客户关系管理软件 - 最热门应用 - 菲律宾

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CRM软件是客户关系管理的简称，旨在有效地跟踪和管理客户关系。它是一个记录和组织企业、潜在客户和现有客户之间交互的综合系统。该软件将重要的客户数据（包括联系信息、交互历史记录和交易摘要）整合到集中的最新记录中。 CRM 软件主要用于销售部门，充当销售人员自动化 (SFA) 的中心枢纽。它可以与各种其他业务应用程序无缝集成，例如电子商务平台、营销自动化软件、客户服务软件和CPQ软件。这种集成可确保在整个客户旅程中同步且增强的客户体验。 一些 CRM 解决方案提供广泛的集成客户相关功能，提供一体化功能，包括营销自动化、帮助台、电子商务工具、ERP、项目管理或网站管理。这种全面的方法无需额外的解决方案，对中小型企业特别有利。另一方面，独立的 CRM 解决方案主要侧重于与销售相关的功能，例如联系人、帐户和渠道管理，没有广泛的营销、帮助台或其他非销售相关的功能。
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HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel 是一个面向数字机构和顾问的白标销售和营销平台。功能包括带有 SmartLists 的 CRM、电子邮件、2 向 SMS、整合 SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB 聊天、出站呼叫、呼叫跟踪、通话录音、强力拨号器、表单生成器、调查生成器、漏斗生成器、网站生成器、在线调度、工作流程自动化、报告、Webhooks 等等！代理帐户包括为您的客户提供的无限子（位置）帐户，可以克隆这些帐户以加快设置速度。使用您自己的 Twilio 和 SMTP 凭据来支持您的帐户，让您能够获得电子邮件、电话和短信的批发费率。从 14 天免费试用开始！
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略、服务还是软件，HubSpot 都可以让您扩展公司规模，而不是复杂化。 HubSpot 拥有您更好成长所需的一切。
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一个一体化的生产力平台。它是团队聚集在一起使用任务、文档、聊天、目标、白板等来计划、组织和协作工作的中心。只需点击几下即可轻松定制，ClickUp 使各种类型和规模的团队能够更有效地交付工作，将生产力提高到新的高度。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 联络中心是一种全渠道客户互动解决方案，具有语音和 30 多个数字渠道、用于自助服务的高级 AI 选项（例如机器人）、主动外展工具以及了解客户意图的智能虚拟代理。它提供 300 多个预构建的集成（包括领先的 CRM）以及完全集成的、由人工智能驱动的员工敬业度管理和分析解决方案。 RingCentral 联络中心与 RingCentral MVP 解决方案紧密集成，为客户提供企业级语音基础设施和集成统一通信的优势，从而实现无缝的跨职能协作。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 连接您在业务中使用的每个工具和渠道，以便在客户生命周期的每个状态下吸引客户。利用来自电子邮件营销、社交媒体、数字广告和您的网站的数据，与您的联系人定制个性化的接触点，确保您的营销有效、有吸引力且令人难忘，而不会浪费您的时间。我们让自动化为您服务，这样您就可以专注于使您的业务与众不同的个人风格，并确保您没有错过与任何客户的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 执行哪些操作？ - 在所有客户接触点上实现自动化个性化体验 - 跟踪整个客户生命周期中的买家偏好、行为和许多自定义属性，以进行更深入的细分和更有效的推广 - 基于几乎任何参数自定义发送，以便您的消息始终针对正确的目标受众 - 使用整个客户生命周期的数据为每个客户选择最佳内容、发送时间和交付渠道 - 以最小的努力创建完全定制的营销活动，然后根据客户行为实时改进您的发送策略 - 复制 1-为每位客户提供 1 条个人体验，无论您的企业规模有多大
