课程创作软件 - 最热门应用 - 诺福克岛

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课程创作软件使组织能够生成专为教育目的而设计的引人注目的交互式多媒体内容。它用于制作适合企业培训和传统学术环境的培训课程和材料。学习内容管理系统 (LCMS) 是专为教育机构定制的课程创作工具的子集，属于此类。这些工具使组织能够开发可无缝集成到学习管理系统 (LMS) 中的教育内容，从而为员工或学生制定独特的教育计划。 课程创作解决方案通常部署在人力资源部门和教育机构内，使管理员能够在不需要编程专业知识的情况下创建教育内容。这些解决方案以基于云的格式和本地格式提供，通常遵循可共享内容对象参考模型 (SCORM)，该模型提供了与 LMS 软件进行内容集成的标准和规范。此外，许多课程创作产品都利用演示软件基础，为用户提供熟悉的界面来开发课程内容。
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Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business 通过强大的内容市场提供新鲜的、按需的学习内容，帮助公司在当今快速变化的工作场所中保持竞争力。我们的使命是帮助员工完成接下来要做的任何事情——无论是下一个要解决的项目、要学习的技能还是要掌握的角色。为此，我们精选了 15,000 多门 Udemy 顶级课程（仍然只占整个 Udemy 课程集合的一小部分）。我们的内容涵盖各种关键业务和技术主题，从开发和 IT 到领导力、营销、PM、设计和压力管理。 Udemy Business 致力于为全球所有员工提供真实的学习体验，并提供 10 种语言的热门主题，由主题专家用母语教授（超越内容配音和视频字幕的传统方法）。除了精选的内...
Genially
genial.ly
Genially 是交互式视觉传达领域的世界领先者。使用 Genially 作为一体化在线工具，创建令人惊叹的演示文稿、交互式图像、信息图表、档案、测验、简历等，并在几秒钟内通过交互性和动画效果丰富它们。您不再需要由设计师和程序员组成的团队即可通过引人注目的视觉传达瞬间产生影响。使用交互式和动画效果轻松地分层分发信息，供观看者探索和发现。抛弃过时的内容创建软件，用 Genially 震撼并吸引您的受众。只需点击几下即可获得令人惊叹的效果。从 1100 多个模板中进行选择，或者从头开始。加入由全球数百万用户组成的社区，其中包括商人、教师、营销人员、设计师以及 Hulu、达能、米其林和喜力等公司。...
Top Hat
tophat.com
Top Hat 帮助数以千计的学院和大学教师创建完美的课程，吸引学生并在课堂内外建立理解力。
Powtoon
powtoon.com
Powtoon 是领先的视觉传播平台，任何人都可以在几分钟内创建具有专业外观和吸引力的视频和演示文稿，而无需任何设计或技术技能。超过 3000 万人（包括 96% 的财富 500 强公司）使用 Powtoon 来吸引受众——无论是企业培训和学习发展、人力资源、内部沟通、营销、销售等。 Powtoon 成立于 2012 年，在伦敦、旧金山、特拉维夫、乌克兰和菲律宾设有办事处。借助 Powtoon，您可以轻松创建自己的免费（或付费）工作室品质的高清直播和动画视频，从而消除雇用视频制作团队的高昂成本。 Powtoon 提供了一个庞大的专业设计模板、场景、角色、道具、视频、配乐等库。上传您自己的媒体、...
Visme
visme.co
Visme 是一个一体化平台，使来自领先公司的非设计专业人士能够在更短的时间内改变他们创建、共享和发布引人入胜的演示文稿、文档、可视化报告、数据可视化和其他可视化格式的方式。来自 IBM、GoldenState Warriors、Gartner、Nationwide 的用户以及其他 1500 万用户利用 Visme 作为内容创建工具来讲述和展示他们的故事，并将无聊的数据转化为引人入胜的视觉效果。单独工作或作为团队进行协作。在线发布、嵌入到您的网站或下载以供离线使用。用户可以协作，在文件夹中组织项目数据，并向相关团队或个人提供基于角色的权限。此外，Visme 还配备了多种用于发布和显示的自动化功...
