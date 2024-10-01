客户关系管理软件 - 最热门应用 - 尼日利亚

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CRM软件是客户关系管理的简称，旨在有效地跟踪和管理客户关系。它是一个记录和组织企业、潜在客户和现有客户之间交互的综合系统。该软件将重要的客户数据（包括联系信息、交互历史记录和交易摘要）整合到集中的最新记录中。 CRM 软件主要用于销售部门，充当销售人员自动化 (SFA) 的中心枢纽。它可以与各种其他业务应用程序无缝集成，例如电子商务平台、营销自动化软件、客户服务软件和CPQ软件。这种集成可确保在整个客户旅程中同步且增强的客户体验。 一些 CRM 解决方案提供广泛的集成客户相关功能，提供一体化功能，包括营销自动化、帮助台、电子商务工具、ERP、项目管理或网站管理。这种全面的方法无需额外的解决方案，对中小型企业特别有利。另一方面，独立的 CRM 解决方案主要侧重于与销售相关的功能，例如联系人、帐户和渠道管理，没有广泛的营销、帮助台或其他非销售相关的功能。
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BizSuite
bizsuite.com.ng
BizSuite 是一款专注于简单性、功能性和定制化的云业务管理软件。完全控制您的采购、销售、库存、财务和成本。在一个地方管理您的所有日常业务活动。非常适合所有类型的企业和零售业。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略、服务还是软件...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一个多合一的生产力平台。这是团队聚集在一起计划，组织和合作使用任务，文档，聊天，目标，白板等工作的枢纽。只需单击几下即可轻松自定义，ClickUp可以让各种类型和尺寸的团队更有效地提供工作，从而提高生产力到新的高度。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel 是一个面向数字机构和顾问的白标销售和营销平台。功能包括带有 SmartLists 的 CRM、电子邮件、2 向 SMS、整合 SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB 聊天、出站呼叫、呼叫跟踪、通话录音、强力拨号器、表单生成器、调查生成器、漏斗生成器、网站生成器、在线调度、工作流程自动化、报告、Webhooks 等等！代理帐户包括为您的客户提供的无限子（位置）帐户，可以克隆这些帐户以加快设置速度。使用您自己的 Twilio 和 SMTP 凭据来支持您的帐户，让您能够获得电子邮件、电话和短信的批发费率。从 14 天免费试用开始！
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一个统一的 CX 平台，使您的销售、营销和支持团队能够在单一界面上协同工作。
Snov.io
snov.io
Snov.io 是您发展业务所需的一切！凭借其屡获殊荣的潜在客户开发、电子邮件验证、自动电子邮件推广、电子邮件预热和客户管理工具，您可以自动化并加速大规模销售。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 联络中心是一种全渠道客户互动解决方案，具有语音和 30 多个数字渠道、用于自助服务的高级 AI 选项（例如机器人）、主动外展工具以及了解客户意图的智能虚拟代理。它提供 300 多个预构建的集成（包括领先的 CRM）以及完全集成的、由人工智能驱动的员工敬业度管理和分析解决方案。 RingCentral 联络中心与 RingCentral MVP 解决方案紧密集成，为客户提供企业级语音基础设施和集成统一通信的优势，从而实现无缝的跨职能协作。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一款帮助公司和企业家提高内部和外部效率的软件。我们的平台提供 CRM、联络中心、网站构建器、在线商店、营销活动和其他销售工具。此外，还有安全的内联网、任务和项目管理、实时文件共享和存储、通信工具和组织。人力资源要素和人工智能内置于 Bitrix24 结构中。 Bitrix24 是 Bitrix, Inc. 于 2012 年 4 月作为基于云的服务推出的一项计划。现在它可在云端和本地使用。到 2024 年，我们公司的组织数量将超过 1200 万个。 Bitrix24 为能够为从小型组织到财富 500 强公司的客户提供服务而感到自豪。
Softr Studio
softr.io
Softr.io 可让您在几分钟内为您的企业创建客户端门户和内部工具，无需编写代码。它可与 Airtable 和 Google Sheets 配合使用。加入超过 90,000 个团队，为其客户或合作伙伴构建门户、员工内部网、项目管理工具、仪表板、CRM 等。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是全球排名第一、经济实惠的一体化营销、销售和支持 CRM 软件，为全球 29500 多家成长型公司提供支持。 EngageBay 帮助公司获取、吸引、培养网络访问者，并将他们转化为满意的客户，并将其业务增长 5 倍甚至更多。 EngageBay 提供一系列功能，包括： - 简单而强大的一体化 CRM - 易于使用的营销自动化软件 - 电子邮件营销 - 免费实时聊天软件 - 强大的帮助台软件 - 电子邮件序列 - 登陆页面 - 用于捕获在线潜在客户的 Web 表单- 跨营销、销售和支持部门的 360 度客户视图 - 预约安排软件 - 联系人管理软件 - 免费 CRM 软件等等...
