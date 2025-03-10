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企业学习管理系统 (LMS) 在帮助组织简化员工、客户和外部合作伙伴培训计划的组织、监控和监督方面发挥着至关重要的作用。这些系统有助于管理定制培训计划，包括入职培训、专业发展和合规培训。公司利用企业 LMS 平台向员工和外部用户分配课程，通过课程模块和评估监控他们的进步。课程可以使用学习管理系统内的集成工具生成，也可以通过专用的课程创作软件生成。作为学习材料的集中中心，企业 LMS 促进了员工发展和客户培训的高效内容交付，使学习者和管理人员都受益。
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D2L Brightspace
d2l.com
D2L Brightspace是一款学习管理平台，支持个性化学习体验，适用于K-12、高等教育和企业培训，提供易于使用的技术和工具。
Moodle
moodle.org
Moodle是一个开源学习管理系统，提供课程管理、用户角色定义和多语言支持，适用于各种教育和培训场景。
Open LMS
openlms.net
Open LMS是一个灵活的学习管理系统，支持课程管理、个性化学习路径和社交学习功能，适合各种教育和企业环境。
Paycom
paycom.com
Paycom是一个集成的云平台，简化人力资源和工资管理，包括员工入职、工资处理和福利管理，为企业提供全面解决方案。
Rippling
rippling.com
Rippling是一款综合平台，简化人力资源、IT和财务管理，支持员工生命周期的各个环节，包括招聘、薪资和设备管理。
Paylocity
paylocity.com
Paylocity是一款综合人力资源和薪资软件，简化薪资、福利和人才管理流程，提升员工体验和合规性。
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS是一款云端学习管理系统，帮助组织创建、管理和交付在线培训，支持自定义、移动学习和多种语言。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow 是一个基于云的平台，提供服务管理解决方案，帮助企业优化工作流程和服务交付，包括IT、人力资源和客户服务等。
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft是一个企业学习平台，提供个性化学习路径，帮助解决技能差距，支持员工技能发展与业务目标一致。
Sana AI
sana.ai
Sana 是一个 AI 驱动的学习平台，帮助组织访问和分享知识，自动化管理任务，提高员工培训效率。
KodeKloud
kodekloud.com
KodeKloud是一个在线学习平台，通过实际操作训练IT和DevOps技能，提供大量课程和动手实验室，以帮助用户提升职业能力。
Paycor
paycor.com
Paycor是一款综合人力资源管理应用，支持员工数据管理、工资自动化、招聘和绩效跟踪，适合中小企业使用。
Zoho Learn
zoho.com
Zoho Learn是一个云基知识与学习管理平台，支持创建互动课程、跟踪进度并生成报告，以促进企业内的知识共享和培训。
LearnDash
learndash.com
LearnDash是一个为WordPress设计的学习管理系统，用户可以创建、管理和销售在线课程，支持多种货币化策略和详细分析。
Showpad
showpad.com
Showpad是一个销售支持平台，为销售和营销团队提供内容管理和分析，帮助优化买家互动并提高收入。
Schoox
schoox.com
Schoox是一个学习管理系统，提供个性化培训和社交学习功能，支持多种学习格式，并可与人力资源系统集成。
Trainual
trainual.com
Trainual是一款知识传递和培训平台，帮助团队记录和管理操作流程、政策和程序，以提高入职和培训效率。
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds是一个在线学习管理系统，帮助企业创建和销售多种类型的在线课程，支持个性化学习路径和营销工具。
Coassemble
coassemble.com
Coassemble是一款在线培训平台，帮助组织创建互动课程，提供微学习体验，支持多设备访问和实时报告分析。
Degreed
degreed.com
Degreed是一个学习平台，帮助用户整合学习与职业发展，通过AI识别技能差距，提供定制化培训内容和技能图。