Learning Studio AI
learningstudioai.com
使用 LearningStudioAI 将任何主题转变为令人惊叹的在线课程。 我们的人工智能创作工具使课程创建变得毫不费力，因此您可以专注于最重要的事情 - 构建引人入胜的内容。 享受跨所有设备的无缝扩展，以及让学习者感到愉悦的神奇功能。 LearningStudioAI 提供一流的学习分析服务质量，帮助您优化教学。
360Learning
360learning.com
360Learning 是用于协作学习的 LMS。我们通过将公司的专家转变为员工、客户和合作伙伴成长的支持者，帮助公司从内部提升技能。
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds 是一款轻量级 LMS，使企业能够为客户、员工和合作伙伴提供卓越的电子学习体验。从 Brevo 和 Lokalise 等独角兽 SaaS，到联合国儿童基金会和联合国等国际组织，从 Yamaha 和 LG 等全球制造商，到奥巴马基金会和 Cardano 基金会等多元化机构，超过 9,000 家公司已将 LearnWorlds 指定为其 LMS 的选择创建了 200 万以上最终用户和 30 万以上课程；这就是原因。 将用户置于学院的中心 细分您的用户并根据他们的需求构建个性化的学习路径。 仅允许学习者访问相关内容，确保他们的学习路径无噪音，确保您的数据安全。 让学习者参与...
Articulate 360
articulate.com
排名第一的工作场所学习创作者平台。 超过 118,000 个组织（包括《财富》100 强中的全部 100 个组织）使用我们的创建工具创建了数百万个课程。
Coassemble
coassemble.com
Coassemble 是一个强大而直观的平台，可供组织创建和提供高质量的在线培训。 Coassemble 是同类产品中的首创，它将用户友好的学习管理系统与出色的快速创作功能相结合。借助 Coassemble，组织可以从单一集成平台创建和提供在线培训。
VidGrid
vidgrid.com
受到全球 250 多家杰出客户的信赖，包括内布拉斯加大学、Mortenson Construction、Medtronic、Ibotta 和 Tyler Technologies。 VidGrid 是增长最快的学习和开发互动视频平台。 VidGrid 是市场上最简单但最强大的视频平台；使视频制作者能够在一个应用程序中录制、编辑、共享和托管交互式视频。 VidGrid 平台建立在最新的技术堆栈之上，远远领先于传统视频服务。 VidGrid 与其他视频平台有何不同？对于非视频专业人士来说直观：使组织中的每个成员都能制作专业级视频，无论他们的视频经验水平如何。互动视频：轻松向视频添加视频内问题和实时...
ProProfs
proprofs.com
ProProfs 是一家领先的 SaaS 软件提供商，旨在打造更聪明的员工和更快乐的客户。凭借一整套工具（包括 Training Maker、Knowledge Base、Quiz Maker、Survey Maker、CRM 等），ProProfs 使组织能够增强学习、简化支持并提高客户满意度。 ProProfs 致力于 100 年来让客户满意的使命，为 150 多个国家/地区的超过 1500 万用户提供服务。 ProProfs 产品包括： - 训练制作者 - 测验制作者 - 调查制作者 - Qualaroo 见解 - 实时聊天 - 服务台 - 知识库 - 项目管理 - Picreel ...