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款以销售为中心的 CRM（客户关系管理）工具，各种规模的团队都喜欢使用。我们的 CRM 简单而强大，优先考虑可用性，在 179 个国家/地区拥有超过 100,000 名付费客户，销售团队被其简单而强大的设计所吸引。使用 Pipedrive 时，不会有任何遗漏，借助灵活且功能强大的 CRM 软件，您的团队可以花更少的时间归档，花更多的时间进行销售。
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise PSA（以前称为 ConnectWise Manage）专为销售、服务和支持技术的公司而设计，是全球领先的业务管理平台。技术解决方案提供商 (TSP) 依靠 ConnectWise PSA 来实现更大的责任感、运营效率和盈利能力。 ConnectWise PSA 利用云促进业务流程自动化、帮助台管理和客户服务、销售、营销、项目管理和业务分析，从而极大地简化公司的运营。 ConnectWise PSA 是一个集中式枢纽，为 TSP 提供端到端视图并完全控制其业务。 ConnectWise PSA 还为其用户提供了强大的创意、专家和解决方案网络。作为技术服务行业的资深人士，ConnectWise PSA 15 年来一直是技术公司的首要业务管理平台。
Podio
podio.com
Podio 是一个灵活的自定义协作数据库，使您能够加速和简化您的工作。一种一体化解决方案，可在一个安全的工具中提高生产力、数字化基本流程、简化数据收集并自动化文档工作流程。 Podio 可以实现重要业务和文档流程的自动化、可操作性和安全性，从而减少手动工作并提高效率。通过多功能表单、强大的数据收集以及自动化的客户和文档工作流程来改变工作方式——只需单击几下即可由您自定义。从创意机构、法律服务、会计师事务所、房地产、建筑/制造等关键行业，到销售、人力资源、营销、法律、财务等关键部门领域。 Podio 能够连接不同的团队和不同的流程，帮助数千家公司在一个地方优化其整个运营。借助 Podio，为您的团队提供单一工具，将及时的流程自动化并统一到一个工具中。从简化客户数据收集到自动化客户交互和协议，Podio 简化了您企业最核心的活动。
Bigin
bigin.com
Bigin 是专为小型企业构建的轻量级 CRM。它配备了易于使用的界面，使管理管道、添加注释、更新记录和安排后续行动变得容易，并有助于专注于最重要的事情 - 完成更多交易。
Freshsales
freshworks.com
通过情境驱动的销售加速您的收入 通过 Freshsales 实现个性化参与、缩短销售周期并发展您的业务 功能齐全的产品套件适合各种规模的企业。您的团队一定会喜欢的令人耳目一新的云软件。支持|销售|信息技术管理 |云PBX
Keap
keap.com
Keap 是一款一体化 CRM 以及销售和营销自动化平台，旨在发展您的业务。借助 Keap，您可以轻松捕获、组织、跟踪和培育所有潜在客户，以增加销售额和收入。为了确保您的成功，Keap 还提供专家指导、深入培训、出色的支持和专门的企业家社区。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. 是一家美国云计算公司，成立于 1998 年，总部位于加利福尼亚州圣马特奥，提供用于管理企业财务、运营和客户关系的软件和服务。其软件和服务专为小型、中型和大型企业量身定制，具有 ERP、CRM、PSA 和电子商务模块。甲骨文公司于2016年11月以约93亿美元收购了NetSuite。新成立的甲骨文Netsuite业务部门由执行副总裁Evan Goldberg管理，作为甲骨文面向中小企业的云ERP。
Deskera
deskera.com
Deskera是一个屡获殊荣的集成平台，使SMB可以使用更少的工具更快地扩展。从便利店到制造工厂，成千上万的中小型企业使用Deskera来管理会计，库存，工资单，销售和营销自动化。
