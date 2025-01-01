企业志愿服务平台 - 最热门应用

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企业志愿服务平台为组织提供组织、管理和监督志愿活动所需的工具。这些解决方案提高了员工对使命驱动的慈善机构、计划和活动的参与度。它们使公司和人力资源部门能够提高员工的参与度和参与度。企业志愿服务解决方案的功能包括用于跟踪进度的内部仪表板、用于展示公司影响的面向公众的仪表板以及用于管理员工敬业度和奖励的工具等。
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Submittable
submittable.com
Submittable是一个综合平台，简化赠款、志愿者和公司社会责任计划的管理，提高效率并增强透明度。
Millie
milliegiving.com
Millie是一款职场公益平台，旨在简化慈善捐款和志愿服务，帮助各类企业建立回馈文化，实现社会影响。
GivePulse
learn.givepulse.com
GivePulse是一个社区参与和志愿者管理平台，提供活动管理、志愿者注册和影响跟踪工具，帮助组织和个人提高社会责任和参与度。
Lets
joinlets.de
Lets GmbH 提供企业志愿服务和捐赠解决方案，帮助公司管理志愿活动、沟通和员工，衡量社会和环境影响，优化企业社会责任项目。
Selflessly
selflessly.io
Selflessly 是一款一体化软件，帮助人力资源和领导者培养企业内部的慈善文化，实现企业社会责任 (CSR) 的管理与协调。
Visit.org
visit.org
Visit.org是一款企业SaaS应用，旨在通过提供全球90多个国家的内容，增强员工参与感和目标感，适用于CSR、ESG、DEI和人力资源等领域。
Field Day
fieldday.com
Field Day是一个平台，帮助公司建立员工志愿者和企业捐赠项目，促进社区和增强职场文化。提供活动组织和效果跟踪功能。
Bright Funds
hello.brightfunds.org
Bright Funds是一款企业社会责任软件，支持员工捐赠、志愿服务和赠款管理，帮助公司提升员工参与度和慈善活动。
Groundswell
groundswell.io
Groundswell是一款企业社会影响平台，简化捐赠匹配、赠礼和志愿者计划，帮助员工参与慈善活动。
Kambeo
kambeo.io
Kambeo 是一个连接需要帮助的人与愿意提供帮助的人的平台，为非营利组织、社区变革者和企业提供支持。