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核心人力资源 (HR) 软件，也称为人力资本管理 (HCM) 软件，将员工信息集中在统一的系统中。这些核心人力资源系统旨在在可访问的集中式数据库中管理工资和福利等基本数据。虽然传统上称为人力资源信息系统 (HRIS) 或人力资源管理系统 (HRMS)，但 HCM 这一术语最近变得更加流行。 企业使用核心人力资源软件来维护详细的员工档案、存储重要文档并从全面的角度分析组织趋势。这些系统通常由人力资源部门使用，允许人力资源经理监控员工记录并生成关键指标报告。许多核心人力资源解决方案包括自助服务功能，使员工能够独立更新其福利或联系方式，从而简化人力资源流程。通常，核心人力资源软件集成在更广泛的人力资源管理套件中，或提供与第三方人力资源应用程序的兼容性，以增强其在各种人力资源运营中的功能。
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Keka HR
keka.com
Keka HR 是一款人力资源管理软件，通过自动化人事流程，帮助企业简化薪资、考勤、绩效等管理，提高员工满意度和参与度。
Zoho People
zoho.com
Zoho People是一个人力资源管理平台，提供员工管理、考勤、绩效和培训等功能，支持移动访问和业务应用集成。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now是一款云端人力资源管理应用，集成了工资单、福利、人才管理和劳动力管理等功能，旨在简化人力资源流程。
Paycom
paycom.com
Paycom是一个集成的云平台，简化人力资源和工资管理，包括员工入职、工资处理和福利管理，为企业提供全面解决方案。
Rippling
rippling.com
Rippling是一款综合平台，简化人力资源、IT和财务管理，支持员工生命周期的各个环节，包括招聘、薪资和设备管理。
Gusto
gusto.com
Gusto是一个在线平台，简化企业的工资单、福利和人力资源流程，提供自动化管理工具，适用于各种规模的企业。
Paylocity
paylocity.com
Paylocity是一款综合人力资源和薪资软件，简化薪资、福利和人才管理流程，提升员工体验和合规性。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox是一款基于云的人力资源管理平台，提供招聘、薪资、绩效跟踪等功能，旨在简化企业人力资源流程。
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR是一款提供人力资源管理软件的服务，帮助组织集中管理员工数据和简化HR过程。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite是一个基于云的ERP平台，提供财务、库存、人力资源和客户关系管理等功能，适用于各类企业。
Deel
deel.com
Deel是一个综合人力资源平台，使企业能够合规雇佣、管理员工和处理全球薪资，简化国际团队管理。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow 是一个基于云的平台，提供服务管理解决方案，帮助企业优化工作流程和服务交付，包括IT、人力资源和客户服务等。
Personio
personio.de
Personio是一款全面的人力资源管理软件，帮助企业简化员工生命周期的管理，包括招聘、入职、绩效、工资和满意度跟踪。
BrightHR
brighthr.com
BrightHR是一款人力资源管理应用，提供缺勤管理、假日跟踪、时钟打卡和费用跟踪等功能，简化企业人力资源流程。
Bob HR
hibob.com
Bob是一款人力资源平台，旨在简化人事管理，支持员工入职、绩效管理与薪酬管理，适用于多种工作模式。
Paycor
paycor.com
Paycor是一款综合人力资源管理应用，支持员工数据管理、工资自动化、招聘和绩效跟踪，适合中小企业使用。
Remote
remote.com
Remote是一个全球雇佣管理平台，处理员工薪资、福利、税务及合规等事务，确保安全和简明的费用结构。
Zimyo
zimyo.com
Zimyo是一款综合人力资源管理平台，提供员工管理、薪资、考勤和招聘等功能，帮助企业优化人力资源运营。
Factorial
factorialhr.com
阶乘人力资源是一款综合的云端人力资源管理软件，帮助中小企业简化员工管理、出勤跟踪、休假申请等流程。
Mekari Talenta
talenta.co
Mekari Talenta是一款人力资源管理应用，提供出勤跟踪和员工薪资管理，帮助企业高效管理人事运营。
Sesame HR
sesamehr.es
芝麻人力资源是一款人力资源管理软件，简化并自动化人力资源流程，便于管理员工信息和提升工作效率。
greytHR
greythr.com
greytHR是一个云端人力资源管理平台，提供员工数据管理、薪资、出勤、休假等功能，旨在简化中小企业的人力资源流程。
Sage HR
sage.hr
Sage HR 是一款人力资源管理软件，提供考勤、绩效和招聘管理，帮助中小企业简化员工管理流程。
Horilla
horilla.com
Horilla 是一款开源 HR 管理软件，提供招聘、入职、绩效管理、考勤、工资和员工参与等功能，适合各类组织使用。
Breathe
breathehr.com
Breathe是一款人力资源管理软件，帮助小型企业在线管理员工信息、假期、缺勤和绩效等事项。
ZenHR
zenhr.com
ZenHR是一款基于云的人力资源管理软件，旨在为中东市场简化人力资源流程，确保遵守当地法规并提高生产率。
