核心人力资源软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

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核心人力资源 (HR) 软件，也称为人力资本管理 (HCM) 软件，将员工信息集中在统一的系统中。这些核心人力资源系统旨在在可访问的集中式数据库中管理工资和福利等基本数据。虽然传统上称为人力资源信息系统 (HRIS) 或人力资源管理系统 (HRMS)，但 HCM 这一术语最近变得更加流行。 企业使用核心人力资源软件来维护详细的员工档案、存储重要文档并从全面的角度分析组织趋势。这些系统通常由人力资源部门使用，允许人力资源经理监控员工记录并生成关键指标报告。许多核心人力资源解决方案包括自助服务功能，使员工能够独立更新其福利或联系方式，从而简化人力资源流程。通常，核心人力资源软件集成在更广泛的人力资源管理套件中，或提供与第三方人力资源应用程序的兼容性，以增强其在各种人力资源运营中的功能。
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PrimePay是一款薪资和人力资源管理平台，旨在简化薪资流程，提高合规性，支持员工管理和报告功能。
GoCo
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GoCo是一个云基础的人力资源平台，提供员工管理、招聘、绩效管理和薪酬处理的一站式解决方案。
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HRONE是一个人力资源管理平台，自动化HR流程，简化人际互动，并提供可操作的洞察，以提升工作场所效率。
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Asanify是一款人力资源管理应用，提供自动化的工资处理和员工管理功能，适合创业公司与快速发展的企业。
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Mirro.io 帮助高增长的中小企业建立透明且蓬勃发展的工作场所文化，促进员工福祉并提高人才保留率。我们的绩效管理平台通过鼓励使命感并刺激全球范围内的社会共享和社区归属感，帮助组织克服混合工作场所的脱节。使用 Mirro 的团队和个人会更快乐、高度投入且生产力更高。作为一个用户友好且高度社交的平台，Mirro 通过认可、OKR、持续反馈和有意义的绩效对话推动团队成员之间每月超过 5,000 次互动。 Tazz、Hochland、Free Now、E Co. 和 noissue 等创新公司。使用 Mirro 增强团队能力并培养健康、稳固的工作关系。
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Plane（以前称为 Pilot）为雇用美国和国际员工及承包商的美国公司管理工资、福利和合规性。在一个安全的基于云的平台上轻松招聘、入职和支付美国和世界各地的员工和承包商的费用。使用 Plane，您可以以最佳汇率向 240 多个国家/地区的承包商付款。 Plane 认为，国际承包商应该拥有与美国员工相同的薪资体验。我们将付款直接发送到承包商的银行账户，以便他们可以从自己的账户中提取资金，而无需使用电子钱包的麻烦或提款费用。想要雇用员工而不是承包商？借助 Plane，您可以轻松地在 100 多个国家/地区雇用全职员工，而无需设立当地实体。 Plane 可以处理就业文书、预扣税等等，让您无需再做这些工作。与许多 EOR 不同，Plane 相信简单的定价，没有隐藏费用。您每月支付固定费用。不确定是否雇用团队成员作为雇员或承包商？ Plane 从第一天起就支持这两种选择，我们的专家团队很乐意指导您找到最适合您需求的选择，无需议程。
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第一个适合任何地方员工的人工智能人才平台。 使用 GoProfiles 建立真正联系的文化。我们结合了员工名录和同行认可的最佳部分，构建了一个全新的人才平台。
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Humaans 是一个 HRIS，旨在成为组织人力资源技术堆栈的基础层。它可以帮助快速发展的公司的现代人力资源团队通过快速的工作流程、自动化和快速访问数据来入职、管理和培养员工。 Humaans 旨在解决企业领导者的痛点，他们厌倦了处理无法满足当今员工高标准的笨重系统。它专为速度而设计，具有精美的人员目录、文档存储、休假跟踪、可视化报告，并通过深度集成连接现有系统。通过增强 Slack、GSuite 和 HR 单点解决方案，Humaans 不仅简化了 HR 流程，还为组织中的每个人带来了价值。此外，Humaans 适合远程和分布式团队，帮助提高企业的敏捷性，无论其设置如何
BrioHR
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BrioHR是一款综合人力资源管理平台，支持招聘、入职、考勤、薪资等功能，旨在简化企业人力资源流程。
Time Champ
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Time Champ是一个自动时间跟踪和生产力管理工具，帮助企业监控员工工作时间和活动，提高工作效率。
Omni HR
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Omni 是一款一体化人力资源管理软件，它重新定义了企业进行员工管理的方式。他们的使命很明确：帮助现代公司培养敬业且高绩效的团队。Omni 旨在全面支持您的整个端到端员工生命周期，帮助人力资源团队在整个过程中招聘、入职、管理和支付员工工资只需点击几下即可访问亚洲及其他地区。借助 Omni，您和您的团队的宝贵时间不再浪费在数据输入或管理任务上，而是用于推动业务增长的战略计划和有意义的互动。
