一视图，帮助他们专注于正确的事情并获得做出决策所需的实时见解。 Workbooks 可帮助您将客户置于业务的核心，并建立持久、有利可图的关系，从而以可持续的方式增加长期收入。
User.com
user.com
User.com 是一个一体化营销自动化平台，旨在通过为客户使用单一数据源来提高参与度并提高转化率。通过广泛的沟通渠道接触客户：电子邮件、实时聊天、聊天机器人、推送通知、动态页面内容等等 - 所有这些都可以在一处获得。对营销自动化感兴趣？获取我们的 14 天免费试用版，无需预付款：http://bit.ly/2wrc3Ax 我们提供各种集成 - 轻松连接到 Google 跟踪代码管理器、Zapier、Segment、Google Analytics、Wordpress、Magento、PrestaShop、JavaScript、CSV、 Gmail、Freshmail、电子邮件实验室以及一系列更多！有关完整列表，请参阅我们的集成页面：http://bit.ly/38Dsxn2 作为适用于小型和大型企业的实时客户和互动工具，User.com 旨在最大限度地提高转化率并提高用户满意度。借助直观的拖放工具，您可以构建营销自动化流程、营销活动并创建持续吸引客户的自动化行动路径。使用触发器、条件和操作在正确的时间向用户传递个性化消息。我们了解与您的用户持续实时互动的重要性 - 通过集成我们的实时聊天工具，您可以在全球范围内进行实时联系。所有对话都会被存储和连接。随时查找最新消息 - 并通过电子邮件将更新发送给用户，并在用户之间建立简单的联系。
Ramper
ramper.com.br
唯一完整的B2B营销和销售平台 Ramper 通过集成了勘探（出站）、营销（入站）和 B2B 销售 (CRM) 的平台，帮助您的公司产生并吸引更多潜在客户，将其转化为销售并增加收入。
TeamWave
teamwave.com
TeamWave 是最好的小型企业 CRM、项目管理和 HRMS 软件。管理项目、团队和销售的更好方法。
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash 不仅仅是客户端软件，它还是一个完全集成的基于云的平台，将完全满足大多数中小型企业的软件需求。不幸的是，许多企业主对软件感到非常沮丧，因为他们花费了太多的时间和金钱来尝试学习多个系统，然后让这些多个系统一起工作。 SuiteDash 通过将最常用的商业工具合而为一来解决这一问题。
Solid Performers
solidperformers.com
Solid Performers CRM 是极少数能够执行多种功能的 SAAS CRM 软件之一，其中包括潜在客户管理、潜在客户跟进管理、客户管理、客户跟进管理、一键将潜在客户转换为客户、提案管理、形式发票管理、发票管理、产品管理、财务管理、项目管理等多种所需功能。我们还提供自定义模块创建选项，使客户能够根据自己的业务需求创建任何附加功能。
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sales-i.com
sales-i 是一个屡获殊荣的数据驱动收入优化平台，专为想要提高销售职能绩效但无法获得所需客户可见性的制造商、批发商和分销企业而设计。 - 提醒您的销售团队注意隐藏的、易于关闭的机会，并让他们更好地了解客户的购买模式。 - 加快销售团队的会议准备、通话计划和联系人管理速度，同时让他们能够轻松访问关键销售数据。 - 雇用一名销售人员平均每天花费 500 美元，多花 4 美元，sales-i 将为他们提供有利可图的销售活动重点，这样就不会浪费销售时间。简单的销售效率软件可以创造价值并增加收入。
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM 是排名第一的以行动为中心的销售 CRM，可帮助中小型企业控制其销售。专注于下一步需要做什么，跟进每一个线索，让团队保持一致，并完成更多交易，一次一项销售行动。节省时间并自动化您的管理和数据输入。从网络上的任何地方单击即可生成潜在客户。通过 iOS 和 Android 移动应用程序随时随地获得 CRM 的优势。在 37 秒内创建交易并发送销售报价。有什么问题吗？我们通过电子邮件、电话和聊天提供支持。
