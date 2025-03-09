CPQ软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

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配置、定价、报价 (CPQ) 软件简化了公司的整个报价和提案流程生命周期。它从客户传达他们对公司产品的要求开始，到向客户或潜在客户提供全面的报价结束。 CPQ 软件在销售部门中使用，可以提高销售周期的速度、提高报价准确性并加强客户关系。这些软件解决方案使公司能够有效地识别客户需求，并提供与这些特定要求完全一致的定制报价。 CPQ 产品通常与现有 CRM 软件集成或设计为与一个或多个 CRM 工具无缝集成，为优化销售流程提供了强大的解决方案。
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Connectbase
connectbase.com
Connectbase 是用于连接的行业云。 Connectbase 是行业合作伙伴，支持下一代连接购买和销售，包括自动报价，并提供深入、值得信赖的见解。 Connectbase 的行业领先平台 The Connected World 为全球近 300 家提供商提供服务，管理着 150 多个国家/地区的 27 亿个地点。 Connectbase 团队构建了一个互联的生态系统，改变了网络购买和销售流程。请访问 Connectbase connectbase.com 并在 LinkedIn 上关注我们：linkedin.com/company/connectbase-us/
WorkRails
workrails.com
WorkRails 的 Services CPQ 帮助企业技术公司快速轻松地构建专业服务报价。我们非常适合销售复杂服务但难以满足准确性和及时性的团队。 WorkRails Services CPQ 平台标准化了服务的销售方式，从而实现可重复性、规模化和收入加速。 WorkRails 打破了销售、专业服务及其客户之间的孤岛，连接到其他记录系统，消除了重复输入和错误，并使销售变得容易。 WorkRails 与您现有的技术堆栈集成，包括与 Salesforce.com、Conga 和 Microsoft Dynamics 的开箱即用集成。 WorkRails 的服务 CPQ 已配置超过 40,000 个专业服务报价。 WorkRails 客户已将服务报价创建时间从数周缩短至数小时，从而缩短了整体销售周期时间、提高了产品采用率并降低了客户流失率。
Revv
revv.so
Revv 突破了文档自动化和工作流程的界限。 Revv 使您可以灵活地从其丰富的模板库创建文档或上传和发送外部 WORD/PDF 文档以进行电子签名。此外，它还提供各种签名类型，以满足各种可能的电子签名场景。无论您是想生成用于电子签名的批量文档还是在可填写的网络表单上获取签名，Revv 都能让一切成为可能。它提供即时通知、文档分析和审计跟踪，让您随时了解最新情况。 Revv 通过电子邮件和短信身份验证双重保护您的电子签名流程。 Revv 通过最先进的证据管理提供强大的电子签名证明。它还为点击生效签名提供视频身份验证。将业务应用程序与 Revv 集成，以简化复杂的任务并无缝运行文档工作流程。 Revv 是一款一体化、无代码文档工作流程自动化平台，可随时随地通过任何设备运行您的业务。 Revv 提供强大的保护，并在具有多级加密且符合当地法律的安全环境中运行。优点：更好的治理和合规性 - Revv 遵守 ESIGN Act、UETA 和 eIDAS 法规，这使得所有电子签名文档具有法律约束力。 Revv满足电子签名的所有要求。 - 签名意图：Revv 通过要求签名者提交电子签名来确认签名者的意图。 - 同意以电子方式开展业务：Revv 通过要求签名者在提交文件之前确认其签名来满足同意要求。 Revv 还为收件人提供了拒绝签名请求的选项。 - 签名归属：通过每笔交易的完整审计跟踪建立文档控制。 Revv 通过捕获和存储带有日期和时间戳、签名者详细信息和 IP 地址的所有操作来满足签名归属要求。 - 记录保留：Revv 自动创建签名记录的副本，并将其发送给发送者和接收者以维护他们的交易证明。强大的功能可利用电子签名创造新的可能性并最大限度地提高业务效益 - - 在模板中创建动态字段作为表单字段，并加快文档创建过程。使用所选模板，在表单字段中添加自定义详细信息，然后将其发送给客户以填写所需信息，并对文档进行电子签名。 - 灵活地上传和发送 PDF 或 DOCX 文件、编辑它们以及发送以获取电子签名。 - 使用“填写并签名”功能以文本或图像形式从签名者那里收集重要数据。 - 即用型模板和丰富的编辑器可立即创建和自定义业务文档并提高业务转化率。 - 使用批量发送功能自动将文档发送给多个收件人并提高您的工作效率。 - 通过 Zapier、Retool 和 Native API 集成您的日常业务应用程序来配置电子签名工作流程，并节省更多时间、金钱和资源。 - 自由选择签名类型 - 单击签名、绘制签名或单击首字母缩写。 - 实时跟踪和分析，以便在正确的时间干预和吸引客户。 - 通过电子邮件、可共享链接、可填写的网络表单或 API 集成在线签署文档的多种选择。无与伦比的安全性 - - 遵守全球和当地电子签名法律和最新行业标准。 - 双因素（短信和电子邮件）身份验证，以保证签名者的身份。 - 通过 AWS 全球云认证（CSA、SOC 1、SOC2 和 ISO 27001）实现高级别安全性，在每一步保护您的数据。 - 符合 PCI DSS 的支付网关 终身存储 - Revv 提供基于云的存储，使您的记录永远安全、有序且易于访问。增强客户体验 - - 通过短信将文档即时发送到移动设备，并降低客户流失率。 - 协作功能可在文档中与客户和团队成员进行交互并加速签名过程。无需任何编码技能的 DIY 平台 - Revv 非常易于使用且易于导航。其直观的界面不需要外部帮助或特殊技能。为增强客户能力而构建的支持系统 - 由专家组成的客户支持团队，能够为您的业务提供卓越的支持。 - 24/7 聊天支持 - 文档的多语言支持 - 支持设计和创建模板 - 帮助中心、支持文章和视频指导您完成整个过程
Subskribe
subskribe.com
Subskribe 是现代 SaaS 公司的自适应报价、计费和收入平台。完全统一。没有孤岛。从报价到收入，零对账。 Subskribe 是与一些世界领先的 SaaS 公司合作设计的，通过创新的交易结构（例如增加参与、中期追加销售和灵活的折扣）帮助企业实现收入最大化。其结果是更快的上市时间、更高的收入增长以及大量的运营成本节省。 Subskribe 专为不断发展的交易而设计。它是围绕一个动态订单存储库构建的，这些订单可以随着时间的推移而变化，具体到单个订单项。这意味着不再有孤岛。不再有混乱。不再需要手动调节。 Subskribe 只有一种产品目录和一种定价引擎，并且发票是基于订单行的，从而实现了符合 ASC-606 的收入确认。
Paperless Parts
paperlessparts.com
Paperless Parts 的使命是通过为加工车间、合同制造商和精加工公司提供最先进、安全、基于云的估算和报价系统来帮助他们改善和发展业务。 Paperless Parts 是一个估算和报价平台，支持各种制造工艺，如数控车床、数控铣瑞士螺丝加工、钣金制造、增材制造、线切割、水射流、激光切割和铸造聚氨酯。无纸化零件不仅仅是一个报价工具，还是一个销售、定价和创收工具。无纸化零件软件将现代业务流程自动化工具与可配置的几何定价引擎相结合，从而提高报价流程的速度和一致性，从而简化了制造商现有的工作流程。该平台与 CRM 和 ERP 系统集成，可增强前台运营和销售团队的能力，并能够更有效地响应各种制造流程的询价。美国各地的制造商已使用该平台分析了超过 100 万份工作文件，每年赢得了价值超过 10 亿美元的订单。
MonetizeNow
monetizenow.io
MonetizeNow 成立于 2021 年 1 月，总部位于加利福尼亚州圣克拉拉，是专门为 B2B SaaS 构建的全周期收入自动化平台。 MonetizeNow 的统一报价 (CPQ)、计费和使用平台创建了一个简化的报价到现金 (Q2C) 流程，可管理所有价格模型和销售渠道，而无需在 GTM 架构中使用单点解决方案。
Hive CPQ
hivecpq.com
HiveCPQ 是一个 B2B 电子商务平台，可简化您的销售。配置、定价、报价 (CPQ) 以创建更高效的工作环境，并享受完全自动化且根据您的需求量身定制的订单接收。
vloxq
vloxq.com
使用 vloxq CPQ 在几分钟内创建报价！我们的解决方案是完全可定制的且易于部署。您的高绩效销售代表是时候停止在销售管理上浪费时间，而通过自动化节省 90% 的时间了。替换旧系统、电子表格、文档模板、手动数据传输等。vloxq 可以通过组合产品信息、计算电子表格和法律文档（参见屏幕截图）来自动创建报价时的多个步骤。通过简化此流程，您可以提高平均订单价值、创建更准确的预测并消除不必要和有风险的手动工作。将 vloxq 与您现有的系统集成，例如 Hubspot、Salesforce、Lime CRM、Upsales、GetAccept、Microsoft Business Central 等。
