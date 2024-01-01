CPQ软件 - 最热门应用 - 阿塞拜疆

Web 应用的应用商店
找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows、Linux 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
配置、定价、报价 (CPQ) 软件简化了公司的整个报价和提案流程生命周期。它从客户传达他们对公司产品的要求开始，到向客户或潜在客户提供全面的报价结束。 CPQ 软件在销售部门中使用，可以提高销售周期的速度、提高报价准确性并加强客户关系。这些软件解决方案使公司能够有效地识别客户需求，并提供与这些特定要求完全一致的定制报价。 CPQ 产品通常与现有 CRM 软件集成或设计为与一个或多个 CRM 工具无缝集成，为优化销售流程提供了强大的解决方案。
提交新应用
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是战略、服务还是软件...
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc是一家提供SaaS软件的美国软件公司。该平台提供销售流程软件。 PandaDoc 总部位于加利福尼亚州旧金山，主要办事处位于白俄罗斯明斯克和佛罗里达州圣彼得堡。文档自动化软件即服务，具有内置电子签名、工作流程管理、文档生成器和 CPQ 功能。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一个统一的 CX 平台，使您的销售、营销和支持团队能够在单一界面上协同工作。
Accelo
accelo.com
Accelo 受到世界各地专业服务企业的使用和喜爱，用于管理其客户工作并实现盈利。基于端到端云的平台可以管理客户工作交付的各个方面，从潜在客户到付款，包括销售、项目、票据、保留、时间表、资源等，无论您身在何处。客户工作管理平台注重时间和金钱，让您全面了解最新的业务数据和财务绩效。将客户通信、活动和工作集中在一个平台上，您始终知道事情在哪里，而无需请求状态更新。 Accelo 简化了整个业务和团队的工作流程并提高了效率，以增强可见性和协调性，帮助领导者运营业务，帮助专业人员专注于最重要的工作。通过利用强大的自动化功能，管理人员能够轻松地在预算范围内按时交付项目。 Accelo 的最新且安全的分析...
Qwilr
qwilr.com
提高交易速度，从内容中获取买家见解，并为销售代表提供更多时间进行销售。如何？将销售材料变成漂亮的自动化网页。通过完美的提案、推介、销售报价、客户引导页面等打造难忘的销售体验。您发送的每个 Qwilr 页面都是一个漂亮的交互式网页，具有交互式媒体、智能跟踪和自动化功能。告别静态 PDF，迎接 Qwilr 令人印象深刻的销售能力。使用 Qwilr，您可以： 创建给买家留下深刻印象的自定义交互式销售材料： 发送 URL，而不是无休止的附件。分享产品演示、定价、额外服务，并观察买家与个性化体验的互动。保持每个页面的品牌一致：使用我们的品牌编辑器标准化您的所有销售材料，将您的字体和颜色应用到每个页面
Quoter
quoter.com
IT 销售报价软件将永远不一样。 现金平台报价可帮助 IT 服务提供商节省时间并增加收入。立即升级您的报价到现金流程。在几分钟内发送获胜的销售报价。 Quoter 是为销售团队提供的在线报价软件。我们易于使用的平台、自动化工作流程和无限制的用户定价计划将使您的团队能够创建比以往更多的报价。
Proposify
proposify.com
Proposify 是一款在线提案软件，可让您控制和了解销售流程中最重要的阶段。关闭。从交易设计到签署，获得主导交易的信心和灵活性。创建令人印象深刻的销售文档，保持一致且无错误。获得有关扩展流程、及时参与和准确预测的见解。为您的客户和潜在客户提供无缝签核体验。功能包括灵活且用户友好的设计编辑器、电子签名、CRM 集成、数据驱动的见解、交互式定价、内容管理、审批等等。如果您准备好为您的销售团队提供竞争优势，请访问我们的网站或通过 https://www.proposify.com 预订演示。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ（交互式报价）在清晰、定制、私密的页面中向潜在客户传达您的定价和套餐，为潜在客户提供他们喜欢的销售心理学支持的购买体验。无论您是想解释定价、创建现代化的销售提案，还是需要 CPQ 替代方案，IQ 都能满足您的需求。
DealHub.io
dealhub.io
DealHub 提供完整的报价到收入解决方案，旨在推动销售流程更快地向前发展。作为唯一平衡可定制性与业务敏捷性的低代码商务引擎，DealHub 使中端市场和企业领导者能够简化其团队和流程、更快地执行交易并更有效地创建可预测的渠道。借助由直观的销售手册提供支持的 CPQ、CLM、计费和订阅管理解决方案，团队可以在一个统一位置发布提案、达成交易、管理合同以及自动化订阅和计费。 DealHub 还集中买家/卖家沟通，并提供在数字 DealRoom 中完成交易所需的一切。 DealHub 与 Salesforce、HubSpot、Microsoft Dynamics 365、SugarCRM、Fres...
