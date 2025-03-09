课程创作软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

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课程创作软件使组织能够生成专为教育目的而设计的引人注目的交互式多媒体内容。它用于制作适合企业培训和传统学术环境的培训课程和材料。学习内容管理系统 (LCMS) 是专为教育机构定制的课程创作工具的子集，属于此类。这些工具使组织能够开发可无缝集成到学习管理系统 (LMS) 中的教育内容，从而为员工或学生制定独特的教育计划。 课程创作解决方案通常部署在人力资源部门和教育机构内，使管理员能够在不需要编程专业知识的情况下创建教育内容。这些解决方案以基于云的格式和本地格式提供，通常遵循可共享内容对象参考模型 (SCORM)，该模型提供了与 LMS 软件进行内容集成的标准和规范。此外，许多课程创作产品都利用演示软件基础，为用户提供熟悉的界面来开发课程内容。
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Prodient.io
prodient.io
Prodient.io 是一款基于云的快速电子学习创作工具，其中包含模板，可在 Tesseract Learning 的支持下轻松开发引人入胜、交互式且完全响应式的电子学习课程。 Prodient.io 可供您的任何团队成员使用，无论其技能、能力和专业知识如何，都可以快速开发有效的电子学习课程，并且充满丰富的交互式模板，包括交互、场景、视频、动画、游戏和测验。最好的部分是什么？您可以通过 SCORM 1.2/2004 输出在任何平台上托管课程。您可以以自己舒适的方式进行学习，以自己真实的方式营销课程，根据需要重新调整教育的用途，根据您的业务需求为您自己、您的客户和合作伙伴进行销售和转售。以下是您应该选择 Prodient 的原因： 1. 易于构建：使用 60 多个不同的模板简化课程创建。 2. 快速开发：在几分钟内开发电子学习课程。 3. 响应式和移动：使电子学习课程适应不同的屏幕尺寸。 4. 补救：确保重新阅读、重新学习和修改信息、评估后。 5.本地化：支持特定语言和文化的内容翻译任务。 6. 音频：您可以添加您选择的音频并在整个交互式模板中同步它们。 7. 文本到语音：提高通过各种语言方言启发文本的能力。 8. 辅助功能：支持辅助功能，以满足不同学习者的需求。 9. 协作和审阅：协助电子学习课程的多作者审阅和编辑周期。 10.平台兼容性：支持多平台，兼容SCORM 1.2/2004输出。 11. 成本效益：显着降低电子学习课程开发成本。
FLOWSPARKS
flowsparks.com
FLOWSPARKS 集团在数字学习模块的开发方面拥有多年的经验。基于这一愿景，成熟的 FLOWSPARKS Suite 应运而生。您可以通过结合 FLOWSPARKS 创作工具中的学习格式、智能模板和智能程序来轻松开发交互式电子学习。将其链接到我们广泛的学习管理系统 (LMS)，您就拥有了创造最佳数字学习体验所需的一切手段。或者为那些希望顺利登记访客的人选择快速通行证。此外，我们保证为每位客户提供最好的支持。
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs 是一个由 Gen AI 驱动的员工学习和敬业度平台，通过交互式学习模块、基于情商的软技能课程和敬业度调查，帮助企业入职、提高技能和留住员工。该平台可以帮助企业使用生成式人工智能大规模构建个性化学习旅程，从而降低每位员工的培训成本并提高课程完成率。
CLASSUM
classum.com
Classum是一个互动学习平台，支持用户发布信息、进行讨论及管理学习空间，以增强教育中的沟通与协作。
Disco
disco.co
Disco 是一个学习社区平台，帮助创建者管理成员入驻、提供个性化学习体验和社区参与工具。
IllumiDesk
illumidesk.com
IllumiDesk 的交互式学习平台可帮助教师节省时间、最大限度地提高学习者的参与度并利用人工智能提高课程质量。借助 IlumiDesk，组织可以通过提供身临其境的实践学习体验来提高知识保留率，并帮助学生为实际应用做好准备。
PandaSuite
