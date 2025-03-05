企业志愿服务平台 - 最热门应用 - 乌克兰

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企业志愿服务平台为组织提供组织、管理和监督志愿活动所需的工具。这些解决方案提高了员工对使命驱动的慈善机构、计划和活动的参与度。它们使公司和人力资源部门能够提高员工的参与度和参与度。企业志愿服务解决方案的功能包括用于跟踪进度的内部仪表板、用于展示公司影响的面向公众的仪表板以及用于管理员工敬业度和奖励的工具等。
提交新应用
Lets
joinlets.de
Lets GmbH 提供企业志愿服务和捐赠领域的解决方案，帮助企业接触、留住和可持续地激励员工。 Lets 可以在一个地方管理所有志愿活动、沟通和员工，以节省时间和资源。参与 Lets 的一大好处是能够衡量公司的社会和环境影响。借助影响力仪表板，公司可以实时跟踪项目的成功情况并优化其企业社会责任计划。 Lets 还通过使公司能够在行动中展示其价值观并使社会参与变得容易来促进有意义的企业文化。因此，让我们充当公司和非营利世界之间的桥梁，寻找与公司目标完全匹配的项目。通过这种方式，让社会可持续发展成为企业文化不可或缺的一部分。
Submittable
submittable.com
可提交的工具为您提供启动，管理，衡量和发展您的社会影响计划的工具。从赠款和企业社会责任到奖项和奖学金计划，我们与您合作，以便您可以快速发挥作用。开始到即将到来的平台使您的工作流更聪明，更有效，从而带来更好的决策和更大的影响。轻松报告成功，分配资金，防止欺诈和学习未来 - 可提出的灵活性和强大功能足以与您的计划一起成长。从主要的基金会和公司到政府，高等教育等等，有超过11,000个组织使用提交的组织，迄今已接受超过2500万个申请。
Kambeo
kambeo.io
Kambeo 将需要帮助的人和寻求帮助的人联系起来，这是前所未有的平台。原因：提供完整的工具集来帮助非营利组织筹集更多资金、覆盖更多人并实现其使命。社区：帮助变革者找到目标、利用他们的技能行善、支持事业、筹款并提高他们的慈善社会形象。商业：帮助企业建立注重社会影响的文化，并将其 ESG 举措和企业社会责任计划付诸实践。
Groundswell
groundswell.io
Groundswell 是一个企业社会影响力平台，可轻松管理捐赠匹配、礼品和志愿者计划，使员工能够对对他们最重要的事业产生影响。我们的平台为员工提供税收优惠的个人捐赠账户。企业管理员可以创建定制的礼物和匹配计划，将慈善资金存入这些账户，供员工捐赠。公司还可以让员工参与内部创建和管理的志愿者机会，或者从我们的志愿者活动数据库提供的数以万计的活动中进行选择。 Groundswell 可在桌面上或通过我们的五星级移动应用程序访问，最大限度地提高不使用计算机工作的员工的计划可访问性，从而提高计划公平性。主要特点： 税收优惠个人捐赠账户：向您的员工提供由捐赠者建议基金支持的捐赠账户。您可以将其视为提供 401(k) 或 HSA 进行慈善捐赠。薪资捐赠：员工可以访问其捐赠账户的唯一路由和帐号，并直接向其薪资提供商创建直接存款 - 无需集成或每月对账。自动匹配：自动立即将资金匹配到员工的个人捐赠账户中。您将能够根据个性化的员工资格来定制计划，调整每个员工/计划的匹配限制，并设置具体的时间表。实干者美元：通过为提交和批准的志愿者时间提供慈善匹配来激励志愿服务。礼物：在重要时刻（例如工作周年纪念日或晋升）将慈善津贴发送到员工的个人捐赠账户。志愿者活动：规划、管理和报告志愿者活动。企业补助金：企业补助金可以零额外费用发送给超过 170 万个符合条件的非营利组织。报告：利用 Groundswell 的实时数据和交互式仪表板即时评估社会影响计划的绩效。次日分发：与其他需要 60-90 天才能将资金发送给慈善机构的企业社会责任平台不同，Groundswell 上 90% 的捐款会在 24 小时内通过电子资金转账进行分发。
Bright Funds
hello.brightfunds.org
