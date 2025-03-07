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核心人力资源 (HR) 软件，也称为人力资本管理 (HCM) 软件，将员工信息集中在统一的系统中。这些核心人力资源系统旨在在可访问的集中式数据库中管理工资和福利等基本数据。虽然传统上称为人力资源信息系统 (HRIS) 或人力资源管理系统 (HRMS)，但 HCM 这一术语最近变得更加流行。 企业使用核心人力资源软件来维护详细的员工档案、存储重要文档并从全面的角度分析组织趋势。这些系统通常由人力资源部门使用，允许人力资源经理监控员工记录并生成关键指标报告。许多核心人力资源解决方案包括自助服务功能，使员工能够独立更新其福利或联系方式，从而简化人力资源流程。通常，核心人力资源软件集成在更广泛的人力资源管理套件中，或提供与第三方人力资源应用程序的兼容性，以增强其在各种人力资源运营中的功能。
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ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是唯一一款能够适应您工作方式的基于云的一体化 HR 套件。 ADP Workforce Now 基于单一数据库构建，具有人力资源管理、薪资、福利、人才管理、时间和劳动力管理、学习和分析以及重返办公室功能。管理您的员工从未如此简单。 ADP Workforce Now 为您提供的工具不仅可以跟踪人力资源信息，还可以帮助您管理员工队伍并做出数据驱动的决策。而且，随着您的成长，您可以添加您需要的功能。使用专门设计的工具和功能为组织的各个级别提供支持，为业务领导者、经理和员工提供引人入胜的体验。 • 一体化：一个可配置的人力资源平台，可在单个数据库中高效管理所有人员管理功能（工资、人力资源、时间、人才和福利）。 • 可靠的合规性：我们行业领先的安全性可确保您的数据安全，同时我们深厚的合规性专业知识和解决方案可帮助您保护您的业务。 • 易于使用：触手可及的创新、易于使用的功能，让您能够轻松地以符合您需求的方式工作，同时还为您的员工提供更好的体验 • 洞察工作流程：充满信心地做出决策，来自业内最丰富、最强大的劳动力数据库的见解。 • 集成且互联的生态系统：利用最大的人力资源生态系统扩展您的人员管理能力，该生态系统可轻松、安全地与领先的第三方解决方案集成。轻松与会计师、经纪人和金融提供商等重要合作伙伴建立联系。工资单。利用专为帮助您运营业务并满足合规性需求而构建的一体化套件，节省时间并减少错误。
Paycom
paycom.com
25 年来，Paycom Software, Inc.（纽约证券交易所股票代码：PAYC）通过易于使用的人力资源和薪资技术简化了业务和员工的生活，并通过直接访问数据来提高透明度。得益于其业界首创的解决方案 Beti®，员工现在可以自行处理工资单，并在提交工资单之前被引导查找并修复代价高昂的错误。从入职和福利登记到人才管理等，Paycom 的软件简化了流程，提高了效率，并让员工能够掌控自己的人力资源信息，所有这些都在一个应用程序中完成。 Paycom 因其技术和工作场所文化而获得全国认可，现在可以为美国和国际上各种规模的企业提供服务。 Paycom 正在引领美国工作场所的数字化转型。我们对文化和价值观的承诺使我们被 Fast Company 评为全球最具创新力的公司之一，被《新闻周刊》评为美国最伟大的工作场所之一，并被 Top Workplaces 评为美国最佳雇主。 Paycom 在美国拥有约 36,820 名客户（截至 2023 年 12 月 31 日），比上年增长 1%。 2014 年 4 月 15 日，Paycom 成为一家上市公司，其股票在纽约证券交易所上市交易，股票代码为 PAYC。 2020年初，该公司加入标准普尔500指数。
Paylocity
paylocity.com