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一个多渠道营销自动化平台，用于多方面的业务推广和客户保留。 SendPulse 允许您发送电子邮件和短信营销活动，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天机器人与客户合作，并在短短 15 分钟内创建登陆页面。 SendPulse 还提供了一个用于创建在线课程的平台。您可以使用 SendPulse 的免费 CRM 轻松跟踪所有营销活动和客户信息。
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款以销售为中心的 CRM（客户关系管理）工具，各种规模的团队都喜欢使用。我们的 CRM 简单而强大，优先考虑可用性，在 179 个国家/地区拥有超过 100,000 名付费客户，销售团队被其简单而强大的设计所吸引。使用 Pipedrive 时，不会有任何遗漏，借助灵活且功能强大的 CRM 软件，您的团队可以花更少的时间归档，花更多的时间进行销售。
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise PSA（以前称为 ConnectWise Manage）专为销售、服务和支持技术的公司而设计，是全球领先的业务管理平台。技术解决方案提供商 (TSP) 依靠 ConnectWise PSA 来实现更大的责任感、运营效率和盈利能力。 ConnectWise PSA 利用云促进业务流程自动化、帮助台管理和客户服务、销售、营销、项目管理和业务分析，从而极大地简化公司的运营。 ConnectWise PSA 是一个集中式枢纽，为 TSP 提供端到端视图并完全控制其业务。 ConnectWise PSA 还为其用户提供了强大的创意、专家和解决方案网络。作为技术服务行业的资深人士，...
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养...
Bigin
bigin.com
Bigin 是专为小型企业构建的轻量级 CRM。它配备了易于使用的界面，使管理管道、添加注释、更新记录和安排后续行动变得容易，并有助于专注于最重要的事情 - 完成更多交易。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. 是一家美国云计算公司，成立于 1998 年，总部位于加利福尼亚州圣马特奥，提供用于管理企业财务、运营和客户关系的软件和服务。其软件和服务专为小型、中型和大型企业量身定制，具有 ERP、CRM、PSA 和电子商务模块。甲骨文公司于2016年11月以约93亿美元收购了NetSuite。新成立的甲骨文Netsuite业务部门由执行副总裁Evan Goldberg管理，作为甲骨文面向中小企业的云ERP。
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com 是唯一一个拥有一流的客户运营以及团队喜爱的易于使用的项目管理的平台。在一个平台上按时按预算交付工作、消除客户混乱并了解盈利能力。 Teamwork.com 总部位于爱尔兰科克，由之前经营过代理机构的团队创立，在全球拥有超过 20,000 名客户，全球团队由 350 多名员工组成。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 Constant Contact 提供电子邮件、社交媒体和活动营销工具，帮助小型企业扩大客户群。
Keap
keap.com
Keap 是一款一体化 CRM 以及销售和营销自动化平台，旨在发展您的业务。借助 Keap，您可以轻松捕获、组织、跟踪和培育所有潜在客户，以增加销售额和收入。为了确保您的成功，Keap 还提供专家指导、深入培训、出色的支持和专门的企业家社区。
Copper
prosperworks.com
当您需要与 G Suite 配合使用的 CRM 软件时，您需要 Copper。请尝试一下，看看我们如何帮助您的企业建立更牢固的客户关系。
Planfix
planfix.com
Planfix 平台允许组织在线管理其整个业务。无论公司规模和行业如何，Planfix 都能提供出色的项目和工作管理工具。借助 Planfix，您的公司可以获得从流程设计到外观的完全可定制的管理系统。集成的 Planfix 平台允许用户同时管理任务和项目、CRM、销售、营销、生产、物流、支持服务、财务和人力资源。团队之间的数据传输是无缝的——例如，实施阶段的交易变成项目，然后转移到支持部门。灵活的访问设置允许用户仅查看保持工作效率所需的信息，而管理人员则可以查看整个业务流程。无需编程即可配置和控制公司内的各种业务流程。该平台提供了广泛的强大功能，包括项目管理、客户会计、任务管理、在线甘特图、电...
