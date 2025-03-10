找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
企业社会责任 (CSR) 软件包含旨在监控和评估 CSR 举措影响的工具。组织使用该软件来有效衡量其企业社会责任工作的成功程度。它促进各种企业社会责任计划的管理、行政和跟踪，包括环境可持续运营、赠款和赞助、可持续性管理、社区贡献和企业志愿者活动。这些解决方案使公司能够向客户、员工和投资者传达其企业社会责任成就。此外，企业社会责任软件可帮助企业不断增强其政策和实践，以符合其企业社会责任目标。
提交新应用
Clarity AI
clarity.ai
Clarity AI 是一个可持续性技术平台，通过机器学习和大数据为投资者和组织提供环境和社会洞察，覆盖广泛的数据分析。
Submittable
submittable.com
Submittable是一个综合平台，简化赠款、志愿者和公司社会责任计划的管理，提高效率并增强透明度。
GivePulse
learn.givepulse.com
GivePulse是一个社区参与和志愿者管理平台，提供活动管理、志愿者注册和影响跟踪工具，帮助组织和个人提高社会责任和参与度。
Handprint
handprint.tech
Handprint 应用通过数字化技术帮助公司资助恢复生态系统的项目，支持环保和可持续发展。
Goodworld
goodworldnow.com
Goodworld是一个社会影响平台，帮助企业和非营利组织管理CSR和ESG项目，促使员工和客户参与社会公益活动。
Selflessly
selflessly.io
Selflessly 是一款一体化软件，帮助人力资源和领导者培养企业内部的慈善文化，实现企业社会责任 (CSR) 的管理与协调。
Socialsuite
socialsuitehq.com
Socialsuite 消除了环境、社会和治理 (ESG) 报告的复杂性。 Socialsuite 帮助组织衡量、监控和报告其通过 ESG 创造价值的进展，以筹集资金、提高品牌和声誉并降低风险。 Socialsuite 的软件使 ESG 报告变得快速、简单且经济实惠。公司可以在 60 分钟内开始构建基线报告，并在 30 天内开始公开报告。从今天开始您的 ESG 之旅。
Move the Chain
movethechain.com
Move The Chain是员工的参与和企业社会责任平台，可帮助您与公司的慈善计划保持联系，使您能够加入社区并参与员工资源集团（ERGS）的订婚，加入筹款活动和志愿活动，并保持最新的与公司的整体进步和对Slack and Microsoft Teams的影响，并保持最新状态！
allcolibri
get.allcolibri.com
allcolibri 是一个简单的在线解决方案，使品牌能够帮助其客户产生真正的社会和生态影响。
Bright Funds
hello.brightfunds.org
Bright Funds 现已成为 WizeHive 的一部分，是一款全面的企业社会责任 (CSR) 软件，用于工作场所捐赠和匹配、员工志愿服务以及赠款管理。 Bright Funds 为各种规模的雇主提供支持，帮助他们实现员工敬业度、企业社会责任计划和慈善使命。 ✓ 用于员工捐款和志愿服务的一体化平台 ✓ 自动匹配和支付捐款 ✓ 与我们的专家一起定义并启动您的计划 ✓ 在几天（而不是几周或几个月）内启动并运行 ✓ 向全球超过 750 万经过全面审查的人捐款非营利组织 ✓ 通过信用卡、工资单或 PayPal 捐赠 ✓ 价格实惠且透明 ✓ 实时报告
Ecovadis
ecovadis.com
EcoVadis 是一家以目标为导向的公司，其使命是提供全球最值得信赖的企业可持续发展评级。各种规模的企业都依靠 EcoVadis 的专家情报和基于证据的评级来监控和提高其业务和贸易伙伴的可持续发展绩效。其可操作的记分卡、基准、碳行动工具和见解指导着 200 个行业类别和 175 个国家/地区的环境、社会和道德实践的改进之旅。强生、欧莱雅、联合利华、LVMH、普利司通、巴斯夫和摩根大通等行业领导者等 100,000 家企业与 EcoVadis 合作，在全球范围内推动弹性、可持续增长和积极影响。了解更多信息，请访问 ecovadis.com
Groundswell
groundswell.io
Groundswell 是一个企业社会影响力平台，可轻松管理捐赠匹配、礼品和志愿者计划，使员工能够对对他们最重要的事业产生影响。我们的平台为员工提供税收优惠的个人捐赠账户。企业管理员可以创建定制的礼物和匹配计划，将慈善资金存入这些账户，供员工捐赠。公司还可以让员工参与内部创建和管理的志愿者机会，或者从我们的志愿者活动数据库提供的数以万计的活动中进行选择。 Groundswell 可在桌面上或通过我们的五星级移动应用程序访问，最大限度地提高不使用计算机工作的员工的计划可访问性，从而提高计划公平性。主要特点： 税收优惠个人捐赠账户：向您的员工提供由捐赠者建议基金支持的捐赠账户。您可以将其视为提供 401(k) 或 HSA 进行慈善捐赠。薪资捐赠：员工可以访问其捐赠账户的唯一路由和帐号，并直接向其薪资提供商创建直接存款 - 无需集成或每月对账。自动匹配：自动立即将资金匹配到员工的个人捐赠账户中。您将能够根据个性化的员工资格来定制计划，调整每个员工/计划的匹配限制，并设置具体的时间表。实干者美元：通过为提交和批准的志愿者时间提供慈善匹配来激励志愿服务。礼物：在重要时刻（例如工作周年纪念日或晋升）将慈善津贴发送到员工的个人捐赠账户。志愿者活动：规划、管理和报告志愿者活动。企业补助金：企业补助金可以零额外费用发送给超过 170 万个符合条件的非营利组织。报告：利用 Groundswell 的实时数据和交互式仪表板即时评估社会影响计划的绩效。次日分发：与其他需要 60-90 天才能将资金发送给慈善机构的企业社会责任平台不同，Groundswell 上 90% 的捐款会在 24 小时内通过电子资金转账进行分发。
Kambeo
kambeo.io
Kambeo 将需要帮助的人和寻求帮助的人联系起来，这是前所未有的平台。原因：提供完整的工具集来帮助非营利组织筹集更多资金、覆盖更多人并实现其使命。社区：帮助变革者找到目标、利用他们的技能行善、支持事业、筹款并提高他们的慈善社会形象。商业：帮助企业建立注重社会影响的文化，并将其 ESG 举措和企业社会责任计划付诸实践。
© 2025 WebCatalog, Inc.