我们的一体化软件平台为人力资源专业人员提供了一种轻松管理工资、福利、人才和劳动力管理等日常任务的方法。但我们的与众不同之处在于，我们的技术得到了真正关心客户成功的文化的支持。提供商只会向您出售产品。但合作伙伴实际上关心您和您的业务。合作伙伴需要花时间来了解您并了解您的需求。我们与您一起寻找最佳解决方案，使您今天的业务受益，同时为更美好的明天铺平道路。明天就是你的团队的全部了。我们所做的一切都是为了支持您实现目标。我们将共同处理您的日常工作，以便您可以花更多的时间来打造您和您的员工渴望的文化。对于渴望真正合作伙伴关系的专业人士来说，Paylocity 是一家人力资源和薪资公司，可将您从今天的任务中解放出来，因此我们可以一起将更多时间专注于明天的承诺。让我们一起前进吧。
Gusto
gusto.com
无论您是刚刚起步还是扩展快速增长的业务，Gusto 都是您发展和培养团队所需的合作伙伴。借助 Gusto，您可以在一处获得工资、福利、招聘、管理资源等现代人力资源功能。 Gusto 很自豪能够通过单一的值得信赖的系统、有竞争力的薪酬工具和专家指导为美国超过 300,000 家企业提供服务，帮助您增强团队能力。因为当您的员工蓬勃发展时，您的企业也会蓬勃发展。了解更多信息，请访问 https://gusto.com
Rippling
rippling.com
波纹为企业提供了一个经营人力资源，IT和财务的地方。它汇集了通常散布在公司的所有劳动力系统，例如工资单，费用，福利和计算机。您可以在单个系统中第一次管理和自动化员工生命周期的每个部分。例如，以入职。借助Rippling，您可以在世界上任何地方聘请新员工，并在90秒内建立他们的工资单，公司卡，计算机，福利，甚至是Slack and Microsoft 365（例如Slack and Microsoft 365）。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. 是一家美国云计算公司，成立于 1998 年，总部位于加利福尼亚州圣马特奥，提供用于管理企业财务、运营和客户关系的软件和服务。其软件和服务专为小型、中型和大型企业量身定制，具有 ERP、CRM、PSA 和电子商务模块。甲骨文公司于2016年11月以约93亿美元收购了NetSuite。新成立的甲骨文Netsuite业务部门由执行副总裁Evan Goldberg管理，作为甲骨文面向中小企业的云ERP。
Paycor
paycor.com
薪资使领导者能够现代化人们管理人员的各个方面，以便他们可以专注于真正重要的事情：建立获胜的团队。统一的HCM解决方案确保员工数据位于一个地方，因此您无需切换平台，访问多个系统或重新关键信息。自动化乏味的工作，减轻合规风险，提高效率，使员工能够控制自己的财务状况，并通过强大的分析和见解深入了解您的业务。
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR 是一家提供人力资源软件即服务的美国科技公司。该公司由 Ben Peterson 和 Ryan Sanders 于 2008 年创立，总部位于犹他州林登。 BambooHR 的服务包括申请人跟踪系统和员工福利跟踪系统。 2019年，加乔·C·塞维利亚和 Brian T. Horowitz 在《PC 杂志》中写道，BambooHR“比竞争产品更贵”，并且“与竞争对手的解决方案相比，缺乏福利管理 (BA) 功能”，但其“可靠的功能集和用户友好的界面将其推向了我们的最佳选择”。列表”。
Zoho People
zoho.com
精心制作的是建立更幸福的员工队伍。 当您照顾员工时，我们会照顾您的人力资源流程。从招聘，入职和出勤管理到时间跟踪和评估，我们都涵盖了所有内容。
Deel
deel.com
