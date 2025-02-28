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企业学习管理系统 (LMS) 在帮助组织简化员工、客户和外部合作伙伴培训计划的组织、监控和监督方面发挥着至关重要的作用。这些系统有助于管理定制培训计划，包括入职培训、专业发展和合规培训。公司利用企业 LMS 平台向员工和外部用户分配课程，通过课程模块和评估监控他们的进步。课程可以使用学习管理系统内的集成工具生成，也可以通过专用的课程创作软件生成。作为学习材料的集中中心，企业 LMS 促进了员工发展和客户培训的高效内容交付，使学习者和管理人员都受益。
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Skillsoft
skillsoft.com
关于 Skillsoft Skillsoft（纽约证券交易所股票代码：SKIL）提供变革性的学习体验，推动组织和人员共同成长。该公司与企业组织合作，为全球学习者社区提供服务，帮助今天的员工为明天的经济做好准备。借助 Skillsoft，客户可以获得混合、多模式的学习体验，这些体验不仅仅是培养技能，还可以培养一支能力更强、适应性更强、敬业度更高的员工队伍。通过一流的内容组合、个性化且与客户需求相关的平台、世界一流的技术和广泛的合作伙伴生态系统，Skillsoft 通过克服关键技能差距和提升员工及其组织的持续增长和绩效。释放人类的潜力。了解更多信息，请访问 www.skillsoft.com
Open LMS
openlms.net
Open LMS是一种高度可配置的学习管理系统（LMS），可扩展到组织的目标。我们通过为学习者，尖端的生态系统工具，深入的报告和数据，应用程序内创作，学习途径以及合规性培训和报告提供熟悉的体验，为全球成千上万的客户提供帮助。作为全球最大的商业提供商为开放源代码Moodle™提供的托管和支持服务，在亚马逊网络服务（AWS）的支持下，Open LMS可帮助组织提供出色的学习经验而没有复杂性。 Open LMS是Learning Technologies Group Plc屡获殊荣的专业学习技术和人才管理业务的一部分。在www.openlms.net上了解有关Open LMS的更多信息。
SkillsBoard
skillsboarding.com
第一个基于技能的学习和人才管理平台，通过个人认证护照吸引人们
Paycor
paycor.com
薪资使领导者能够现代化人们管理人员的各个方面，以便他们可以专注于真正重要的事情：建立获胜的团队。统一的HCM解决方案确保员工数据位于一个地方，因此您无需切换平台，访问多个系统或重新关键信息。自动化乏味的工作，减轻合规风险，提高效率，使员工能够控制自己的财务状况，并通过强大的分析和见解深入了解您的业务。
Moodle
moodle.org
Moodle是一种开源，功能丰富，安全且可扩展的学习管理系统，可与其他平台无缝集成，并且可以针对您选择的任何教学或培训方法进行自定义。借助新鲜和直观的界面，Moodle具有适用于K-12，高等教育，职业培训，企业和所有类型的企业学习的解决方案。从改善您的教学和学生成果到简化培训，入职和合规管理，您将通过Moodle建立更活跃和引人入胜的在线学习空间。当您选择Moodle时，您会从Moodle在教育技术方面拥有20多年的专业知识中受益，并成为热爱我们在线学习平台和我们价值观的全球人社区的一部分。您可以从我们活跃的社区论坛获得支持，访问Moodle的认证集成，并探索2000多个开源插件。或者，对于专家建议，端到端的支持和服务，包括网站设置和托管，自定义和培训，通过我们的全球Moodle认证合作伙伴和服务提供商网络解锁无与伦比的专业知识和专用24/7支持。
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn是一种强大的学习管理解决方案，可让您轻松分配培训并跟踪员工进步。它的直观课程构建器简化了内容的创建，并且预先建造的课程库提供了培训和满足您的劳动力需求。 https://auzmor.com/
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS 是专为培训成功而构建的 LMS。旨在获得每个人的肯定，这是优秀团队和公司成长的地方。凭借完全可定制、易于管理且易于使用的体验，团队可以享受宾至如归的培训。 TalentLMS 可以轻松地为任何团队和每种用途提供正确的培训，同时为每一步提供专家指导和支持。在全球学习技术领导者 Epignosis 的支持下，TalentLMS 的使命是实现培训民主化，为全球 70, 000 多个团队提供服务。 一个平台可满足您的所有培训需求 - TalentLMS 将所有培训工具和材料集中在一个方便的地方，还可以轻松地与您已使用的应用程序和服务集成，因此培训可以不间断地融入您的工作生活。 您需要的所有功能，没有您不需要的功能 - 易于学习、易于使用且易于喜爱，TalentLMS 拥有快速启动和运行所需的所有功能。现在，您可以完全控制您的培训，并可以提供人们喜爱的学习体验。 您将如何使用 TalentLMS - 轻松构建培训课程、添加测试和测验以及举办实时课程。通过为您的团队提供来自 TalentLibrary 的现成课程，可以更快地开始。 - 组织您的培训，让学员步入正轨，您的管理也不会混乱。 - 通过设计每个细节、添加主页以及为每个人本地化语言来定制您的培训中心。 - 在任何设备上提供出色的学习体验，添加游戏化以实现更好的采用，并与通信工具保持联系。 - 通过自动化任务、创建子帐户以及使用报告分析结果来扩展您的培训。
