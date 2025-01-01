CPQ软件 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
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配置、定价、报价 (CPQ) 软件简化了公司的整个报价和提案流程生命周期。它从客户传达他们对公司产品的要求开始，到向客户或潜在客户提供全面的报价结束。 CPQ 软件在销售部门中使用，可以提高销售周期的速度、提高报价准确性并加强客户关系。这些软件解决方案使公司能够有效地识别客户需求，并提供与这些特定要求完全一致的定制报价。 CPQ 产品通常与现有 CRM 软件集成或设计为与一个或多个 CRM 工具无缝集成，为优化销售流程提供了强大的解决方案。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一个客户关系管理（CRM）平台，提供营销、销售和客户服务工具，旨在帮助企业简化流程并促进增长。
Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM是一款全面的客户关系管理工具，帮助企业管理客户互动并与Zoho应用集成。提供潜在客户管理和销售跟踪等功能。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一个云基础的客户关系管理(CRM)平台，帮助企业管理销售、营销、客户服务和分析。支持电商和移动应用。
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc是一个提供文档自动化、电子签名和工作流程管理的软件平台，帮助企业高效创建、发送和管理提案与合同。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus是一个统一的客户体验平台，帮助销售、营销和支持团队在单一界面上高效协作和管理客户关系。
Accelo
accelo.com
Accelo是一款云端平台，帮助专业服务企业管理客户工作，包括项目、财务和时间跟踪，提高工作效率。
Qwilr
qwilr.com
Qwilr是一个创建交互式销售材料的工具，可以生成基于Web的报价和建议，集成视频和电子签名，支持品牌自定义和客户分析。
DealHub.io
dealhub.io
DealHub.io是一款销售解决方案，提供报价、合同管理和订阅管理，帮助企业简化销售流程和提高效率。
Quoter
quoter.com
引号是一款在线报价软件，帮助企业快速生成和管理销售报价，提高工作效率和客户沟通。
Proposify
proposify.com
Proposify 是一款在线提案管理软件，帮助企业创建、管理和跟踪销售提案，提供电子签名、数据分析和CRM集成功能。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ 是一款为潜在客户提供个性化价格和套餐信息的应用，支持现代化的销售提案和CPQ功能。
EZLynx
ezlynx.com
EZLynx是一款综合保险管理软件，为保险代理商提供保单管理、报价和客户服务等功能，提升业务效率。
Pricefx
pricefx.com
Pricefx是一款云端定价优化软件，帮助企业实时调整定价策略，提高定价精准度和操作效率，支持与其他系统集成。
Zendo
getzendo.io
Zendo是一款一站式软件，旨在简化销售服务，支持自动化工作流程、生成发票及管理客户请求，提升企业运营效率。
Zoura
zuora.com
Zuora应用程序帮助公司快速实现新创新的货币化，自动化计费流程，并管理其货币化系统以支持各种销售渠道。
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap平台通过自动化工作流程、商业智能和跨部门沟通功能，增强现有会计、ERP和CRM系统，支持财务、销售和HR任务的自动化。
Apparound
apparound.com
Apparound是一个综合销售工具，支持数字化销售流程，包括内容共享、报价配置、电子签名等功能。
Paperless Parts
paperlessparts.com
无纸化零件是一款云端报价和估算平台，帮助制造商自动化报价流程，提高工作效率，支持各种制造工艺的报价管理。
DigiFabster
digifabster.com
DigiFabster 是一个基于订阅的快速报价和电子商务解决方案，支持CNC和增材制造，提供在线付款、文件修复和客户管理功能。
Elfsquad
elfsquad.io
Elfsquad是一款针对制造业的CPQ软件，通过连接销售和生产流程，帮助用户无误配置复杂产品并生成报价文档。
vloxq
vloxq.com
vloxq是一款快速创建报价的应用，支持自动化流程，能与现有系统集成，帮助销售团队节省时间，提高效率。
Subskribe
subskribe.com
Subskribe是一款适应性报价、账单和收入管理平台，帮助SaaS公司简化订单管理，实现收入最大化，提升运营效率。
GeoQuotes
geoquotes.com
GeoQuotes是一款报价管理工具，支持生成和跟踪报价，定制布局，存储联系人记录，与多种项目管理、CRM和会计工具集成。
Hive CPQ
hivecpq.com
Hive CPQ是一款B2B电商平台，简化销售流程，支持产品配置、报价生成和制造材料清单管理，特别适用于复杂产品行业。
MonetizeNow
monetizenow.io
MonetizeNow是一个针对B2B SaaS的全面收入自动化平台，提供统一的报价、账单和使用管理，简化整个报价到收款的流程。
Revv
revv.so
Revv是一款文档自动化平台，支持创建、上传文件并获得电子签名，提供安全性和合规性，适合各种业务工作流。
WorkRails
workrails.com
WorkRails提供专业服务报价CPQ，帮助企业技术公司快速准确地生成复杂服务报价，提高工作效率和客户满意度。
In Mind Cloud
inmindcloud.com
In Mind Cloud 是一款专为制造商设计的数字销售平台，可以优化销售流程并对接客户目标与生产能力。
Orgzit
orgzit.com
Orgzit 是一个集成业务管理平台，提供客户管理、服务票务和发票处理，帮助企业提高运营效率和简化流程。
Miraworks.io
miraworks.io
Miraworks是一个SaaS多供应商IT基础设施设计和工作流工具，帮助系统集成商和企业自动化报价和估算任务，以加快解决方案准备和降低成本。
MiClient
miclient.ai
MiClient是一个全面的提案管理解决方案，支持从提案创建到闭合的全过程，并提供自动客户 onboarding，提升转化率与客户体验。
ScopeStack
scopestack.io
ScopeStack是一款专为IT行业的托管服务供应商和增值转售商设计的CPQ软件，提供高效、一致和准确的售前流程管理。
Salesbricks
salesbricks.com
Salesbricks是一款收入管理解决方案，简化企业的报价到收款过程，提高销售效率和客户满意度，促进跨部门协作。
iQuoteXpress
iquotexpress.com
iQuote Xpress是一款基于网络的SaaS应用，帮助企业自动化销售报价流程，生成专业和准确的销售提案。
Connectbase
connectbase.com
Connectbase是一个全球网络连接服务平台，简化购买和销售流程，支持自动报价和网络管理，提供可靠的数据和透明度。