Salesmate
salesmate.io
大多数 CRM 都是僵化的、不灵活的，并且会给组织带来大量资金，而 Salesmate 恰恰解决了这些痛点。 Salesmate 是一种灵活、可定制且经济高效的解决方案，适用于组织中的多个团队。该平台通过提供内置工具、节省集成成本和高度定制功能来解决这些问题。 Salesmate 的核心是 CRM 模块，销售、营销和成功团队可以在其中轻松管理联系人、潜在客户、客户、订阅者和日常活动。有了这些要素，CRM 模块附带了一线团队每天都可以使用的内置工具，例如呼叫、短信、管道管理、交易、对话等等。更高销售业绩的核心原因之一是能够实现运营自动化并节省更多销售时间。这是 Salesmate 提供工作流程和...
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd 是第一个也是最好的产品，可以帮助品牌根据品牌条款，通过影响者店面更好地为创作者货币化。 LoudCrowd 为电子商务领域的顶级品牌（Gymshark、boohoo 等）提供了一种创作者商务解决方案，可与 TikTok Shop、Amazon Influencer Storefronts 等爆炸性的第 3 方参与者进行实际竞争。 LoudCrowd 的客户不仅从第 3 方参与者那里赢回了重要的收入，而且还看到了创作者附属转化率 (CVR) 和平均订单价值 (AOV) 的大幅提高，以及客户获取 (CPA) 成本的显着降低。 LoudCrowd 的影响者店面的工作原理...
Shape Software
setshape.com
Shape 是专门构建的销售和营销自动化软件，具有可针对任何企业进行配置的预构建功能。易于使用的界面为您的团队提供支持，并将您业务的各个方面整合到一个人工智能平台中。 Shape Software 为您的团队提供了一个协作空间，让他们在所做的一切事情上保持一致和高效，无论是简化销售渠道、通过营销序列和数字广告吸引更多潜在客户、培养客户关系、无缝沟通还是跟踪项目。立即开始通过 Shape 增加您的收入。
Upnify CRM
upnify.com
Upnify CRM 是由专业销售人员设计的销售系统。通过 Upnify 的自动化工具和报告，您将能够加快您的响应速度并加强您的跟进模式，控制销售主管的活动，例如：跟进、电话、拜访、视频会议、报价、电子邮件、whatsApp、短信等。使用 Unify CRM 控制您的销售流程并销售更多产品。
Teamleader
teamleader.eu
Teamleader 消除了日常运营企业的麻烦。我们的工作管理软件可让您在一个地方销售、计费和组织工作。通过集中所有这些信息，您可以避免分散在不同收件箱、Excel 工作表和工具中的混乱信息。您可以全面了解正在进行的销售机会、项目和付款，并深入了解您的业务的实际表现。超过 60,000 人每天通过我们的工作管理解决方案掌控自己的工作。从 IT 机构和数字营销人员一直到管道工和建筑公司。准备好迎接更多业务并减少麻烦了吗？
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash 不仅仅是客户端软件，它还是一个完全集成的基于云的平台，将完全满足大多数中小型企业的软件需求。不幸的是，许多企业主对软件感到非常沮丧，因为他们花费了太多的时间和金钱来尝试学习多个系统，然后让这些多个系统一起工作。 SuiteDash 通过将最常用的商业工具合而为一来解决这一问题。
Freshsales
freshworks.com
