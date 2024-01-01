CPQ软件 - 最热门应用 - 阿拉伯联合酋长国

Zendo

getzendo.io

Zendo 是一款一体化软件，用于简化从定制、产品化到订阅的销售服务。它可以帮助企业家和机构在自动化的帮助下加快内部流程。创建您自己的工作流程、自动生成发票并拥有专业外观的服务目录，您的客户可以在其中轻松进行购买。这是一个简单而优雅的解决方案，它不是仪表板，而是建议将聊天作为操作中心，其中每个新客户的请求都会创建一个对话线程。您可以在其中发送报价、发票、付款和消息。完全忘记在选项卡或应用程序之间切换，并在一个地方完成所有操作。 Zendo 可以通过各种白标选项打造您自己的，从自定义域到品牌颜色，甚至您自己的个性化聊天机器人！聚集您的团队，让您的业务在这款易于使用、直观的软件中蓬勃发展。