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养现有客户，以在当今的竞争格局中实现收入最大化。 效率触手可及 通过包含最新变量的预设回复来节省时间。建立全面的帮助中心来解决常见问题并减少重复查询。利用自助服务和自动化工具进行更有意义的对话。随时随地使用适用于 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 移动应用程序。 无缝集成和数据整合 Conversations by Brevo 无缝集成了 Brevo 产品及其他产品，为您提供统一的客户指挥中心。通过与 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，轻松管理您的营销渠道等。简化运输、退货、评论、忠诚度计划和其他基本业务功能。通过将所有相关数据收集并整合到一处，全面了解每位客户。 加入超过 500,000 家选择 Brevo 的企业，体验 Conversations by Brevo 的强大功能和简单性。无论您是小型企业还是大型企业，我们都有量身定制的计划来满足您的需求。
Scoro
scoro.com
Scoro 是一款综合性工作管理软件，专为满足服务企业的独特需求而设计，这些企业已经厌倦了处理脱节的系统、不可预测的工作负载和不断缩小的利润率。凭借其强大的功能和直观的界面，Scoro 旨在简化和优化代理机构、咨询公司和其他专业服务企业的整个工作流程，为他们提供一个统一的平台来管理从报价到现金的各个方面的运营。通过将项目管理、时间跟踪、协作、发票和报告等基本功能整合到一个解决方案中，Scoro 消除了在不同工具之间切换的麻烦，并带来了工作流程的一致性。它使企业能够更好地控制项目、有效分配资源并实时监控进度，从而提高生产力并确保项目及时交付。 Scoro 的数据驱动洞察和分析使企业能够做出明智的决策，确定需要改进的领域，并推动整体增长和盈利能力。在服务企业面临日益复杂性和竞争的世界中，Scoro 是您可靠的盟友，提供整体解决方案来优化运营、提高盈利能力并推动长期成功。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 Constant Contact 提供电子邮件、社交媒体和活动营销工具，帮助小型企业扩大客户群。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是全球排名第一、经济实惠的一体化营销、销售和支持 CRM 软件，为全球 29500 多家成长型公司提供支持。 EngageBay 帮助公司获取、吸引、培养网络访问者，并将他们转化为满意的客户，并将其业务增长 5 倍甚至更多。 EngageBay 提供一系列功能，包括： - 简单而强大的一体化 CRM - 易于使用的营销自动化软件 - 电子邮件营销 - 免费实时聊天软件 - 强大的帮助台软件 - 电子邮件序列 - 登陆页面 - 用于捕获在线潜在客户的 Web 表单- 跨营销、销售和支持部门的 360 度客户视图 - 预约安排软件 - 联系人管理软件 - 免费 CRM 软件等等。
Ringy
ringy.com
CRM 建立在最重要的基础之上——沟通！对话推动销售。 Ringy 会为您处理它们。通过您后袋中的自动化销售团队将电话转化为客户。 Ringy 是一款完整的 CRM，旨在支持您的团队、提高绩效并弥合潜在客户培育和交易完成之间的差距。借助 Ringy，成长型企业能够以具有竞争力的价格获得最先进的 CRM 功能。
Snov.io
snov.io
Snov.io 是您发展业务所需的一切！凭借其屡获殊荣的潜在客户开发、电子邮件验证、自动电子邮件推广、电子邮件预热和客户管理工具，您可以自动化并加速大规模销售。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一个统一的 CX 平台，使您的销售、营销和支持团队能够在单一界面上协同工作。
Zendesk Sell
zendesk.com
在提供出色的客户体验的同时实现收入目标非常困难。 Zendesk Sell 让一切变得简单。 Zendesk Sell 是一款现代销售 CRM，可帮助您增加收入，设置快速、直观且易于喜爱。 Sell 具有生产力工具、高级分析以及从销售到服务的完整客户视图，通过一个集中的工具提供您的销售团队所需的一切。 Zendesk Sell 是 Zendesk 产品组合的一部分，旨在创造更好的客户体验。 Zendesk 以 30 多种语言为多个行业的超过 160,000 名客户提供服务。 Zendesk 总部位于旧金山，并在全球设有办事处。
TeamWave
teamwave.com