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为初创企业提供一站式人力资源、薪资和合规服务。 雄心勃勃的创始人利用 Craze 来无压力地经营他们的公司。我们自动处理人力资源、薪资和合规事宜，以便您可以专注于发展您的业务。
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Access 正在改变企业管理软件的面貌，不仅改变我们为客户服务的方式，兑现我们的承诺，让他们自由地做更多对他们重要的事情，而且改变我们的员工、投资者和慈善机构的利益。我们的心是我们生活和工作的地方。 Access 帮助超过 100000 名客户转变其业务软件的使用方式，让每位员工都能自由地做更多重要的事情。
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Harri是一个为餐饮和酒店行业提供员工管理、招聘和沟通工具的平台，旨在简化团队运营和提升员工体验。
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Cinode是一个整合平台，帮助管理人才、技能和项目，提高咨询公司的增长与协作效率。
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Netchex是一款人力资源和工资管理解决方案，便于中小型企业处理员工管理、薪资、招聘和绩效管理。
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KiwiHR是一款人力资源管理软件，帮助中小企业简化员工管理，提供出勤跟踪、离开管理和数据报告等功能。
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将所有 HR 和 DP 例程集中在一处。管理 CLT 员工、实习、PJ 等。免费试用 14 天！
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Horilla HRMS Software 是全面、可定制的人力资源解决方案的领先提供商，提供功能强大、免费且灵活的软件平台。我们对开源原则的承诺使各种规模和预算的组织都可以访问先进的人力资源软件，而无需承担许可费用。我们的专业开发人员和人力资源专业人员团队设计了功能丰富的人力资源软件解决方案，涵盖广泛的人力资源功能，包括招聘、员工入职、绩效管理、时间和出勤跟踪、工资单处理、福利管理和员工敬业度。凭借用户友好的界面和广泛的定制选项，我们的软件可以定制以满足每个组织的特定需求和工作流程。作为开源软件的支持者，我们相信协作和社区驱动创新的力量。我们的开源人力资源软件使组织能够利用全球开发人员社区的集体专业知识和贡献，从而实现持续改进、新功能和增强的安全性。 Horilla 开源人力资源软件不仅免费，而且还为组织提供对其人力资源技术堆栈的完全控制。通过访问和修改源代码的能力，组织可以定制软件以满足其独特的需求，与现有系统集成，并确保数据隐私和安全。我们致力于在用户使用 Horilla 开源人力资源软件的整个过程中为他们提供支持。我们的专业支持团队随时可以协助实施、定制和故障排除，确保我们的软件顺利、成功地采用。通过选择 Horilla 开源 HRMS 软件，组织可以利用先进人力资源技术的力量，与充满活力的社区协作，并优化其人力资源流程，而无需受到许可费用的财务限制。我们致力于为组织提供经济高效且可定制的人力资源解决方案，以提高效率、生产力和组织的成功。 Horilla 开源人力资源软件功能： • 开源招聘管理软件 • 开源员工入职软件 • 开源员工数据库管理软件 • 开源薪资管理软件 • 开源考勤管理软件 • 开源休假管理软件 • 开源绩效管理软件• 开源资产管理软件
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MyHR是一款智能人力资源管理软件，提供员工自助服务、出勤管理、绩效管理、招聘工具及数据分析，旨在简化人力资源流程。
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Kenjo是一个可定制的人力资源平台，帮助管理文件、假期、绩效评估和人才招聘，适用于小型和中型企业。
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BrightHR是一款人力资源管理应用，提供缺勤管理、假日跟踪、时钟打卡和费用跟踪等功能，简化企业人力资源流程。
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Zelt是一款集中管理公司员工事务的应用，包括薪资、福利、设备和应用程序。
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告别过时且耗时的人力资源流程、曲折的多选项卡员工信息电子表格和无休止的手动年度权利计算。了解 Youmanage – 一款一体化人力资源系统，包含帮助您的业务发展的所有关键功能。它为您提供超安全的云位置来存储员工数据、员工几乎可以随时更新其个人信息的方式、推动业务发展的信息报告和分析，以及跟踪基本缺勤信息（包括假期、疾病和缺勤）的能力。辛劳。 Youmanage 通过智能工作流程自动化控制合规风险、降低管理成本并提高员工生产力，同时提供职能经理或人力资源专业人员成功所需的所有工具、信息和指导。让您的人力资源团队更加关注。消除浪费在查找和分析跨多个渠道存储的信息上的时间，使他们能够真正致力于解决业务挑战并最大限度地提高每位员工的效率。
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一个集中且自动化的人力资本管理平台。敏捷，基于云，安全有效。
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Buk是一款多功能应用程序，旨在简化任务和流程管理，帮助用户提高工作效率和生产力。
