课程创作软件 - 最热门应用

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课程创作软件使组织能够生成专为教育目的而设计的引人注目的交互式多媒体内容。它用于制作适合企业培训和传统学术环境的培训课程和材料。学习内容管理系统 (LCMS) 是专为教育机构定制的课程创作工具的子集，属于此类。这些工具使组织能够开发可无缝集成到学习管理系统 (LMS) 中的教育内容，从而为员工或学生制定独特的教育计划。 课程创作解决方案通常部署在人力资源部门和教育机构内，使管理员能够在不需要编程专业知识的情况下创建教育内容。这些解决方案以基于云的格式和本地格式提供，通常遵循可共享内容对象参考模型 (SCORM)，该模型提供了与 LMS 软件进行内容集成的标准和规范。此外，许多课程创作产品都利用演示软件基础，为用户提供熟悉的界面来开发课程内容。
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Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business 应用提供丰富的在线课程，帮助企业提升员工技能，适应快速变化的工作环境。用户可按需学习相关内容。
Genially
genial.ly
Genially是一个在线工具，用于创建互动演示、信息图表和其他视觉内容，支持动画效果和用户友好界面。
Powtoon
powtoon.com
Powtoon是一个可视化沟通平台，帮助用户快速创建专业动画视频和演示，适合各类项目和团队协作。
Top Hat
tophat.com
Top Hat是一款学习者响应系统，帮助教师创建互动课程，支持数学符号和出勤跟踪，提升课堂参与与学习体验。
Visme
visme.co
Visme是一个综合设计平台，帮助用户创建和分享视觉内容，如演示文稿、信息图表和报告。
360Learning
360learning.com
360Learning是一个协作学习管理系统，帮助公司通过将专家转化为培训师来提升员工和合作伙伴的技能。
Learning Studio AI
learningstudioai.com
学习工作室AI是一款基于AI的在线课程创作工具，简化课程开发并提供学习分析，支持跨设备使用。
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds是一个在线学习管理系统，帮助企业创建和销售多种类型的在线课程，支持个性化学习路径和营销工具。
VidGrid
vidgrid.com
VidGrid是一个互动视频平台，允许用户录制、编辑、分享和托管视频，支持学习和发展。
Articulate 360
articulate.com
Articulate 360是一个综合工具套件，帮助用户创建交互式电子学习内容，适用于教育工作者和培训师。
Coassemble
coassemble.com
Coassemble是一款在线培训平台，帮助组织创建互动课程，提供微学习体验，支持多设备访问和实时报告分析。
Rise
rise.com
Rise是一个在线培训系统，方便创建、管理和参与培训课程，提供多种模板和商业课程，操作简单且互动性强。
Gnowbe
gnowbe.com
Gnowbe是一款互动式微学习平台，支持团队培训、认证和学习经验的创建与管理，提供多语言及离线访问功能。
ProProfs
proprofs.com
ProProfs是一款SaaS软件，提供培训、知识库、测验、调查和客户关系管理工具，旨在提升员工学习和客户满意度。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps是一个综合员工体验平台，集成了内部网、培训、团队合作和内容管理，促进高效的沟通与协作。
PandaSuite
pandasuite.com
PandaSuite是一个无代码平台，允许用户创建应用程序和交互式内容，无需编写代码，适用于教育、营销和内容创作。
Instruqt
instruqt.com
Instruqt是一个虚拟IT实验室，提供基于浏览器的动手学习平台，帮助软件公司进行产品演示和培训。
MindSmith
mindsmith.ai
MindSmith是一个利用生成AI的电子学习开发工具，帮助用户快速创建和分享互动学习内容，支持多语言及实时协作。
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon是一款学习管理系统（LMS），帮助企业提供培训，支持内容创建与跟踪进度，同时具有自定义与集成功能。
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs是一个员工学习与参与平台，通过互动学习模块和EQ软技能课程，帮助企业提高员工入职、技能提升和留任。
Disco
disco.co
Disco 是一个学习社区平台，帮助创建者管理成员入驻、提供个性化学习体验和社区参与工具。
7taps
7taps.com
7taps是一款微学习平台，通过AI技术支持快速课程开发，提供定制学习路径和进度跟踪，方便学习者随时随地学习。
CLASSUM
classum.com
Classum是一个互动学习平台，支持用户发布信息、进行讨论及管理学习空间，以增强教育中的沟通与协作。
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn是一个学习管理平台，便于分配培训、追踪员工进度并促进互动与持续学习。
Lingio
lingio.com
Lingio是一款为一线员工提供的语言学习平台，支持100多种语言，通过互动课程和AI技术提升语言技能.