WizIQ
wiziq.com
WizIQ LMS 为导师、机构和组织提供完整的解决方案，以提供实时在线课程和启动自定进度的课程。 WizIQ 易于使用、价格实惠，让学习者可以自由地从任何位置和设备访问课程。借助 WizIQ，企业可以推出自己的定制品牌学习/培训门户，其功能包括虚拟教室、课程构建器、测试和评估构建器、定制移动应用程序、电子商务和报告。
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds是一款轻量级的LMS，使企业能够为客户，员工和合作伙伴提供出色的电子学习体验。从Brevo和Lokalise等独角兽SaaS到联合国儿童基金会，联合国以及来自Yamaha和LG等全球制造商等国际组织，再到Obama Foundation和Cardano Foundation等多元化机构，超过9,000家公司将LearnWorlds命名为他们的LMS，将其命名为他们的LMS。创建了2M+最终用户和300K+课程；这就是原因。 将用户放在学院的中心 细分您的用户并根据他们的需求建立个性化的学习路径。 仅让学习者访问相关内容，保持其无路径噪音和数据安全。 吸引学习者进行各种学习活动 - 视频，电子书，音频，测验，测验，考试，认证等等！ 专注于自己最擅长的事情 - LearnWorlds支持4,000多个集成，以简化您的日常流程。 - 继续使用现有的技术堆栈并通过API或Webhooks连接到LearnWorlds。 - 屡获殊荣的客户支持团队和敬业的客户成功经理正在旨在帮助您实现目标。 确保您的学院安全和兼容 - 维持GDPR合规性并满足SSO要求，以最大程度地保护数据。 - 在每天备份8次备份和99.95％的服务器正常运行时间内平稳运行的学院轻松休息。 - 创建自定义用户角色，并匹配访问权限和权限与职责。 一个独特的美丽学院 - LearnWorlds提供了完整的白色标签功能，以给您的学院打上烙印。使用我们行业领先的网站构建器毫不费力地创建和自定义您的在线形式，并使用零编码来定制您的在线形象。 根据实时数据做出决定 - 使用强大的内置报告中心分析指标和性能KPI，以跟踪内容参与度。根据学习者进步采取行动。自动与利益相关者共享自定义报告。 通过您的专业知识获利 - 出售在线课程，捆绑包和会员资格，赚钱并通过全球和本地支付网关安全地接受付款。 如果您仍然有疑问，我们的销售团队将在这里帮助您对真正需要的LMS做出明智的决定。
Rippling
rippling.com
波纹为企业提供了一个经营人力资源，IT和财务的地方。它汇集了通常散布在公司的所有劳动力系统，例如工资单，费用，福利和计算机。您可以在单个系统中第一次管理和自动化员工生命周期的每个部分。例如，以入职。借助Rippling，您可以在世界上任何地方聘请新员工，并在90秒内建立他们的工资单，公司卡，计算机，福利，甚至是Slack and Microsoft 365（例如Slack and Microsoft 365）。
PrimePay
primepay.com
PrimePay 使中小型企业的薪资和人力资源复杂性消失。我们将 37 年的经验和对服务的不懈承诺融入到智能、多功能的 HCM 平台中。一个由选项定义的平台，旨在提供卓越的服务
Trakstar Learn
learn.trakstar.com
Learn 是一个易于使用、屡获殊荣的在线培训平台。让您的员工和经理随时随地接受培训。使用 Trakstar Learn 提供一致、美观、易于使用的在线培训，培养高绩效团队。我们让员工入职、创建课程、添加测验和跟踪结果变得容易。上传您的文件并在几分钟内创建一个可以分配给任何用户组的在线课程。立即获取 Learn 演示！ Learn 是一个员工、客户和合作伙伴在线培训平台。我们的学习管理系统 (LMS) 帮助公司使用自己的内容或我们的内容库中的内容来入职和培训员工。
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey是一个个性化的员工开发平台，为企业提供了吸引员工的工具，并通过他们在整个员工的生命周期中（启用，开发和保留他们）的方式来使他们能够专业发展。 Juno之旅是世界上增长最快的公司用来创建员工和合作伙伴喜欢的学习和开发计划的LMS，并带来了底线影响。 只有Juno Journey才能使L+ D团队无缝将相关的外部内容从100个以上的平台集成到每个员工的开发路径中，并轻松跟踪和管理整个公司的学习旅行。结果是L+D团队，他们花费更少的时间管理软件，更多参与的员工以及在全球技术经济中获胜的公司。 高增长公司与Juno的朱诺之旅合作，以成长，互动，提高技能和保留其劳动力，这是传统学习解决方案的一小部分和成本。
eduMe
edume.com
eduMe 是一线员工的首选培训平台。我们与全球零售、酒店、医疗保健、制造、按需和物流公司（包括 Uber、万豪、开云集团和 Blue Cross Blue Shield）合作，在工作流程中无缝提供沉浸式消费级培训，使他们能够以更低的成本提高入职率、效率和保留率。 eduMe 集成到您的一线人员已经使用的人力资源和通信工具中，例如 Workday、Microsoft Teams、Beekeeper 和 Fountain，并且可以一键访问，这意味着培训可以在他们已经所处的数字流程中满足他们的要求，从而最大限度地减少摩擦和最大程度的参与。 eduMe 的创建简单快捷，采用吸引现代学习者的开创性格式，可提高课程完成率，并帮助您成功推动行为改变、改善员工（和客户）体验、生产力、安全性、合规性和保留率，从而实现更顺利的学习运营和更健康的利润。 eduMe 是经过认证的 Workday 合作伙伴，投资者为 Workday Ventures。它在美国洛杉矶和英国伦敦设有办事处。如需了解更多信息，请访问 www.edume.com。