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ALTHR是一个人力资源超级应用程序，适用于创建的公司不仅仅是人力资源解决方案。 ALTHR由马来西亚领先的移动连接服务提供商Celcomdigi提供支持，是基于云的人力资源软件，致力于帮助马来西亚公司数字化人力资源流程并推动更好的员工授权和互动。 Althr以无纸叶子和费用管理，时间跟踪和出勤管理等核心功能建立，旨在通过我们的免费和快速启动计划来数字化您的人力资源工作。
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Collage 是加拿大领先的双语人力资源、薪资和福利管理平台，专为满足中小型企业的需求而构建。平台功能包括员工记录保存、新员工入职、福利管理、休假跟踪、招聘 (ATS)、绩效评估、人力资源报告和全方位服务工资管理。 Collage 还通过与加拿大的任何保险公司同步来数字化团体福利。
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在Türkiye的第一个人事管理软件中，管理和报告更多的允许和加班，绩效评估，工资单，轮班等。
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PurelyHR 是一款适用于中小型企业的强大模块化人力资源软件。自 2010 年以来，我们已帮助全球数千家公司每周在休假管理、员工档案管理和入职、时间跟踪、绩效管理、违规跟踪和认证管理等日常人力资源任务上节省时间。选择适合您的业务需求和预算的 HRIS 所需的模块和用户数量。立即开始 21 天免费试用 (www.purelyhr.com/Trial) 或现场演示。
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ServiceNow 是一个基于云的平台，提供服务管理解决方案，帮助企业优化工作流程和服务交付，包括IT、人力资源和客户服务等。
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SixFifty 是一家帮助企业实现就业法合规和文档自动化的公司，今天发布了其就业法信息学项目 (ELIP) 的第一阶段，该项目旨在对美国每项就业法的逻辑进行编目、总结和编码，以加强学术法律研究和实际商业运用。 SixFifty 可自动执行特定州的研究、文件起草和持续的法律更新，消除人力资源合规性的麻烦和猜测。 SixFifty 帮助人力资源团队自信地自行承担复杂的州特定合规工作。 借助 SixFifty，您可以在短短几分钟内起草定制的就业文件（例如政策、协议和州附录），而无需支付大笔费用请律师为您起草。
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HRLocker是一款基于云的人力资源、招聘与绩效管理系统，简化了人力资源管理与招聘流程。
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Empeon是一个灵活的平台，帮助公司管理人力资源和薪资需求，提供员工自助服务和工作时间管理功能，适用于医疗保健与家庭护理行业。
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Flair人力资源应用是一个全面的人力资源管理解决方案，简化员工管理流程，支持招聘、缺勤管理和绩效评估。
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Armano 是一款全面的人力资源解决方案，提供时间跟踪、人才管理、文件和文档管理、费用管理、内部沟通和项目管理等功能。它以具有竞争力的价格和用户友好的平台迎合中小型企业的需求。
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阶乘人力资源是一款综合的云端人力资源管理软件，帮助中小企业简化员工管理、出勤跟踪、休假申请等流程。
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Paycom是一个集成的云平台，简化人力资源和工资管理，包括员工入职、工资处理和福利管理，为企业提供全面解决方案。
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OnPay是一款工资和人力资源管理软件，帮助中小企业简化工资、税收和福利管理，节省时间，提高运营效率。
Officient.io
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Officient.io是一个人力资源管理平台，旨在简化人事工作和提高组织运营效率。
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NetSuite是一个基于云的ERP平台，提供财务、库存、人力资源和客户关系管理等功能，适用于各类企业。
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Namely是一个人力资源管理平台，提供工资、福利、招聘等功能，帮助组织简化员工管理和合规性。
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乘数是一款全球人力资源管理平台，支持跨国招聘、薪资处理和法规合规，适用于各种规模的企业。
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keka.com
Keka HR 是一款人力资源管理软件，通过自动化人事流程，帮助企业简化薪资、考勤、绩效等管理，提高员工满意度和参与度。
Justworks
justworks.com
Justworks是一个人力资源管理平台，提供工资管理、员工福利、合规支持和时间跟踪等服务，简化企业的HR任务。
Humi
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Humi是一个云基础的人力资源管理软件，支持加拿大企业处理工资、福利、招聘和员工管理等人力资源需求。