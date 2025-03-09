企业学习管理系统 - 最热门应用 - 梵蒂冈

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企业学习管理系统 (LMS) 在帮助组织简化员工、客户和外部合作伙伴培训计划的组织、监控和监督方面发挥着至关重要的作用。这些系统有助于管理定制培训计划，包括入职培训、专业发展和合规培训。公司利用企业 LMS 平台向员工和外部用户分配课程，通过课程模块和评估监控他们的进步。课程可以使用学习管理系统内的集成工具生成，也可以通过专用的课程创作软件生成。作为学习材料的集中中心，企业 LMS 促进了员工发展和客户培训的高效内容交付，使学习者和管理人员都受益。
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Trakstar Learn
learn.trakstar.com
Learn 是一个易于使用、屡获殊荣的在线培训平台。让您的员工和经理随时随地接受培训。使用 Trakstar Learn 提供一致、美观、易于使用的在线培训，培养高绩效团队。我们让员工入职、创建课程、添加测验和跟踪结果变得容易。上传您的文件并在几分钟内创建一个可以分配给任何用户组的在线课程。立即获取 Learn 演示！ Learn 是一个员工、客户和合作伙伴在线培训平台。我们的学习管理系统 (LMS) 帮助公司使用自己的内容或我们的内容库中的内容来入职和培训员工。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow 是一个基于云的平台，提供服务管理解决方案，帮助企业优化工作流程和服务交付，包括IT、人力资源和客户服务等。
Sana AI
sana.ai
SANA是一个由AI驱动的学习平台，使组织能够访问和共享知识，自动化管理任务并比以往任何时候都更快。 该平台提供了工具和功能，例如创建实时和自定进度的学习体验，简化实时学习，通过智能自动自动化管理混乱以及通过直觉分析澄清影响。 该平台旨在帮助企业建立沉浸式的入职计划，组织合规培训，简化员工教育，发展领导能力，并使销售代表使用工具访问知识和建立技能。 SANA是一个完整的学习管理系统，可提供AI辅助搜索功能，个性化学习路径，协作工具和个性化评论。 该平台与广泛的第三方工具集成在一起，并提供多语言支持。它还提供自动化管理功能，例如用户入职和卸货，自定义用户属性以及可自定义的访问权限。 SANA受到行业领导者的信任，并提供了个性化的学习经验，其中包括民意调查和测验，个性化主页，建议和项目分配上传。 该平台旨在节省时间，扩大时间并允许组织专注于有趣的东西。借助SANA，组织可以释放知识，并使团队能够快速学习，保留知识并自动化行政任务。
Schoox
schoox.com
Schoox是一个学习管理系统，提供个性化培训和社交学习功能，支持多种学习格式，并可与人力资源系统集成。
7taps
7taps.com
7taps是一款微学习平台，通过AI技术支持快速课程开发，提供定制学习路径和进度跟踪，方便学习者随时随地学习。
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy 是一个收入支持平台，使收入团队能够推动可持续的收入增长。 GTM Buddy 致力于帮助新一代更聪明的卖家。想象一下这样一个世界：人工智能负责在正确的时间标记和显示正确的内容，以帮助卖家就地进行操作。 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕是卖家突破配额的秘密武器，帮助销售代表分享回答买家紧迫问题的内容，为关键会议做好准备，并花更多时间进行实际销售通过减少手工繁琐的工作。
AcademyOcean
academyocean.com
发现综合学习管理系统（LMS）和电子学习平台软件，旨在轻松创建和提供公司培训课程。立即体验快速的课程开发和计划演示！ Academyocean是一种LMS系统，可通过提供在其行业中排名最高的软件以易于使用（10中的9.9），从而帮助企业自动培训为员工，客户和合作伙伴自动化培训。
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn是一个学习管理平台，便于分配培训、追踪员工进度并促进互动与持续学习。