NetHunt
nethunt.com
NetHunt 是一款销售自动化工具，实际上存在于您的 Gmail 和其他 Google Workspace 应用中。它帮助销售团队管理潜在客户、培养客户关系、监控销售进度并达成更多交易。借助 NetHunt CRM，业务增长 5 倍，查看客户案例 - https://nethunt.com/case-studies
SalesNexus
salesnexus.com
适用于中型企业的 CRM 和营销自动化一体化平台 通过易于操作的 CRM、SMS 和电子邮件营销自动化来简化您的销售流程。在一个屏幕中快速轻松：专为销售团队设计，无需程序员即可处理您的业务流程。
LeadSquared
leadsquared.com
适合企业的完整营销自动化和 CRM 软件。在一个平台上组织您的潜在客户捕获、潜在客户管理、销售管理和分析。
Intrix CRM
intrixcrm.com
为了更智能的业务。在一个地方全面了解客户和所有销售活动。 CRM 和项目管理 Intrix。
Keap
keap.com
Keap 是一款一体化 CRM 以及销售和营销自动化平台，旨在发展您的业务。借助 Keap，您可以轻松捕获、组织、跟踪和培育所有潜在客户，以增加销售额和收入。为了确保您的成功，Keap 还提供专家指导、深入培训、出色的支持和专门的企业家社区。
Insightly
insightly.com
Insightly 是深受团队喜爱的现代化、经济实惠的 CRM。它易于使用、易于定制，并可随着公司的发展而扩展，解决传统 CRM 无法解决的常见痛点。 Insightly 帮助团队建立和转换销售渠道、提高生产力并建立持久的客户关系。在一款易于使用、灵活且安全且可随您的业务扩展的 CRM 中集中管理您的所有客户、销售和业务数据（潜在客户、联系人、电子邮件、事件、报价、项目、任务、机会和业务报告） 。利用 Insightly 的企业级产品、价格手册和报价 (PPQ) 功能提高销售效率和透明度。在 Insightly 平台内快速搜索、跟踪和管理数百万种不同的产品和服务。将产品和服务与个人机会联系起来，消除人为错误、瓶颈和不一致。借助 Insightly 的 PPQ，您的现场团队只需点击几下即可为其机会生成自定义报价、合同和建议。完全控制和了解您销售的产品、销售对象、销售时间和价格。使用 Insightly 的自定义对象和应用程序根据您独特的业务需求和偏好定制工作流程和流程，确保高采用率和满意度。使用 AppConnect 将 Insightly 与 500 多个流行应用程序集成。 Insightly 的本机 CRM 集成包括： Gmail Google Workspace 和 Google Apps Google Drive Quickbooks Online Xero Slack Dropbox Box MailChimp Evernote Zapier Facebook Lead Ads 等等...使用适用于 Android 和 iOS 的屡获殊荣的移动应用程序随时随地管理一切。扫描名片并一键上传所有信息，实时更新项目和记录，并使您的现场团队能够在客户所在地创建和更新机会。 Insightly CRM 在任何垂直领域都很强大，客户可以在同一平台中添加用于营销自动化、客户服务和集成的配套产品。
Nimble
nimble.com
Nimble 是一款面向整个团队的以关系为中心的 CRM。借助可定制的联系人记录和易于使用的看板式工作流程，管理客户信息从未如此简单。 Nimble 可以轻松地与 Microsoft 365 和 Google Workspace 集成，从您的所有平台收集联系人和潜在客户，而我们的自动化工具则可以处理繁忙的工作。专注于最重要的事情 - 发展您的业务和培养关系，因为 Nimble 可以简化您的工作流程以实现最大生产力。