Oneteam
oneteam.io
与您的无桌员工建立联系是一个重大挑战，可能并不感到惊讶。它们分布在多个位置，不要坐在计算机后面，没有商务电子邮件地址，而且通常只有兼职工作，仅此而已。 老式的方法，例如Intranet，电子邮件爆炸，纸质指南和公告板，只是不再削减它了。他们创建了我们配音“无桌子差距”。猜猜是什么？这一差距可以消除团队的参与，忠诚度和成功，从而将您的最佳才能推开，并对您的业务增长产生负面影响。 在Oneteam，我们制作了最终的应用程序来弥合这一差距。将其视为您的多合一工具包：无缝的沟通，平稳的入职，交互式电子学习，有见地的调查和方便的清单：您需要的一切，都在Oneteam中。 如今，Oneteam试图释放全球无家可归的工人的全部潜力，并且已经取得了成功，在为H＆M，Toolstation，IBIS，IBIS，Westcord Hotels和DPD等组织弥合无桌子差距方面取得了成功。 Oneteam的用户友好型员工中心使每个人都可以轻松地访问旅途中的基本更新和信息。 Oneteam的好处： •用于沟通，培训和参与的内置应用程序功能 •完全自定义您的组织需求 •易于实施和管理
Disco
disco.co
通过 Disco 释放学习社区的潜力。通过 Disco 屡获殊荣的平台优化会员入职、利用人工智能辅助并获得可行的见解。 Disco 被《Fast Companies》评为教育领域最具创新性公司（2023 年）之一，并被 EdTech 突破奖评为年度 EdTech 初创公司。
CLASSUM
classum.com
通过基于云的平台，课程成员可以通过帖子、生活会话、聊天和独特的互动进行联系，CLASSUM 提供无缝通信，以增强所有在线或面对面的学习环境。 --- CLASSUM 由韩国科学技术院 (KAIST) 的两名女学生 Chaerin Lee 和 Youjin Choi 于 2018 年创立，旨在解决她们作为学习者面临的挑战。仅 3 年之后，CLASSUM 现已被全球 23 个国家的 3,700 多家机构使用，并继续打破沟通障碍，构建促进成长和协作的学习环境。用户包括韩国科学技术院、延世大学和梨花女子大学等机构，以及 LG、三星电子、资生堂、现代、世界宣明会和保诚集团等跨国公司。我们的目标是将学习者和教育工作者聚集在一个可以自由、舒适地交流的空间中。我们希望创造和扩大空间，让课堂内外能够自然地进行健康的互动和协作。学习者可以在CLASSUM上自由互动，通过文字和其他适合数字时代沟通需求的媒体进行问答和讨论。教育工作者使用 CLASSUM 与学生交流，学生的参与度得到了提高，管理工作也减少了。 2021 年 4 月，CLASSUM 筹集了 600 万美元的 A 轮融资，由 Pearl Abyss Capital 和 Storm Ventures 以及现有投资者 Big Basin Capital 和 Smilegate Investment 领投。我们的创始人兼首席执行官 Chaerin Lee 最近因 CLASSUM 应对教育沟通挑战的创新方法而被评为福布斯 2021 年亚洲 30 位 30 岁以下精英成员。 CLASSUM 还于 2020 年入选 GSV 杯之一，该赛事重点关注六大洲鼓舞人心的教育科技和人才技术初创公司。
FLOWSPARKS
flowsparks.com
FLOWSPARKS 集团在数字学习模块的开发方面拥有多年的经验。基于这一愿景，成熟的 FLOWSPARKS Suite 应运而生。您可以通过结合 FLOWSPARKS 创作工具中的学习格式、智能模板和智能程序来轻松开发交互式电子学习。将其链接到我们广泛的学习管理系统 (LMS)，您就拥有了创造最佳数字学习体验所需的一切手段。或者为那些希望顺利登记访客的人选择快速通行证。此外，我们保证为每位客户提供最好的支持。
RedSeed
redseed.com
RedSeed LMS 是世界上最好的混合电子学习解决方案。整个 RedSeed LMS 旨在通过我们所说的“辅导反馈循环”推动行为改变，从而促进您可以报告的高质量辅导互动。再加上不断扩大的课程库涵盖：销售、服务、软技能、幸福感、领导力和合规性，提升整个企业的技能非常简单！利用我们现成的培训套件，或通过我们灵活的自动化和易于使用的界面制定您自己的学习路径。我们将与我们的学习专家团队合作，帮助您制定与您的业务成果相一致的培训计划，以便您知道自己正在获得最佳的投资回报。我们还非常谨慎地确保您充分利用 RedSeed LMS，这就是为什么每个 RedSeed 客户都会在其帐户的整个生命周期中获得专门的成功经理 - 免费！了解更多信息：www.redseed.com
AcademyOcean
academyocean.com
发现综合学习管理系统（LMS）和电子学习平台软件，旨在轻松创建和提供公司培训课程。立即体验快速的课程开发和计划演示！ Academyocean是一种LMS系统，可通过提供在其行业中排名最高的软件以易于使用（10中的9.9），从而帮助企业自动培训为员工，客户和合作伙伴自动化培训。
