企业志愿服务平台 - 最热门应用

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企业志愿服务平台为组织提供组织、管理和监督志愿活动所需的工具。这些解决方案提高了员工对使命驱动的慈善机构、计划和活动的参与度。它们使公司和人力资源部门能够提高员工的参与度和参与度。企业志愿服务解决方案的功能包括用于跟踪进度的内部仪表板、用于展示公司影响的面向公众的仪表板以及用于管理员工敬业度和奖励的工具等。