EZLynx
ezlynx.com
领先的保险软件单一平台解决方案，包括基于云的 EZLynx 评级引擎和 EZLynx 管理系统。
BlueSnap
bluesnap.com
Armatic 平台通过工作流程自动化、强大的商业智能和完全集成的跨部门通信功能来增强您现有的会计/ERP 软件和现有的 CRM 系统的功能，以自动化财务、销售、支持、人力资源和运营方面的任务。 1. 财务和计费自动化（AR、AP、发票、订阅、付款）：全自动 AR 收款大大缩短了付款时间 (DSO)。我们先进的规则引擎会在正确的时间自动传递正确的消息，确保最高的付款可能性，同时实现及时、高效的客户沟通。切勿让其他供应商付款未入账，分配供应商账单以供审核和批准。利用我们的工作流程自动化和审批引擎来路由您的所有账单以优化付款。启用订阅/定期计费、进度计费、发票创建、自动付款、付款计划、滞纳金、优惠...
Pricefx
pricefx.com
对于面临定价挑战、需要可靠地加速盈利增长，并希望定价执行的精确性、可见性和效率的企业来说，Pricefx 是云定价优化、管理和 CPQ 平台，它提供了透明且响应迅速的定价解决方案，与 Excel、本土工具或传统 Gen1 解决方案不同，我们的产品是供您动态规划、定价和利润的定价平台。我们的套件包括 3 个软件包解决方案，旨在无缝协作以提供完整的企业定价功能： 计划软件包：行业领先的分析，具有针对 SAP、Salesforce、SugarCRM 和许多其他关键数据系统的预构建集成。分析并生成特定于细分市场的优化定价，并将其推送到您的价目表、CPQ、ERP 和数字商务系统。在分析和识别定价机会的同...
DigiFabster
digifabster.com
DigiFabster 是一款面向 CNC 和增材制造车间的基于订阅的即时报价和电子商务解决方案。基于云的软件允许立即报价和在线支付，同时还可以分析和修复 CAD 和其他 3D 打印文件，确保零件正确定向和制造。 DigiFabster 的后端系统为您提供所需的所有灵活性，使您能够确定机器时间、材料、劳动力、精加工等成本。您可以创建折扣规则并添加溢价以实现快速周转时间。该软件支持 10 种技术，具有多种定价和折扣选项。 DigiFabster 的 CRM 专为满足机械车间和服务机构的需求而设计。这些强大的工具使您能够 24/7 与客户保持联系，无需人工和费用。我们完整记录的 API 允许您将数...
Apparound
apparound.com
Apparound 是一款一体化销售工具，可数字化、加速和管理整个销售过程，从营销材料的展示到订单的配置和收集。 Apparound 的主要功能包括： 内容共享：以数字格式向您的销售团队同时分发营销材料，例如小册子、目录、产品规格、演示文稿、视频、价目表和促销活动。只需单击一下即可轻松搜索任何内容并通过电子邮件发送。报价配置器：创建无差错报价，包括多产品供应、可选服务、捆绑、折扣和促销。在与客户谈判期间查看最终报价，找到适合其需求的解决方案并通过电子邮件发送。电子签名：可以随时随地直接在卖家的设备上签署合同，或者客户可以使用 OTP 身份验证以自助方式轻松签署合同。其他可用模块包括销售跟踪器、...
