企业社会责任 (CSR) 软件 - 最热门应用 - 留尼汪

Groundswell

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Groundswell 是一个企业社会影响力平台，可轻松管理捐赠匹配、礼品和志愿者计划，使员工能够对对他们最重要的事业产生影响。我们的平台为员工提供税收优惠的个人捐赠账户。企业管理员可以创建定制的礼物和匹配计划，将慈善资金存入这些账户，供员工捐赠。公司还可以让员工参与内部创建和管理的志愿者机会，或者从我们的志愿者活动数据库提供的数以万计的活动中进行选择。 Groundswell 可在桌面上或通过我们的五星级移动应用程序访问，最大限度地提高不使用计算机工作的员工的计划可访问性，从而提高计划公平性。主要特点： 税收优惠个人捐赠账户：向您的员工提供由捐赠者建议基金支持的捐赠账户。您可以将其视为提供 401(k) 或 HSA 进行慈善捐赠。薪资捐赠：员工可以访问其捐赠账户的唯一路由和帐号，并直接向其薪资提供商创建直接存款 - 无需集成或每月对账。自动匹配：自动立即将资金匹配到员工的个人捐赠账户中。您将能够根据个性化的员工资格来定制计划，调整每个员工/计划的匹配限制，并设置具体的时间表。实干者美元：通过为提交和批准的志愿者时间提供慈善匹配来激励志愿服务。礼物：在重要时刻（例如工作周年纪念日或晋升）将慈善津贴发送到员工的个人捐赠账户。志愿者活动：规划、管理和报告志愿者活动。企业补助金：企业补助金可以零额外费用发送给超过 170 万个符合条件的非营利组织。报告：利用 Groundswell 的实时数据和交互式仪表板即时评估社会影响计划的绩效。次日分发：与其他需要 60-90 天才能将资金发送给慈善机构的企业社会责任平台不同，Groundswell 上 90% 的捐款会在 24 小时内通过电子资金转账进行分发。