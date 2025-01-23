企业学习管理系统 - 最热门应用 - 卢旺达

JoomlaLMS

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JoomLMS 是一个多功能学习管理系统，为教师和学习者提供各种有用的在线培训工具，这些工具可以在更昂贵的 LMS 解决方案中找到。 JoomLMS 已被独立研究和咨询机构 Talented Learning 列入顶级学术 LMS 名单，并被独立软件评论平台 FinancesOnline 授予卓越用户体验奖和新星奖。 LMS 界面干净、整洁且易于使用。 - 符合 SCORM 和 AICC 标准， - 移动兼容， - iOS 和 Android 移动应用程序， - 课程构建器， - 现代布局， - 测验和测试， - 多个用户角色， - 多种支付系统支持， - 社交协作工具， - 广泛的报告范围， - 数据导入/导出 所有课程都是在内置课程构建器的帮助下创建的。教师或学习管理系统管理员从一个步骤到另一个步骤，填写所有必填字段。所有学习资料均上传至JoomLMS相应版块。您可以一一上传学习材料（文档、视频、链接、演示文稿等），也可以导入 SCORM/AICC 包。 JoomlaLMS 符合 SCORM 1.2 和 2004 标准，并且可以与任何支持这些格式的创作工具配合良好。为了评估学生的知识，我们提供了一个包含 13 种问题类型的测验工具。还可以导入问题或从问题库添加问题（例如，如果您创建最终测试）。所有课程材料上传后，就可以将它们整合到学习路径中。 JoomLMS 包含许多报告，用于呈现大量信息。教师可以检查谁以及何时访问了电子学习材料，并在学生没有花足够的时间学习时联系学生；检查哪些问题和学习路径花费最多时间来完成，并在必要时进行修改；文件下载统计数据提供了对所需材料类型的深入了解。 JoomLMS 允许创建作业并在必要时将其分配给特定的学生组。该部分还提供了对执行任务的统计数据的深入了解。例如，教师可以检查学生是否完成了任务、对其进行评分并向该学生发送电子邮件通知。评分作业可以手动添加到成绩簿中。 JoomLMS 价格基于每个活跃学习者的价格模型。许可证只计算至少注册一门课程的学生，教师和 LMS 管理员不计算在内。 JoomLMS 费用起价为 299 美元/年。还可以购买永久许可证并终身使用 LMS 系统。了解该系统并确定它是否适合学校需求的最佳方法是亲自测试，特别是因为该公司提供 30 天免费试用，无需信用卡信息。要试用 JoomlaLMS，您需要在 JoomLMS 网站 www.joomlms.com 提交您的请求