企业健康软件 - 最热门应用 - 叙利亚

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企业健康软件为组织提供了组织、管理和管理健康计划的工具。这些解决方案帮助公司实施鼓励员工采取并保持健康生活方式选择的举措。通过促进精神、身体和情感健康，企业健康产品可以减轻压力、降低医疗成本、提高生产力、鼓舞士气和培养更牢固的团队关系，从而使企业受益。各种规模和行业的公司都可以从这些解决方案中受益，这些解决方案旨在培养以健康为中心的工作文化，并为员工建立支持性的社交网络。 企业健康解决方案可能包括健身健康教育、保密健康评估、全公司范围的健康挑战、跟踪员工参与和进度、健康课程、联系心理健康专业人员以及易于使用的移动友好选项等功能。这些解决方案通常与员工敬业度软件集成，以监控工作满意度和团队动态，以及福利管理软件，以方便获得福利。企业还可以将企业健康解决方案与财务健康软件相结合，形成全面的健康计划，支持员工的财务健康以及身心健康。
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ekincare
ekincare.com
ekincare 受到财富 500 强公司的信赖，是一个人工智能驱动的正在申请专利的综合健康福利平台，可帮助组织节省高达 25% 的医疗保健成本并降低健康保险费。我们的产品确保企业员工可以在全印度的单一平台上轻松获得远程医疗、健康检查、心理健康以及健身和营养服务，并获得统一的体验。我们的人工智能引擎确保所有医疗记录都数字化，并为企业提供有关潜在健康风险和补救措施的实时可行见解。目前，我们正在为超过250家企业提供服务，在平台上管理超过35万名员工及其家属的健康。
Workit Health
workithealth.com
Workit Health 是最值得信赖的远程医疗阿片类药物和酒精治疗提供商，包括 Suboxone 和纳曲酮。
MindNation
mindnation.com
MindNation 成立于 2019 年，是一家创新型心理健康和福祉组织，已在全球范围内发展成为组织和社区值得信赖的合作伙伴。我们提供心理保健支持，帮助团队和个人感受到被倾听并充分发挥自己的能力。我们基于需求的整体计划可随时随地提供从讲座、培训到治疗的服务，这些服务具有影响力、100% 安全且保密。
Dialogue
dialogue.co
对话很荣幸能成为全球领先的远程医疗公司之一，也是加拿大排名第一的提供商。我们认为，在他们的健康方面，没有人应该解决，因此多年来，我们一直在努力建立地球上最好的远程医疗平台。我们从平台上的数百万加拿大人那里学习，他们将高质量的医疗保健带来了专业，便利和温暖。毕竟，健康就是一切。
inKin
inkin.com
inKin企业健康解决方案是一个简单易用且高效的工具，用于： 1. 举办友好的健身比赛，帮助员工跟踪自己的健康状况，在公司内推广健康的生活方式； 2. 虚拟团队建设和员工参与； 3. 企业健康促进。 inKin 允许用户创建供个人或公司使用的私人健康空间。
Ollie Health
ollie.health
心理健康是公司生产力的无声杀手。据估计，每年因抑郁和焦虑而损失的工作日高达 4 亿人。高绩效的个人和团队需要获得心理健康支持，这种支持最终是负担得起的、匿名的并且适合您的日常安排。介绍奥利积分。按需医疗保健福利。团队中的每个人都可以访问公司信用钱包来完全匿名地预订心理健康支持课程。建立一支健康的团队，而不仅仅是一支快乐的团队。
Nivati
nivati.com
Nivati 是一个多维度的员工心理健康和保健平台（这是一种奇特的说法），我们帮助公司减少焦虑和抑郁，改善工作场所的整体福祉，以便公司能够提高员工保留率和绩效。
Wellness 360
wellness360.co
Wellness360 是一个软件即服务 (SaaS) 健康技术平台。它为医疗保健提供者、付款人、福利经纪人、健康公司和雇主提供全面的员工健康计划。我们的使命是为人们提供正确的工具来改变他们的习惯，改善他们的健康和福祉，并降低他们患慢性病的风险。 Wellness360 优化健康计划，提供量身定制的健康解决方案，包括 HRA、辅导、个人和团体挑战、活动等，以及鼓励员工更好参与的奖励引擎和监控进度的跟踪器。交钥匙解决方案可改善员工健康状况、提高生产力、提高工作满意度、降低医疗成本并推动长期行为改变。简而言之，可定制的响应式软件程序旨在满足每个客户的需求，并提供可验证的结果。核心功能： • 生物识别筛查 • 健康风险评估 (HRA) • 参与者和汇总报告 • 营养/活动跟踪器 • 健康挑战库 • 本机 iOS 和 Android 应用程序 • 奖励和激励管理 • 白标平台和应用程序 • 交流中心 • 参与者和汇总报告 • 实时分析 • 年度健康计划计划 • 沟通计划和材料 • 项目经理指南 • 随时可用的健康计划 • 结果评估报告 • 单点登录 • 点对点消息传递 • 个人和团队排行榜 • 教育图书馆和资源 • 新闻源和社会健康社区 • 可穿戴设备和应用程序设备集成 • 数据源 • 健康指导计划