pandasuite.com
PandaSuite是一个无代码平台，允许用户创建应用程序和交互式内容，无需编写代码，适用于教育、营销和内容创作。
Profi
profi.io
Profi是一个为教练、咨询师和治疗师提供的综合管理平台，包括调度、客户管理和计费等功能，旨在提高工作效率。
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey是一个个性化的员工开发平台，为企业提供了吸引员工的工具，并通过他们在整个员工的生命周期中（启用，开发和保留他们）的方式来使他们能够专业发展。 Juno之旅是世界上增长最快的公司用来创建员工和合作伙伴喜欢的学习和开发计划的LMS，并带来了底线影响。 只有Juno Journey才能使L+ D团队无缝将相关的外部内容从100个以上的平台集成到每个员工的开发路径中，并轻松跟踪和管理整个公司的学习旅行。结果是L+D团队，他们花费更少的时间管理软件，更多参与的员工以及在全球技术经济中获胜的公司。 高增长公司与Juno的朱诺之旅合作，以成长，互动，提高技能和保留其劳动力，这是传统学习解决方案的一小部分和成本。
GoSkills
goskills.com
GoSkills 是一家领先的在线学习平台，致力于提供互动、个性化和令人难以抗拒的学习体验。通过将强大的学习管理系统 (LMS) 和先进的学习体验平台 (LXP) 合并到一个统一的中心，GoSkills 使组织能够创建和管理引人入胜的学习体验，从而提升其培训计划。 GoSkills 利用人工智能 (AI) 的力量，促进个性化学习内容的发现和创建。该平台内置的课程生成器和人工智能助手 Genie 简化了课程创建，使任何人都可以轻松快速有效地创建精美的课程。 GoSkills 拥有一个屡获殊荣的图书馆，包含 100 多门商业课程，全部由知名行业专家授课。课程是定制、策划、内部创建的，并定期更新，以确保每个级别都达到高质量标准。每门课程都采用游戏化的微学习方法，确保学习既有趣又有效，从而提高参与度和学习保留率。
Elucidat
elucidat.com
Elucidat 是一个正在改变电子学习创作游戏规则的创作平台；让团队轻松制作既有吸引力又符合其品牌的内容。 Elucidat 专为应对学习团队面临的真正挑战而打造，将易用性与全面支持和专家建议融为一体。它是用多种语言创建引人注目的内容、跟踪课程成功以及保持一切内容清晰且品牌一致的首选。在 Elucidat 中创建的电子学习完全符合 SCORM 标准，使用 HTML5 创建，自动响应，并且适用于任何设备和任何学习管理系统。因参与率低或容量有限而苦苦挣扎？通过 Elucidat 的学习咨询服务，您可以利用丰富的无与伦比的专业知识和创新解决方案，这是您在其他地方找不到的。通过 Elucidat 业界知名的博客了解最新的数字学习趋势、最佳实践和资源：https://www.elucidat.com/blog/。
RedSeed
redseed.com
RedSeed LMS 是世界上最好的混合电子学习解决方案。整个 RedSeed LMS 旨在通过我们所说的“辅导反馈循环”推动行为改变，从而促进您可以报告的高质量辅导互动。再加上不断扩大的课程库涵盖：销售、服务、软技能、幸福感、领导力和合规性，提升整个企业的技能非常简单！利用我们现成的培训套件，或通过我们灵活的自动化和易于使用的界面制定您自己的学习路径。我们将与我们的学习专家团队合作，帮助您制定与您的业务成果相一致的培训计划，以便您知道自己正在获得最佳的投资回报。我们还非常谨慎地确保您充分利用 RedSeed LMS，这就是为什么每个 RedSeed 客户都会在其帐户的整个生命周期中获得专门的成功经理 - 免费！了解更多信息：www.redseed.com
Cognota
cognota.com
Cognota 是第一个也是唯一一个面向学习和开发团队的运营平台。我们的平台使 L&D 团队能够简化培训请求管理、改进项目和能力规划、快速设计内容并与中小企业更有效地协作。所有行业的客户都在利用 Cognota 消除对多种工具来管理学习操作的需求，从而提高生产力。希望在 L&D 行业蓬勃发展？加入充满活力的 LearnOps® 社区，该社区是 L&D 专业人士获取见解、参与发人深省的讨论、获取精选资源并保持行业趋势领先地位的中心。释放集体智慧和经验的力量 #LearnOpsCommunity 免费加入 LearnOps.com
SlidePresenter
slidepresenter.com