Zendo
getzendo.io
Zendo 是一款一体化软件，用于简化从定制、产品化到订阅的销售服务。它可以帮助企业家和机构在自动化的帮助下加快内部流程。创建您自己的工作流程、自动生成发票并拥有专业外观的服务目录，您的客户可以在其中轻松进行购买。这是一个简单而优雅的解决方案，它不是仪表板，而是建议将聊天作为操作中心，其中每个新客户的请求都会创建一个对话线程。您可以在其中发送报价、发票、付款和消息。完全忘记在选项卡或应用程序之间切换，并在一个地方完成所有操作。 Zendo 可以通过各种白标选项打造您自己的，从自定义域到品牌颜色，甚至您自己的个性化聊天机器人！聚集您的团队，让您的业务在这款易于使用、直观的软件中蓬勃发展。
Zoura
zuora.com
Zuora Billing 使公司能够快速将新创新货币化，同时扩展和自动化计费流程。利用 Zuora Billing 的公司能够通过 50 多种开箱即用的定价模型、可配置的折扣和计费触发器来解锁新的增长策略。定价与 Zuora CPQ 同步以支持直销、API 以支持消费者渠道，并能够启用自助服务和合作伙伴门户以培养跨任何销售渠道的客户。最后，Zuora Billing 允许公司通过自动分配、编排供应、总账交互、税务引擎连接器以及对 40 多个支付网关的支持来大规模自动化其计费操作。
Paperless Partsq
paperlessparts.com
Paperless Parts 的使命是通过为加工车间、合同制造商和精加工公司提供最先进、安全、基于云的估算和报价系统来帮助他们改善和发展业务。 Paperless Parts 是一个估算和报价平台，支持各种制造工艺，例如数控车床、数控铣瑞士螺丝加工、钣金制造、增材制造、线切割、水射流、激光切割和铸造聚氨酯。无纸化零件不仅仅是一个报价工具，还是一个销售、定价和创收工具。无纸化零件软件将现代业务流程自动化工具与可配置的几何定价引擎相结合，从而提高报价流程的速度和一致性，从而简化了制造商现有的工作流程。该平台与 CRM 和 ERP 系统集成，以增强前台运营和销售团队的能力，并能够更有效地响应各种制...
Hive CPQ
hivecpq.com
HiveCPQ 是一个 B2B 电子商务平台，可简化您的销售。配置、定价、报价 (CPQ) 以创建更高效的工作环境，并享受完全自动化且根据您的需求量身定制的订单接收。
MonetizeNow
monetizenow.io
MonetizeNow 成立于 2021 年 1 月，总部位于加利福尼亚州圣克拉拉，是专门为 B2B SaaS 构建的全周期收入自动化平台。 MonetizeNow 的统一报价 (CPQ)、计费和使用平台创建了一个简化的报价到现金 (Q2C) 流程，可管理所有价格模型和销售渠道，而无需在 GTM 架构中使用单点解决方案。
Revv
revv.so
Revv 突破了文档自动化和工作流程的界限。 Revv 使您可以灵活地从其丰富的模板库创建文档或上传和发送外部 WORD/PDF 文档以进行电子签名。此外，它还提供各种签名类型，以满足各种可能的电子签名场景。无论您是想生成用于电子签名的批量文档还是在可填写的网络表单上获取签名，Revv 都能让一切成为可能。它提供即时通知、文档分析和审计跟踪，让您随时了解最新情况。 Revv 通过电子邮件和短信身份验证双重保护您的电子签名流程。 Revv 通过最先进的证据管理提供强大的电子签名证明。它还为点击生效签名提供视频身份验证。将业务应用程序与 Revv 集成，以简化复杂的任务并无缝运行文档工作流程。 R...
Orgzit
orgzit.com
企业 CRM 的强大功能与 Excel 的灵活性。面向制造商代表和分销商的一体化销售系统。通过从分散的电子表格迁移到单个集中式应用程序来简化销售、报价、服务和财务。
Miraworks.io
miraworks.io
Miraworks 是一款 SaaS 多供应商 IT 基础设施设计和工作流程工具。我们通过自动化日常报价和估算任务，帮助系统集成商和企业加快解决方案准备、降低成本并加快实现价值的速度。
MiClient
miclient.ai
MiClient提供完整的提案管理解决方案；从提出提案到结束。通过纳入自动化客户入职流程，确保更高的转化率和改善的客户体验。这也可以帮助您了解您的建议并获取所有细节以增加您的成交量。减少流失并将更多提案转换为活动发票。
GeoQuotes
geoquotes.com
GeoQuotes 是一款强大的报价工具，支持您所有的报价和发票需求。创建报价、跟踪和监控报价变化、自定义布局、存储联系人记录、公司记录、设置重复报价和到期日期。此外，还与 Monday.com 等项目管理工具、SugarCRM 等 CRM 应用程序以及 Quick Books 等会计工具集成。
ScopeStack
scopestack.io