Apparound
apparound.com
Apparound是一个综合销售工具，支持数字化销售流程，包括内容共享、报价配置、电子签名等功能。
Zendo
getzendo.io
Zendo 是一款一体化软件，用于简化从定制、产品化到订阅的销售服务。它可以帮助企业家和机构在自动化的帮助下加快内部流程。创建您自己的工作流程、自动生成发票并拥有专业外观的服务目录，您的客户可以在其中轻松进行购买。这是一个简单而优雅的解决方案，它不是仪表板，而是建议将聊天作为操作中心，其中每个新客户的请求都会创建一个对话线程。您可以在其中发送报价、发票、付款和消息。完全忘记在选项卡或应用程序之间切换，并在一个地方完成所有操作。 Zendo 可以通过各种白标选项打造您自己的，从自定义域到品牌颜色，甚至您自己的个性化聊天机器人！聚集您的团队，让您的业务在这款易于使用、直观的软件中蓬勃发展。
Pricefx
pricefx.com
Pricefx是一款云端定价优化软件，帮助企业实时调整定价策略，提高定价精准度和操作效率，支持与其他系统集成。
iQuoteXpress
iquotexpress.com
iQuote Xpress 是一款基于 Web 的 SaaS 应用程序，使企业能够使用最新的互联网技术自动化其销售估算流程。销售人员能够轻松、快速地生成更详细、准确并包含产品营销信息的销售建议。由于始终如一地向客户提供专业沟通，iQuote Xpress 用户可享受增强的形象。
Elfsquad
elfsquad.io
Elfsquad CPQ 适用于制造业。我们的 CPQ 软件连接销售和生产流程，使您的销售团队、经销商甚至客户能够准确无误地配置复杂的产品。 Elfsquad 生成完美的报价文件，无缝满足客户需求。与您现有的 IT 基础设施集成，实现无差错生产。 Elfsquad CPQ 由了解销售的人员实施，不需要任何编程知识。
Salesbricks
salesbricks.com
为您的企业管理报价到现金、内部销售和自助服务上市动议的更好方法
ScopeStack
scopestack.io
ScopeStack 专为 IT 行业的托管服务提供商和增值经销商而设计。我们的服务 CPQ 软件为售前流程的每一步带来了效率、一致性和准确性。
GeoQuotes
geoquotes.com
GeoQuotes 是一款强大的报价工具，支持您所有的报价和发票需求。创建报价、跟踪和监控报价变化、自定义布局、存储联系人记录、公司记录、设置重复报价和到期日期。此外，还与 Monday.com 等项目管理工具、SugarCRM 等 CRM 应用程序以及 Quick Books 等会计工具集成。
MiClient
miclient.ai
MiClient提供完整的提案管理解决方案；从提出提案到结束。通过纳入自动化客户入职流程，确保更高的转化率和改善的客户体验。这也可以帮助您了解您的建议并获取所有细节以增加您的成交量。减少流失并将更多提案转换为活动发票。
Miraworks.io
miraworks.io
Miraworks 是一款 SaaS 多供应商 IT 基础设施设计和工作流程工具。我们通过自动化日常报价和估算任务，帮助系统集成商和企业加快解决方案准备、降低成本并加快实现价值的速度。
Proposify
proposify.com
Proposify 是一款在线提案管理软件，帮助企业创建、管理和跟踪销售提案，提供电子签名、数据分析和CRM集成功能。
BlueSnap
bluesnap.com
Armatic 平台通过工作流程自动化、强大的商业智能和完全集成的跨部门通信功能来增强您现有的会计/ERP 软件和现有的 CRM 系统的功能，以自动化财务、销售、支持、人力资源和运营方面的任务。 1. 财务和计费自动化（AR、AP、发票、订阅、付款）：全自动 AR 收款大大缩短了付款时间 (DSO)。我们先进的规则引擎会在正确的时间自动传递正确的消息，确保最高的付款可能性，同时实现及时、高效的客户沟通。切勿让其他供应商付款未入账，分配供应商账单以供审核和批准。利用我们的工作流程自动化和审批引擎来路由您的所有账单以优化付款。启用订阅/定期计费、进度计费、发票创建、自动付款、付款计划、滞纳金、优惠券、在线计费和交互式客户门户，所有这些都与您当前的会计和 CRM 系统集成和同步。支付标记化和自动失败支付恢复可确保不会错过任何付款并且所有数据都是安全的。 2. 销售和成功自动化（QTC、CPQ、NPS、eSign）：利用我们的 QTC 和 CPQ 功能自动为潜在客户报价、控制定价并更快地完成交易。从创建报价到向客户收取现金的一切。使您的销售和成功团队能够处理 QTC 流程并消除部门瓶颈。不再事后猜测，让您的销售团队在明确定义的框架内处理新合同创建的所有方面 - 从报价到电子签名和付款。