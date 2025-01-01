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企业社会责任 (CSR) 软件包含旨在监控和评估 CSR 举措影响的工具。组织使用该软件来有效衡量其企业社会责任工作的成功程度。它促进各种企业社会责任计划的管理、行政和跟踪，包括环境可持续运营、赠款和赞助、可持续性管理、社区贡献和企业志愿者活动。这些解决方案使公司能够向客户、员工和投资者传达其企业社会责任成就。此外，企业社会责任软件可帮助企业不断增强其政策和实践，以符合其企业社会责任目标。
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Clarity AI
clarity.ai
Clarity AI 是一个可持续性技术平台，通过机器学习和大数据为投资者和组织提供环境和社会洞察，覆盖广泛的数据分析。
Submittable
submittable.com
Submittable是一个综合平台，简化赠款、志愿者和公司社会责任计划的管理，提高效率并增强透明度。
GivePulse
learn.givepulse.com
GivePulse是一个社区参与和志愿者管理平台，提供活动管理、志愿者注册和影响跟踪工具，帮助组织和个人提高社会责任和参与度。
Handprint
handprint.tech
Handprint 应用通过数字化技术帮助公司资助恢复生态系统的项目，支持环保和可持续发展。
Goodworld
goodworldnow.com
Goodworld是一个社会影响平台，帮助企业和非营利组织管理CSR和ESG项目，促使员工和客户参与社会公益活动。
Selflessly
selflessly.io
Selflessly 是一款一体化软件，帮助人力资源和领导者培养企业内部的慈善文化，实现企业社会责任 (CSR) 的管理与协调。
Socialsuite
socialsuitehq.com
Socialsuite简化了环境、社会与治理（ESG）报告，帮助组织快速测量、监控和报告其ESG进展，以提高资本、品牌和声誉。
Move the Chain
movethechain.com
Move the Chain 是一个员工参与和企业社会责任平台，通过 Slack 和 Microsoft Teams 连接公司的慈善活动、社群、资源组及志愿活动。
allcolibri
get.allcolibri.com
allcolibri 是一个简单的在线平台，帮助品牌使顾客实现实际的社会和生态影响。
Bright Funds
hello.brightfunds.org
Bright Funds是一款企业社会责任软件，支持员工捐赠、志愿服务和赠款管理，帮助公司提升员工参与度和慈善活动。
Ecovadis
ecovadis.com
Ecovadis应用程序帮助企业评估和改善其可持续性绩效，提供ESG实践的框架和验证记分卡，支持数据收集和评估。
Groundswell
groundswell.io
Groundswell是一款企业社会影响平台，简化捐赠匹配、赠礼和志愿者计划，帮助员工参与慈善活动。
Kambeo
kambeo.io
Kambeo 是一个连接需要帮助的人与愿意提供帮助的人的平台，为非营利组织、社区变革者和企业提供支持。
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