TeamWave 是最好的小型企业 CRM、项目管理和 HRMS 软件。管理项目、团队和销售的更好方法。
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise PSA（以前称为 ConnectWise Manage）专为销售、服务和支持技术的公司而设计，是全球领先的业务管理平台。技术解决方案提供商 (TSP) 依靠 ConnectWise PSA 来实现更大的责任感、运营效率和盈利能力。 ConnectWise PSA 利用云促进业务流程自动化、帮助台管理和客户服务、销售、营销、项目管理和业务分析，从而极大地简化公司的运营。 ConnectWise PSA 是一个集中式枢纽，为 TSP 提供端到端视图并完全控制其业务。 ConnectWise PSA 还为其用户提供了强大的创意、专家和解决方案网络。作为技术服务行业的资深人士，ConnectWise PSA 15 年来一直是技术公司的首要业务管理平台。
SaleSmartly
salesmartly.com
全渠道客户沟通平台，集成即时聊天、WhatsApp、Facebook Messenger、Instagram、Telegram、Line、电子邮件、微信。 所有功能可帮助您提供更快、更好的支持： * 将所有多渠道消息集中在一处 - 通过实时聊天、Messenger、WhatsApp、Telegram、Instagram、Line、电子邮件、微信等无缝参与销售、营销或服务，确保统一的客户体验。 * 在几秒钟而不是几小时内完成客户支持 - 通过我们的内置自动化消除重复性任务，减少响应时间并提高效率。更聪明地工作，而不是更努力地工作，这样您就可以专注于发展您的业务。 * 共享聊天使团队能够通过纪律和规划进行高效协作 - 将所有消息传递渠道整合到一个后端，并通过自动聊天分发和内部会话分发在团队之间高效协作。 * 在一个地方高效便捷地细分、跟踪和分析您的客户 - 创建联系人数据库，访问完整的联系人活动历史记录、浏览历史记录并将您的数据与您的信息系统同步。 * 跟踪关键指标和趋势 - 多维度可视化指标清楚地显示查询类型、渠道、客户、产品、销售等之间的联系。使数据易于衡量和共享，以帮助您制定业务计划。 * 说客户的语言，即使它不是您的母语 - 我们的实时翻译使您能够自信地与客户沟通并进入国际市场。
Zendo
getzendo.io
Zendo 是一款一体化软件，用于简化从定制、产品化到订阅的销售服务。它可以帮助企业家和机构在自动化的帮助下加快内部流程。创建您自己的工作流程、自动生成发票并拥有专业外观的服务目录，您的客户可以在其中轻松进行购买。这是一个简单而优雅的解决方案，它不是仪表板，而是建议将聊天作为操作中心，其中每个新客户的请求都会创建一个对话线程。您可以在其中发送报价、发票、付款和消息。完全忘记在选项卡或应用程序之间切换，并在一个地方完成所有操作。 Zendo 可以通过各种白标选项打造您自己的，从自定义域到品牌颜色，甚至您自己的个性化聊天机器人！聚集您的团队，让您的业务在这款易于使用、直观的软件中蓬勃发展。
Markate
markate.com
Markate.com：面向家庭服务提供商的强大 CRM、工作管理和营销自动化工具 Markate 应用程序非常适合每个寻求经济实惠、移动就绪、易于使用的端到端管理解决方案的服务企业。了解 Markate 如何帮助您的业务。 * 您的业务，Markate 为您服务 Markate 与您合作，共同努力实现您的业务目标。 * 简化您的运营以提高效率 旨在减少文书工作、自动化流程并节省您的时间。 * 经济实惠、灵活的解决方案，满足您的需求 旨在为小型企业提供支持，帮助他们更高效地运营，同时最大限度地减少开支。 * 最大化时间、资源和利润 它可以简化您的运营，以便您可以专注于真正推动业务发展的事情。 * 终身留住客户 配备旨在提高客户保留率的营销工具，这是您业务成功的关键因素。
Refrens
refrens.com
Refrens ABC 是在一个地方捕获、管理、跟踪和转换潜在客户的最简单方法。 1. 通过潜在客户捕获和网站联系表单自动捕获潜在客户 2. 管理多个销售渠道的潜在客户 3. 将正确的潜在客户分配给合适的销售主管并跟踪他们的活动 4. 通过电子邮件和 WhatsApp 与潜在客户沟通 5. 获取销售人员的详细信息报告和未来收入潜力 6. 只需点击几下即可发送报价单、发票、销售订单 7. 还有更多功能可以简化您的销售工作流程...