ProProfs
proprofs.com
ProProfs是一款SaaS软件，提供培训、知识库、测验、调查和客户关系管理工具，旨在提升员工学习和客户满意度。
Docebo
docebo.com
Docebo是一款云端学习管理系统，支持多种学习模式，提供课程开发、管理与分析功能，适用于企业培训与学习。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps是一个综合员工体验平台，集成了内部网、培训、团队合作和内容管理，促进高效的沟通与协作。
SkillsBoard
skillsboarding.com
技能板是一款帮助用户管理和提升技能的工具，支持目标设定、进度跟踪和个性化发展计划。
WizIQ
wiziq.com
WizIQ 是一款虚拟课堂软件，支持在线学习和培训，提供在线课程、测试管理、分析报告等功能，适用于教育和企业需求。
WorkRamp
workramp.com
WorkRamp是一个学习平台，支持员工和客户培训，提供自助学习模块、互动指导和认证路径，便于组织管理培训内容。
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon是一款学习管理系统（LMS），帮助企业提供培训，支持内容创建与跟踪进度，同时具有自定义与集成功能。
Mineral
trustmineral.com
Mineral是一款人力资源和合规管理应用，提供在线员工培训、手册生成、HR专家咨询及合规资源库，帮助企业简化HR流程。
Cloud Assess
cloudassess.com
云评估是一个实时培训和评估平台，支持技能培训、离线学习和社交学习，适合各种组织和高等教育机构。
Disco
disco.co
Disco 是一个学习社区平台，帮助创建者管理成员入驻、提供个性化学习体验和社区参与工具。
7taps
7taps.com
7taps是一款微学习平台，通过AI技术支持快速课程开发，提供定制学习路径和进度跟踪，方便学习者随时随地学习。
BrainStorm
brainstorminc.com
BrainStorm 是一个专为软件采用设计的学习平台，帮助团队加速培训、降低支持需求并提高用户参与度。
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn是一个学习管理平台，便于分配培训、追踪员工进度并促进互动与持续学习。
Go1
go1.com
Go1是一个全球内容聚合平台，提供广泛的职业发展课程，支持企业培训和个人学习，通过与多种学习管理系统集成，方便用户访问。
Beeline
beeline.life
Beeline是一个现代化的培训和知识社区平台，帮助企业轻松建立和运营数字或混合学习培训学院。
PrimePay
primepay.com
PrimePay是一款薪资和人力资源管理平台，旨在简化薪资流程，提高合规性，支持员工管理和报告功能。
CLASSUM
classum.com
Classum是一个互动学习平台，支持用户发布信息、进行讨论及管理学习空间，以增强教育中的沟通与协作。
AdaptiveU
adaptiveu.io
AdaptiveU是一个自适应学习平台，允许用户创建和追踪课程进度，以满足个性化学习需求。
BrainCert
braincert.com
BrainCert是一款综合学习管理系统，支持在线培训、评估和课程创建，适用于教育和企业培训需求。
eduMe
edume.com
eduMe是一个专为一线员工设计的移动培训平台，提供可访问的短内容，支持实时分析与多种系统集成，提升员工培训效率和保留率。
Oneteam
oneteam.io
Oneteam是一个为无桌面员工设计的应用，提供沟通、培训和互动学习等功能，帮助组织改善员工参与和信息获取。
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy是一个AI驱动的收入支持平台，帮助销售团队提高效率，通过个性化内容和实时指导简化销售流程。
BizLibrary
bizlibrary.com
BizLibrary是一款学习管理系统，支持企业员工培训和发展，提供定制学习体验和多媒体内容，促进协作学习和个性化建议。
Engagedly
engagedly.com
Engagedly是一个绩效管理软件，通过简化绩效评估和增强员工参与，提供360度反馈与持续评审功能。
Teachfloor
teachfloor.com
Teachfloor 是一个社交学习平台，提供互动功能，支持课程创建和学习管理，旨在提升学习者的参与度和知识保留。
GoSkills
goskills.com
GoSkills是一款在线学习平台，提供互动和个性化的学习体验，支持课程创建和管理，适合团队培训和学习.