Flowclass
flowclass.io
Flowclass 是一个教育者和辅导教师的平台，允许创建课程的登陆页面，集成营销工具、预订和支付系统，方便扩展教育业务。
Meleton
meleton.com
Meleton是一个在线课程创建平台，支持用户创建课程、收取学费、管理学生、使用销售工具和进行网络研讨会。
Exly
exlyapp.com
Exly是一个无编码的全能SaaS平台，帮助用户创建和管理在线课程、网络研讨会及一对一咨询，提供分析工具和支付网关。
Profi
profi.io
Profi是一个为教练、咨询师和治疗师提供的综合管理平台，包括调度、客户管理和计费等功能，旨在提高工作效率。
Learnyst
learnyst.com
Learnyst 是一款在线学习管理系统，帮助教育者创建、管理和销售在线课程与测验，支持移动应用程序，提供详细分析功能。
Coursebox
coursebox.ai
Coursebox是一个AI驱动的学习管理系统，简化在线课程的创建和管理，支持拖放编辑，提供测验工具和证书功能。
GoSkills
goskills.com
GoSkills是一款在线学习平台，提供互动和个性化的学习体验，支持课程创建和管理，适合团队培训和学习.
FLOWSPARKS
flowsparks.com
FLOWSPARKS是一款数字学习模块开发工具，允许用户通过学习格式、模板和程序创建互动电子学习，连接学习管理系统。
AcademyOcean
academyocean.com
AcademyOcean是一款学习管理系统（LMS），帮助企业自动化员工及合作伙伴培训，提供个性化学习体验和统计报告工具。
BranchTrack
branchtrack.com
BranchTrack是一款基于浏览器的工具，用于创建和交付分支情景的电子学习内容，支持与其他电子学习软件的集成。
Prodient.io
prodient.io
Prodient.io是一款基于云的快速电子学习创作工具，提供多种模板，便于快速制作互动和响应式的电子学习课程，适用于任何技能水平的用户。
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey是一个个性化员工发展平台，为企业提供工具，以提升员工的职业成长，同时管理学习计划和发展路径。
RedSeed
redseed.com
RedSeed LMS 是一个混合型在线学习解决方案，提供销售、服务、软技能、领导力等课程，支持定制培训路径和专业反馈。
HowToo
howtoo.co
HowToo 是一款电子学习创作工具，提供现成的内容模板，快速添加测验和评估，支持数据分析，符合 WCAG 2.1 AA 标准。
SlidePresenter
slidepresenter.com
SlidePresenter 使员工能轻松制作和分享视频内容，促进知识传递，提高工作效率，便于随时获取公司内部知识。
Cognota
cognota.com
Cognota 是一款专为学习与发展团队设计的操作平台，帮助管理培训请求、提升项目规划、快速设计内容并促进与专家的协作。
Elucidat
elucidat.com
Elucidat是一个电子学习创作平台，简化了品牌一致的互动课程内容的创建，支持多语言和实时协作。
IllumiDesk
illumidesk.com
IllumiDesk是一个互动学习平台，通过AI提升学习体验，支持课程创作和管理，适用于讲师和教育机构。