AllClients
allclients.com
适用于小型企业的排名第一的客户管理和营销自动化系统。 专为非常小的企业设计。轻松管理您的联系人、发送电子邮件并自动进行营销。
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd 是第一个也是最好的产品，可以帮助品牌根据品牌条款，通过影响者店面更好地为创作者货币化。 LoudCrowd 为电子商务领域的顶级品牌（Gymshark、boohoo 等）提供了一种创作者商务解决方案，可与 TikTok Shop、Amazon Influencer Storefronts 等爆炸性的第 3 方参与者进行实际竞争。 LoudCrowd 的客户不仅从第 3 方参与者那里赢回了重要的收入，而且还看到了创作者附属转化率 (CVR) 和平均订单价值 (AOV) 的大幅提高，以及客户获取 (CPA) 成本的显着降低。 LoudCrowd 的影响者店面的工作原理是允许品牌为任何创作者提供白标个性化页面。创作者可以 DIY 产品捆绑、整合 Instagram 和 TikTok 的内容，并从他们推动的销售中赚取佣金。个性化登陆页面是自动创建的，无需品牌的任何开发资源。 LoudCrowd 的影响者店面代表了有利于品牌的创作者联盟营销的未来。
vcita
vcita.com
vcita 使您能够通过直观的管理平台专注于发展业务、保持井井有条并提供卓越的客户体验。自动执行耗时的管理任务，例如收款和计费、日程安排、客户提醒和管理 - 通过记笔记并从友好的仪表板查看客户付款历史记录来跟踪您与客户的互动。
Thryv
thryv.com
Thryv 是一款一体化小型企业管理软件，可帮助您简化业务，以便您可以重新做自己喜欢的事情。借助 Thryv，小企业主可以更好地沟通、解决更多业务挑战并变得更有条理。与 Thryv 合作，超越客户的期望并增强您的在线形象，这一切只需一次登录即可完成。 Thryv 提供一流的支持，全天候 24/7 提供，专家了解小企业主的目标和独特需求。 Thryv 手柄： * 客户沟通 * 估价、发票和付款 * 预约安排 * 声誉管理 * 社交媒体管理等等！ Thryv 可以自动执行任务，并将客户置于业务中心，通过一款易于使用的软件，可以轻松接触更多客户、保持井然有序、更快获得付款并自动生成评论。 Thryv 使客户可以轻松地： * 通过评级和评论、社交存在和准确的搜索结果在线找到您。 * 轻松即时地互动、接收提醒、发送短信和电子邮件以及安排约会。 * 轻松付款，立即收到收据，知道它是安全可靠的并选择付款方式。 * 与要求他们回复的自动消息保持联系，保持联系并请求评论。 Thryv 屡获殊荣的软件正在帮助美国、加拿大和澳大利亚的 45,000 多家企业转变其开展业务和管理客户的方式。
Teamwork
teamwork.com
TeamWork.com是唯一具有一流客户运营的平台，并结合了团队喜欢的易于使用的项目管理。按时按时交付工作，消除客户混乱并了解盈利能力，全部在一个平台中。 TeamWork.com总部位于爱尔兰科克，由一个以前经营代理商的团队创立，全球拥有超过350名员工的全球团队。
Teamleader
teamleader.eu
Teamleader 消除了日常运营企业的麻烦。我们的工作管理软件可让您在一个地方销售、计费和组织工作。通过集中所有这些信息，您可以避免分散在不同收件箱、Excel 工作表和工具中的混乱信息。您可以全面了解正在进行的销售机会、项目和付款，并深入了解您的业务的实际表现。超过 60,000 人每天通过我们的工作管理解决方案掌控自己的工作。从 IT 机构和数字营销人员一直到管道工和建筑公司。准备好迎接更多业务并减少麻烦了吗？
Striven
striven.com
