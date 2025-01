客户关系管理软件 - 最热门应用 - 巴基斯坦

Brevo

在当今竞争激烈的商业环境中,提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo,您可以将客户支持提升到新的高度,同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话,实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户,确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养现有客户,以在当今的竞争格局中实现收入最大化。 效率触手可及 通过包含最新变量的预设回复来节省时间。建立全面的帮助中心来解决常见问题并减少重复查询。利用自助服务和自动化工具进行更有意义的对话。随时随地使用适用于 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 移动应用程序。 无缝集成和数据整合 Conversations by Brevo 无缝集成了 Brevo 产品及其他产品,为您提供统一的客户指挥中心。通过与 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成,轻松管理您的营销渠道等。简化运输、退货、评论、忠诚度计划和其他基本业务功能。通过将所有相关数据收集并整合到一处,全面了解每位客户。 加入超过 500,000 家选择 Brevo 的企业,体验 Conversations by Brevo 的强大功能和简单性。无论您是小型企业还是大型企业,我们都有量身定制的计划来满足您的需求。