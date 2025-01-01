Web 应用的应用商店

找到合适的软件和服务。

WebCatalog Desktop

使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。

下载 WebCatalog Desktop
了解更多信息
所有
图书
商业
教育
娱乐
金融
食品与饮料
图形与设计
健康与健身
生活方式
医学
音乐与音频
新闻
摄影与录像
工作效率
参考资料
购物
社交网络
软件开发
体育
旅游
实用程序
天气
企业社会责任 (CSR) 软件
目录
最热门
最近添加

企业社会责任 (CSR) 软件 - 最热门应用

企业社会责任 (CSR) 软件包含旨在监控和评估 CSR 举措影响的工具。组织使用该软件来有效衡量其企业社会责任工作的成功程度。它促进各种企业社会责任计划的管理、行政和跟踪，包括环境可持续运营、赠款和赞助、可持续性管理、社区贡献和企业志愿者活动。这些解决方案使公司能够向客户、员工和投资者传达其企业社会责任成就。此外，企业社会责任软件可帮助企业不断增强其政策和实践，以符合其企业社会责任目标。

提交新应用


Clarity AI

Clarity AI

clarity.ai

Clarity AI 是一个可持续性技术平台，通过机器学习和大数据为投资者和组织提供环境和社会洞察，覆盖广泛的数据分析。

Submittable

Submittable

submittable.com

Submittable是一个综合平台，简化赠款、志愿者和公司社会责任计划的管理，提高效率并增强透明度。

GivePulse

GivePulse

learn.givepulse.com

GivePulse是一个社区参与和志愿者管理平台，提供活动管理、志愿者注册和影响跟踪工具，帮助组织和个人提高社会责任和参与度。

Handprint

Handprint

handprint.tech

Handprint 应用通过数字化技术帮助公司资助恢复生态系统的项目，支持环保和可持续发展。

Goodworld

Goodworld

goodworldnow.com

Goodworld是一个社会影响平台，帮助企业和非营利组织管理CSR和ESG项目，促使员工和客户参与社会公益活动。

Selflessly

Selflessly

selflessly.io

Selflessly 是一款一体化软件，帮助人力资源和领导者培养企业内部的慈善文化，实现企业社会责任 (CSR) 的管理与协调。

Socialsuite

Socialsuite

socialsuitehq.com

Socialsuite简化了环境、社会与治理（ESG）报告，帮助组织快速测量、监控和报告其ESG进展，以提高资本、品牌和声誉。

Move the Chain

Move the Chain

movethechain.com

Move the Chain 是一个员工参与和企业社会责任平台，通过 Slack 和 Microsoft Teams 连接公司的慈善活动、社群、资源组及志愿活动。

allcolibri

allcolibri

get.allcolibri.com

allcolibri 是一个简单的在线平台，帮助品牌使顾客实现实际的社会和生态影响。

Bright Funds

Bright Funds

hello.brightfunds.org

Bright Funds是一款企业社会责任软件，支持员工捐赠、志愿服务和赠款管理，帮助公司提升员工参与度和慈善活动。

Ecovadis

Ecovadis

ecovadis.com

Ecovadis应用程序帮助企业评估和改善其可持续性绩效，提供ESG实践的框架和验证记分卡，支持数据收集和评估。

Groundswell

Groundswell

groundswell.io

Groundswell是一款企业社会影响平台，简化捐赠匹配、赠礼和志愿者计划，帮助员工参与慈善活动。

Kambeo

Kambeo

kambeo.io

Kambeo 是一个连接需要帮助的人与愿意提供帮助的人的平台，为非营利组织、社区变革者和企业提供支持。

探索

Desktop

支持

公司

法律信息

© 2025 WebCatalog, Inc.

企业社会责任 (CSR) 软件 - 最热门应用 - WebCatalog