Freshsales
freshworks.com
通过情境驱动的销售加速您的收入 通过 Freshsales 实现个性化参与、缩短销售周期并发展您的业务 功能齐全的产品套件适合各种规模的企业。您的团队一定会喜欢的令人耳目一新的云软件。支持|销售|信息技术管理 |云PBX
Canopy
canopytax.com
摆脱会计师事务所的束缚，从单一的中央中心管理您的团队、客户和任务。 Canopy 是一款基于云的会计实践管理软件，专为税务、簿记和会计师事务所构建。发送提案、接受付款以及介于两者之间的一切 - 无需额外登录、过多点击或压力。实践管理套件专为适合您的公司而构建，提供运营现代会计师事务所所需的一切，包括客户管理、时间和计费、文档管理、税务解决方案（仅举几例）以及工作流程和自动化，使一切变得更加轻松。释放效率。解锁有意义的客户关系。解锁轻松上传的文档、自动化、更快的支付，甚至人工智能。借助 Canopy，您可以解锁您一直想要的公司。免费试用 Canopy 15 天，或与客户经理联系以获得定制演示。
Breakcold
breakcold.com
Breakcold 是一款销售 CRM，您可以通过电子邮件、LinkedIn 和 Twitter 与 B2B 联系人进行互动和联系。这是一款面向中小型企业和初创企业的社交销售 CRM。
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise PSA（以前称为 ConnectWise Manage）专为销售、服务和支持技术的公司而设计，是全球领先的业务管理平台。技术解决方案提供商 (TSP) 依靠 ConnectWise PSA 来实现更大的责任感、运营效率和盈利能力。 ConnectWise PSA 利用云促进业务流程自动化、帮助台管理和客户服务、销售、营销、项目管理和业务分析，从而极大地简化公司的运营。 ConnectWise PSA 是一个集中式枢纽，为 TSP 提供端到端视图并完全控制其业务。 ConnectWise PSA 还为其用户提供了强大的创意、专家和解决方案网络。作为技术服务行业的资深人士，ConnectWise PSA 15 年来一直是技术公司的首要业务管理平台。
Bigin
bigin.com
Bigin 是专为小型企业构建的轻量级 CRM。它配备了易于使用的界面，使管理管道、添加注释、更新记录和安排后续行动变得容易，并有助于专注于最重要的事情 - 完成更多交易。
BenchmarkONE
hatchbuck.com
BenchmarkONE 通过销售和营销软件帮助企业发展。我们是 CRM、电子邮件营销和营销自动化的一体化解决方案 - 专为您的工作方式而构建。通过我们易于使用的 SaaS 平台吸引客户并增加收入。
Insale CRM
insale.io
为您的团队提供简单、智能且轻松的销售 CRM。管理销售流程成为一种令人愉快的体验，让您的销售团队爱上这个流程。
CloudOffix
cloudoffix.com
CloudOffix 是全球领先的统一低代码整体体验平台提供商，旨在彻底改变企业自动化和简化客户与员工交互的方式。 CloudOffix 的平台植根于定制自由和自动化的强大功能，使组织能够数字化工作流程、增强体验并提高商业和运营团队的效率。 CloudOffix 的核心是我们的低代码应用程序生成器，以及全面的客户体验 (CX) 和员工体验 (EX) 应用程序。这些工具使我们的客户能够利用大量即用型模板和连接器轻松构建自定义应用程序。这增强了协作和自动化，使企业能够快速适应市场变化并有效地扩展运营。 CloudOffix 对真诚关怀的承诺定义了我们的方法，将真诚的关系置于商业交易之上。 CloudOffix 与客户和合作伙伴透明地互动，倾听并调整以提供尊重每个组织独特性的定制价值。 CloudOffix不仅是技术提供商，更是创新合作伙伴。