nilo.health
nilohealth.com
nilo.health 为您的全体员工提供心理健康支持。我们的平台为员工提供了与心理学家进行一对一的会议、自助计划和冥想以及专家指导的圆桌会议。它不仅可以改善团队成员的心理健康，还可以使您的公司成为更好的工作场所，提高生产力并减少人员流动。我们的目标很简单：让每个人都能获得心理健康支持，鼓励人们掌控自己的福祉，并帮助公司创造积极的工作环境。
Headversity
headversity.com
Headversity 是唯一基于持续实践和技能测量科学的劳动力心理健康平台。这是一个适合每个人的简化的任何设备解决方案，帮助员工和团队建立心理健康、心理安全、关爱领导力和工作场所尊重等方面的基本技能。目前，头部大学正在影响 18 个国家和 26 个行业超过 300 万人的生活，使人们能够轻松地在日常工作过程中持续应用核心心理健康技能，从而减少索赔、降低成本并提高生产率。
Oliva Health
oliva.health
Oliva 是英国和欧洲排名第一的员工心理健康福利。我们帮助员工应对影响其工作内外心理健康的关键时刻，从而推动员工留任和非凡努力。我们通过以下方式做到这一点： - 赋予个人控制自己心理健康的能力。发展经理情商 - 帮助人力资源团队创建整个组织范围内的心理安全 结果不言而喻： ✅ 绩效提高 65% ✅ 保留率提高 73% ✅ 90% 的人将其评为他们最喜欢的整体福利
MoveSpring
movespring.com
MoveSpring 是一个有趣、易于使用的企业活动和步数挑战平台。连接可穿戴设备或智能手机来跟踪您的活动，并实时同步到我们的本机 iOS、Android 和网络应用程序。
Bayzat
bayzat.com
Bayzat 正在改变工作方式，让工作变得更好。我们建立了创新的人力资源、薪资和保险技术，并创造了让每个人受益的世界一流的员工体验。通过让所有雇主都能使用它，我们将把企业提升到一个新的水平，并为工作生活开辟全新的可能性。我们的人力资源技术可以帮助您节省人力资源流程的时间，例如休假管理、员工记录维护、跟踪出勤和管理员工的轮班安排。我们的薪资技术使我们成为阿联酋第一个自动化薪资处理软件，并为雇主和雇员提供简化的工作费用管理体验。 Bayzat 还改变了人们思考和互动医疗政策的方式。这意味着您的健康保险的使用非常简单、直观且可移动！我们的健康保险技术提供强大的功能，例如搜索症状、福利、治疗和诊所、预约医生、在我们的应用程序上提交您的医疗索赔。对于员工来说，我们正在通过技术重新定义工作生活体验，为您提供触手可及的工作福利、财务健康和健康支持。
Calm
calm.com
Calm 是领先的心理健康品牌，拥有排名第一的睡眠、冥想和放松应用程序，旨在帮助您管理压力、睡得更好，并过上更快乐、更健康的生活。 Calm 拥有七种语言的数百小时原创音频内容，支持 190 多个国家/地区的用户。 Calm 是 Apple 2017 年度 iPhone 应用程序，也是 Fast Company 2020 年最具创新力的公司之一，迄今为止下载量已超过 1 亿次。
Bravely
workbravely.com
Bravely 是一种下一代学习解决方案，它将团体培训、个人按需辅导和数字微学习集中在一个平台上，为员工提供体验个人转型和在工作中蓬勃发展所需的技能。接触勇敢的经过审查的专业教练网络可以促进福祉和发展，从而提高员工和组织的绩效。当领先的组织向员工提供 Bravely 服务时，他们会扩大人员团队和经理提供的支持，并在不断发展的工作世界中转变他们的文化。我们经过严格审查的辅导员和教练的全球网络提供由领先的工作场所学习专家设计的内容，这些内容不仅得到最新研究的支持，而且还得到数十万次辅导课程的专有见解的支持。我们很自豪能够为 Zillow、Pinterest 和 Autodesk 等世界一流组织的员工提供支持。
Woliba
woliba.io