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy 是一个收入支持平台，使收入团队能够推动可持续的收入增长。 GTM Buddy 致力于帮助新一代更聪明的卖家。想象一下这样一个世界：人工智能负责在正确的时间标记和显示正确的内容，以帮助卖家就地进行操作。 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕是卖家突破配额的秘密武器，帮助销售代表分享回答买家紧迫问题的内容，为关键会议做好准备，并花更多时间进行实际销售通过减少手工繁琐的工作。
GoSkills
goskills.com
GoSkills 是一家领先的在线学习平台，致力于提供互动、个性化和令人难以抗拒的学习体验。通过将强大的学习管理系统 (LMS) 和先进的学习体验平台 (LXP) 合并到一个统一的中心，GoSkills 使组织能够创建和管理引人入胜的学习体验，从而提升其培训计划。 GoSkills 利用人工智能 (AI) 的力量，促进个性化学习内容的发现和创建。该平台内置的课程生成器和人工智能助手 Genie 简化了课程创建，使任何人都可以轻松快速有效地创建精美的课程。 GoSkills 拥有一个屡获殊荣的图书馆，包含 100 多门商业课程，全部由知名行业专家授课。课程是定制、策划、内部创建的，并定期更新，以确保每个级别都达到高质量标准。每门课程都采用游戏化的微学习方法，确保学习既有趣又有效，从而提高参与度和学习保留率。
LearnUpon
learnupon.com
Learnupon的LMS（学习管理软件）使您能够提供影响重要事物的吸引人的学习经历 - 绩效，保留和成长。 让您的团队使用Learnupon为您提供影响重要的学习经历，这些工具 - 绩效，保留和成长。
Shieldbyte LMS
shieldbytelms.com
ShieldbyteLMS 平台使全球组织能够进行 Upright 企业员工培训。它简化了对全球员工进行治理、风险、安全和合规培训的员工知识的增强。自定进度的电子学习课程和测验可随时随地以经济实惠的订阅模式进行访问，满足您的学习和发展需求。 ShieldbyteLMS 是一个集成的 LMS 平台，具有预配置的课程并自带内容 (BYOC)。它通过指标、测验和徽章来提高员工的进步和绩效可见性，并通过证书进行认可。我们的学院卓越实践使组织能够通过构建和提供世界一流的培训能力来应对这些挑战，同时充当任何成功技能转型的关键支柱。它通过协作仪表板和课程演变提供智力资本的无缝可视化。
BrainCert
braincert.com
BrainCert 让您的电子学习之旅变得更加轻松，并帮助您提供具有可衡量结果的高影响力培训，从而加速您的员工、合作伙伴和客户的大规模成长。 BrainCert 平台旨在提供任何类型的在线培训，从创建、营销和销售课程、测试、产品和现场课程到特定用例，例如创建和提供学术和认证需求评估、合规培训、工作场所技能提高、监考考试、客户和合作伙伴培训以及使用集成虚拟教室的实时协作。 BrainCert 具有 300 多个高级功能和丰富的集成，可使用游戏化、证书和徽章、白板、学习路径、作业、登陆页面、电子邮件营销、自动化、报告和分析等来创建和提供引人入胜的学习体验！安全性和合规性是 BrainCert 企业级平台的核心。我们已通过 SOC2 Type II 和 ISO 27001:2013 认证，并符合 HIPAA 和 GDPR。
Teachfloor
teachfloor.com
Teachfloor 是一个社交学习平台，旨在通过互动功能增强参与度并促进知识保留。直观的课程创建工具和灵活的学习管理系统可以轻松构建和提供动态培训计划。好处： - 提高参与度：通过社交功能促进协作和知识共享。 - 简化的课程创建：直观的工具可以有效地开发引人入胜的内容。 - 个性化学习：通过多媒体和互动元素迎合多样化的学习方式。 - 坚定不移的支持：专门的客户支持可确保顺利的学习之旅。 Teachfloor 使您能够： - 提供能引起学习者共鸣的有影响力的培训计划。 - 培养一个有助于保留知识的协作学习环境。 - 通过全面且用户友好的平台实现您的学习目标。通过 Teachfloor 释放社交学习的力量！
JoomlaLMS
joomlms.com
JoomLMS 是一个多功能学习管理系统，为教师和学习者提供各种有用的在线培训工具，这些工具可以在更昂贵的 LMS 解决方案中找到。 JoomLMS 已被独立研究和咨询机构 Talented Learning 列入顶级学术 LMS 名单，并被独立软件评论平台 FinancesOnline 授予卓越用户体验奖和新星奖。 LMS 界面干净、整洁且易于使用。 - 符合 SCORM 和 AICC 标准， - 移动兼容， - iOS 和 Android 移动应用程序， - 课程构建器， - 现代布局， - 测验和测试， - 多个用户角色， - 多种支付系统支持， - 社交协作工具， - 广泛的报告范围， - 数据导入/导出 所有课程都是在内置课程构建器的帮助下创建的。教师或学习管理系统管理员从一个步骤到另一个步骤，填写所有必填字段。所有学习资料均上传至JoomLMS相应版块。您可以一一上传学习材料（文档、视频、链接、演示文稿等），也可以导入 SCORM/AICC 包。 JoomlaLMS 符合 SCORM 1.2 和 2004 标准，并且可以与任何支持这些格式的创作工具配合良好。为了评估学生的知识，我们提供了一个包含 13 种问题类型的测验工具。还可以导入问题或从问题库添加问题（例如，如果您创建最终测试）。所有课程材料上传后，就可以将它们整合到学习路径中。 JoomLMS 包含许多报告，用于呈现大量信息。