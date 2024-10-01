企业志愿服务平台 - 最热门应用 - 厄立特里亚

Submittable

submittable.com

Submittable 为您提供启动、管理、衡量和发展本地和全球社会影响计划的工具。从赠款和企业社会责任到奖项和奖学金计划，我们与您合作，以便您可以快速开始做出改变。从开始到结束的平台使您的工作流程更智能、更高效，从而做出更好的决策并产生更大的影响。轻松报告成功、分配资金、防止欺诈并为未来学习——Submittable 足够灵活且强大，足以与您的项目一起发展。 Submittable 已被超过 11,000 个组织使用，从主要基金会和企业到政府、高等教育机构等，迄今为止已接受超过 2500 万份申请。