RedSeed
redseed.com
RedSeed LMS 是世界上最好的混合电子学习解决方案。整个 RedSeed LMS 旨在通过我们所说的“辅导反馈循环”推动行为改变，从而促进您可以报告的高质量辅导互动。再加上不断扩大的课程库涵盖：销售、服务、软技能、幸福感、领导力和合规性，提升整个企业的技能非常简单！利用我们现成的培训套件，或通过我们灵活的自动化和易于使用的界面制定您自己的学习路径。我们将与我们的学习专家团队合作，帮助您制定与您的业务成果相一致的培训计划，以便您知道自己正在获得最佳的投资回报。我们还非常谨慎地确保您充分利用 RedSeed LMS，这就是为什么每个 RedSeed 客户都会在其帐户的整个生命周期中获得专门的成功经理 - 免费！了解更多信息：www.redseed.com
FLOWSPARKS
flowsparks.com
FLOWSPARKS 集团在数字学习模块的开发方面拥有多年的经验。基于这一愿景，成熟的 FLOWSPARKS Suite 应运而生。您可以通过结合 FLOWSPARKS 创作工具中的学习格式、智能模板和智能程序来轻松开发交互式电子学习。将其链接到我们广泛的学习管理系统 (LMS)，您就拥有了创造最佳数字学习体验所需的一切手段。或者为那些希望顺利登记访客的人选择快速通行证。此外，我们保证为每位客户提供最好的支持。
CLASSUM
classum.com
Classum是一个互动学习平台，支持用户发布信息、进行讨论及管理学习空间，以增强教育中的沟通与协作。
Disco
disco.co
Disco 是一个学习社区平台，帮助创建者管理成员入驻、提供个性化学习体验和社区参与工具。
Oneteam
oneteam.io
与您的无桌员工建立联系是一个重大挑战，可能并不感到惊讶。它们分布在多个位置，不要坐在计算机后面，没有商务电子邮件地址，而且通常只有兼职工作，仅此而已。 老式的方法，例如Intranet，电子邮件爆炸，纸质指南和公告板，只是不再削减它了。他们创建了我们配音“无桌子差距”。猜猜是什么？这一差距可以消除团队的参与，忠诚度和成功，从而将您的最佳才能推开，并对您的业务增长产生负面影响。 在Oneteam，我们制作了最终的应用程序来弥合这一差距。将其视为您的多合一工具包：无缝的沟通，平稳的入职，交互式电子学习，有见地的调查和方便的清单：您需要的一切，都在Oneteam中。 如今，Oneteam试图释放全球无家可归的工人的全部潜力，并且已经取得了成功，在为H＆M，Toolstation，IBIS，IBIS，Westcord Hotels和DPD等组织弥合无桌子差距方面取得了成功。 Oneteam的用户友好型员工中心使每个人都可以轻松地访问旅途中的基本更新和信息。 Oneteam的好处： •用于沟通，培训和参与的内置应用程序功能 •完全自定义您的组织需求 •易于实施和管理
PrimePay
primepay.com
PrimePay是一款薪资和人力资源管理平台，旨在简化薪资流程，提高合规性，支持员工管理和报告功能。
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey是一个个性化的员工开发平台，为企业提供了吸引员工的工具，并通过他们在整个员工的生命周期中（启用，开发和保留他们）的方式来使他们能够专业发展。 Juno之旅是世界上增长最快的公司用来创建员工和合作伙伴喜欢的学习和开发计划的LMS，并带来了底线影响。 只有Juno Journey才能使L+ D团队无缝将相关的外部内容从100个以上的平台集成到每个员工的开发路径中，并轻松跟踪和管理整个公司的学习旅行。结果是L+D团队，他们花费更少的时间管理软件，更多参与的员工以及在全球技术经济中获胜的公司。 高增长公司与Juno的朱诺之旅合作，以成长，互动，提高技能和保留其劳动力，这是传统学习解决方案的一小部分和成本。
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon是一款学习管理系统（LMS），帮助企业提供培训，支持内容创建与跟踪进度，同时具有自定义与集成功能。
GoSkills
goskills.com