通过情境驱动的销售加速您的收入 通过 Freshsales 实现个性化参与、缩短销售周期并发展您的业务 功能齐全的产品套件适合各种规模的企业。您的团队一定会喜欢的令人耳目一新的云软件。支持|销售|信息技术管理 |云PBX
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise PSA（以前称为 ConnectWise Manage）专为销售、服务和支持技术的公司而设计，是全球领先的业务管理平台。技术解决方案提供商 (TSP) 依靠 ConnectWise PSA 来实现更大的责任感、运营效率和盈利能力。 ConnectWise PSA 利用云促进业务流程自动化、帮助台管理和客户服务、销售、营销、项目管理和业务分析，从而极大地简化公司的运营。 ConnectWise PSA 是一个集中式枢纽，为 TSP 提供端到端视图并完全控制其业务。 ConnectWise PSA 还为其用户提供了强大的创意、专家和解决方案网络。作为技术服务行业的资深人士，...
Bloom
bloom.io
Bloom 是一个面向独立企业主、自由职业者和服务专业人员的商业工作区。它以专业体验连接所有客户接触点，包括数字表格、报价、合同、发票、数字支付、通信、日程安排，甚至客户门户。 Bloom 是一整套适合现代创意人士、自由职业者和小型企业的商业工具。
Kylas
kylas.io
Kylas Sales CRM 帮助成长型企业简化销售工作。它很直观并且具有完整的功能。免费试用 15 天！
Thryv
thryv.com
Thryv 是一款一体化小型企业管理软件，可帮助您简化业务，以便您可以重新做自己喜欢的事情。借助 Thryv，小企业主可以更好地沟通、解决更多业务挑战并变得更有条理。与 Thryv 合作，超越客户的期望并增强您的在线形象，这一切只需一次登录即可完成。 Thryv 提供一流的支持，全天候 24/7 提供，专家了解小企业主的目标和独特需求。 Thryv 手柄： * 客户沟通 * 估价、发票和付款 * 预约安排 * 声誉管理 * 社交媒体管理等等！ Thryv 可以自动执行任务，并将客户置于业务中心，通过一款易于使用的软件，可以轻松接触更多客户、保持井然有序、更快获得付款并自动生成评论。 Th...
Refrens
refrens.com
Refrens ABC 是在一个地方捕获、管理、跟踪和转换潜在客户的最简单方法。 1. 通过潜在客户捕获和网站联系表单自动捕获潜在客户 2. 管理多个销售渠道的潜在客户 3. 将正确的潜在客户分配给合适的销售主管并跟踪他们的活动 4. 通过电子邮件和 WhatsApp 与潜在客户沟通 5. 获取销售人员的详细信息报告和未来收入潜力 6. 只需点击几下即可发送报价单、发票、销售订单 7. 还有更多功能可以简化您的销售工作流程...
SaleSmartly
salesmartly.com
全渠道客户沟通平台，集成即时聊天、WhatsApp、Facebook Messenger、Instagram、Telegram、Line、电子邮件、微信。 所有功能可帮助您提供更快、更好的支持： * 将所有多渠道消息集中在一处 - 通过实时聊天、Messenger、WhatsApp、Telegram、Instagram、Line、电子邮件、微信等无缝参与销售、营销或服务，确保统一的客户体验。 * 在几秒钟而不是几小时内完成客户支持 - 通过我们的内置自动化消除重复性任务，减少响应时间并提高效率。更聪明地工作，而不是更努力地工作，这样您就可以专注于发展您的业务。 * 共享聊天使团队能够通过纪律...
