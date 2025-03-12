CPQ软件 - 最热门应用

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配置、定价、报价 (CPQ) 软件简化了公司的整个报价和提案流程生命周期。它从客户传达他们对公司产品的要求开始，到向客户或潜在客户提供全面的报价结束。 CPQ 软件在销售部门中使用，可以提高销售周期的速度、提高报价准确性并加强客户关系。这些软件解决方案使公司能够有效地识别客户需求，并提供与这些特定要求完全一致的定制报价。 CPQ 产品通常与现有 CRM 软件集成或设计为与一个或多个 CRM 工具无缝集成，为优化销售流程提供了强大的解决方案。