Bright Funds 现已成为 WizeHive 的一部分，是一款全面的企业社会责任 (CSR) 软件，用于工作场所捐赠和匹配、员工志愿服务以及赠款管理。 Bright Funds 为各种规模的雇主提供支持，帮助他们实现员工敬业度、企业社会责任计划和慈善使命。 ✓ 用于员工捐款和志愿服务的一体化平台 ✓ 自动匹配和支付捐款 ✓ 与我们的专家一起定义并启动您的计划 ✓ 在几天（而不是几周或几个月）内启动并运行 ✓ 向全球超过 750 万经过全面审查的人捐款非营利组织 ✓ 通过信用卡、工资单或 PayPal 捐赠 ✓ 价格实惠且透明 ✓ 实时报告
Selflessly
selflessly.io
Selfless 提供一款一体化软件，帮助人力资源和人才领导者创建变革性的工作场所文化，即奉献和企业社会责任 (CSR)。创建并扩展组织的目标驱动文化。您的团队可以一起捐赠、志愿服务、回馈社会并创造社区影响。通过鼓励、协调和庆祝慈善事业来提高员工敬业度和保留率！ Selfless 是印第安纳州第一家获得 B 公司和家庭福利公司双重认证的公司。从企业捐赠、企业志愿服务和企业捐赠到公司配套捐赠、团体志愿者活动和企业赠款管理，我们通过简单易用的软件帮助企业社会责任和慈善事业。观看我们的 YouTube 视频：https://www.youtube.com/watch?v=uXZZGfGfwcw
GivePulse
learn.givepulse.com
给予粉丝使每个人都可以参与，组织和理解积极的社会变革的影响。 Givepulse的任务是激活所有个人及其亲和力/员工资源小组，以将其社区提升到新的高度。他们通过提供一个平台来列出，查找，组织，衡量和讲故事的员工捐赠，社区参与，慈善事业，服务学习和志愿服务的影响。从第一天开始，他们的目标就是通过使用技术解决艰难的社会问题和巨大的挑战。如今，忠于原始任务，他们的公民参与平台支持和扩展成千上万的非营利组织，协会，机构，企业和组织的工作。为了支持现代志愿服务，Givepulse引入了独特的功能，以容纳移动员工，例如本机iOS和Android应用程序以及QR移动登机手续。由于其大型大学和大学网络（与常春藤，私人，公共研究和社区学院机构），Givepulse可以使企业独特而协作的机会参与研究并结识未来的公民参与候选人。此外，他们的排行榜功能是游戏的，并与员工的捐赠和志愿活动有关。非营利组织和社区合作伙伴将获得对该平台的免费访问，包括专用在线捐赠页面和强大的活动管理功能。
Millie
milliegiving.com
Millie 的工作场所捐赠平台旨在让慈善捐赠和志愿服务变得有趣、方便且具有影响力。作为变革来自于每个人的坚信者，米莉的使命是帮助各种规模的企业启动和发展社会影响力项目。该平台提供个性化体验，帮助公司建立回馈文化，扩大员工、客户和利润的影响力。
Field Day
fieldday.com
Field Day 是一个帮助公司建立员工志愿者计划和企业捐赠计划的平台，以促进社区和加强工作场所文化。通过授权员工与当地非营利组织一起做志愿者并向当地非营利组织提供匹配捐款，公司可以提供有意义的团队建设体验，同时让员工参与其社会影响力计划。通过 Field Day，您的公司可以： - 为员工提供集中的志愿者活动中心 - 发现并规划与当地非营利组织的团体志愿者活动 - 创建和跟踪企业捐赠计划 - 通过自动化流程简化活动协调 - 收集调查结果、照片和信息每个活动的影响陈述 - 收集员工报告的独立志愿者时间 - 从仪表板跟踪总体社会影响 了解更多信息，请访问 fieldday.com/companies。 – 对于非营利组织来说，Field Day 是一款免费且易于使用的志愿者活动管理工具，可让您管理、计划和跟踪您的团体志愿者活动。创建具有自动协调任务的活动页面，与当地公司一起计划活动，并通过报告仪表板跟踪所有内容。如需了解更多信息，请访问 fieldday.com/nonprofits。
Visit.org
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Visit.org 是一家企业 SaaS 公司，旨在提高员工的敬业度。 Visit.org 拥有遍布 90 多个国家/地区的专有内容，为目标驱动的员工和客户参与提供基础设施和内容。无论您从事 CSR、ESG、DEI 还是 HR 工作，我们都可以帮助您将员工与他们关心的问题联系起来，为他们提供继续露面的有力理由。