您的业务处于最佳状态。 Striven 是一款一体化业务管理软件，提供您增加收入、高效工作和改进运营所需的一切。 Striven 是一个完整的软件解决方案 - 我们将会计、销售、项目、管理和报告所需的所有核心功能组合到一个简单的系统中。简化、统一、繁荣。有了 Striven，您将不再需要单独且未连接的软件应用程序。最后，您可以在任何地方、任何设备上运行整个业务。
Softr Studio
softr.io
Softr.io 可让您在几分钟内为您的企业创建客户端门户和内部工具，无需编写代码。它可与 Airtable 和 Google Sheets 配合使用。加入超过 90,000 个团队，为其客户或合作伙伴构建门户、员工内部网、项目管理工具、仪表板、CRM 等。
Salesflare
salesflare.com
尝试 Salesflare，这是一款适用于销售 B2B 的小型企业的排名第一的简单 CRM。与 Google 和 Outlook 集成。充分移动。根据现有数据自动化您的 CRM。
NetHunt
nethunt.com
NetHunt 是一款销售自动化工具，实际上存在于您的 Gmail 和其他 Google Workspace 应用中。它帮助销售团队管理潜在客户、培养客户关系、监控销售进度并达成更多交易。借助 NetHunt CRM，业务增长 5 倍，查看客户案例 - https://nethunt.com/case-studies
Copper
prosperworks.com
当您需要与 G Suite 配合使用的 CRM 软件时，您需要 Copper。请尝试一下，看看我们如何帮助您的企业建立更牢固的客户关系。
Canopy
canopytax.com
摆脱会计师事务所的束缚，从单一的中央中心管理您的团队、客户和任务。 Canopy 是一款基于云的会计实践管理软件，专为税务、簿记和会计师事务所构建。发送提案、接受付款以及介于两者之间的一切 - 无需额外登录、过多点击或压力。实践管理套件专为适合您的公司而构建，提供运营现代会计师事务所所需的一切，包括客户管理、时间和计费、文档管理、税务解决方案（仅举几例）以及工作流程和自动化，使一切变得更加轻松。释放效率。解锁有意义的客户关系。解锁轻松上传的文档、自动化、更快的支付，甚至人工智能。借助 Canopy，您可以解锁您一直想要的公司。免费试用 Canopy 15 天，或与客户经理联系以获得定制演示。
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM 是一款功能齐全的 CRM，可帮助您的团队组织起来，了解日常工作，并通过您的销售团队真正喜欢的强大、易于使用的销售平台完成更多工作。通过即时可见性更智能、更快速地工作，使销售团队能够事半功倍。通过将所有工具集中在一处，加快周期时间、达成更多交易、节省时间、改进业务流程并确保不会出现任何遗漏。借助 FreeAgent CRM，让您的业务摆脱电子表格和电子邮件的束缚，赢得您的工作日。
Indy
weareindy.com
使用 Indy 为自由职业者提供的一体化 CRM 软件寻找线索、撰写提案、规划项目、跟踪工作、与客户聊天以及发送发票。免费试用！
Bloom
bloom.io
Bloom 是一个面向独立企业主、自由职业者和服务专业人员的商业工作区。它以专业体验连接所有客户接触点，包括数字表格、报价、合同、发票、数字支付、通信、日程安排，甚至客户门户。 Bloom 是一整套适合现代创意人士、自由职业者和小型企业的商业工具。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一款帮助公司和企业家提高内部和外部效率的软件。我们的平台提供 CRM、联络中心、网站构建器、在线商店、营销活动和其他销售工具。此外，还有安全的内联网、任务和项目管理、实时文件共享和存储、通信工具和组织。人力资源要素和人工智能内置于 Bitrix24 结构中。 Bitrix24 是 Bitrix, Inc. 于 2012 年 4 月作为基于云的服务推出的一项计划。现在它可在云端和本地使用。到 2024 年，我们公司的组织数量将超过 1200 万个。 Bitrix24 为能够为从小型组织到财富 500 强公司的客户提供服务而感到自豪。