Rise
rise.com
Rise是员工喜爱的在线培训系统。它是一个一体化系统，使在线培训变得易于创建、令人愉快且易于管理。您可以在一个直观的企业级系统中获得管理在线培训所需的一切。借助精美的示例、有用的模板和数百个预构建的业务课程，任何人都可以快速创建课程、指南和其他培训内容。 Rise 中的培训具有互动性和吸引力，因此您的团队会真正享受它。由于它是一个一体化系统，因此培训的分发、跟踪和分析非常简单。
MindSmith
mindsmith.ai
利用生成式 AI 加速您的电子学习开发。 Mindsmith 是一款课程创作工具，它使用生成式 AI 来轻松（且极其快速）地创建和共享学习内容。
MangoApps
mangoapps.com
吸引、激发并连接您的整个公司！ MangoApps 是一个统一的员工体验平台，将内联网、培训、团队合作和内容管理整合到仪表板和工作区中。我们用户友好、可无限定制的方法适合您公司现有的业务方式，创建一个单一的数字中心，弥合您的办公桌和一线员工之间的差距。员工可以在可定制的基于小部件的仪表板中找到他们需要的所有公司信息以及通信和协作工具，该仪表板充当单一事实来源。我们的产品适用于各个行业各种规模的团队，并具有企业规模部署所需的所有安全功能。 MangoApps 的界面基于现代社交媒体，包含主题、评论、表情符号反应以及团队和项目组。因此，我们客户的员工立即发现它直观且用户友好。此外，容纳所有这些工具...
PandaSuite
pandasuite.com
最具互动性的无代码生成器。 PandaSuite 由 Parisian 团队开发并于 2015 年推出，是一个简单而富有创意的 SaaS 平台，无需一行代码即可构建应用程序和交互体验。使用 PandaSuite Studio 进行视觉创作：设计屏幕、使用 +40 个组件并创建动画。部署为 Web 应用程序、移动/平板电脑（iOS、Android）和桌面（MacOS、Windows）的本机应用程序。免费开始并从 79/月/应用程序开始部署。
Gnowbe
gnowbe.com
在几分钟内创建交互式、基于小组的微学习体验！ Gnowbe 屡获殊荣的创作工具使创作者能够设计、促进和分析共享学习体验 - 非常适合培训和入职培训。主要功能包括： - 微学习 - 社交学习 - 推送和电子邮件通知 - 离线访问 - 移动优先设计 - 可在任何设备上访问 - 深入的数据和分析 - 游戏化 - 认证 - 个性化 - 预定的会话部署 - 与超过 200 个平台集成 Gnowbe是基于前沿研究和学习科学而设计的，使得创建高度有吸引力和影响力的培训变得非常容易，从被动的内容消费转变为反思性应用。凭借无缝的桌面/移动体验以及对 100 多种语言的支持，Gnowbe 可以随时随地为创作者提供...
Instruqt
instruqt.com
Instruqt 是一个可实践的虚拟 IT 实验室，旨在实现以产品为主导的增长。我们通过浏览器提供实际产品体验，帮助软件公司大规模产生需求并提高采用率和使用率。 Instruqt 在受保护的实验室环境中实例化软件的运行版本。通过实验室环境，您可以使用真实场景、基础设施和技术创建产品教程、演示和培训。由于 Instruqt 是基于浏览器的解决方案，因此 Instruqt 消除了防火墙、配置笔记本电脑或虚拟机的麻烦。 Google Cloud、Hashicorp、Puppet、Red Hat、Sysdig、Solo.io、Kasten 等公司使用 Instruqt 来创建产品导览、自助演示和培训。...