详细的手册和文档、大量的现场或网络培训，但仍然感觉这些知识根本没有传达给您的同事 - 或者不是在正确的时间？那么你应该了解一下 SlidePresenter！使您的员工能够将他们的知识转化为引人入胜的视频内容，而无需任何经验或技术技能！借助我们直观的用户界面，所有员工都可以在几分钟内创建和编辑自己的视频内容，并通过测验和调查等众多互动功能来丰富视频内容。之后，只需在您自己的企业视频平台上一键点击即可轻松安全地与同事或整个组织共享员工生成的视频内容。这可以为您的企业知识转移节省宝贵的时间和资源。更重要的是：您为同事创建了一个有吸引力的中心联系点。在您的企业视频平台上，所有员工都会收到有用的知识内容，以回答他们“在工作流程中”的个人问题，除此之外，还鼓励他们浏览、点赞其他员工生成的视频内容并与之互动。 SlidePresenter 的用例与您公司的要求一样多样化：从快速点击说明、产品培训到内部入职培训、电子学习或实践学习要点。许多行业的 600 多家市场领导者已经成功地依靠员工为员工进行知识转移，以便每个需要知识的人都可以随时快速找到知识。使用 SlidePresenter 的优势： - 通过易于理解的视频内容在您的组织中实现自我导向、持续学习。 - 通过随时随地提供知识来提高（新）员工的绩效。 - 允许同事快速轻松地制作和共享解释性视频内容，从而减少同事提出的常见问题。 - 借助直观的用户体验，轻松创建内容，提高员工与同事分享知识的积极性。 - 让您的员工参与您的知识转移，从而增强他们对您公司的忠诚度。 - 使所有部门和工作级别的员工能够与整个组织的同事分享他们的知识。 - 通过正式学习和培训形式以及员工通过视频内容生成的学习来创造多样化的学习体验。 - 通过将您的员工融入知识转移中来节省您的学习与发展部门的资源。 - 创建一个中央视频平台，您的员工始终可以在其中找到他们出色工作所需的知识。
BranchTrack
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在您的浏览器中创建、设计和提供引人入胜的基于场景的电子学习。与 Lectora、Storyline、Captivate 和几乎所有其他电子学习软件一起使用。
Exly
exlyapp.com
Exly 是一款无代码一体化 SaaS 平台，可帮助您从头开始构建和发展您的业务。您不仅可以组织录制的课程，还可以组织现场课程和网络研讨会，并通过 WhatsApp 发送链接。您可以记录和管理您的课程，并将它们列在使用 Exly 创建的网站的销售页面上。它甚至提供组织一对一咨询以提供个性化服务的选项。现在，利用 Exly 的一系列服务，事半功倍，包括： 一对一咨询、录制和现场课程、网络研讨会和研讨会 自动电子邮件水滴活动和提醒 定制网站构建器 带有定制支付链接的无缝支付网关 折扣代码、品牌/附属机构合作伙伴关系，早鸟提供超级丰富的分析
Flowclass
flowclass.io
Flowclass 是一个专为教育工作者和导师设计的平台，用于构建课程登陆页面，这些课程可以用作独立的个人资料页面或集成到现有网站中。我们将营销工具、预订和支付系统集成到同一平台中，以便您可以扩展您的教育业务并招收更多学生。
Coursebox
coursebox.ai
AI 支持的 LMS（学习管理系统）中的 Coursebox。 AI 功能将为您创建草稿课程，并将其置于拖放课程编辑器中，以便您可以编辑课程并添加任何缺失的部分。这大大减少了创建课程作业所需的时间。组织可以使用这个平台来培训员工，也可以供在线销售课程的企业使用。教育机构也可以使用 Coursebox。
HowToo
howtoo.co
HowToo 是您的团队想要使用的唯一电子学习创作工具。充满了现成的内容，只需将您的内容复制并粘贴到我们庞大的模板库中即可。只需单击按钮即可添加测验和评估块，并在几分钟内启动。凭借数据、研究和分析的强大洞察力，我们创建了一个工具，可让您打造令人难以置信的成功学习体验。 HowToo也是第一个满足WCAG 2.1 AA标准的工具。
Learnyst
learnyst.com
Learnyst 是一个 SAAS 平台，为教育工作者提供安全的品牌应用程序。任何教育工作者都可以轻松地从自己的品牌网站和移动应用程序开始销售课程和测试，而无需担心技术问题。教育工作者可以在线发展他们的学院并产生 20 倍的回报。
Lingio
lingio.com
Lingio是一款为一线员工提供的语言学习平台，支持100多种语言，通过互动课程和AI技术提升语言技能.