与客户经理共享整个团队的所有历史通信数据、文件、文档、发票和合同。使用 Armatic 内置的联络中心与您的客户进行沟通。利用 Armatic 净推荐值引擎加入增长速度比竞争对手快 2 倍的公司。使您的团队能够在客户反馈的支持下做出更好的决策。 3. 人力资本自动化（eNPS、员工倡导、合同、电子记录）：衡量并提高员工对 Armatic 员工 NPS 的满意度。与员工建立沟通反馈循环，以提高忠诚度和员工敬业度。通过员工倡导扩大公司的社会影响力。利用员工的社交网络，为他们提供一种简单的方式来分享经批准的公司信息。您公司的社交帖子会吸引大量的潜在客户和潜在新员工。为整个组织的人力资源团队和经理提供一个解决方案，用于安全地电子签署、存储和管理所有员工合同。在整个团队中共享所有历史通信数据、文件、文档、员工合同和保密协议。 Armatic 员工联系人管理器使您的团队能够即时、轻松地访问所有员工相关信息，包括通信数据、合同和 HR 相关注释。
DealHub.io
dealhub.io
DealHub.io是一款销售解决方案，提供报价、合同管理和订阅管理，帮助企业简化销售流程和提高效率。
DigiFabster
digifabster.com
DigiFabster 是一个基于订阅的快速报价和电子商务解决方案，支持CNC和增材制造，提供在线付款、文件修复和客户管理功能。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ（交互式报价）在清晰、定制、私密的页面中向潜在客户传达您的定价和套餐，为潜在客户提供他们喜欢的销售心理学支持的购买体验。无论您是想解释定价、创建现代化的销售提案，还是需要 CPQ 替代方案，IQ 都能满足您的需求。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一个客户关系管理（CRM）平台，提供营销、销售和客户服务工具，旨在帮助企业简化流程并促进增长。
In Mind Cloud
inmindcloud.com
制造过程很复杂。卖掉不应该的。 In Mind Cloud 是专为制造商打造的可扩展数字销售平台。我们的端到端销售软件可以完美地将您的客户目标与您的生产能力结合起来，并将您的所有销售流程整合到一个平台上。 In Mind Cloud 数字销售平台利用 CRM、CPQ 和 Commerce 的尖端性能，利用您丰富的产品知识和智能分析的力量来提高销售。 In Mind Cloud（www.inmindcloud.com）是一家独立的制造销售平台提供商，其使命是为制造商赋能。我们通过在新加坡、德国、美国的办事处和高价值合作伙伴网络在全球开展业务。
Orgzit
orgzit.com
Orgzit 提供企业 CRM 的强大功能和 Excel 的灵活性。 Orgzit 是一个面向制造商代表和分销商的一体化销售系统。它可以帮助您从分散的电子表格迁移到单个集中式应用程序，从而帮助简化销售、报价、服务和财务。
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc是一个提供文档自动化、电子签名和工作流程管理的软件平台，帮助企业高效创建、发送和管理提案与合同。
Accelo
accelo.com
Accelo是一款云端平台，帮助专业服务企业管理客户工作，包括项目、财务和时间跟踪，提高工作效率。
Qwilr
qwilr.com
Qwilr是一个创建交互式销售材料的工具，可以生成基于Web的报价和建议，集成视频和电子签名，支持品牌自定义和客户分析。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一个云基础的客户关系管理(CRM)平台，帮助企业管理销售、营销、客户服务和分析。支持电商和移动应用。
Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM是一款全面的客户关系管理工具，帮助企业管理客户互动并与Zoho应用集成。提供潜在客户管理和销售跟踪等功能。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus是一个统一的客户体验平台，帮助销售、营销和支持团队在单一界面上高效协作和管理客户关系。
Zoura
zuora.com
Zuora应用程序帮助公司快速实现新创新的货币化，自动化计费流程，并管理其货币化系统以支持各种销售渠道。
EZLynx
ezlynx.com
EZLynx是一款综合保险管理软件，为保险代理商提供保单管理、报价和客户服务等功能，提升业务效率。
Quoter
quoter.com
引号是一款在线报价软件，帮助企业快速生成和管理销售报价，提高工作效率和客户沟通。