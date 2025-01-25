课程创作软件 - 最热门应用 - 安道尔

SlidePresenter

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详细的手册和文档、大量的现场或网络培训，但仍然感觉这些知识根本没有传达给您的同事 - 或者不是在正确的时间？那么你应该了解一下 SlidePresenter！使您的员工能够将他们的知识转化为引人入胜的视频内容，而无需任何经验或技术技能！借助我们直观的用户界面，所有员工都可以在几分钟内创建和编辑自己的视频内容，并通过测验和调查等众多互动功能来丰富视频内容。之后，只需在您自己的企业视频平台上一键点击即可轻松安全地与同事或整个组织共享员工生成的视频内容。这可以为您的企业知识转移节省宝贵的时间和资源。更重要的是：您为同事创建了一个有吸引力的中心联系点。在您的企业视频平台上，所有员工都会收到有用的知识内容，以回答他们“在工作流程中”的个人问题，除此之外，还鼓励他们浏览、点赞其他员工生成的视频内容并与之互动。 SlidePresenter 的用例与您公司的要求一样多样化：从快速点击说明、产品培训到内部入职培训、电子学习或实践学习要点。许多行业的 600 多家市场领导者已经成功地依靠员工为员工进行知识转移，以便每个需要知识的人都可以随时快速找到知识。使用 SlidePresenter 的优势： - 通过易于理解的视频内容在您的组织中实现自我导向、持续学习。 - 通过随时随地提供知识来提高（新）员工的绩效。 - 允许同事快速轻松地制作和共享解释性视频内容，从而减少同事提出的常见问题。 - 借助直观的用户体验，轻松创建内容，提高员工与同事分享知识的积极性。 - 让您的员工参与您的知识转移，从而增强他们对您公司的忠诚度。 - 使所有部门和工作级别的员工能够与整个组织的同事分享他们的知识。 - 通过正式学习和培训形式以及员工通过视频内容生成的学习来创造多样化的学习体验。 - 通过将您的员工融入知识转移中来节省您的学习与发展部门的资源。 - 创建一个中央视频平台，您的员工始终可以在其中找到他们出色工作所需的知识。