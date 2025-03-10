找到合适的软件和服务。
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配置、定价、报价 (CPQ) 软件简化了公司的整个报价和提案流程生命周期。它从客户传达他们对公司产品的要求开始，到向客户或潜在客户提供全面的报价结束。 CPQ 软件在销售部门中使用，可以提高销售周期的速度、提高报价准确性并加强客户关系。这些软件解决方案使公司能够有效地识别客户需求，并提供与这些特定要求完全一致的定制报价。 CPQ 产品通常与现有 CRM 软件集成或设计为与一个或多个 CRM 工具无缝集成，为优化销售流程提供了强大的解决方案。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一个客户关系管理（CRM）平台，提供营销、销售和客户服务工具，旨在帮助企业简化流程并促进增长。
Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM是一款全面的客户关系管理工具，帮助企业管理客户互动并与Zoho应用集成。提供潜在客户管理和销售跟踪等功能。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一个云基础的客户关系管理(CRM)平台，帮助企业管理销售、营销、客户服务和分析。支持电商和移动应用。
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc是一个提供文档自动化、电子签名和工作流程管理的软件平台，帮助企业高效创建、发送和管理提案与合同。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus是一个统一的客户体验平台，帮助销售、营销和支持团队在单一界面上高效协作和管理客户关系。
Accelo
accelo.com
Accelo是一款云端平台，帮助专业服务企业管理客户工作，包括项目、财务和时间跟踪，提高工作效率。
Qwilr
qwilr.com
Qwilr是一个创建交互式销售材料的工具，可以生成基于Web的报价和建议，集成视频和电子签名，支持品牌自定义和客户分析。
DealHub.io
dealhub.io
DealHub.io是一款销售解决方案，提供报价、合同管理和订阅管理，帮助企业简化销售流程和提高效率。
Quoter
quoter.com
引号是一款在线报价软件，帮助企业快速生成和管理销售报价，提高工作效率和客户沟通。
Proposify
proposify.com
Proposify 是一款在线提案管理软件，帮助企业创建、管理和跟踪销售提案，提供电子签名、数据分析和CRM集成功能。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ 是一款为潜在客户提供个性化价格和套餐信息的应用，支持现代化的销售提案和CPQ功能。
Pricefx
pricefx.com
Pricefx是一款云端定价优化软件，帮助企业实时调整定价策略，提高定价精准度和操作效率，支持与其他系统集成。
EZLynx
ezlynx.com
EZLynx是一款综合保险管理软件，为保险代理商提供保单管理、报价和客户服务等功能，提升业务效率。
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap平台通过自动化工作流程、商业智能和跨部门沟通功能，增强现有会计、ERP和CRM系统，支持财务、销售和HR任务的自动化。
Zendo
getzendo.io
Zendo是一款一站式软件，旨在简化销售服务，支持自动化工作流程、生成发票及管理客户请求，提升企业运营效率。
Zoura
zuora.com
Zuora应用程序帮助公司快速实现新创新的货币化，自动化计费流程，并管理其货币化系统以支持各种销售渠道。
Apparound
apparound.com
Apparound是一个综合销售工具，支持数字化销售流程，包括内容共享、报价配置、电子签名等功能。
Paperless Parts
paperlessparts.com
无纸化零件是一款云端报价和估算平台，帮助制造商自动化报价流程，提高工作效率，支持各种制造工艺的报价管理。
DigiFabster
digifabster.com
DigiFabster 是一个基于订阅的快速报价和电子商务解决方案，支持CNC和增材制造，提供在线付款、文件修复和客户管理功能。
Elfsquad
elfsquad.io
