企业学习管理系统 - 最热门应用 - 圣马力诺

LearnWorlds

learnworlds.com

LearnWorlds是一款轻量级的LMS，使企业能够为客户，员工和合作伙伴提供出色的电子学习体验。从Brevo和Lokalise等独角兽SaaS到联合国儿童基金会，联合国以及来自Yamaha和LG等全球制造商等国际组织，再到Obama Foundation和Cardano Foundation等多元化机构，超过9,000家公司将LearnWorlds命名为他们的LMS，将其命名为他们的LMS。创建了2M+最终用户和300K+课程；这就是原因。 将用户放在学院的中心 细分您的用户并根据他们的需求建立个性化的学习路径。 仅让学习者访问相关内容，保持其无路径噪音和数据安全。 吸引学习者进行各种学习活动 - 视频，电子书，音频，测验，测验，考试，认证等等！ 专注于自己最擅长的事情 - LearnWorlds支持4,000多个集成，以简化您的日常流程。 - 继续使用现有的技术堆栈并通过API或Webhooks连接到LearnWorlds。 - 屡获殊荣的客户支持团队和敬业的客户成功经理正在旨在帮助您实现目标。 确保您的学院安全和兼容 - 维持GDPR合规性并满足SSO要求，以最大程度地保护数据。 - 在每天备份8次备份和99.95％的服务器正常运行时间内平稳运行的学院轻松休息。 - 创建自定义用户角色，并匹配访问权限和权限与职责。 一个独特的美丽学院 - LearnWorlds提供了完整的白色标签功能，以给您的学院打上烙印。使用我们行业领先的网站构建器毫不费力地创建和自定义您的在线形式，并使用零编码来定制您的在线形象。 根据实时数据做出决定 - 使用强大的内置报告中心分析指标和性能KPI，以跟踪内容参与度。根据学习者进步采取行动。自动与利益相关者共享自定义报告。 通过您的专业知识获利 - 出售在线课程，捆绑包和会员资格，赚钱并通过全球和本地支付网关安全地接受付款。 如果您仍然有疑问，我们的销售团队将在这里帮助您对真正需要的LMS做出明智的决定。