Deel是全球团队的多合一人力资源平台。这意味着任何团队的端到端人力资源管理在任何地方。在几分钟内合规雇用，在船上并向全职员工或独立承包商付款。这是您第一次在一个地方对整个员工队的中心视野。使用Deel，公司通过利用Deel的内部后台和本地拥有的实体来使全球工资成为可能。工人，经理和领导者可以通过Deel的现代自助界面来更新提款细节，可视化团队结构，监督总薪资支出以及完成其他数十项任务。 如今，Deel为从中小型企业到上市公司的25,000多个客户提供服务，帮助超过120,000名工人从任何地方获得报酬。创建本地法律合同，跟踪休假，赠款奖金，管理权益等等。为Deel平台的个人指南预订演示，并立即解锁您的全球劳动力。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow（纽约证券交易所代码：NOW）让世界为每个人提供更好的服务。我们基于云的平台和解决方案可帮助组织数字化和统一，以便他们能够找到更智能、更快、更好的方法来实现工作流程。因此，员工和客户可以更加紧密地联系、更加创新、更加敏捷。我们都可以创造我们想象的未来。世界与 ServiceNow 合作。
OnPay
onpay.com
OnPay 专为那些希望花更多时间经营业务（而不是花在后台任务上）的人们而设计。其屡获殊荣的薪资和人力资源每月为企业主节省超过 15 个小时的时间，让他们能够专注于盈利。
Keka HR
keka.com
招聘不仅是一步成就，因为它涉及整个旅程的各种复杂阶段。找到合适的人才是建立成功的商业环境的垫脚石。因此，Keka将为您提供令人敬畏的功能，例如多平台候选候选采购，技术评估，记分卡等，这些功能将帮助您在Keka的申请人跟踪系统中提供未来的耐心招聘体验。 Keka HR是一个人的推动者。它可以使人们的流程自动化并帮助建立积极进取的工作场所文化，从而将您的公司从善良转变为伟大。借助Keka，您可以培养一种适应，发展和规模的高性能文化，从而使您的团队更加有效。作为中小型企业人力资源技术的领导者，Keka多才多艺，适合所有行业。
Bob HR
hibob.com
鲍勃（Bob）是人力资源平台，简化了人们的管理并为每个员工（驾驶参与，文化和生产力）进行现代化的工作经验。鲍勃（Bob）可以为您的操作方式配置 - 建造，远程或混合动力工作。它使人力资源和经理能够提高绩效和保留率，从而导致更健康，更有生产力的团队。 使用Bob，您可以使用自动化工作流程来简化核心人力资源流程，例如入职，绩效管理和薪酬管理，以提高效率，涵盖所有接触点并节省宝贵的时间。 Bob提供了可实时的可量化数据，可以为影响底线的战略决策提供信息。鲍勃（Bob）帮助充满活力的公司为员工带来了最好的成绩。 Hibob在美国，英国，欧洲，以色列和澳大利亚的敬业团队每天都在为1400多家现代，快速增长的中型企业服务。
Remote
remote.com
Remote 是您用于管理和支付全球全职员工和合同工工资的一体化解决方案。我们的平台处理多个国家/地区的国际薪资、福利、税收、股票期权和合规性。无论您的团队位于何处，Remote 都能通过强大的全球就业解决方案确保最佳体验。我们无与伦比的知识产权保护和顶级安全措施让您在全球范围内高枕无忧。此外，Remote 提供统一费率定价模式，无隐藏费用，帮助您有效管理预算，同时专注于推动业务增长。
Employee Navigator
employeenavigator.com
一体化福利、人力资源和合规性。 成千上万的经纪人使用 Employee Navigator 的软件与客户一起在我们简单直观的平台上管理他们的福利、入职、ACA 等。
Justworks
justworks.com
Justworks 是一个多产品解决方案，提供全球薪资、福利、合规支持、时间跟踪、人力资源工具等，并由人力资源认证专家提供屡获殊荣的支持。我们处理细节，以便您可以专注于重要的事情：建立您的业务和团队。
Netchex
netchex.com
借助 Netchex 的人力资源和薪资管理解决方案，您可以使流程比以往更轻松，并确保工作始终正确完成。
Workstream
workstream.us
Workstream是小时员工队伍的领先人力资源，工资单和招聘平台。它的智能技术简化了人力资源任务，因此特许经营权和企业主可以快速移动，降低人工成本并简化运营（都在一个地方）。前50个快速服务餐厅品牌中有46个（包括汉堡王，吉米·约翰（Jimmy John），塔科·贝尔（Taco Bell））在Workstream上以雇用，保留和支付他们的团队。