教师可以检查谁以及何时访问了电子学习材料，并在学生没有花足够的时间学习时联系学生；检查哪些问题和学习路径花费最多时间来完成，并在必要时进行修改；文件下载统计数据提供了对所需材料类型的深入了解。 JoomLMS 允许创建作业并在必要时将其分配给特定的学生组。该部分还提供了对执行任务的统计数据的深入了解。例如，教师可以检查学生是否完成了任务、对其进行评分并向该学生发送电子邮件通知。评分作业可以手动添加到成绩簿中。 JoomLMS 价格基于每个活跃学习者的价格模型。许可证只计算至少注册一门课程的学生，教师和 LMS 管理员不计算在内。 JoomLMS 费用起价为 299 美元/年。还可以购买永久许可证并终身使用 LMS 系统。了解该系统并确定它是否适合学校需求的最佳方法是亲自测试，特别是因为该公司提供 30 天免费试用，无需信用卡信息。要试用 JoomlaLMS，您需要在 JoomLMS 网站 www.joomlms.com 提交您的请求
Innform
innform.io
Innform LMS 是一款适合现代团队的一体化在线培训工具。客户可以免费试用 Innform Pro 14 天，无需信用卡。凭借 Innform 屡获殊荣的设计，公司可以从一个地方创建、分配和跟踪员工培训，并借助 Innform 强大的工具和快速支持快速上线。借助 Innform，管理员可以使用视频、SCORM、PDF、Powerpoint 演示文稿和测验创建引人入胜的培训课程。凭借游戏化等学习者优先的功能，Innform 让学习者参与持续的培训材料，并将他们与培训师联系起来以获得实践体验。
BigSpring
bigspring.ai
BigSpring 是一个人工智能驱动的工作支持平台。我们以人为本的方法让销售人员、合作伙伴、团队和其他所有人都跟上创新的步伐。我们帮助您快速向合适的人展示相关内容，支持辅导并提供见解，以便您可以扩大最佳实践，让每个人都喜欢您表现最好的人。 BigSpring 的业务范围遍及全球，客户包括 Google、Cisco、Pfizer、HSBC 等。
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve 不再采用纸质工作指令、SOP 和检查表，而是在可持续性、生产力、质量和安全方面进行改进，帮助制造、供应链和医疗保健公司加快实现劳动力和卓越运营的进程。这包括我们的：使用平板电脑电子签名进行文档控制、基于视频的快速学习和混合学习工具。除此之外，Nvolve Marketplace 还允许您访问广泛的合作伙伴解决方案，这些解决方案已与 Nvolve 集成并可供使用。您的互联劳动力之旅从学习和发展开始，但会为您的整个企业增加价值互联劳动力改变了工厂和供应链在多个职能部门的管理方式，并且在纳入更广泛的劳动力和卓越运营计划时效果最佳，让您能够正确行事第一次和每一次！ Nvolve 旨在： • 学习与发展 • ESG 与可持续发展 • 质量与运营支出 • 健康与安全 • 维护与运营 • 人力资源 Nvolve 平台提供 12 种不同语言版本，已通过 ISO 27001:2017 认证并经过 GAMP5 验证，符合应用欧洲 EMA 和美国 FDA 管理计算机系统验证的法规。
BenchPrep
benchprep.com
BenchPrep 是一个屡获殊荣的学习平台，旨在帮助考生更有信心并为参加认证考试做好准备，同时加速公司的收入增长。许多世界领先的协会、认证机构和培训公司都信赖 BenchPrep 为其在线学习项目提供支持，其中包括 ACT、AAMC、ASCM、CFA Institute、CompTIA、GMAC、ISACA、McGraw-Hill Education、Springer Publishing 等。超过 800 万学习者使用 BenchPrep 取得了学术和职业上的成功。要了解更多信息，请访问 www.benchprep.com。
Beeline
beeline.life
Beeline 是一个现代化的培训和知识社区平台，可以让您的企业尽可能轻松地建立和运营数字或混合学习风格的培训学院。
Cloud Assess
cloudassess.com
通过我们的实时培训和评估平台为您的员工提供支持，该平台为技能驱动的高绩效组织和高等教育机构提供服务。我们的混合学习平台专为一线员工设计，可实现技术和软技能的移动移动培训。无论是在线、课堂、教练主导还是以评估为重点，我们灵活的解决方案都能简化学习，实现安全、合规和成长。与通用学习管理系统不同，Cloud Assess 支持提供实际评估，确保满足当前和未来需求的真正技能发展。通过我们的技能矩阵确定差距和暴露，并通过我们的创作工具在设计中拥有完全的灵活性。专业客户可通过自动化、单点登录和第三方集成享受终极效率。我们内容丰富的学习图书馆免费向所有人开放，其中包含针对各个部门和角色的数千门免费课程。通过为专业帐户提供经过认证的内容和实践评估，我们简化了技能提升。让持续学习成为日常工作，从而改变您的团队。立即访问 cloudassess.com/course-library 探索免费课程，立即开始缩小技能差距！
RomyLMS
romylms.com
RomyLMS 是 LMS 市场的新进入者。他们专注于核心功能而不是流行功能。这样做使系统保持直观且易于使用。借助 RomyLMS，您可以输入课程材料、将其分配给用户并跟踪这些用户的进度。该系统具有强大的报告和游戏化元素。我们在设计系统时还考虑到了移动设备，因此它完全是移动响应的。
Centrical
centrical.com