Scoro
scoro.com
Scoro 是一款综合性工作管理软件，专为满足服务企业的独特需求而设计，这些企业已经厌倦了处理脱节的系统、不可预测的工作负载和不断缩小的利润率。凭借其强大的功能和直观的界面，Scoro 旨在简化和优化代理机构、咨询公司和其他专业服务企业的整个工作流程，为他们提供一个统一的平台来管理从报价到现金的各个方面的运营。通过将项目管理、时间跟踪、协作、发票和报告等基本功能整合到一个解决方案中，Scoro 消除了在不同工具之间切换的麻烦，并带来了工作流程的一致性。它使企业能够更好地控制项目、有效分配资源并实时监控进度，从而提高生产力并确保项目及时交付。 Scoro 的数据驱动洞察和分析使企业能够做出明智的...
Clientjoy
clientjoy.io
Clientjoy 是一款一体化 CRM 解决方案和增长引擎，供自由职业者和企业在一个地方管理潜在客户、提案、客户、发票和收入。
Metrilo
metrilo.com
Metrilo 通过使营销和客户数据具有可操作性，并专注于保留率和更高的 CLTV，帮助电子商务品牌成长。这些工具包括实时报告、客户数据库、细分、电子邮件营销和自动化。主要电子商务平台的集成是无缝的。
Simply CRM
simply-crm.com
使用 Simply CRM 赢得更多客户、优化您的业务并赚更多钱。这是您将实际使用的 CRM：易于使用，具有可视化概览。一体化平台 - 包括 CRM、帮助台、财务和项目管理。此外，我们还提供 24/7 的免费支持（您的本地语言！）。您无需注册信用卡即可免费试用 :) 如有任何疑问，请发送邮件至 [email protected] 联系我们。
Cratio CRM
cratiocrm.com
Cratio CRM 软件是一款云和移动 CRM 软件，使组织能够从单一平台高效管理整个销售流程。 Cratio CRM 使用简单、价格实惠且可定制。该软件具有完整销售自动化所需的所有功能。 产品特点： ** 线索管理系统 -> 自动捕获线索 -> 将销售线索分配给销售团队 -> 向客户发送个性化电子邮件和短信 -> 识别并关注热门/获胜线索 -> 定制引导屏幕以适合您的业务 -> 通过时间线和用户活动监控潜在客户状态 ** 销售活动管理 -> 计划、分配、跟踪审核 - 通话、任务和访问 -> 按时向销售团队发送电子邮件/短信提醒 -> 一键发送电子邮件/短信给客户 -> 通过电子...
VBOUT
vbout.com
VBOUT 是一个人工智能驱动的营销平台，受到全球 1000 家企业的信赖，可实现营销自动化和集中化，同时为受众提供引人入胜的个性化体验。机构和合作伙伴直接或通过白标设置使用 VBOUT 来构建自定义计划、管理子帐户以及将一个客户帐户的资产共享给多个客户帐户。 使用 VBOUT，您可以： * 从一处管理您的所有社交媒体。 * 通过创建和发送获胜的电子邮件活动与您的客户互动。 * 无需编码即可设计令人惊叹的个性化动态登陆页面。 * 使用直观的视觉生成器创建自动化。 * 培养潜在客户，从点击到成交，甚至更进一步。 * 轻松增加和维护您的受众群体列表。 * 在可定制的仪表板上跟踪和分析您的所有营销...
Intandemly
intandemly.com
Intandemly 提供基于客户的营销和销售软件 + 专家，以从目标客户中产生需求、参与度和收入。您将获得人员、流程和我们的销售平台的组合 400 多家组织信任 Intandemly 来推动销售参与。如今，拥有 1 到 10,000 人的组织都在使用基于 SaaS 的软件。识别：Intandemly 提供了一个 Chrome 扩展程序，使识别变得超级简单，同时消除了代表的数据输入。研究您的客户和潜在客户，获取最新的联系数据并将其推送到潜在客户模块中。前景：通过我们内置的 CRM 增强销售，该 CRM 提供见解、帐户管理、呼叫、电子邮件自动化等。创建经过优化的销售工作流程，以帮助您达成更多交易...
