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企业学习管理系统 - 最热门应用

企业学习管理系统 (LMS) 在帮助组织简化员工、客户和外部合作伙伴培训计划的组织、监控和监督方面发挥着至关重要的作用。这些系统有助于管理定制培训计划，包括入职培训、专业发展和合规培训。公司利用企业 LMS 平台向员工和外部用户分配课程，通过课程模块和评估监控他们的进步。课程可以使用学习管理系统内的集成工具生成，也可以通过专用的课程创作软件生成。作为学习材料的集中中心，企业 LMS 促进了员工发展和客户培训的高效内容交付，使学习者和管理人员都受益。

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D2L Brightspace

D2L Brightspace

d2l.com

D2L Brightspace是一款学习管理平台，支持个性化学习体验，适用于K-12、高等教育和企业培训，提供易于使用的技术和工具。

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle是一个开源学习管理系统，提供课程管理、用户角色定义和多语言支持，适用于各种教育和培训场景。

Open LMS

Open LMS

openlms.net

Open LMS是一个灵活的学习管理系统，支持课程管理、个性化学习路径和社交学习功能，适合各种教育和企业环境。

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom是一个集成的云平台，简化人力资源和工资管理，包括员工入职、工资处理和福利管理，为企业提供全面解决方案。

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling是一款综合平台，简化人力资源、IT和财务管理，支持员工生命周期的各个环节，包括招聘、薪资和设备管理。

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity是一款综合人力资源和薪资软件，简化薪资、福利和人才管理流程，提升员工体验和合规性。

TalentLMS

TalentLMS

talentlms.com

TalentLMS是一款云端学习管理系统，帮助组织创建、管理和交付在线培训，支持自定义、移动学习和多种语言。

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow 是一个基于云的平台，提供服务管理解决方案，帮助企业优化工作流程和服务交付，包括IT、人力资源和客户服务等。

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

Skillsoft是一个企业学习平台，提供个性化学习路径，帮助解决技能差距，支持员工技能发展与业务目标一致。

Sana AI

Sana AI

sana.ai

Sana 是一个 AI 驱动的学习平台，帮助组织访问和分享知识，自动化管理任务，提高员工培训效率。

KodeKloud

KodeKloud

kodekloud.com

KodeKloud是一个在线学习平台，通过实际操作训练IT和DevOps技能，提供大量课程和动手实验室，以帮助用户提升职业能力。

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor是一款综合人力资源管理应用，支持员工数据管理、工资自动化、招聘和绩效跟踪，适合中小企业使用。

Zoho Learn

Zoho Learn

zoho.com

Zoho Learn是一个云基知识与学习管理平台，支持创建互动课程、跟踪进度并生成报告，以促进企业内的知识共享和培训。

LearnDash

LearnDash

learndash.com

LearnDash是一个为WordPress设计的学习管理系统，用户可以创建、管理和销售在线课程，支持多种货币化策略和详细分析。

Showpad

Showpad

showpad.com

Showpad是一个销售支持平台，为销售和营销团队提供内容管理和分析，帮助优化买家互动并提高收入。

Schoox

Schoox

schoox.com

Schoox是一个学习管理系统，提供个性化培训和社交学习功能，支持多种学习格式，并可与人力资源系统集成。

Trainual

Trainual

trainual.com

Trainual是一款知识传递和培训平台，帮助团队记录和管理操作流程、政策和程序，以提高入职和培训效率。

LearnWorlds

LearnWorlds

learnworlds.com

LearnWorlds是一个在线学习管理系统，帮助企业创建和销售多种类型的在线课程，支持个性化学习路径和营销工具。

Coassemble

Coassemble

coassemble.com

Coassemble是一款在线培训平台，帮助组织创建互动课程，提供微学习体验，支持多设备访问和实时报告分析。

Degreed

Degreed

degreed.com

Degreed是一个学习平台，帮助用户整合学习与职业发展，通过AI识别技能差距，提供定制化培训内容和技能图。

ProProfs

ProProfs

proprofs.com

ProProfs是一款SaaS软件，提供培训、知识库、测验、调查和客户关系管理工具，旨在提升员工学习和客户满意度。

Docebo

Docebo

docebo.com

Docebo是一款云端学习管理系统，支持多种学习模式，提供课程开发、管理与分析功能，适用于企业培训与学习。

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps是一个综合员工体验平台，集成了内部网、培训、团队合作和内容管理，促进高效的沟通与协作。

