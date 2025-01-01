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最热门 最近添加 企业社会责任 (CSR) 软件 - 最热门应用

企业社会责任 (CSR) 软件包含旨在监控和评估 CSR 举措影响的工具。组织使用该软件来有效衡量其企业社会责任工作的成功程度。它促进各种企业社会责任计划的管理、行政和跟踪，包括环境可持续运营、赠款和赞助、可持续性管理、社区贡献和企业志愿者活动。这些解决方案使公司能够向客户、员工和投资者传达其企业社会责任成就。此外，企业社会责任软件可帮助企业不断增强其政策和实践，以符合其企业社会责任目标。