Accelo
accelo.com
Accelo 受到世界各地专业服务企业的使用和喜爱，用于管理其客户工作并实现盈利。基于端到端云的平台可以管理客户工作交付的各个方面，从潜在客户到付款，包括销售、项目、票据、保留、时间表、资源等，无论您身在何处。客户工作管理平台注重时间和金钱，让您全面了解最新的业务数据和财务绩效。将客户通信、活动和工作集中在一个平台上，您始终知道事情在哪里，而无需请求状态更新。 Accelo 简化了整个业务和团队的工作流程并提高了效率，以增强可见性和协调性，帮助领导者运营业务，帮助专业人员专注于最重要的工作。通过利用强大的自动化功能，管理人员能够轻松地在预算范围内按时交付项目。 Accelo 的最新且安全的分析使领导者有信心做出明智的决策，确保业务的增长和繁荣。
TeamGram
teamgram.com
TeamGram 是一款基于云的一体化工具，可帮助业务团队协作、管理任务、客户关系和销售。 凭借即时部署、极其易于使用的界面、Web、Android 和 iOS 应用程序、零管理和合理的定价，它是任何规模企业的理想业务工具。
Snapforce CRM
snapforce.com
Snapforce CRM 是一款面向中小型企业的软件，提供电话功能，也是市场上唯一为所有新客户提供虚拟 PBX 电话系统作为标准模块的 CRM。
Venntive
venntive.com
Venntive 提供集成营销、销售和客户成功平台。
Beetle Eye
beetle-eye.com
Beetle Eye 简化了 CRM 和营销工具，以提供一个强大的平台来帮助您发展业务。 作为营销自动化平台，借助 Beetle Eye，您可以： * 自动化电子邮件营销活动 * 创建个性化电子邮件模板 * A/B 对比测试 * 托管活动资产 * 管理电子邮件订阅 * 制定、部署和分析调查 * 跟踪客户参与度 Beetle Eye CRM 的一些功能包括： * 聚合潜在客户来源 * 管理和鉴定潜在客户 * 生成潜在客户列表和细分 8 发送触发式销售回复 * 记录先进的线索数据 * 利用自定义数据建模
CloudOffix
cloudoffix.com
CloudOffix 是全球领先的统一低代码整体体验平台提供商，旨在彻底改变企业自动化和简化客户与员工交互的方式。 CloudOffix 的平台植根于定制自由和自动化的强大功能，使组织能够数字化工作流程、增强体验并提高商业和运营团队的效率。 CloudOffix 的核心是我们的低代码应用程序生成器，以及全面的客户体验 (CX) 和员工体验 (EX) 应用程序。这些工具使我们的客户能够利用大量即用型模板和连接器轻松构建自定义应用程序。这增强了协作和自动化，使企业能够快速适应市场变化并有效地扩展运营。 CloudOffix 对真诚关怀的承诺定义了我们的方法，将真诚的关系置于商业交易之上。 CloudOffix 与客户和合作伙伴透明地互动，倾听并调整以提供尊重每个组织独特性的定制价值。 CloudOffix不仅是技术提供商，更是创新合作伙伴。借助 CloudOffix 的一体化平台，世界各地的公司可以通过单一集成解决方案管理销售、营销、人力资源、CRM、项目管理、电子商务、协作、发票和帮助台。这消除了对多个不同系统的需求，从而显着降低了成本并提高了生产率。 CloudOffix 深受全球信赖，致力于帮助客户取得成功，我们建立的牢固、持续的关系就证明了这一点。 CloudOffix 强大的合作伙伴网络和全球影响力使我们能够提供具有普遍吸引力的本地化解决方案，确保每个客户都能获得专门的支持和卓越所需的资源。借助 CloudOffix，企业可以获得敏捷性、工具和自由，以更少的投入获得更多的成果，从而增强整体体验管理并确保卓越运营。