借助 CloudOffix 的一体化平台，世界各地的公司可以通过单一集成解决方案管理销售、营销、人力资源、CRM、项目管理、电子商务、协作、发票和帮助台。这消除了对多个不同系统的需求，从而显着降低了成本并提高了生产率。 CloudOffix 深受全球信赖，致力于帮助客户取得成功，我们建立的牢固、持续的关系就证明了这一点。 CloudOffix 强大的合作伙伴网络和全球影响力使我们能够提供具有普遍吸引力的本地化解决方案，确保每个客户都能获得专门的支持和卓越所需的资源。借助 CloudOffix，企业可以获得敏捷性、工具和自由，以更少的投入获得更多的成果，从而增强整体体验管理并确保卓越运营。
Adviai
adviai.com
Adviai 是一个 CRM 平台，提供连接营销、销售和客户服务所需的所有软件、集成和资源。
Quiverflow
quiverflow.com
您所需的一切尽在一处 利用我们强大的 CRM、工作流程自动化以及电子邮件 + SMS 营销工具来发展您的业务，将更多潜在客户转化为客户。
Refrens
refrens.com
Refrens ABC 是在一个地方捕获、管理、跟踪和转换潜在客户的最简单方法。 1. 通过潜在客户捕获和网站联系表单自动捕获潜在客户 2. 管理多个销售渠道的潜在客户 3. 将正确的潜在客户分配给合适的销售主管并跟踪他们的活动 4. 通过电子邮件和 WhatsApp 与潜在客户沟通 5. 获取销售人员的详细信息报告和未来收入潜力 6. 只需点击几下即可发送报价单、发票、销售订单 7. 还有更多功能可以简化您的销售工作流程...
Pega
pega.com
Pega 是一个强大的低代码平台，可为世界领先的组织构建敏捷性，以便他们能够适应变化。客户使用我们的人工智能决策和工作流程自动化来解决他们最紧迫的业务挑战——从个性化参与到自动化服务再到简化运营。自 1983 年以来，我们构建了可扩展且灵活的架构，帮助人们专注于最重要的事情，从而满足当今的客户需求，同时为未来不断转型。
Setupad
setupad.com
Setupad 是一个综合性的盈利平台，旨在通过灵活的解决方案和行业专业知识帮助发布商最大限度地提高广告收入。作为 Google 认证发布商合作伙伴 (GCPP) 和 Prebid 成员，Setupad 为所有类型的发布商提供值得信赖的高性能选项。自助服务平台允许亲力亲为的发布商在没有 IT 支持的情况下独立管理 Prebid 设置，而 Setupad Bidder 可以添加到现有的广告堆栈中，整合优质需求源以促进竞争和收入。对于那些寻求完全托管体验的人来说，Managed Prebid 提供由 Setupad 专家团队管理的端到端优化。借助 Setupad 的多样化产品，发行商可以充满信心地有效地扩展其盈利策略。
Wice CRM
wice.de
免费试用 Wice CRM 软件系统。来自云端的 CRM On Demand 或作为 CRM On Premise 在您的本地托管。现在就找出来吧。
Fireberry
fireberry.com
通过使用 Fireberry，您可以通过用户友好的系统轻松管理您的所有业务需求。通过系统直接与您的客户沟通，并使用定制的对象和字段跟踪您需要的任何业务信息。让 Fireberry 为您提供自动化服务，您可以高效地自动化日常任务。使用人工智能助手生成的字段和响应，轻松对工单进行分类和响应。仪表板和报告将帮助您做出明智的决策以改善您的业务。 Google、Office 365 和 Facebook 等内置集成可帮助您将工作集中到一处。如果系统中尚未包含您需要的任何内容，您可以使用 API 轻松集成第三方。
PracticeSuite
practicesuite.com
PracticeSuite 是一款基于云的端到端医疗计费、收入周期管理、电子健康记录软件、实践门户和实践营销 CRM 软件。
Leadsales
