Wellness 360

wellness360.co

Wellness360 是一个软件即服务 (SaaS) 健康技术平台。它为医疗保健提供者、付款人、福利经纪人、健康公司和雇主提供全面的员工健康计划。我们的使命是为人们提供正确的工具来改变他们的习惯，改善他们的健康和福祉，并降低他们患慢性病的风险。 Wellness360 优化健康计划，提供量身定制的健康解决方案，包括 HRA、辅导、个人和团体挑战、活动等，以及鼓励员工更好参与的奖励引擎和监控进度的跟踪器。交钥匙解决方案可改善员工健康状况、提高生产力、提高工作满意度、降低医疗成本并推动长期行为改变。简而言之，可定制的响应式软件程序旨在满足每个客户的需求，并提供可验证的结果。核心功能： • 生物识别筛查 • 健康风险评估 (HRA) • 参与者和汇总报告 • 营养/活动跟踪器 • 健康挑战库 • 本机 iOS 和 Android 应用程序 • 奖励和激励管理 • 白标平台和应用程序 • 交流中心 • 参与者和汇总报告 • 实时分析 • 年度健康计划计划 • 沟通计划和材料 • 项目经理指南 • 随时可用的健康计划 • 结果评估报告 • 单点登录 • 点对点消息传递 • 个人和团队排行榜 • 教育图书馆和资源 • 新闻源和社会健康社区 • 可穿戴设备和应用程序设备集成 • 数据源 • 健康指导计划