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs 是一个由 Gen AI 驱动的员工学习和敬业度平台，通过交互式学习模块、基于情商的软技能课程和敬业度调查，帮助企业入职、提高技能和留住员工。该平台可以帮助企业使用生成式人工智能大规模构建个性化学习旅程，从而降低每位员工的培训成本并提高课程完成率。
7taps
7taps.com
三年前，7taps 在企业学习与发展领域率先提出了有效实施微学习的概念，并且我们将继续在这一领域占据主导地位。我们独特地提供闪电般快速、高质量的微学习创建，使您能够与无论身在何处的学习者建立联系。 7taps 科学驱动的方法不仅确保有效的知识吸收，而且确保持久的保留。
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon 的 LMS（学习管理软件）使您能够提供引人入胜的学习体验，从而影响重要的事情——绩效、保留率和成长。 通过 LearnUpon，为您的团队提供工具来提供引人入胜的学习体验，从而影响重要事项（绩效、保留率和成长）。
Flowclass
flowclass.io
Flowclass 是一个专为教育工作者和导师设计的平台，用于构建课程登陆页面，这些课程可以用作独立的个人资料页面或集成到现有网站中。我们将营销工具、预订和支付系统集成到同一平台中，以便您可以扩展您的教育业务并招收更多学生。
CLASSUM
classum.com
通过基于云的平台，课程成员可以通过帖子、生活会话、聊天和独特的互动进行联系，CLASSUM 提供无缝通信，以增强所有在线或面对面的学习环境。 --- CLASSUM 由韩国科学技术院 (KAIST) 的两名女学生 Chaerin Lee 和 Youjin Choi 于 2018 年创立，旨在解决她们作为学习者面临的挑战。仅 3 年之后，CLASSUM 现已被全球 23 个国家的 3,700 多家机构使用，并继续打破沟通障碍，构建促进成长和协作的学习环境。用户包括韩国科学技术院、延世大学和梨花女子大学等机构，以及 LG、三星电子、资生堂、现代、世界宣明会和保诚集团等跨国公司。我们的目标是将学习者...
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn 是一款强大的学习管理解决方案，可让您轻松分配培训并跟踪员工进度。其直观的课程构建器简化了内容创建，预建课程库可提供您的员工所需的培训和技能提升。 https://auzmor.com/
Exly
exlyapp.com
Exly 是一个无代码一体化 SaaS 平台，可帮助您从头开始构建和发展您的业务。您不仅可以组织录制的课程，还可以组织现场课程和网络研讨会，并通过 WhatsApp 发送链接。您可以记录和管理您的课程，并将它们列在使用 Exly 创建的网站的销售页面上。它甚至提供组织一对一咨询以提供个性化服务的选项。现在，利用 Exly 的一系列服务，事半功倍，包括： 一对一咨询、录制和现场课程、网络研讨会和研讨会 自动电子邮件水滴活动和提醒 定制网站构建器 带有定制支付链接的无缝支付网关 折扣代码、品牌/附属机构合作伙伴关系，早鸟提供超级丰富的分析
Lingio
lingio.com
面向一线工人的游戏化技能和语言学习平台。支持 100 多种语言！在几秒钟内创建高度相关的人工智能课程我们的人工智能课程创建器可以在几秒钟内快速将培训材料转化为刺激的定制课程，使员工能够超越期望并享受学习。入门很简单：只需将您的培训材料提交到 AI 课程创建器即可。只需点击几下，您就可以在几秒钟内获得一个交互式、定制的、针对特定行业的课程，并可以分享。
Coursebox
coursebox.ai
AI 支持的 LMS（学习管理系统）中的 Coursebox。 AI 功能将为您创建草稿课程，并将其置于拖放课程编辑器中，以便您可以编辑课程并添加任何缺失的部分。这大大减少了创建课程作业所需的时间。组织可以使用这个平台来培训员工，也可以供在线销售课程的企业使用。教育机构也可以使用 Coursebox。
Disco
disco.co