GoSkills 是一家领先的在线学习平台，致力于提供互动、个性化和令人难以抗拒的学习体验。通过将强大的学习管理系统 (LMS) 和先进的学习体验平台 (LXP) 合并到一个统一的中心，GoSkills 使组织能够创建和管理引人入胜的学习体验，从而提升其培训计划。 GoSkills 利用人工智能 (AI) 的力量，促进个性化学习内容的发现和创建。该平台内置的课程生成器和人工智能助手 Genie 简化了课程创建，使任何人都可以轻松快速有效地创建精美的课程。 GoSkills 拥有一个屡获殊荣的图书馆，包含 100 多门商业课程，全部由知名行业专家授课。课程是定制、策划、内部创建的，并定期更新，以确保每个级别都达到高质量标准。每门课程都采用游戏化的微学习方法，确保学习既有趣又有效，从而提高参与度和学习保留率。
eduMe
edume.com
eduMe是一个专为一线员工设计的移动培训平台，提供可访问的短内容，支持实时分析与多种系统集成，提升员工培训效率和保留率。
Shieldbyte LMS
shieldbytelms.com
ShieldbyteLMS 平台使全球组织能够进行 Upright 企业员工培训。它简化了对全球员工进行治理、风险、安全和合规培训的员工知识的增强。自定进度的电子学习课程和测验可随时随地以经济实惠的订阅模式进行访问，满足您的学习和发展需求。 ShieldbyteLMS 是一个集成的 LMS 平台，具有预配置的课程并自带内容 (BYOC)。它通过指标、测验和徽章来提高员工的进步和绩效可见性，并通过证书进行认可。我们的学院卓越实践使组织能够通过构建和提供世界一流的培训能力来应对这些挑战，同时充当任何成功技能转型的关键支柱。它通过协作仪表板和课程演变提供智力资本的无缝可视化。
BrainCert
braincert.com
BrainCert是一款综合学习管理系统，支持在线培训、评估和课程创建，适用于教育和企业培训需求。
Teachfloor
teachfloor.com
Teachfloor 是一个社交学习平台，旨在通过互动功能增强参与度并促进知识保留。直观的课程创建工具和灵活的学习管理系统可以轻松构建和提供动态培训计划。好处： - 提高参与度：通过社交功能促进协作和知识共享。 - 简化的课程创建：直观的工具可以有效地开发引人入胜的内容。 - 个性化学习：通过多媒体和互动元素迎合多样化的学习方式。 - 坚定不移的支持：专门的客户支持可确保顺利的学习之旅。 Teachfloor 使您能够： - 提供能引起学习者共鸣的有影响力的培训计划。 - 培养一个有助于保留知识的协作学习环境。 - 通过全面且用户友好的平台实现您的学习目标。通过 Teachfloor 释放社交学习的力量！
JoomlaLMS
joomlms.com
JoomLMS 是一个多功能学习管理系统，为教师和学习者提供各种有用的在线培训工具，这些工具可以在更昂贵的 LMS 解决方案中找到。 JoomLMS 已被独立研究和咨询机构 Talented Learning 列入顶级学术 LMS 名单，并被独立软件评论平台 FinancesOnline 授予卓越用户体验奖和新星奖。 LMS 界面干净、整洁且易于使用。 - 符合 SCORM 和 AICC 标准， - 移动兼容， - iOS 和 Android 移动应用程序， - 课程构建器， - 现代布局， - 测验和测试， - 多个用户角色， - 多种支付系统支持， - 社交协作工具， - 广泛的报告范围， - 数据导入/导出 所有课程都是在内置课程构建器的帮助下创建的。教师或学习管理系统管理员从一个步骤到另一个步骤，填写所有必填字段。所有学习资料均上传至JoomLMS相应版块。您可以一一上传学习材料（文档、视频、链接、演示文稿等），也可以导入 SCORM/AICC 包。 JoomlaLMS 符合 SCORM 1.2 和 2004 标准，并且可以与任何支持这些格式的创作工具配合良好。为了评估学生的知识，我们提供了一个包含 13 种问题类型的测验工具。还可以导入问题或从问题库添加问题（例如，如果您创建最终测试）。所有课程材料上传后，就可以将它们整合到学习路径中。 JoomLMS 包含许多报告，用于呈现大量信息。教师可以检查谁以及何时访问了电子学习材料，并在学生没有花足够的时间学习时联系学生；检查哪些问题和学习路径花费最多时间来完成，并在必要时进行修改；文件下载统计数据提供了对所需材料类型的深入了解。 JoomLMS 允许创建作业并在必要时将其分配给特定的学生组。该部分还提供了对执行任务的统计数据的深入了解。例如，教师可以检查学生是否完成了任务、对其进行评分并向该学生发送电子邮件通知。评分作业可以手动添加到成绩簿中。 JoomLMS 价格基于每个活跃学习者的价格模型。许可证只计算至少注册一门课程的学生，教师和 LMS 管理员不计算在内。 JoomLMS 费用起价为 299 美元/年。还可以购买永久许可证并终身使用 LMS 系统。了解该系统并确定它是否适合学校需求的最佳方法是亲自测试，特别是因为该公司提供 30 天免费试用，无需信用卡信息。要试用 JoomlaLMS，您需要在 JoomLMS 网站 www.joomlms.com 提交您的请求