Centricalis是AI驱动的员工绩效体验平台，通过前线代理商的成功和增长，为世界领先的品牌提供一流的客户体验。 该平台通过游戏解决方案提供了实时绩效管理，自适应微学习，AI驱动的教练，质量管理和VOE的统一员工体验，以帮助组织提高生产率和销售，降低成本，降低损耗并提高客户满意度。 Centrical成立于2013年，以40种不同语言为150个国家 /地区的客户提供服务。 Centrical在纽约，Tel-Aviv和伦敦设有办事处，以及客户包括Microsoft，Teleperformance，Synchrony Financial等领先的跨国公司。
ProProfs
proprofs.com
Proprofs是SaaS软件的领先提供商，旨在创建更聪明的员工和更快乐的客户。借助一套全面的工具，包括培训制造商，知识库，测验制造商，调查制造商，CRM等，促进组织使组织增强学习，简化支持和推动客户满意度。 致力于执行100年客户喜悦的任务，Proprofs为150多个国家 /地区的1500万用户提供服务。 Proprofs产品包括： - 培训制造商 - 测验制造商 - 调查制造商 - Qualaroo Insights - 实时聊天 - 服务台 - 知识库 - 项目管理 - Picreel弹出窗口 - BigContacts CRM - Webinarninja -Courseninja 许多财富500强公司（例如Sony，Acer，Adobe，Accenture，Cisco＆Dell）以及来自凤凰城，哈佛大学和耶鲁大学等领先的教育学院的用户都使用了智能工具。 该网站以70多种语言托管了超过一百万个内容。这是一个领先的在线培训和评估平台，拥有世界上最大的专业测试和测验库。
BizLibrary
bizlibrary.com
在 BizLibrary，我们的使命是提高员工的技能，创造更好的工作场所，并尽我们的一份力量来建设一个更加富有同情心和能力的未来。我们每天通过我们的创新平台、一流的内容和无与伦比的战略支持来支持组织的学习和发展需求，从而实现这些目标。借助 BizLibrary 提供支持的 L&D，员工能够掌握当前工作所需的技能，并准备好迎接明天的新挑战。
BrainStorm
brainstorminc.com
为您的团队配备唯一专为软件采用而构建的学习平台。加速入职、减少支持、加深参与并增加使用。无论您是新客户入职的解决方案提供商、需要更可扩展的方式来管理最终用户培训的 IT 团队，还是专注于让员工加入公司技术堆栈的 L&D 团队，BrainStorm 都将使您的工作变得更轻松，并获得成果更好的。激活暗黑用户 – BrainStorm 是唯一主动针对尚未登录的授权用户的学习平台。当您转换暗用户时，您的使用影响将从增量变为指数。加速采用——不仅教用户如何使用，还教他们何时以及为何使用功能和应用程序。 BrainStorm 旨在实现自动化培训，让人们改变工作方式。扩大功能使用——推动更深入、更广泛的功能采用。帮助更多用户超越基础知识，将他们的工具集成到日常工作流程中。 头脑风暴特点： * 有针对性的沟通：通过及时的沟通来激发用户行动，吸引并激活不参与的学习者。 * 基于角色的学习：按小组组织的自定义内容流可确保为正确的受众提供正确的内容。 * 课程创作：将您的学习资产上传并组装到 BrainStorm Flows™ 中，这是一种自适应工作流程，可为每个学习者提供相关、及时的学习。 * 分支：向任何流程添加分支，以创建与用户下一步想要学习的内容相一致的个性化学习体验。 * 内容包：BrainStorm 拥有数百个预构建的学习体验供您使用或修改，以便您可以立即投入使用。 报告：通过动态报告了解是什么推动了行为变化。
D2L Brightspace
d2l.com
利用 D2L Brightspace 突破 LMS 的限制，D2L Brightspace 是一个学习创新平台，旨在帮助您创建高度个性化的体验，大规模释放学习者的潜力。 Brightspace 专为人生各个阶段的学习而打造——从上学初期到高等教育及以后。 - K-12：创造学生和家长喜爱的现代灵活的学习体验。 - 高等教育：打造高度个性化的学习体验，释放潜力。 - 企业：为员工、客户或合作伙伴提供培训。 - 协会：将教育和培训转化为您的竞争优势。数字化您的课程通过易于使用的技术轻松实现课堂体验现代化，并采用当今最佳学习管理系统中常见的数字工具。优化您的成果开始轻松、大规模地实施个性化学习体验。在数据支持下做出更明智的教学决策，通过自动化任务节省时间，并提高学习者的参与度。改变您的体验当您准备好时，Brightspace 可以处理高级学习模式，进一步个性化体验。从基于掌握的学习到基于能力的模型，Brightspace 强大的功能将支持最先进的在线或混合学习方法。释放合作伙伴的力量 获取适合您旅程每一步需求的专业知识。我们根据您的目标调整我们的支持、技术和战略咨询，以便您充分利用 Brightspace。无论您是首次客户还是长期客户，我们都会为您提供帮助。
Coassemble
coassemble.com
Coassemble 是一个强大而直观的平台，可供组织创建和提供高质量的在线培训。 Coassemble 是同类产品中的首创，它将用户友好的学习管理系统与出色的快速创作功能相结合。借助 Coassemble，组织可以从单一集成平台创建和提供在线培训。
Degreed
degreed.com
你有能力迎接明天吗？ Degreed 通过单一、流畅的技能发展经验将学习和职业发展与商业机会联系起来，因此您的组织和员工随时准备好清除下一个重大障碍。
Docebo
docebo.com