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz是一款专为VSE/SME创建的在线管理软件。易于使用的管理解决方案可满足您的所有需求，从而节省时间：发票、销售管理、会计、客户关系管理、项目管理、库存管理。
Insale CRM
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为您的团队提供简单、智能且轻松的销售 CRM。管理销售流程成为一种令人愉快的体验，让您的销售团队爱上这个流程。
Quiverflow
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您所需的一切尽在一处 利用我们强大的 CRM、工作流程自动化以及电子邮件 + SMS 营销工具来发展您的业务，将更多潜在客户转化为客户。
Simply C2
simplyc2.com
Simply C2 是一个基于应用程序的平台，允许您在十分钟内根据您的需求设置客户服务门户和服务 CRM。它适用于所有类型的产品 - 在客户所在地或您的服务中心，Simply C2 将客户和服务提供商带到同一平台上。 * 自动确认投诉 为您的客户启用 Simply C2，并确保记录所有投诉并发送自动确认。 * 2-方式聊天和修复更新 您的客户会以他们选择的语言收到消息。意大利语、僧伽罗语或孟加拉语。 您可以继续用英语留言。 * 状态更新、估计、批准 您的客户将不断获得有关维修阶段的最新信息、逐项估算和付款选项。
Pega
pega.com
Pega 是一个强大的低代码平台，可为世界领先的组织构建敏捷性，以便他们能够适应变化。客户使用我们的人工智能决策和工作流程自动化来解决他们最紧迫的业务挑战——从个性化参与到自动化服务再到简化运营。自 1983 年以来，我们构建了可扩展且灵活的架构，帮助人们专注于最重要的事情，从而满足当今的客户需求，同时为未来不断转型。
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans 是一款强大且可定制的解决方案，适用于各种规模的活动，包括现场活动、混合活动和 3D/2D 虚拟体验活动。它是一个以赞助商为中心的平台，具有 150 多个功能和定制功能，专为活动自动化而构建。我们的平台简化了从活动前阶段到活动后每一步的管理，并使整个流程自动化，为您节省了近 50% 的管理成本和时间。我们的使命是推动参与——首先也是最重要的——为您带来更大的业务成果。 EventTitans 是一款一体化活动管理平台，可简化所有重要功能，包括票务、简化的与会者/赞助商/演讲者自助注册流程、游戏化、来宾签到/步入、与会者参与以及捕获重要的实时信息事件分析。我们内置的 CRM 可帮助您导入或导出联系人、跟踪订单、发送批量电子邮件、记录调查等等。与您的深度品牌体验相结合，与我们积极主动的全职客户成功团队相结合，确保在我们平台上执行的每项活动每次都是完美的。向我们询问有关我们的自定义活动仪表板开发和功能定制的信息，它们可以帮助简化您的流程、提高与会者的参与度并提高活动的整体成功率。我们的团队随时准备协助您创建量身定制的解决方案，以满足您的特定需求并最大限度地发挥您的活动潜力。
Leadsales
leadsales.io
适用于 WhatsApp、Facebook 和 Instagram 的 CRM 将您的聊天集中在列中，自动将它们分配给您的销售和客户服务团队