Meleton
meleton.com
Meleton 是一个创建在线课程的平台。超过 6,000 所学校和专家创建课程，帮助超过 50,000 名学生学习新知识或掌握新技能。使用 MELETON，您可以： 创建您自己的任何主题的在线课程。接受销售在线课程的付款。使用内置 CRM 进行学生会计。使用销售工具：电子邮件通讯、页面构建器、自动销售漏斗。您可以使用直观的编辑器创建课程、为学生创建作业、使用交互式测试以及举办网络研讨会。
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon是一款学习管理系统（LMS），帮助企业提供培训，支持内容创建与跟踪进度，同时具有自定义与集成功能。
Genially
genial.ly
Genially是一个在线工具，用于创建互动演示、信息图表和其他视觉内容，支持动画效果和用户友好界面。
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds是一个在线学习管理系统，帮助企业创建和销售多种类型的在线课程，支持个性化学习路径和营销工具。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps是一个综合员工体验平台，集成了内部网、培训、团队合作和内容管理，促进高效的沟通与协作。
Powtoon
powtoon.com
Powtoon是一个可视化沟通平台，帮助用户快速创建专业动画视频和演示，适合各类项目和团队协作。
ProProfs
proprofs.com
Proprofs是SaaS软件的领先提供商，旨在创建更聪明的员工和更快乐的客户。借助一套全面的工具，包括培训制造商，知识库，测验制造商，调查制造商，CRM等，促进组织使组织增强学习，简化支持和推动客户满意度。 致力于执行100年客户喜悦的任务，Proprofs为150多个国家 /地区的1500万用户提供服务。 Proprofs产品包括： - 培训制造商 - 测验制造商 - 调查制造商 - Qualaroo Insights - 实时聊天 - 服务台 - 知识库 - 项目管理 - Picreel弹出窗口 - BigContacts CRM - Webinarninja -Courseninja 许多财富500强公司（例如Sony，Acer，Adobe，Accenture，Cisco＆Dell）以及来自凤凰城，哈佛大学和耶鲁大学等领先的教育学院的用户都使用了智能工具。 该网站以70多种语言托管了超过一百万个内容。这是一个领先的在线培训和评估平台，拥有世界上最大的专业测试和测验库。
Visme
visme.co
Visme是一个综合设计平台，帮助用户创建和分享视觉内容，如演示文稿、信息图表和报告。
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business 应用提供丰富的在线课程，帮助企业提升员工技能，适应快速变化的工作环境。用户可按需学习相关内容。
Top Hat
tophat.com
Top Hat是一款学习者响应系统，帮助教师创建互动课程，支持数学符号和出勤跟踪，提升课堂参与与学习体验。
VidGrid
vidgrid.com
VidGrid是一个互动视频平台，允许用户录制、编辑、分享和托管视频，支持学习和发展。
360Learning
360learning.com
360Learning是一个协作学习管理系统，帮助公司通过将专家转化为培训师来提升员工和合作伙伴的技能。
Coassemble
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Coassemble是一款在线培训平台，帮助组织创建互动课程，提供微学习体验，支持多设备访问和实时报告分析。
Articulate 360
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Articulate 360是一个综合工具套件，帮助用户创建交互式电子学习内容，适用于教育工作者和培训师。
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Rise是员工喜爱的在线培训系统。它是一个一体化系统，使在线培训变得易于创建、令人愉快且易于管理。您可以在一个直观的企业级系统中获得管理在线培训所需的一切。借助精美的示例、有用的模板和数百个预构建的业务课程，任何人都可以快速创建课程、指南和其他培训内容。 Rise 中的培训具有互动性和吸引力，因此您的团队会真正享受它。由于它是一个一体化系统，因此培训的分发、跟踪和分析非常简单。
MindSmith
mindsmith.ai
MindSmith是一个利用生成AI的电子学习开发工具，帮助用户快速创建和分享互动学习内容，支持多语言及实时协作。
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学习工作室AI是一款基于AI的在线课程创作工具，简化课程开发并提供学习分析，支持跨设备使用。
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Instruqt是一个虚拟IT实验室，提供基于浏览器的动手学习平台，帮助软件公司进行产品演示和培训。
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7taps是一款微学习平台，通过AI技术支持快速课程开发，提供定制学习路径和进度跟踪，方便学习者随时随地学习。
Gnowbe
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Gnowbe是一款互动式微学习平台，支持团队培训、认证和学习经验的创建与管理，提供多语言及离线访问功能。
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