Workstream
workstream.us
Workstream是针对小时工的HR、工资和招聘平台，帮助企业简化HR任务、招聘和支付团队。
HROne
hrone.cloud
HRONE是一个人力资源管理平台，自动化HR流程，简化人际互动，并提供可操作的洞察，以提升工作场所效率。
OnPay
onpay.com
OnPay是一款工资和人力资源管理软件，帮助中小企业简化工资、税收和福利管理，节省时间，提高运营效率。
Agendrix
agendrix.com
Agendrix是一款员工排班和劳动力管理软件，帮助企业简化排班、员工沟通及考勤跟踪流程。
Kenjo
kenjo.io
Kenjo是一个可定制的人力资源平台，帮助管理文件、假期、绩效评估和人才招聘，适用于小型和中型企业。
Zenefits
zenefits.com
Zenefits是一款基于云的人力资源管理软件，帮助企业简化人力资源流程，包括福利、工资和员工管理等功能。
Time Champ
timechamp.io
Time Champ是一个自动时间跟踪和生产力管理工具，帮助企业监控员工工作时间和活动，提高工作效率。
Workable
workable.com
Workable是一个招聘管理软件，提供招聘跟踪、候选人筛选和团队协作工具，以简化中大型企业的招聘过程。
factoHR
factohr.com
factoHR是一款全面的云端HR薪资软件，提供招聘、离职、绩效管理等功能，帮助企业高效管理人力资源。
MyHR
myhr.works
MyHR是一款智能人力资源管理软件，提供员工自助服务、出勤管理、绩效管理、招聘工具及数据分析，旨在简化人力资源流程。
Namely
namely.com
Namely是一个人力资源管理平台，提供工资、福利、招聘等功能，帮助组织简化员工管理和合规性。
Justworks
justworks.com
Justworks是一个人力资源管理平台，提供工资管理、员工福利、合规支持和时间跟踪等服务，简化企业的HR任务。
Worksy
worksy.io
Worksy 是一款综合人力资源软件，适用于中大型组织，提供工资、考勤、请假、绩效、招聘等管理工具。
WebHR
web.hr
WebHR是一款基于云的人力资源软件，提供从招聘到退休的员工管理功能，旨在优化中小企业的人力资源流程。
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany是一款全面的人才管理平台，支持组织在招聘、入职、绩效管理等各个环节优化员工管理。
Harri
harri.com
Harri是一个为餐饮和酒店行业提供员工管理、招聘和沟通工具的平台，旨在简化团队运营和提升员工体验。
Employee Navigator
employeenavigator.com
员工Navigator是一个综合福利管理平台，简化福利管理、入职流程和合规性，支持与薪资系统的集成。
Buk
buk.app
Buk是一款多功能应用程序，旨在简化任务和流程管理，帮助用户提高工作效率和生产力。
Access
theaccessgroup.com
Access是一款商业管理软件，帮助用户改进软件使用方式，提升员工在重要事务上的自由度，服务超过100,000个客户。
Netchex
netchex.com
Netchex是一款人力资源和工资管理解决方案，便于中小型企业处理员工管理、薪资、招聘和绩效管理。
Paypro
payentry.com
Paypro是一款人才获取解决方案，帮助组织高效追踪和评估优秀人才，简化招聘流程，提升候选人体验。
Eddy
eddy.com
Eddy是一个适合小型企业的全能HR和工资管理平台，简化员工招聘、入职、管理和薪资支付的过程。
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce是一个综合人力资源平台，管理员工体验并优化人力资源流程，提供个性化的功能以满足企业需求。
ChartHop
charthop.com
ChartHop是一个人员操作平台，连接和可视化人数据，帮助组织提升透明度和决策能力，支持各种人力资源管理功能。
Craze
crazehq.com
Craze是一款为初创企业提供一体化人力资源、薪资和合规管理的应用程序，帮助创始人轻松管理公司事务。
flair HR
flair.hr
Flair人力资源应用是一个全面的人力资源管理解决方案，简化员工管理流程，支持招聘、缺勤管理和绩效评估。
Multiplier
usemultiplier.com
乘数是一款全球人力资源管理平台，支持跨国招聘、薪资处理和法规合规，适用于各种规模的企业。
Humi
humi.ca
Humi是一个云基础的人力资源管理软件，支持加拿大企业处理工资、福利、招聘和员工管理等人力资源需求。
Alexis HR
alexishr.com
Alexis HR 是一款人力资源管理平台，通过自动化行政任务，提供员工数据分析，帮助组织优化人力资源流程。
Superworks
superworks.com
Superworks是一款全面的人力资源管理系统，简化中小企业的工资、出勤及员工管理流程，提升工作效率与员工体验。
BrioHR
briohr.com
BrioHR是一款综合人力资源管理平台，支持招聘、入职、考勤、薪资等功能，旨在简化企业人力资源流程。
Bambee
bambee.com
Bambee是一款人力资源软件，提供按需HR经理支持，简化工资处理、员工管理和合规性，帮助企业高效运营。
Arcoro
arcoro.com
Arcoro是一款专为建筑行业设计的人力资源管理软件，提供招聘、培训、核心HR、考勤等模块，帮助公司高效管理员工。
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