Innform
innform.io
Innform LMS 是一款适合现代团队的一体化在线培训工具。客户可以免费试用 Innform Pro 14 天，无需信用卡。凭借 Innform 屡获殊荣的设计，公司可以从一个地方创建、分配和跟踪员工培训，并借助 Innform 强大的工具和快速支持快速上线。借助 Innform，管理员可以使用视频、SCORM、PDF、Powerpoint 演示文稿和测验创建引人入胜的培训课程。凭借游戏化等学习者优先的功能，Innform 让学习者参与持续的培训材料，并将他们与培训师联系起来以获得实践体验。
BigSpring
bigspring.ai
BigSpring 是一个人工智能驱动的工作支持平台。我们以人为本的方法让销售人员、合作伙伴、团队和其他所有人都跟上创新的步伐。我们帮助您快速向合适的人展示相关内容，支持辅导并提供见解，以便您可以扩大最佳实践，让每个人都喜欢您表现最好的人。 BigSpring 的业务范围遍及全球，客户包括 Google、Cisco、Pfizer、HSBC 等。
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve 不再采用纸质工作指令、SOP 和检查表，而是在可持续性、生产力、质量和安全方面进行改进，帮助制造、供应链和医疗保健公司加快实现劳动力和卓越运营的进程。这包括我们的：使用平板电脑电子签名进行文档控制、基于视频的快速学习和混合学习工具。除此之外，Nvolve Marketplace 还允许您访问广泛的合作伙伴解决方案，这些解决方案已与 Nvolve 集成并可供使用。您的互联劳动力之旅从学习和发展开始，但会为您的整个企业增加价值互联劳动力改变了工厂和供应链在多个职能部门的管理方式，并且在纳入更广泛的劳动力和卓越运营计划时效果最佳，让您能够正确行事第一次和每一次！ Nvolve 旨在： • 学习与发展 • ESG 与可持续发展 • 质量与运营支出 • 健康与安全 • 维护与运营 • 人力资源 Nvolve 平台提供 12 种不同语言版本，已通过 ISO 27001:2017 认证并经过 GAMP5 验证，符合应用欧洲 EMA 和美国 FDA 管理计算机系统验证的法规。
BenchPrep
benchprep.com
BenchPrep 是一个屡获殊荣的学习平台，旨在帮助考生更有信心并为参加认证考试做好准备，同时加速公司的收入增长。许多世界领先的协会、认证机构和培训公司都信赖 BenchPrep 为其在线学习项目提供支持，其中包括 ACT、AAMC、ASCM、CFA Institute、CompTIA、GMAC、ISACA、McGraw-Hill Education、Springer Publishing 等。超过 800 万学习者使用 BenchPrep 取得了学术和职业上的成功。要了解更多信息，请访问 www.benchprep.com。
Beeline
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Beeline 是一个现代化的培训和知识社区平台，可以让您的企业尽可能轻松地建立和运营数字或混合学习风格的培训学院。
Cloud Assess
cloudassess.com
云评估是一个实时培训和评估平台，支持技能培训、离线学习和社交学习，适合各种组织和高等教育机构。
RomyLMS
romylms.com
RomyLMS 是 LMS 市场的新进入者。他们专注于核心功能而不是流行功能。这样做使系统保持直观且易于使用。借助 RomyLMS，您可以输入课程材料、将其分配给用户并跟踪这些用户的进度。该系统具有强大的报告和游戏化元素。我们在设计系统时还考虑到了移动设备，因此它完全是移动响应的。
Centrical
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Centricalis是AI驱动的员工绩效体验平台，通过前线代理商的成功和增长，为世界领先的品牌提供一流的客户体验。 该平台通过游戏解决方案提供了实时绩效管理，自适应微学习，AI驱动的教练，质量管理和VOE的统一员工体验，以帮助组织提高生产率和销售，降低成本，降低损耗并提高客户满意度。 Centrical成立于2013年，以40种不同语言为150个国家 /地区的客户提供服务。 Centrical在纽约，Tel-Aviv和伦敦设有办事处，以及客户包括Microsoft，Teleperformance，Synchrony Financial等领先的跨国公司。