SkillsBoard

SkillsBoard

skillsboarding.com

技能板是一款帮助用户管理和提升技能的工具，支持目标设定、进度跟踪和个性化发展计划。

WizIQ

WizIQ

wiziq.com

WizIQ 是一款虚拟课堂软件，支持在线学习和培训，提供在线课程、测试管理、分析报告等功能，适用于教育和企业需求。

WorkRamp

WorkRamp

workramp.com

WorkRamp是一个学习平台，支持员工和客户培训，提供自助学习模块、互动指导和认证路径，便于组织管理培训内容。

LearnUpon

LearnUpon

learnupon.com

LearnUpon是一款学习管理系统（LMS），帮助企业提供培训，支持内容创建与跟踪进度，同时具有自定义与集成功能。

Mineral

Mineral

trustmineral.com

Mineral是一款人力资源和合规管理应用，提供在线员工培训、手册生成、HR专家咨询及合规资源库，帮助企业简化HR流程。

Cloud Assess

Cloud Assess

cloudassess.com

云评估是一个实时培训和评估平台，支持技能培训、离线学习和社交学习，适合各种组织和高等教育机构。

Disco

Disco

disco.co

Disco 是一个学习社区平台，帮助创建者管理成员入驻、提供个性化学习体验和社区参与工具。

7taps

7taps

7taps.com

7taps是一款微学习平台，通过AI技术支持快速课程开发，提供定制学习路径和进度跟踪，方便学习者随时随地学习。

BrainStorm

BrainStorm

brainstorminc.com

BrainStorm 是一个专为软件采用设计的学习平台，帮助团队加速培训、降低支持需求并提高用户参与度。

CLASSUM

CLASSUM

classum.com

Classum是一个互动学习平台，支持用户发布信息、进行讨论及管理学习空间，以增强教育中的沟通与协作。

Auzmor Learn

Auzmor Learn

auzmor.com

Auzmor Learn是一个学习管理平台，便于分配培训、追踪员工进度并促进互动与持续学习。

Go1

Go1

go1.com

Go1是一个全球内容聚合平台，提供广泛的职业发展课程，支持企业培训和个人学习，通过与多种学习管理系统集成，方便用户访问。

Beeline

Beeline

beeline.life

Beeline是一个现代化的培训和知识社区平台，帮助企业轻松建立和运营数字或混合学习培训学院。

PrimePay

PrimePay

primepay.com

PrimePay是一款薪资和人力资源管理平台，旨在简化薪资流程，提高合规性，支持员工管理和报告功能。

AdaptiveU

AdaptiveU

adaptiveu.io

AdaptiveU是一个自适应学习平台，允许用户创建和追踪课程进度，以满足个性化学习需求。

BrainCert

BrainCert

braincert.com

BrainCert是一款综合学习管理系统，支持在线培训、评估和课程创建，适用于教育和企业培训需求。

eduMe

eduMe

edume.com

eduMe是一个专为一线员工设计的移动培训平台，提供可访问的短内容，支持实时分析与多种系统集成，提升员工培训效率和保留率。

Oneteam

Oneteam

oneteam.io

Oneteam是一个为无桌面员工设计的应用，提供沟通、培训和互动学习等功能，帮助组织改善员工参与和信息获取。

GTM Buddy

GTM Buddy

gtmbuddy.ai

GTM Buddy是一个AI驱动的收入支持平台，帮助销售团队提高效率，通过个性化内容和实时指导简化销售流程。

BizLibrary

BizLibrary

bizlibrary.com

BizLibrary是一款学习管理系统，支持企业员工培训和发展，提供定制学习体验和多媒体内容，促进协作学习和个性化建议。

Engagedly

Engagedly

engagedly.com

Engagedly是一个绩效管理软件，通过简化绩效评估和增强员工参与，提供360度反馈与持续评审功能。

FLOWSPARKS

FLOWSPARKS

flowsparks.com

FLOWSPARKS是一款数字学习模块开发工具，允许用户通过学习格式、模板和程序创建互动电子学习，连接学习管理系统。

Teachfloor

Teachfloor

teachfloor.com

Teachfloor 是一个社交学习平台，提供互动功能，支持课程创建和学习管理，旨在提升学习者的参与度和知识保留。

GoSkills

GoSkills

goskills.com

GoSkills是一款在线学习平台，提供互动和个性化的学习体验，支持课程创建和管理，适合团队培训和学习.

Trakstar Learn

Trakstar Learn

learn.trakstar.com

Trakstar Learn是一个在线培训平台，简化员工培训，支持课程创建、测验和结果跟踪，并提供内容库和报告工具。

AcademyOcean

AcademyOcean

academyocean.com

AcademyOcean是一款学习管理系统（LMS），帮助企业自动化员工及合作伙伴培训，提供个性化学习体验和统计报告工具。

BigSpring

BigSpring

bigspring.ai

BigSpring是一款基于人工智能的工作赋能平台，旨在提高效率、简化任务并支持决策，通过实时数据和协作功能帮助用户优化工作流。

Innform

Innform

innform.io

Innform LMS 是一款在线培训工具，支持创建、分配和跟踪员工培训，提供视频、测验等多种课程形式，试用14天。

JoomlaLMS

JoomlaLMS

joomlms.com

JoomLMS 是一个多功能学习管理系统，支持课程创建、用户进度跟踪和评估管理，适用于教育机构和公司培训。

Juno Journey

Juno Journey

junojourney.com

Juno Journey是一个个性化员工发展平台，为企业提供工具，以提升员工的职业成长，同时管理学习计划和发展路径。

RedSeed

RedSeed

redseed.com

RedSeed LMS 是一个混合型在线学习解决方案，提供销售、服务、软技能、领导力等课程，支持定制培训路径和专业反馈。

Centrical

Centrical

centrical.com

Centrical是一款基于人工智能的员工绩效平台，通过实时管理、微学习和教练提升员工体验，帮助企业提高生产力和客户满意度。

BenchPrep

BenchPrep

benchprep.com

BenchPrep是一款数字学习平台，专注于认证培训和考试准备，提供个性化学习路径和适应性学习工具，帮助学习者提高考试信心与成功率。

RomyLMS

RomyLMS

romylms.com

RomyLMS是一个学习管理系统，提供在线培训课程创建、管理、跟踪和报告功能，支持移动设备访问，注重用户体验和核心功能。

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Nvolve应用帮助制造、供应链和医疗行业公司通过电子方式提升工作指引和操作程序，提高可持续性、生产力、质量及安全性。

Shieldbyte LMS

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ShieldbyteLMS平台简化全球企业员工在治理、风险、安全和合规培训方面的学习，通过自学课程和测验提升员工知识和绩效。

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