Apptivo
apptivo.com
Apptivo 是一个集成业务应用程序的云平台，专为各种类型和规模的公司而设计。它允许您使用 Apptivo 的应用程序管理几乎所有业务任务，从销售和营销到计费和支持，以及其间的一切。 Apptivo 没有按应用程序定价；每个用户每月仅需 10 美元即可访问整个平台。无论您将 Apptivo 用于单个应用程序还是管理整个业务，它都将为组织带来难以置信的价值。 其应用涵盖了整个客户生命周期： * 营销：创建有针对性的联系人列表、构建和发送电子邮件活动以及跟踪分析。 * 销售：完整的 CRM 功能，具有强大的联系人管理、销售渠道、自动化和报告功能。 * 帮助台：功能强大的票务系统，具有电子邮件集...
Pepper Cloud
peppercloud.com
Pepper Cloud 是一款面向中小型企业的易于使用的一体化销售 CRM。 Pepper Cloud CRM 通过无缝管理销售线索、销售机会、客户互动和收入预测来帮助中小企业。 Pepper Cloud 与 WhatsApp、Facebook、Zoom、Xero、G-suite、Office 365、Mailchimp 和许多其他工具完全集成。借助 Pepper Cloud，您无需在多个 Excel 工作表、电话留言或电子邮件中管理销售数据。 CRM 为您提供了一个单一平台，您可以在其中管理您的销售和客户。
Raynet CRM
raynet.cz
简化您的 CRM。所有联系人、交易、您的日历、您的销售渠道分析 – 全部集中在一处。组织完美的数据可以简化您的工作并让您全面了解您的业务。 RAYNET CRM 可以帮助您的销售人员和经理：它为销售代表提供评分工具，为经理提供监控业务及其未来前景的工具。谁、何时、与谁、金额……有关公开交易的所有信息都集中在一个地方：只需一眼即可让您很好地了解销售人员的工作情况。您可以 100% 控制您的销售，并节省会议或定制提案的时间。为什么选择雷内特？ ● 与日历、电子邮件、电话和其他应用程序顺利集成， ● 将所有数据集中在一处， ● 您的团队可以在任何地方工作， ● 立即分析您的销售分数， ● 提高生产力...
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore 是一种高级实验工具，主要由想要启动高级实验的机构、开发和产品团队以及需要 IT 部门帮助最少的营销人员使用。我们脱颖而出：我们真正关心我们的客户 - 在支持和超额交付方面付出更多努力，因为我们还有内部实验团队、CRO 和数据专家为您服务。功能： A/B 测试：使用市场上先进的细分引擎之一创建实验，具有 41 个数据点：网站行为、流量来源、CRM 数据、GTM、天气 API 等。高级报告：> 贝叶斯和频率统计 >按特定目标过滤结果 > 辅助转化或线性分布 > 累积视图 > 仅共享与您的团队重要的内容：pdf 报告 > 跟踪任何事件 现场调查： > 作为弹出...
Birdy
mybirdy.co.uk
MyBirdy 是一个集中式 CRM 解决方案，可在多个设备上使用，从世界任何地方管理您的销售、任务、客户等。
Markate
markate.com
Markate.com：面向家庭服务提供商的强大 CRM、工作管理和营销自动化工具 Markate 应用程序非常适合每个寻求经济实惠、移动就绪、易于使用的端到端管理解决方案的服务企业。了解 Markate 如何帮助您的业务。 * 您的业务，Markate 为您服务 Markate 与您合作，共同努力实现您的业务目标。 * 简化您的运营以提高效率 旨在减少文书工作、自动化流程并节省您的时间。 * 经济实惠、灵活的解决方案，满足您的需求 旨在为小型企业提供支持，帮助他们更高效地运营，同时最大限度地减少开支。 * 最大化时间、资源和利润 它可以简化您的运营，以便您可以专注于真正推动业务发展...