在 Woliba，我们通过将健康、参与、认可和奖励无缝集成到一个适合移动设备的平台中，重新定义了工作场所。兼顾多个系统的日子已经一去不复返了——Woliba 整合了这一切。我们的一体化解决方案不仅简化了流程，而且超越了典型工作日的限制，带来了工作与生活平衡的整体方法。借助 Woliba，组织可以访问自动化通信、实时数据和分析，使他们能够创建一个超越平常的工作场所。我们的平台旨在培养一种连通、认可和成长的文化，确保每个团队成员都感到受到重视和参与。
Pazcare
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一张卡即可获得雇主提供的所有津贴（食品、燃料、电信、礼品、L&D 等）。让您的员工最大限度地享受税收优惠并通过 Pazcard 计划每月开支。无论是通过 Zomato 订购食物还是从附近的百货商店购买杂货 - Pazcard 都是您的员工需要使用的唯一工具。
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为您的心理健康提供日常支持 通过我们的正念冥想计划感受更快乐并改善您的情绪健康。 减轻压力、焦虑，睡得更好。立即与经过认证的专家交谈，如果需要，可以获得一对一的支持。
Wellable
wellable.co
Wellable 是一家总部位于波士顿的整体健康提供商，帮助各种规模的组织创建有吸引力的员工福祉计划。 Wellable 与世界各地的雇主、健康计划和财产合作，在超过 35 个不同的国家拥有活跃用户。客户与 Wellable 合作，支持员工的身心健康、加强组织文化并提高关键的工作场所生产力指标。 Wellable 提供健康技术和服务的模块化生态系统，使客户能够选择最适合其组织的产品。核心解决方案包括： - 屡获殊荣的健康平台 - 多媒体教育内容 - 按需健身和正念课程 - 综合生活方式支出账户 - 整体健康辅导 - 现场或虚拟健康活动
Talkspace
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Talkspace 是改善心理健康最方便、最实惠的方式。通过您的设备舒适地与您所在州的持照治疗师进行匹配，并通过文本、音频和视频发送消息。我们的订阅服务为 13 岁及以上的任何人提供高质量的心理健康护理，已有超过 100 万人使用。请访问 love.talkspace.com 了解他们的看法。
Spring Health
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Spring Health 的使命是消除心理健康障碍。我们将经过临床验证的技术与世界一流的供应商相结合，准确满足您员工的需求。
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Sequoia One 的目的是通过消除分散您对大局的注意力的行政负担来帮助您的高科技业务蓬勃发展。我们为创新型、具有成长性的公司提供有竞争力的福利和外包人力资源。我们知道吸引和留住人才、简化和扩大运营、稳定人力资源成本以及保护您的业务有多么重要。让我们来完成繁重的工作，以便您可以专注于将您的业务提升到一个新的水平。
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您团队的心理健康至关重要。 Headspace for Work 深受员工喜爱，专为当今的工作场所量身定制，是现代组织唯一一款将流行的、基于科学的应用程序与适合企业的计划相结合的员工心理健康解决方案。通过我们深受会员喜爱的冥想、正念和睡眠应用程序以及定制企业产品和服务，我们帮助组织建立更具同情心和富有成效的文化，从而推动取得重大成果。下载次数超过 7000 万次：您的团队将使用并喜爱的解决方案 Enterprise Ready：为全球 2,000 多家顶级组织提供支持 以科学为后盾：任何数字健康和保健公司中最大的研究渠道之一
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fitonapp.com
FitOn Health 是领先的企业健康与保健平台。我们提供整体健康解决方案，例如状况管理课程，以及即时访问世界一流培训师、专家和名人提供的最广泛的锻炼和冥想课程。我们与顶级健康计划和超过 19,000 家企业客户合作，推动一流的参与度，并通过我们的数字平台和广泛的健身工作室和健身房网络提供集成解决方案。我们提供一站式预防性护理服务，帮助您的员工和会员变得更加活跃，并与同事、朋友和家人保持联系，让健康的生活方式充满乐趣和激励。 FitOn Health 拥有超过 1300 万会员，他们的锻炼时间超过 10 亿分钟。