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适用于 WhatsApp、Facebook 和 Instagram 的 CRM 将您的聊天集中在列中，自动将它们分配给您的销售和客户服务团队
PhingooCRM
phingoocrm.com
PhingooCRM 是一款专为现代呼叫中心量身定制的基于云的 CRM 解决方案，配备了用于有效资源管理的先进工具。 所有 CRM 系统都具有高度适应性，旨在满足您组织的独特需求和流程。如果您希望实施 PhingooCRM 或已经使用它，请务必注意，随着时间的推移，更新、补丁和配置更改可能会使事情变得复杂。确保您的自定义修改在这些更新后仍然有效至关重要。 传统上，质量保证团队或指定成员手动执行这些检查。然而，随着您的组织的发展，PhingooCRM 工作流程可能会变得复杂，并且数据量也会显着增加。手动测试可能是劳动密集型的并且容易出错，使得覆盖系统的所有方面变得具有挑战性。 这就是测试自动化发挥作用的地方，帮助您有效地应对验证挑战。它可以节省大量时间并确保以最小的努力顺利运行。然而，有一些挑战需要考虑： * 持续更新和维护：PhingooCRM 等 CRM 系统正在不断发展，这意味着您的自动化脚本可能会随着新版本的发布而中断。跟踪这些更改并更新测试脚本可能会变得很繁重。 * 复杂的用户界面：CRM 系统的优势在于其管理复杂业务工作流程的能力，这可能会导致复杂的用户界面，具有动态对象 ID、嵌套 iFrame 和详细的对象树。使用传统工具自动化这些元素就像拼凑一个拼图。 * 自定义报告：报告是根据您的具体要求量身定制的，并且使用传统工具将其自动化通常需要工程师具备编程专业知识。 * 测试数据管理：管理大量数据和敏感信息需要谨慎的方法。有效的测试数据管理对于安全地提取、屏蔽、编辑和维护测试数据至关重要。 * 熟练的人员：寻找并留住精通自动化工具和编码的知识渊博的工程师可能是一项重大挑战。
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans 是一款强大且可定制的解决方案，适用于各种规模的活动，包括现场活动、混合活动和 3D/2D 虚拟体验活动。它是一个以赞助商为中心的平台，具有 150 多个功能和定制功能，专为活动自动化而构建。我们的平台简化了从活动前阶段到活动后每一步的管理，并使整个流程自动化，为您节省了近 50% 的管理成本和时间。我们的使命是推动参与——首先也是最重要的——为您带来更大的业务成果。 EventTitans 是一款一体化活动管理平台，可简化所有重要功能，包括票务、简化的与会者/赞助商/演讲者自助注册流程、游戏化、来宾签到/步入、与会者参与以及捕获重要的实时信息事件分析。我们内置的 CRM 可帮助您导入或导出联系人、跟踪订单、发送批量电子邮件、记录调查等等。与您的深度品牌体验相结合，与我们积极主动的全职客户成功团队相结合，确保在我们平台上执行的每项活动每次都是完美的。向我们询问有关我们的自定义活动仪表板开发和功能定制的信息，它们可以帮助简化您的流程、提高与会者的参与度并提高活动的整体成功率。我们的团队随时准备协助您创建量身定制的解决方案，以满足您的特定需求并最大限度地发挥您的活动潜力。
Centrium CRM
centriumcrm.com
适合您企业的简单 CRM 软件。 Centrium 将帮助您和您的团队管理联系人、达成交易并跟踪需要完成的工作。
ContactWise
contactwise.io
CRM - 联系人、选民或客户关系管理，是一种跨行业和垂直领域的应用程序，从州和地方政府到销售组织再到高等教育机构。 ContactWise 是一个基于云的创新联络中心平台，具有先进的数据驱动路由引擎，可帮助公司提高销售额、客户满意度和保留率。
Figpii
figpii.com
FigPii 是一个转化优化平台，可让您识别网站上的问题区域并测试您的解决方案以确保它们提高转化率。该平台包括热图、会话重播视频、在线投票和 AB 测试 更多转化。更高的收入。更好的客户体验。 全面了解用户交互、消除客户的不满、启动测试并释放网站未开发的收入潜力。