Docebo是世界上最强大的学习平台，旨在直观地为管理员，吸引学习者，并为企业变革。主要差异化者包括： - 向包括员工，客户和合作伙伴在内的多个受众提供超情学习经验的能力。所有这些体验都可以从一个平台上独特地品牌和中央管理。 - 行业最先进的AI功能。客户可以自动化手动任务，例如注册，翻译和内容分类。借助用于学习的生成AI，客户只需单击几下即可创建有效的课程材料。 - 随着您扩展到新的和更大的学习受众，地理，语言等方面，随着您的组织扩展的力量。 - 移动应用程序以及与所有主要软件的集成，包括Salesforce和Microsoft团队。
Engagedly
engagedly.com
参与是一种新的年龄绩效管理软件，可以通过简化和将员工互动元素纳入绩效审查过程来重新定义绩效评估。 通过参与度，您可以轻松完成360个反馈和连续的绩效评估。设置并运行员工将欣赏的审核过程需要几分钟，而不是几天，帮助管理人员节省时间并为人力资源提供详细的分析。 参与度还将员工参与工具纳入了绩效审查过程中，通过优雅地索取社交，思想，沟通，奖励和认可，公司价值对齐，脉搏调查，学习模块等等。在参与度中烘烤的是一个目标管理系统，它使您可以跨团队级联目标并定期检查进度。 参与使绩效审查简单而令人耳目一新。
Go1
go1.com
Go1 是一家全球内容聚合商，拥有世界上最多样化的专业发展课程和培训库。只需一次订阅，L&D 领导者就可以利用来自 250 多家行业领先内容提供商的人工智能增强发现和管理工具，在正确的时间向正确的员工提供正确的内容。我们与 70 多个领先的学习平台和工作场所应用程序集成，使您的团队能够通过现有解决方案利用 Go1。
MangoApps
mangoapps.com
吸引、激发并连接您的整个公司！ MangoApps 是一个统一的员工体验平台，将内联网、培训、团队合作和内容管理整合到仪表板和工作区中。我们用户友好、可无限定制的方法适合您公司现有的业务方式，创建一个单一的数字中心，弥合您的办公桌和一线员工之间的差距。员工可以在可定制的基于小部件的仪表板中找到他们需要的所有公司信息以及通信和协作工具，该仪表板充当单一事实来源。我们的产品适用于各个行业各种规模的团队，并具有企业规模部署所需的所有安全功能。 MangoApps 的界面基于现代社交媒体，包含主题、评论、表情符号反应以及团队和项目组。因此，我们客户的员工立即发现它直观且用户友好。此外，容纳所有这些工具并与大多数其他企业和公司工具集成可以节省时间和减少挫败感。带有您公司品牌的白标，您的团队可能甚至没有意识到 MangoApps 是一个外部工具 - 它感觉像是他们日常和工作流程的自然组成部分。如今，太多组织依赖过时的内联网和通信工具，将时间和信息浪费在电子邮件收件箱这个黑洞中。 MangoApps 为您提供了独特的机会，将所有团队（从一线员工到公司办公室）连接到一个中央枢纽，使他们所有人都处于循环状态并处于游戏的顶端。
Mineral
trustmineral.com
Mineral 受到超过 100 万家公司的信赖，是成长型企业的人力资源和合规领导者。我们的主动解决方案消除了人力资源和合规性中的猜测，让客户高枕无忧。我们将数据、技术和人类专业知识相结合，推动创新和个性化指导。矿物解决方案包括在线员工培训、手册和工具包生成、人力资源专家团队的实时专家建议，以及用户友好的合规信息和人力资源最佳实践的综合资源库，旨在节省组织的时间和金钱，包括免费的网络研讨会、指南和清单。 Mineral 的合作伙伴网络使其能够建立美国最大的人力资源社区。Mineral 的前身是 ThinkHR 和 Mammoth 的合并实体。欲了解更多信息，请访问 www.trustmineral.com 并在 Twitter 上关注我们：@Trust_Mineral。
Paycom
paycom.com
25 年来，Paycom Software, Inc.（纽约证券交易所股票代码：PAYC）通过易于使用的人力资源和薪资技术简化了业务和员工的生活，并通过直接访问数据来提高透明度。得益于其业界首创的解决方案 Beti®，员工现在可以自行处理工资单，并在提交工资单之前被引导查找并修复代价高昂的错误。从入职和福利登记到人才管理等，Paycom 的软件简化了流程，提高了效率，并让员工能够掌控自己的人力资源信息，所有这些都在一个应用程序中完成。 Paycom 因其技术和工作场所文化而获得全国认可，现在可以为美国和国际上各种规模的企业提供服务。 Paycom 正在引领美国工作场所的数字化转型。我们对文化和价值观的承诺使我们被 Fast Company 评为全球最具创新力的公司之一，被《新闻周刊》评为美国最伟大的工作场所之一，并被 Top Workplaces 评为美国最佳雇主。 Paycom 在美国拥有约 36,820 名客户（截至 2023 年 12 月 31 日），比上年增长 1%。 2014 年 4 月 15 日，Paycom 成为一家上市公司，其股票在纽约证券交易所上市交易，股票代码为 PAYC。 2020年初，该公司加入标准普尔500指数。
Paylocity
paylocity.com
我们的一体化软件平台为人力资源专业人员提供了一种轻松管理工资、福利、人才和劳动力管理等日常任务的方法。但我们的与众不同之处在于，我们的技术得到了真正关心客户成功的文化的支持。提供商只会向您出售产品。但合作伙伴实际上关心您和您的业务。合作伙伴需要花时间来了解您并了解您的需求。我们与您一起寻找最佳解决方案，使您今天的业务受益，同时为更美好的明天铺平道路。明天就是你的团队的全部了。我们所做的一切都是为了支持您实现目标。我们将共同处理您的日常工作，以便您可以花更多的时间来打造您和您的员工渴望的文化。对于渴望真正合作伙伴关系的专业人士来说，Paylocity 是一家人力资源和薪资公司，可将您从今天的任务中解放出来，因此我们可以一起将更多时间专注于明天的承诺。让我们一起前进吧。