EQUP
equp.com
EQUP 是一款一体化软件，可帮助企业主简化营销、销售、计费、沟通等业务流程。有了 EQUP，企业主不必满足于通用解决方案；它为他们的业务问题提供特定行业的解决方案，无论他们是在服务、SAAS 还是电子商务行业。 EQUP 是市场上唯一的 CRM+营销自动化软件，让您可以选择使用单个帐户和单个订阅来管理多个公司。无需购买新计划来管理您的其他业务。 EQUP 的库存池功能允许您在公司之间池化您的电子邮件、用户、交易、标签、任务、约会等，这样就不会遗漏任何功能。在 EQUP 中，您管理和发展业务所需的所有工具都集中在一处，使您可以更轻松地管理业务，而无需学习多个程序并在它们之间切换以获取必要的信息...
Moskit CRM
moskitcrm.com
在增加销售额方面，采用良好的 CRM 对于扩大业绩至关重要。探索 Moskit CRM。
SpinOffice CRM
spinoffice-crm.com
真正节省您时间的 CRM。使用 SpinOffice，您可以为所有电子邮件、业务联系人、约会、任务、项目、文件夹、文档、文件和笔记创建一个中心位置。 无论您正在做什么，任务有多大或多小，SpinOffice 都可以让您轻松完成工作。最重要的是，您可以与同事共享数据库中的所有信息。这使得 SpinOffice CRM 成为任何中小型企业的终极团队应用程序。 SpinOffice CRM 适用于 macOS、Windows PC 和移动设备（iOS 和 Android）。
webCRM
webcrm.com
集成的业务增长和客户管理解决方案。 利用我们屡获殊荣的 CRM 平台增加收入、培养客户关系并分析绩效。
Workbooks
workbooks.com
Workbooks CRM 将您的整个业务结合起来，帮助每个人更好地工作、协同工作，并通过单个基于云的系统以正确的方式工作。营销可以产生更多高质量的销售线索，销售可以达成更多交易，财务可以快速轻松地开具发票，支持可以提供卓越的服务。 Workbooks 可以随时随地在所有设备上进行安全访问，并与您当前的系统无缝集成，为您的团队提供 360 度客户的单一视图，帮助他们专注于正确的事情并获得做出决策所需的实时见解。 Workbooks 可帮助您将客户置于业务的核心，并建立持久、有利可图的关系，从而以可持续的方式增加长期收入。
MyClients CRM
services.gomyclients.com
MyClients CRM 是一个综合性一体化平台，旨在为小型企业、教练和个体企业家提供支持。它提供了一系列强大的功能，包括潜在客户管理、客户关系培养、营销自动化、分析和人工智能驱动的工具。借助 MyClients CRM，用户可以简化业务运营、吸引更多客户并提高整体效率。该平台直观的界面、可定制的工作流程和无缝集成使其成为优化业务增长和成功的宝贵工具
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz是一款专为VSE/SME创建的在线管理软件。易于使用的管理解决方案可满足您的所有需求，从而节省时间：发票、销售管理、会计、客户关系管理、项目管理、库存管理。
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
RealtimeCRM 可以节省您在研究和数据输入方面的时间。我们会自动找到您需要的信息。
Nutsales
nutsales.co
什么是坚果销售？ Nutsales 是一个人工智能驱动的 CRM 平台，由可扩展的人力团队提供支持。我们可以首先通过与销售、客户支持、人力资源等的 Gmail 集成自定义管道，将您的多个邮箱变成交互式渠道。使用高级算法自动分配潜在客户，并考虑细分标准或循环法。通过实时协作、标记和评论增强团队沟通从入站或出站获取新线索，立即集成和参与通过 Nutsales，您将拥有一支 24/7 的团队，确保任何客户对话都不会被忽视。