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企业志愿服务平台为组织提供组织、管理和监督志愿活动所需的工具。这些解决方案提高了员工对使命驱动的慈善机构、计划和活动的参与度。它们使公司和人力资源部门能够提高员工的参与度和参与度。企业志愿服务解决方案的功能包括用于跟踪进度的内部仪表板、用于展示公司影响的面向公众的仪表板以及用于管理员工敬业度和奖励的工具等。
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Submittable
submittable.com
Submittable是一个综合平台，简化赠款、志愿者和公司社会责任计划的管理，提高效率并增强透明度。
Millie
milliegiving.com
Millie是一款职场公益平台，旨在简化慈善捐款和志愿服务，帮助各类企业建立回馈文化，实现社会影响。
GivePulse
learn.givepulse.com
GivePulse是一个社区参与和志愿者管理平台，提供活动管理、志愿者注册和影响跟踪工具，帮助组织和个人提高社会责任和参与度。
Lets
joinlets.de
Lets GmbH 提供企业志愿服务和捐赠解决方案，帮助公司管理志愿活动、沟通和员工，衡量社会和环境影响，优化企业社会责任项目。
Selflessly
selflessly.io
Selflessly 是一款一体化软件，帮助人力资源和领导者培养企业内部的慈善文化，实现企业社会责任 (CSR) 的管理与协调。
Visit.org
visit.org
Visit.org 是一家企业 SaaS 公司，旨在提高员工的敬业度。 Visit.org 拥有遍布 90 多个国家/地区的专有内容，为目标驱动的员工和客户参与提供基础设施和内容。无论您从事 CSR、ESG、DEI 还是 HR 工作，我们都可以帮助您将员工与他们关心的问题联系起来，为他们提供继续露面的有力理由。
Field Day
fieldday.com
Field Day 是一个帮助公司建立员工志愿者计划和企业捐赠计划的平台，以促进社区和加强工作场所文化。通过授权员工与当地非营利组织一起做志愿者并向当地非营利组织提供匹配捐款，公司可以提供有意义的团队建设体验，同时让员工参与其社会影响力计划。通过 Field Day，您的公司可以： - 为员工提供集中的志愿者活动中心 - 发现并规划与当地非营利组织的团体志愿者活动 - 创建和跟踪企业捐赠计划 - 通过自动化流程简化活动协调 - 收集调查结果、照片和信息每个活动的影响陈述 - 收集员工报告的独立志愿者时间 - 从仪表板跟踪总体社会影响 了解更多信息，请访问 fieldday.com/companies。 – 对于非营利组织来说，Field Day 是一款免费且易于使用的志愿者活动管理工具，可让您管理、计划和跟踪您的团体志愿者活动。创建具有自动协调任务的活动页面，与当地公司一起计划活动，并通过报告仪表板跟踪所有内容。如需了解更多信息，请访问 fieldday.com/nonprofits。
Bright Funds
hello.brightfunds.org
Bright Funds 现已成为 WizeHive 的一部分，是一款全面的企业社会责任 (CSR) 软件，用于工作场所捐赠和匹配、员工志愿服务以及赠款管理。 Bright Funds 为各种规模的雇主提供支持，帮助他们实现员工敬业度、企业社会责任计划和慈善使命。 ✓ 用于员工捐款和志愿服务的一体化平台 ✓ 自动匹配和支付捐款 ✓ 与我们的专家一起定义并启动您的计划 ✓ 在几天（而不是几周或几个月）内启动并运行 ✓ 向全球超过 750 万经过全面审查的人捐款非营利组织 ✓ 通过信用卡、工资单或 PayPal 捐赠 ✓ 价格实惠且透明 ✓ 实时报告
Groundswell
groundswell.io
Groundswell 是一个企业社会影响力平台，可轻松管理捐赠匹配、礼品和志愿者计划，使员工能够对对他们最重要的事业产生影响。我们的平台为员工提供税收优惠的个人捐赠账户。企业管理员可以创建定制的礼物和匹配计划，将慈善资金存入这些账户，供员工捐赠。公司还可以让员工参与内部创建和管理的志愿者机会，或者从我们的志愿者活动数据库提供的数以万计的活动中进行选择。 Groundswell 可在桌面上或通过我们的五星级移动应用程序访问，最大限度地提高不使用计算机工作的员工的计划可访问性，从而提高计划公平性。主要特点： 税收优惠个人捐赠账户：向您的员工提供由捐赠者建议基金支持的捐赠账户。您可以将其视为提供 401(k) 或 HSA 进行慈善捐赠。薪资捐赠：员工可以访问其捐赠账户的唯一路由和帐号，并直接向其薪资提供商创建直接存款 - 无需集成或每月对账。自动匹配：自动立即将资金匹配到员工的个人捐赠账户中。您将能够根据个性化的员工资格来定制计划，调整每个员工/计划的匹配限制，并设置具体的时间表。实干者美元：通过为提交和批准的志愿者时间提供慈善匹配来激励志愿服务。礼物：在重要时刻（例如工作周年纪念日或晋升）将慈善津贴发送到员工的个人捐赠账户。志愿者活动：规划、管理和报告志愿者活动。企业补助金：企业补助金可以零额外费用发送给超过 170 万个符合条件的非营利组织。报告：利用 Groundswell 的实时数据和交互式仪表板即时评估社会影响计划的绩效。次日分发：与其他需要 60-90 天才能将资金发送给慈善机构的企业社会责任平台不同，Groundswell 上 90% 的捐款会在 24 小时内通过电子资金转账进行分发。
Kambeo
kambeo.io
Kambeo 将需要帮助的人和寻求帮助的人联系起来，这是前所未有的平台。原因：提供完整的工具集来帮助非营利组织筹集更多资金、覆盖更多人并实现其使命。社区：帮助变革者找到目标、利用他们的技能行善、支持事业、筹款并提高他们的慈善社会形象。商业：帮助企业建立注重社会影响的文化，并将其 ESG 举措和企业社会责任计划付诸实践。
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