7taps
7taps.com
三年前，7taps 在企业学习与发展领域率先提出了有效实施微学习的概念，并且我们将继续在这一领域占据主导地位。我们独特地提供闪电般快速、高质量的微学习创建，使您能够与无论身在何处的学习者建立联系。 7taps 科学驱动的方法不仅确保有效的知识吸收，而且确保持久的保留。
Showpad
showpad.com
Showpad 是世界领先的支持操作系统 (eOS™)，它使销售和营销团队围绕高影响力的买家互动进行协调，同时生成持续提高转化率所需的见解。底线影响：卖家通过 Showpad 更快地达成更多交易。 Showpad 的核心销售内容管理引擎使收入团队能够创建一个精心策划的一站式商店，以大规模查找、管理和分发高影响力的内容。对于营销人员而言，Showpad 使团队围绕最新的品牌内容与正确的治理保持一致，以提高内容采用率，并提供漏斗底部的见解，以便团队可以在正确的内容上投入更多资金。支持从业者使用该平台来推动跨职能协调并制定可扩展的、有针对性的培训活动。卖家可以获得所有合适的资源，将自己定位为当今采购团队值得信赖的顾问。采购团队受益于卖家，他们能够更好地了解他们独特的挑战，并将他们与他们的投资组合中正确的解决方案联系起来。 Showpad 与 50 多个国家/地区各种规模和成熟度水平的组织合作，支持跨收入团队的战略协调和效率。从中小企业到陶氏化学、通用电气、霍尼韦尔、强生和可口可乐 EuroPacific Partners 等企业品牌，Showpad 都是经过验证的收入加速器。 Showpad 总部位于伊利诺伊州芝加哥和比利时根特，拥有多元化的全球员工队伍。
Trainual
trainual.com
Trainual 是一个知识转移和培训平台，成长中的团队可以在其中为他们的工作方式制定剧本。借助 Trainual，您企业中所有角色和职责的每个流程、政策和程序都可以轻松记录、组织、分配和搜索。其结果是更快的入职和培训、更无缝的授权、一致的流程、增强的责任感，以及每个人都了解您需要知道的信息。
WorkRamp
workramp.com
WorkRamp 是为现代企业构建的学习云。通过自助学习模块、交互式辅导功能和强大的认证路径，WorkRamp 允许团队为员工、客户和合作伙伴大规模构建定制的学习体验。借助 WorkRamp，学习团队可以轻松构建和部署培训，并且企业可以通过整合整个企业的学习来节省成本和资源。请访问 workramp.com 了解更多信息。
Zoho Learn
zoho.com
Zoho Learn 是一个基于云的企业知识和学习管理平台。借助 Zoho Learn，您可以集中公司信息、创建交互式课程并获取有关学习者进度的详细报告。 Learn 具有轻松内容创建和协作创作的强大功能、易于使用的课程构建器、内置评估工具和强大的报告，是适合各种规模企业的成熟培训工具。
KodeKloud
kodekloud.com
通过我们的边做边学平台成为 DEVOPS 专家。 KodeKloud 相信边做边学的教学方法。我们相信这种教学方法可以让我们的学生发挥最大潜力，这将帮助您建立成功的 DevOps 职业生涯。
LearnDash
learndash.com
最强大的 WordPress 学习管理系统。只需点击几下即可创建专业、引人入胜的课程。
Acadle
acadle.com
Acadle 借助其简单且直观的学院构建器，可帮助您创建独特的实时学习体验。借助数百个集成、Webhooks 和 API，它还使其对开发人员和营销人员非常友好。 游戏化、排行榜、直播课程、认证等功能让学习变得更有趣、更有竞争力 用例： 1) 入站营销学院：推出免费的公共学院，以吸引潜在客户了解某个主题并追加销售您的产品/服务。 2) 客户和合作伙伴入职培训：激励客户/合作伙伴探索更多产品功能并了解具体优势。 3) 员工培训：为新员工提供充分发挥潜力所需的工具和信息，建立一个学院，这一点至关重要。
AdaptiveU
adaptiveu.io
壮大你的团队。免费的学习平台，可让您创建课程、交付和跟踪进度。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow（纽约证券交易所代码：NOW）让世界为每个人提供更好的服务。我们基于云的平台和解决方案可帮助组织数字化和统一，以便他们能够找到更智能、更快、更好的方法来实现工作流程。因此，员工和客户可以更加紧密地联系、更加创新、更加敏捷。我们都可以创造我们想象的未来。世界与 ServiceNow 合作。
Sana AI
sana.ai
SANA是一个由AI驱动的学习平台，使组织能够访问和共享知识，自动化管理任务并比以往任何时候都更快。 该平台提供了工具和功能，例如创建实时和自定进度的学习体验，简化实时学习，通过智能自动自动化管理混乱以及通过直觉分析澄清影响。 该平台旨在帮助企业建立沉浸式的入职计划，组织合规培训，简化员工教育，发展领导能力，并使销售代表使用工具访问知识和建立技能。 SANA是一个完整的学习管理系统，可提供AI辅助搜索功能，个性化学习路径，协作工具和个性化评论。 该平台与广泛的第三方工具集成在一起，并提供多语言支持。它还提供自动化管理功能，例如用户入职和卸货，自定义用户属性以及可自定义的访问权限。 SANA受到行业领导者的信任，并提供了个性化的学习经验，其中包括民意调查和测验，个性化主页，建议和项目分配上传。 该平台旨在节省时间，扩大时间并允许组织专注于有趣的东西。借助SANA，组织可以释放知识，并使团队能够快速学习，保留知识并自动化行政任务。