Elfsquad是一款针对制造业的CPQ软件，通过连接销售和生产流程，帮助用户无误配置复杂产品并生成报价文档。
vloxq
vloxq.com
vloxq是一款快速创建报价的应用，支持自动化流程，能与现有系统集成，帮助销售团队节省时间，提高效率。
Subskribe
subskribe.com
Subskribe是一款适应性报价、账单和收入管理平台，帮助SaaS公司简化订单管理，实现收入最大化，提升运营效率。
GeoQuotes
geoquotes.com
GeoQuotes是一款报价管理工具，支持生成和跟踪报价，定制布局，存储联系人记录，与多种项目管理、CRM和会计工具集成。
Hive CPQ
hivecpq.com
Hive CPQ是一款B2B电商平台，简化销售流程，支持产品配置、报价生成和制造材料清单管理，特别适用于复杂产品行业。
MonetizeNow
monetizenow.io
MonetizeNow是一个针对B2B SaaS的全面收入自动化平台，提供统一的报价、账单和使用管理，简化整个报价到收款的流程。
Revv
revv.so
Revv是一款文档自动化平台，支持创建、上传文件并获得电子签名，提供安全性和合规性，适合各种业务工作流。
WorkRails
workrails.com
WorkRails提供专业服务报价CPQ，帮助企业技术公司快速准确地生成复杂服务报价，提高工作效率和客户满意度。
In Mind Cloud
inmindcloud.com
制造过程很复杂。卖掉不应该的。 In Mind Cloud 是专为制造商打造的可扩展数字销售平台。我们的端到端销售软件可以完美地将您的客户目标与您的生产能力结合起来，并将您的所有销售流程整合到一个平台上。 In Mind Cloud 数字销售平台利用 CRM、CPQ 和 Commerce 的尖端性能，利用您丰富的产品知识和智能分析的力量来提高销售。 In Mind Cloud（www.inmindcloud.com）是一家独立的制造销售平台提供商，其使命是为制造商赋能。我们通过在新加坡、德国、美国的办事处和高价值合作伙伴网络在全球开展业务。
Orgzit
orgzit.com
Orgzit 提供企业 CRM 的强大功能和 Excel 的灵活性。 Orgzit 是一个面向制造商代表和分销商的一体化销售系统。它可以帮助您从分散的电子表格迁移到单个集中式应用程序，从而帮助简化销售、报价、服务和财务。
Miraworks.io
miraworks.io
Miraworks 是一款 SaaS 多供应商 IT 基础设施设计和工作流程工具。我们通过自动化日常报价和估算任务，帮助系统集成商和企业加快解决方案准备、降低成本并加快实现价值的速度。
MiClient
miclient.ai
MiClient提供完整的提案管理解决方案；从提出提案到结束。通过纳入自动化客户入职流程，确保更高的转化率和改善的客户体验。这也可以帮助您了解您的建议并获取所有细节以增加您的成交量。减少流失并将更多提案转换为活动发票。
ScopeStack
scopestack.io
ScopeStack 专为 IT 行业的托管服务提供商和增值经销商而设计。我们的服务 CPQ 软件为售前流程的每一步带来了效率、一致性和准确性。
Salesbricks
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为您的企业管理报价到现金、内部销售和自助服务上市动议的更好方法
iQuoteXpress
iquotexpress.com
iQuote Xpress 是一款基于 Web 的 SaaS 应用程序，使企业能够使用最新的互联网技术自动化其销售估算流程。销售人员能够轻松、快速地生成更详细、准确并包含产品营销信息的销售建议。由于始终如一地向客户提供专业沟通，iQuote Xpress 用户可享受增强的形象。
Connectbase
connectbase.com
Connectbase 是用于连接的行业云。 Connectbase 是行业合作伙伴，支持下一代连接购买和销售，包括自动报价，并提供深入、值得信赖的见解。 Connectbase 的行业领先平台 The Connected World 为全球近 300 家提供商提供服务，管理着 150 多个国家/地区的 27 亿个地点。 Connectbase 团队构建了一个互联的生态系统，改变了网络购买和销售流程。请访问 Connectbase connectbase.com 并在 LinkedIn 上关注我们：linkedin.com/company/connectbase-us/
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