通过 Disco 释放学习社区的潜力。通过 Disco 屡获殊荣的平台优化会员入职、利用人工智能辅助并获得可行的见解。 Disco 被《Fast Companies》评为教育领域最具创新性公司（2023 年）之一，并被 EdTech 突破奖评为年度 EdTech 初创公司。
AcademyOcean
academyocean.com
探索全面的学习管理系统 (LMS) 和电子学习平台软件，旨在轻松创建和提供企业培训课程。立即体验快速课程开发并安排演示！ AcademyOcean 是一个 LMS 系统，通过提供业内排名最高的易用性软件（满分 9.9 分），帮助企业对员工、客户和合作伙伴进行自动化培训。
Meleton
meleton.com
Meleton 是一个创建在线课程的平台。超过 6,000 所学校和专家创建课程，帮助超过 50,000 名学生学习新知识或掌握新技能。使用 MELETON，您可以： 创建您自己的任何主题的在线课程。接受销售在线课程的付款。使用内置 CRM 进行学生会计。使用销售工具：电子邮件通讯、页面构建器、自动销售漏斗。您可以使用直观的编辑器创建课程、为学生创建作业、使用交互式测试以及举办网络研讨会。
BranchTrack
branchtrack.com
在您的浏览器中创建、设计和提供引人入胜的基于场景的电子学习。与 Lectora、Storyline、Captivate 和几乎所有其他电子学习软件一起使用。
GoSkills
goskills.com
GoSkills 是一家领先的在线学习平台，致力于提供互动、个性化和令人难以抗拒的学习体验。通过将强大的学习管理系统 (LMS) 和先进的学习体验平台 (LXP) 合并到一个统一的中心，GoSkills 使组织能够创建和管理引人入胜的学习体验，从而提升其培训计划。 GoSkills 利用人工智能 (AI) 的力量，促进个性化学习内容的发现和创建。该平台内置的课程生成器和人工智能助手 Genie 简化了课程创建，使任何人都可以轻松快速有效地创建精美的课程。 GoSkills 拥有一个屡获殊荣的图书馆，包含 100 多门商业课程，全部由知名行业专家授课。课程是定制、策划、内部创建的，并定期更新，以...
FLOWSPARKS
flowsparks.com
FLOWSPARKS 集团在数字学习模块的开发方面拥有多年的经验。基于这一愿景，成熟的 FLOWSPARKS Suite 应运而生。您可以通过结合 FLOWSPARKS 创作工具中的学习格式、智能模板和智能程序来轻松开发交互式电子学习。将其链接到我们广泛的学习管理系统 (LMS)，您就拥有了创造最佳数字学习体验所需的一切手段。或者为那些希望顺利登记访客的人选择快速通行证。此外，我们保证为每位客户提供最好的支持。
Learnyst
learnyst.com
Learnyst 是一个 SAAS 平台，为教育工作者提供安全的品牌应用程序。任何教育工作者都可以轻松地从自己的品牌网站和移动应用程序开始销售课程和测试，而无需担心技术问题。教育工作者可以在线发展他们的学院并产生 20 倍的回报。
HowToo
howtoo.co
HowToo 是您的团队想要使用的唯一电子学习创作工具。充满了现成的内容，只需将您的内容复制并粘贴到我们庞大的模板库中即可。只需单击按钮即可添加测验和评估块，并在几分钟内启动。凭借数据、研究和分析的强大洞察力，我们创建了一个工具，可让您打造令人难以置信的成功学习体验。 HowToo也是第一个满足WCAG 2.1 AA标准的工具。
SlidePresenter
slidepresenter.com
详细的手册和文档、大量的现场或网络培训，但仍然感觉这些知识根本没有传达给您的同事 - 或者不是在正确的时间？那么你应该了解一下 SlidePresenter！使您的员工能够将他们的知识转化为引人入胜的视频内容，而无需任何经验或技术技能！借助我们直观的用户界面，所有员工都可以在几分钟内创建和编辑自己的视频内容，并通过测验和调查等众多互动功能来丰富视频内容。之后，只需在您自己的企业视频平台上一键点击即可轻松安全地与同事或整个组织共享员工生成的视频内容。这可以为您的企业知识转移节省宝贵的时间和资源。更重要的是：您为同事创建了一个有吸引力的中心联系点。在您的企业视频平台上，所有员工都会收到有用的知识内...