Trakstar Learn
learn.trakstar.com
Trakstar Learn是一个在线培训平台，简化员工培训，支持课程创建、测验和结果跟踪，并提供内容库和报告工具。
FLOWSPARKS
flowsparks.com
FLOWSPARKS是一款数字学习模块开发工具，允许用户通过学习格式、模板和程序创建互动电子学习，连接学习管理系统。
AcademyOcean
academyocean.com
AcademyOcean是一款学习管理系统（LMS），帮助企业自动化员工及合作伙伴培训，提供个性化学习体验和统计报告工具。
BigSpring
bigspring.ai
BigSpring是一款基于人工智能的工作赋能平台，旨在提高效率、简化任务并支持决策，通过实时数据和协作功能帮助用户优化工作流。
Innform
innform.io
Innform LMS 是一款在线培训工具，支持创建、分配和跟踪员工培训，提供视频、测验等多种课程形式，试用14天。
JoomlaLMS
joomlms.com
JoomLMS 是一个多功能学习管理系统，支持课程创建、用户进度跟踪和评估管理，适用于教育机构和公司培训。
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey是一个个性化员工发展平台，为企业提供工具，以提升员工的职业成长，同时管理学习计划和发展路径。
RedSeed
redseed.com
RedSeed LMS 是一个混合型在线学习解决方案，提供销售、服务、软技能、领导力等课程，支持定制培训路径和专业反馈。
Centrical
centrical.com
Centricalis是AI驱动的员工绩效体验平台，通过前线代理商的成功和增长，为世界领先的品牌提供一流的客户体验。 该平台通过游戏解决方案提供了实时绩效管理，自适应微学习，AI驱动的教练，质量管理和VOE的统一员工体验，以帮助组织提高生产率和销售，降低成本，降低损耗并提高客户满意度。 Centrical成立于2013年，以40种不同语言为150个国家 /地区的客户提供服务。 Centrical在纽约，Tel-Aviv和伦敦设有办事处，以及客户包括Microsoft，Teleperformance，Synchrony Financial等领先的跨国公司。
RomyLMS
romylms.com
RomyLMS 是 LMS 市场的新进入者。他们专注于核心功能而不是流行功能。这样做使系统保持直观且易于使用。借助 RomyLMS，您可以输入课程材料、将其分配给用户并跟踪这些用户的进度。该系统具有强大的报告和游戏化元素。我们在设计系统时还考虑到了移动设备，因此它完全是移动响应的。
BenchPrep
benchprep.com
BenchPrep 是一个屡获殊荣的学习平台，旨在帮助考生更有信心并为参加认证考试做好准备，同时加速公司的收入增长。许多世界领先的协会、认证机构和培训公司都信赖 BenchPrep 为其在线学习项目提供支持，其中包括 ACT、AAMC、ASCM、CFA Institute、CompTIA、GMAC、ISACA、McGraw-Hill Education、Springer Publishing 等。超过 800 万学习者使用 BenchPrep 取得了学术和职业上的成功。要了解更多信息，请访问 www.benchprep.com。
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve 不再采用纸质工作指令、SOP 和检查表，而是在可持续性、生产力、质量和安全方面进行改进，帮助制造、供应链和医疗保健公司加快实现劳动力和卓越运营的进程。这包括我们的：使用平板电脑电子签名进行文档控制、基于视频的快速学习和混合学习工具。除此之外，Nvolve Marketplace 还允许您访问广泛的合作伙伴解决方案，这些解决方案已与 Nvolve 集成并可供使用。您的互联劳动力之旅从学习和发展开始，但会为您的整个企业增加价值互联劳动力改变了工厂和供应链在多个职能部门的管理方式，并且在纳入更广泛的劳动力和卓越运营计划时效果最佳，让您能够正确行事第一次和每一次！ Nvolve 旨在： • 学习与发展 • ESG 与可持续发展 • 质量与运营支出 • 健康与安全 • 维护与运营 • 人力资源 Nvolve 平台提供 12 种不同语言版本，已通过 ISO 27001:2017 认证并经过 GAMP5 验证，符合应用欧洲 EMA 和美国 FDA 管理计算机系统验证的法规。
Shieldbyte LMS
shieldbytelms.com
ShieldbyteLMS 平台使全球组织能够进行 Upright 企业员工培训。它简化了对全球员工进行治理、风险、安全和合规培训的员工知识的增强。自定进度的电子学习课程和测验可随时随地以经济实惠的订阅模式进行访问，满足您的学习和发展需求。 ShieldbyteLMS 是一个集成的 LMS 平台，具有预配置的课程并自带内容 (BYOC)。它通过指标、测验和徽章来提高员工的进步和绩效可见性，并通过证书进行认可。我们的学院卓越实践使组织能够通过构建和提供世界一流的培训能力来应对这些挑战，同时充当任何成功技能转型的关键支柱。它通过协作仪表板和课程演变提供智力资本的无缝可视化。
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