Web 应用的应用商店 找到合适的软件和服务。

搜索​​​​

最热门 最近添加 核心人力资源软件 - 最热门应用

核心人力资源 (HR) 软件，也称为人力资本管理 (HCM) 软件，将员工信息集中在统一的系统中。这些核心人力资源系统旨在在可访问的集中式数据库中管理工资和福利等基本数据。虽然传统上称为人力资源信息系统 (HRIS) 或人力资源管理系统 (HRMS)，但 HCM 这一术语最近变得更加流行。 企业使用核心人力资源软件来维护详细的员工档案、存储重要文档并从全面的角度分析组织趋势。这些系统通常由人力资源部门使用，允许人力资源经理监控员工记录并生成关键指标报告。许多核心人力资源解决方案包括自助服务功能，使员工能够独立更新其福利或联系方式，从而简化人力资源流程。通常，核心人力资源软件集成在更广泛的人力资源管理套件中，或提供与第三方人力资源应用程序的兼容性，以增强其在各种人力资源运营中的功能。