Paycor
paycor.com
Paycor是一款综合人力资源管理应用，支持员工数据管理、工资自动化、招聘和绩效跟踪，适合中小企业使用。
BizLibrary
bizlibrary.com
BizLibrary是一款学习管理系统，支持企业员工培训和发展，提供定制学习体验和多媒体内容，促进协作学习和个性化建议。
BrainStorm
brainstorminc.com
为您的团队配备唯一专为软件采用而构建的学习平台。加速入职、减少支持、加深参与并增加使用。无论您是新客户入职的解决方案提供商、需要更可扩展的方式来管理最终用户培训的 IT 团队，还是专注于让员工加入公司技术堆栈的 L&D 团队，BrainStorm 都将使您的工作变得更轻松，并获得成果更好的。激活暗黑用户 – BrainStorm 是唯一主动针对尚未登录的授权用户的学习平台。当您转换暗用户时，您的使用影响将从增量变为指数。加速采用——不仅教用户如何使用，还教他们何时以及为何使用功能和应用程序。 BrainStorm 旨在实现自动化培训，让人们改变工作方式。扩大功能使用——推动更深入、更广泛的功能采用。帮助更多用户超越基础知识，将他们的工具集成到日常工作流程中。 头脑风暴特点： * 有针对性的沟通：通过及时的沟通来激发用户行动，吸引并激活不参与的学习者。 * 基于角色的学习：按小组组织的自定义内容流可确保为正确的受众提供正确的内容。 * 课程创作：将您的学习资产上传并组装到 BrainStorm Flows™ 中，这是一种自适应工作流程，可为每个学习者提供相关、及时的学习。 * 分支：向任何流程添加分支，以创建与用户下一步想要学习的内容相一致的个性化学习体验。 * 内容包：BrainStorm 拥有数百个预构建的学习体验供您使用或修改，以便您可以立即投入使用。 报告：通过动态报告了解是什么推动了行为变化。
D2L Brightspace
d2l.com
D2L Brightspace是一款学习管理平台，支持个性化学习体验，适用于K-12、高等教育和企业培训，提供易于使用的技术和工具。
Coassemble
coassemble.com
Coassemble是一款在线培训平台，帮助组织创建互动课程，提供微学习体验，支持多设备访问和实时报告分析。
Degreed
degreed.com
Degreed是一个学习平台，帮助用户整合学习与职业发展，通过AI识别技能差距，提供定制化培训内容和技能图。
Docebo
docebo.com
Docebo是一款云端学习管理系统，支持多种学习模式，提供课程开发、管理与分析功能，适用于企业培训与学习。
Engagedly
engagedly.com
Engagedly是一个绩效管理软件，通过简化绩效评估和增强员工参与，提供360度反馈与持续评审功能。
Go1
go1.com
Go1是一个全球内容聚合平台，提供广泛的职业发展课程，支持企业培训和个人学习，通过与多种学习管理系统集成，方便用户访问。
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds是一个在线学习管理系统，帮助企业创建和销售多种类型的在线课程，支持个性化学习路径和营销工具。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps是一个综合员工体验平台，集成了内部网、培训、团队合作和内容管理，促进高效的沟通与协作。
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Mineral 受到超过 100 万家公司的信赖，是成长型企业的人力资源和合规领导者。我们的主动解决方案消除了人力资源和合规性中的猜测，让客户高枕无忧。我们将数据、技术和人类专业知识相结合，推动创新和个性化指导。矿物解决方案包括在线员工培训、手册和工具包生成、人力资源专家团队的实时专家建议，以及用户友好的合规信息和人力资源最佳实践的综合资源库，旨在节省组织的时间和金钱，包括免费的网络研讨会、指南和清单。 Mineral 的合作伙伴网络使其能够建立美国最大的人力资源社区。Mineral 的前身是 ThinkHR 和 Mammoth 的合并实体。欲了解更多信息，请访问 www.trustmineral.com 并在 Twitter 上关注我们：@Trust_Mineral。
