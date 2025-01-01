企业健康软件 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
企业健康软件为组织提供了组织、管理和管理健康计划的工具。这些解决方案帮助公司实施鼓励员工采取并保持健康生活方式选择的举措。通过促进精神、身体和情感健康，企业健康产品可以减轻压力、降低医疗成本、提高生产力、鼓舞士气和培养更牢固的团队关系，从而使企业受益。各种规模和行业的公司都可以从这些解决方案中受益，这些解决方案旨在培养以健康为中心的工作文化，并为员工建立支持性的社交网络。 企业健康解决方案可能包括健身健康教育、保密健康评估、全公司范围的健康挑战、跟踪员工参与和进度、健康课程、联系心理健康专业人员以及易于使用的移动友好选项等功能。这些解决方案通常与员工敬业度软件集成，以监控工作满意度和团队动态，以及福利管理软件，以方便获得福利。企业还可以将企业健康解决方案与财务健康软件相结合，形成全面的健康计划，支持员工的财务健康以及身心健康。
提交新应用
Calm
calm.com
Calm 是一款心理健康应用，提供冥想、睡眠故事和放松练习，帮助用户管理压力、改善睡眠和促进正念。
Headspace
headspace.com
顶空是一款心理健康应用，提供冥想、正念和睡眠支持，帮助用户减轻压力、改善情绪和提高睡眠质量。
FitOn
fitonapp.com
FitOn是一款健身应用，提供多种锻炼课程和个性化健身计划，适合各种健身水平和偏好，支持全面健康。
Meditopia
meditopia.com
Meditopia是一款正念冥想应用，提供1,000多种冥想、呼吸练习和睡眠故事，帮助用户改善心理健康和压力管理。
Spring Health
springhealth.com
Spring Health是一个心理健康支持平台，提供个性化护理、治疗预约和自我引导练习，帮助用户管理心理健康挑战。
Talkspace
talkspace.com
Talkspace是一个在线心理健康平台，提供与持证治疗师的咨询服务，支持文本、音频和视频沟通，适合13岁及以上用户。
Bayzat
bayzat.com
Bayzat是一款人力资源管理、薪资处理和保险技术应用，简化企业的人事流程，提高员工体验和福利。
Pazcare
pazcare.com
Pazcare是一个应用程序，员工可以通过Pazcard访问所有雇主提供的津贴，包括餐饮、燃油、电信等，方便管理税收福利和月度开支。
Dialogue
dialogue.co
Dialogue是一款在线医疗应用，提供高质量的医疗服务，方便加拿大用户获得专业和温暖的健康护理。
Modern Health
joinmodernhealth.com
现代健康应用提供个性化心理健康支持，包括在线资源、治疗、社区会议及自评工具，帮助用户管理心理健康。
nilo.health
nilohealth.com
Nilo.Health是一个旨在支持员工心理健康的平台，提供心理咨询、冥想和自助程序，促进良好的工作环境和心理健康。
Wellable
wellable.co
Wellable是一款综合健康平台，通过数字解决方案支持员工身心健康，提供个性化健康计划和多种健康服务。
Workit Health
workithealth.com
Workit Health是一款数字医疗应用，提供个性化的药物和酒精治疗支持，并连接用户与医疗专业人员。
Nivati
nivati.com
Nivati是一款多维度员工心理健康和福祉平台，帮助企业降低焦虑与抑郁，提高职场整体福祉，进而改善员工留存率与绩效。
ekincare
ekincare.com
Ekincare是一个集成健康管理平台，帮助企业降低医疗费用，为员工提供远程医疗、健康检查、心理健康和营养服务。
Sequoia One
one.sequoia.com
红杉One是一个人力资源和福利管理平台，帮助高科技企业简化薪酬、福利和劳动力分析，优化管理，提高员工敬业度。
inKin
inkin.com
inKin应用是一款简单高效的企业健康解决方案，支持健身比赛、员工参与和企业健康促进。用户可创建个人或企业的健康空间。
Headversity
headversity.com
Headversity是一款以持续实践和技能测量为基础的心理健康平台，帮助员工和团队提升心理健康和韧性，改善工作环境。
Bravely
workbravely.com
Bravely 是一个学习平台，提供团体培训、个性化辅导和微学习，帮助员工提高技能和福祉，促进职业发展。
Woliba
woliba.io
Woliba是一款将健康、参与、认可和奖励整合到一个移动平台的应用，帮助组织优化工作流程和促进团队合作。
MindNation
mindnation.com
MindNation是一款心理健康支持平台，提供咨询、培训和治疗服务，旨在促进个人和团队的心理健康与福祉。
Ollie Health
ollie.health
Ollie Health 应用提供匿名心理健康支持，用户可以使用公司提供的信用账户预约心理咨询，旨在提高团队的心理健康。
Wellness 360
wellness360.co
健康360是一个员工健康管理平台，提供健康评估、教练、团队挑战、奖励系统等功能，旨在改善员工健康和提高参与度。
Oliva Health
oliva.health
Oliva Health 是一款专注于员工心理健康的应用，通过提高个人心理韧性和管理层情商，增强工作场所的心理安全感。
MoveSpring
movespring.com
MoveSpring是一个促进员工健康的活动和步数挑战平台，用户可连接可穿戴设备或手机实时跟踪活动，参与个人或团体挑战。