Cognota
cognota.com
Cognota 是第一个也是唯一一个面向学习和开发团队的运营平台。我们的平台使 L&D 团队能够简化培训请求管理、改进项目和能力规划、快速设计内容并与中小企业更有效地协作。所有行业的客户都在利用 Cognota 消除对多种工具来管理学习操作的需求，从而提高生产力。希望在 L&D 行业蓬勃发展？加入充满活力的 LearnOps® 社区，该社区是 L&D 专业人士获取见解、参与发人深省的讨论、获取精选资源并保持行业趋势领先地位的中心。释放集体智慧和经验的力量 #LearnOpsCommunity 免费加入 LearnOps.com
Prodient.io
prodient.io
Prodient.io 是一款基于云的快速电子学习创作工具，其中包含模板，可在 Tesseract Learning 的支持下轻松开发引人入胜、交互式且完全响应式的电子学习课程。 Prodient.io 可供您的任何团队成员使用，无论其技能、能力和专业知识如何，都可以快速开发有效的电子学习课程，并且充满丰富的交互式模板，包括交互、场景、视频、动画、游戏和测验。最好的部分是什么？您可以通过 SCORM 1.2/2004 输出在任何平台上托管课程。您可以以自己舒适的方式进行学习，以自己真实的方式营销课程，根据需要重新调整教育的用途，根据您的业务需求为您自己、您的客户和合作伙伴进行销售和转售。以下是...
Elucidat
elucidat.com
Elucidat 是一个正在改变电子学习创作游戏规则的创作平台；让团队轻松制作既有吸引力又符合其品牌的内容。 Elucidat 专为应对学习团队面临的真正挑战而打造，将易用性与全面支持和专家建议融为一体。它是用多种语言创建引人注目的内容、跟踪课程成功以及保持一切内容清晰且品牌一致的首选。在 Elucidat 中创建的电子学习完全符合 SCORM 标准，使用 HTML5 创建，自动响应，并且适用于任何设备和任何学习管理系统。因参与率低或容量有限而苦苦挣扎？通过 Elucidat 的学习咨询服务，您可以利用丰富的无与伦比的专业知识和创新解决方案，这是您在其他地方找不到的。通过 Elucidat 业...
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey 是世界上发展最快的公司用来创建员工和合作伙伴喜爱的学习和发展计划的 LMS，并可提高利润。
Profi
profi.io
Profi 是一个为专业服务提供商提供的一体化操作平台。教练、顾问、培训师、治疗师等。 Profi 专为专业服务提供商而构建，可帮助您轻松简化所有运营并更有效地发展业务。 Profi 受到 1000 多名专业人士的信赖，它使您能够： - 通过自动化繁忙的工作，每年节省 140 个小时 - 通过提供差异化的体验轻松打动客户 - 扩展您的业务范围 您可以将 Profi 作为单独的提供商、作为专业团队使用，或者作为一项业务。常见用例： - 与客户安排 1:1 辅导课程和小组辅导课程 - 通过内置视频会议工具或 Zoom 举办课程 - 创建和销售课程/项目 - 跟踪客户的进度并通过表格与他们互动 ...
IllumiDesk
illumidesk.com
IllumiDesk 的交互式学习平台可帮助教师节省时间、最大限度地提高学习者的参与度并利用人工智能提高课程质量。借助 IlumiDesk，组织可以通过提供身临其境的实践学习体验来提高知识保留率，并帮助学生为实际应用做好准备。
RedSeed
redseed.com
RedSeed LMS 是世界上最好的混合电子学习解决方案。整个 RedSeed LMS 旨在通过我们所说的“辅导反馈循环”推动行为改变，从而促进您可以报告的高质量辅导互动。再加上不断扩大的课程库涵盖：销售、服务、软技能、幸福感、领导力和合规性，提升整个企业的技能非常简单！利用我们现成的培训套件，或通过我们灵活的自动化和易于使用的界面制定您自己的学习路径。我们将与我们的学习专家团队合作，帮助您制定与您的业务成果相一致的培训计划，以便您知道自己正在获得最佳的投资回报。我们还非常谨慎地确保您充分利用 RedSeed LMS，这就是为什么每个 RedSeed 客户都会在其帐户的整个生命周期中获得专门...