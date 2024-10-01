企业社会责任 (CSR) 软件 - 最热门应用 - 尼日利亚

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企业社会责任 (CSR) 软件包含旨在监控和评估 CSR 举措影响的工具。组织使用该软件来有效衡量其企业社会责任工作的成功程度。它促进各种企业社会责任计划的管理、行政和跟踪，包括环境可持续运营、赠款和赞助、可持续性管理、社区贡献和企业志愿者活动。这些解决方案使公司能够向客户、员工和投资者传达其企业社会责任成就。此外，企业社会责任软件可帮助企业不断增强其政策和实践，以符合其企业社会责任目标。
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Submittable
submittable.com
Submittable 为您提供启动、管理、衡量和发展本地和全球社会影响计划的工具。从赠款和企业社会责任到奖项和奖学金计划，我们与您合作，以便您可以快速开始做出改变。从开始到结束的平台使您的工作流程更智能、更高效，从而做出更好的决策并产生更大的影响。轻松报告成功、分配资金、防止欺诈并为未来学习——Submittable 足够灵活且强大，足以与您的项目一起发展。 Submittable 已被超过 11,000 个组织使用，从主要基金会和企业到政府、高等教育机构等，迄今为止已接受超过 2500 万份申请。
Clarity AI
clarity.ai
Clarity AI 是一个可持续发展技术平台，利用机器学习和大数据为投资者、组织和消费者提供环境和社会见解。截至 2023 年 1 月，Clarity AI 的平台分析了超过 70,000 家公司、360,000 只基金、198 个国家和 199 个地方政府——市场上数据覆盖范围最广，比其他领先企业多出 13 倍。 Clarity AI 为投资、企业研究、基准测试、消费者电子商务和报告提供数据和分析。 Clarity AI 履行其为市场带来社会影响的使命的一种方式是，通过与 BlackRock - Aladdin、Refinitiv、LSEG 业务、BNP Manaos、Allfunds 和...
GivePulse
learn.givepulse.com
GivePulse 使每个人都能参与、组织和理解积极的社会变革的影响。 GivePulse 的使命是激活所有个人及其亲和力/员工资源团体，将其社区提升到新的高度。他们通过提供一个平台来列出、查找、组织、衡量和讲述员工捐赠、社区参与、慈善事业、服务学习和志愿服务的影响并讲述故事来实现这一目标。从第一天起，他们的目标就是通过使用技术解决棘手的社会问题和重大挑战。如今，他们的公民参与平台秉承最初的使命，支持并扩大了数千个非营利组织、协会、机构、企业和组织的工作。为了支持现代志愿服务，GivePulse 推出了适应移动员工的独特功能，例如本机 iOS 和 Android 应用程序以及二维码移动签到。由...
Selflessly
selflessly.io
Selfless 提供一款一体化软件，帮助人力资源和人才领导者创建变革性的工作场所文化，即奉献和企业社会责任 (CSR)。创建并扩展组织的目标驱动文化。您的团队可以一起捐赠、志愿服务、回馈社会并创造社区影响。通过鼓励、协调和庆祝慈善事业来提高员工敬业度和保留率！ Selfless 是印第安纳州第一家获得 B 公司和家庭福利公司双重认证的公司。从企业捐赠、企业志愿服务和企业捐赠到公司配套捐赠、团体志愿者活动和企业赠款管理，我们通过简单易用的软件帮助企业社会责任和慈善事业。观看我们的 YouTube 视频：https://www.youtube.com/watch?v=uXZZGfGfwcw
Socialsuite
socialsuitehq.com
Socialsuite 消除了环境、社会和治理 (ESG) 报告的复杂性。 Socialsuite 帮助组织衡量、监控和报告其通过 ESG 创造价值的进展，以筹集资金、提高品牌和声誉并降低风险。 Socialsuite 的软件使 ESG 报告变得快速、简单且经济实惠。公司可以在 60 分钟内开始构建基线报告，并在 30 天内开始公开报告。从今天开始您的 ESG 之旅。
Move the Chain
movethechain.com
Move the Chain 是一个员工参与和企业社会责任平台，可帮助您与公司的慈善计划保持联系，允许您加入社区并参与员工资源小组 (ERG) 活动、参加筹款活动和志愿活动，并了解最新动态直接在 Slack 和 Microsoft Teams 上了解您公司的整体进展和影响！
Handprint
handprint.tech
Handprint 的技术使公司能够以透明、数字化和量化的方式恢复对地球健康至关重要的生态系统。我们的团队正在积极寻找地球上严重受损的生态系统，并仔细启动最强大且经过验证的现场项目。作为一个平台，我们允许他们大规模获得资金并倍增这些项目的积极影响。对于想要采取行动但不知道如何采取行动的公司，我们已经完成了策划一系列高质量、经过验证和有影响力的项目的工作，并且我们提供了灵活性，可以无缝地赞助任何数量或频率的多种事业。 Microsoft、Clarins、Lazada 等公司以及 Idemia、Thunes、Credit Agricole 等金融机构在其可持续发展工作中使用 Handprint 来...