ScopeStack 专为 IT 行业的托管服务提供商和增值经销商而设计。我们的服务 CPQ 软件为售前流程的每一步带来了效率、一致性和准确性。
Salesbricks
salesbricks.com
为您的企业管理报价到现金、内部销售和自助服务上市动议的更好方法
Elfsquad
elfsquad.io
Elfsquad CPQ 适用于制造业。我们的 CPQ 软件连接销售和生产流程，使您的销售团队、经销商甚至客户能够准确无误地配置复杂的产品。 Elfsquad 生成完美的报价文件，无缝满足客户需求。与您现有的 IT 基础设施集成，实现无差错生产。 Elfsquad CPQ 由了解销售的人员实施，不需要任何编程知识。
iQuoteXpress
iquotexpress.com
iQuote Xpress 是一款基于 Web 的 SaaS 应用程序，使企业能够使用最新的互联网技术自动化其销售估算流程。销售人员能够轻松、快速地生成更详细、准确并包含产品营销信息的销售建议。由于始终如一地向客户提供专业沟通，iQuote Xpress 用户可享受增强的形象。
Connectbase
connectbase.com
Connectbase 是用于连接的行业云。 Connectbase 是行业合作伙伴，支持下一代连接购买和销售，包括自动报价，并提供深入、值得信赖的见解。 Connectbase 的行业领先平台 The Connected World 为全球近 300 家提供商提供服务，管理着 150 多个国家/地区的 27 亿个地点。 Connectbase 团队构建了一个互联的生态系统，改变了网络购买和销售流程。请访问 Connectbase connectbase.com 并在 LinkedIn 上关注我们：linkedin.com/company/connectbase-us/
vloxq
vloxq.com
使用 vloxq CPQ 在几分钟内创建报价！我们的解决方案是完全可定制的且易于部署。您的高绩效销售代表是时候停止在销售管理上浪费时间，而通过自动化节省 90% 的时间了。替换旧系统、电子表格、文档模板、手动数据传输等。vloxq 可以通过组合产品信息、计算电子表格和法律文档（参见屏幕截图）来自动创建报价时的多个步骤。通过简化此流程，您可以提高平均订单价值、创建更准确的预测并消除不必要和有风险的手动工作。将 vloxq 与您现有的系统集成，例如 Hubspot、Salesforce、Lime CRM、Upsales、GetAccept、Microsoft Business Central 等。
Subskribe
subskribe.com
Subskribe 是现代 SaaS 公司的自适应报价、计费和收入平台。完全统一。没有孤岛。从报价到收入，零对账。 Subskribe 是与一些世界领先的 SaaS 公司合作设计的，通过创新的交易结构（例如增加参与、中期追加销售和灵活的折扣）帮助企业实现收入最大化。其结果是更快的上市时间、更高的收入增长以及大量的运营成本节省。 Subskribe 专为不断发展的交易而设计。它是围绕一个动态订单存储库构建的，这些订单可以随着时间的推移而变化，具体到单个订单项。这意味着不再有孤岛。不再有混乱。不再需要手动调节。 Subskribe 只有一种产品目录和一种定价引擎，并且发票是基于订单行的，从而实现了...
WorkRails
workrails.com
WorkRails 的 Services CPQ 帮助企业技术公司快速轻松地构建专业服务报价。我们非常适合销售复杂服务但难以满足准确性和及时性的团队。 WorkRails Services CPQ 平台标准化了服务的销售方式，从而实现可重复性、规模化和收入加速。 WorkRails 打破了销售、专业服务及其客户之间的孤岛，连接到其他记录系统，消除了重复输入和错误，并使销售变得容易。 WorkRails 与您现有的技术堆栈集成，包括与 Salesforce.com、Conga 和 Microsoft Dynamics 的开箱即用集成。 WorkRails 的服务 CPQ 已配置超过 40,000...
In Mind Cloud
inmindcloud.com
制造过程很复杂。卖掉不应该的。 In Mind Cloud 是专为制造商打造的可扩展数字销售平台。我们的端到端销售软件可以完美地将您的客户目标与您的生产能力结合起来，并将您的所有销售流程整合到一个平台上。 In Mind Cloud 数字销售平台利用 CRM、CPQ 和 Commerce 的尖端性能，利用您丰富的产品知识和智能分析的力量来提高销售。 In Mind Cloud（www.inmindcloud.com）是一家独立的制造销售平台提供商，其使命是为制造商赋能。我们通过在新加坡、德国、美国的办事处和高价值合作伙伴网络在全球开展业务。