Moodle
moodle.org
Moodle是一个开源学习管理系统，提供课程管理、用户角色定义和多语言支持，适用于各种教育和培训场景。
Open LMS
openlms.net
Open LMS是一个灵活的学习管理系统，支持课程管理、个性化学习路径和社交学习功能，适合各种教育和企业环境。
Paycom
paycom.com
Paycom是一个集成的云平台，简化人力资源和工资管理，包括员工入职、工资处理和福利管理，为企业提供全面解决方案。
AdaptiveU
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AdaptiveU是一个自适应学习平台，允许用户创建和追踪课程进度，以满足个性化学习需求。
Paylocity
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Paylocity是一款综合人力资源和薪资软件，简化薪资、福利和人才管理流程，提升员工体验和合规性。
ProProfs
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Proprofs是SaaS软件的领先提供商，旨在创建更聪明的员工和更快乐的客户。借助一套全面的工具，包括培训制造商，知识库，测验制造商，调查制造商，CRM等，促进组织使组织增强学习，简化支持和推动客户满意度。 致力于执行100年客户喜悦的任务，Proprofs为150多个国家 /地区的1500万用户提供服务。 Proprofs产品包括： - 培训制造商 - 测验制造商 - 调查制造商 - Qualaroo Insights - 实时聊天 - 服务台 - 知识库 - 项目管理 - Picreel弹出窗口 - BigContacts CRM - Webinarninja -Courseninja 许多财富500强公司（例如Sony，Acer，Adobe，Accenture，Cisco＆Dell）以及来自凤凰城，哈佛大学和耶鲁大学等领先的教育学院的用户都使用了智能工具。 该网站以70多种语言托管了超过一百万个内容。这是一个领先的在线培训和评估平台，拥有世界上最大的专业测试和测验库。
Rippling
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Rippling是一款综合平台，简化人力资源、IT和财务管理，支持员工生命周期的各个环节，包括招聘、薪资和设备管理。
Showpad
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Showpad是一个销售支持平台，为销售和营销团队提供内容管理和分析，帮助优化买家互动并提高收入。
SkillsBoard
skillsboarding.com
技能板是一款帮助用户管理和提升技能的工具，支持目标设定、进度跟踪和个性化发展计划。
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft是一个企业学习平台，提供个性化学习路径，帮助解决技能差距，支持员工技能发展与业务目标一致。
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS是一款云端学习管理系统，帮助组织创建、管理和交付在线培训，支持自定义、移动学习和多种语言。
Trainual
trainual.com
Trainual是一款知识传递和培训平台，帮助团队记录和管理操作流程、政策和程序，以提高入职和培训效率。
WizIQ
wiziq.com
WizIQ 是一款虚拟课堂软件，支持在线学习和培训，提供在线课程、测试管理、分析报告等功能，适用于教育和企业需求。
WorkRamp
workramp.com
WorkRamp是一个学习平台，支持员工和客户培训，提供自助学习模块、互动指导和认证路径，便于组织管理培训内容。
Zoho Learn
zoho.com
Zoho Learn是一个云基知识与学习管理平台，支持创建互动课程、跟踪进度并生成报告，以促进企业内的知识共享和培训。
KodeKloud
kodekloud.com
KodeKloud是一个在线学习平台，通过实际操作训练IT和DevOps技能，提供大量课程和动手实验室，以帮助用户提升职业能力。
LearnDash
learndash.com
LearnDash是一个为WordPress设计的学习管理系统，用户可以创建、管理和销售在线课程，支持多种货币化策略和详细分析。