allcolibri
get.allcolibri.com
allcolibri 是一个简单的在线解决方案，使品牌能够帮助其客户产生真正的社会和生态影响。
Goodworld
goodworldnow.com
Goodworld 是一个面向公司和非营利组织的社会影响力平台。使用易于使用的工具启动、管理和衡量您的 CSR 和 ESG 计划，以实现目标驱动的业务。您的社会影响平台让员工和客户参与他们关心的事业。通过捐赠、志愿服务和影响力奖励，您的员工可以在社会正义、气候变化、教育、心理健康和其他重要问题上采取行动，支持超过 170 万个经过审查的非营利组织。我们的客户支持是世界一流的，我们的方法是数据驱动的，让您的每一美元的影响力成倍增加。固德世界是企业社会责任和社会影响软件领域的领导者。使用我们的安全（符合 PCI 4 级）平台，让您的员工、客户和社区共同推动积极的社会变革。通过目标和影响来提高您的利...
Bright Funds
hello.brightfunds.org
Bright Funds 现已成为 WizeHive 的一部分，是一款全面的企业社会责任 (CSR) 软件，用于工作场所捐赠和匹配、员工志愿服务以及赠款管理。 Bright Funds 为各种规模的雇主提供支持，帮助他们实现员工敬业度、企业社会责任计划和慈善使命。 ✓ 用于员工捐款和志愿服务的一体化平台 ✓ 自动匹配和支付捐款 ✓ 与我们的专家一起定义并启动您的计划 ✓ 在几天（而不是几周或几个月）内启动并运行 ✓ 向全球超过 750 万经过全面审查的人捐款非营利组织 ✓ 通过信用卡、工资单或 PayPal 捐赠 ✓ 价格实惠且透明 ✓ 实时报告
Ecovadis
ecovadis.com
EcoVadis 是一家以目标为导向的公司，其使命是提供全球最值得信赖的企业可持续发展评级。各种规模的企业都依靠 EcoVadis 的专家情报和基于证据的评级来监控和提高其业务和贸易伙伴的可持续发展绩效。其可操作的记分卡、基准、碳行动工具和见解指导着 200 个行业类别和 175 个国家/地区的环境、社会和道德实践的改进之旅。强生、欧莱雅、联合利华、LVMH、普利司通、巴斯夫和摩根大通等行业领导者等 100,000 家企业与 EcoVadis 合作，在全球范围内推动弹性、可持续增长和积极影响。了解更多信息，请访问 ecovadis.com
Groundswell
groundswell.io
Groundswell 是一个企业社会影响力平台，可轻松管理捐赠匹配、礼品和志愿者计划，使员工能够对对他们最重要的事业产生影响。我们的平台为员工提供税收优惠的个人捐赠账户。企业管理员可以创建定制的礼物和匹配计划，将慈善资金存入这些账户，供员工捐赠。公司还可以让员工参与内部创建和管理的志愿者机会，或者从我们的志愿者活动数据库提供的数以万计的活动中进行选择。 Groundswell 可在桌面上或通过我们的五星级移动应用程序访问，最大限度地提高不使用计算机工作的员工的计划可访问性，从而提高计划公平性。主要特点： 税收优惠个人捐赠账户：向您的员工提供由捐赠者建议基金支持的捐赠账户。您可以将其视为提供 ...
Kambeo
kambeo.io
Kambeo 将需要帮助的人和寻求帮助的人联系起来，这是前所未有的平台。原因：提供完整的工具集来帮助非营利组织筹集更多资金、覆盖更多人并实现其使命。社区：帮助变革者找到目标、利用他们的技能行善、支持事业、筹款并提高他们的慈善社会形象。商业：帮助企业建立注重社会影响的文化，并将其 ESG 举措和企业社会责任计划付诸实践。