Personio
personio.de
Personio 是一款一体化人力资源软件，使您能够管理员工生命周期的每个阶段，从而帮助释放员工的力量。我们的软件简化了您招聘、入职、管理、发展和支付员工工资的方式。欧洲超过 10,000 个组织相信 Personio 能够通过薪酬管理、人力资源帮助台、绩效与发展以及调查等创新功能来提高效率。我们拥有 300 多名员工，提供支持，客户满意度达 90%，并提供 180 多个集成。立即将您的人力资源团队从电子表格升级为战略 – 立即预订免费演示：https://www.personio.com/webdemo/
Namely
namely.com
即，这是您的员工会喜欢的唯一人力资源、工资、福利和人才管理平台。它不仅仅是人力资源软件：它是您需要的合规性和福利咨询。
Harri
harri.com
Harri是一线员工体验技术的全球领导者。 Harri平台是为拥有业务核心服务的公司而建造的，其中包括用于人才吸引力，劳动力管理，员工参与度和合规性的解决方案。 Harri使组织能够聪明地招募，保留和管理最佳人才来经营和改善业务。它为全球55,000多家餐厅和酒店的地点以及400万个酒店员工提供服务，零售和医疗保健增长。哈里（Harri）与全球许多顶级款待品牌建立了关系，他将以激光为专注于改善前线团队的员工体验的使命。 Harri欢迎著名的客户，例如Rising Cane的鸡手指，并为美国和英国的麦当劳推出了全系统的实施。该公司的活跃用户群每年增加一倍，促进720万个工作应用程序，260万个邮件，并创建了237K职位清单。
Agendrix
agendrix.com
Agendrix 是一款员工排班和劳动力管理软件，旨在帮助各种规模的企业改进排班流程、简化员工沟通并简化时间和出勤跟踪。 Agedrix 的一些主要功能包括： - 员工安排：轻松创建、管理和发布工作计划，并根据需要快速进行更改。 - 时间和出勤：通过将任何设备变成自动输入考勤表的打卡钟，轻松跟踪员工的工作时间和出勤情况。 - 员工请求管理：审核和批准直接在应用程序中提交的员工请求，包括休假、替换和轮班。 - 沟通：通过平台与您的团队沟通，实时分享日程和消息。 - 报告和分析：生成有关员工出勤和日程安排数据的详细报告和分析。由于其灵活的定价模式、许多可选的附加组件以及随时取消政策，Agendrix 的软件价格实惠，适合各种规模的企业使用。该平台基于云，这意味着可以从任何有互联网连接的地方访问它，并且无需安装或设置费用。借助 Agedrix 最新的人力资源模块，企业可以更有效地入职新员工、集中员工记录和文档，并通过调查收集员工反馈。这有助于企业简化人力资源流程并确保遵守法规和最佳实践。此外，通过击掌功能突出每天的良好工作可以帮助企业培养积极的工作文化并提高员工士气。总体而言，Agendrix 是一款全面且用户友好的劳动力管理软件，可简化日程安排、内部沟通和劳动力管理流程。员工也喜欢 Agendrix，因为它可以帮助他们的经理制定真正满足他们需求的时间表，这对于成为人们喜欢为之工作的企业大有帮助。
Paypro
payentry.com
我们的人才招聘解决方案可帮助您的组织寻找、跟踪和评估优质人才，以便您能够更高效、更具成本效益地打造一支敬业、高绩效的员工队伍。这一强大的解决方案可自动化并简化招聘流程，以支持无纸化人力资本管理 (HCM) 环境。它提供了积极的候选人体验，使候选人可以轻松地提供信息、搜索工作和在线申请。
Alexis HR
alexishr.com
AlexisHR 通过自动化管理任务来释放人员操作的时间，同时提供有关人员的宝贵见解。自定义平台，使其适合您在入职、时间管理、文档、审核等方面的需求和工作流程。通过使用 Alexis，您将把所有人员数据集中在一处，这意味着您可以访问报告、统计数据和趋势，帮助您利用人力资源对组织的战略价值。
Workable
workable.com
现在，尤其是未来几年，每家公司都将寻求利用人工智能的力量来提高所有职能和部门的绩效和生产力。在人工智能主流采用的推动下，这种行为的快速转变将从根本上改变招聘和人力资源的格局。 Workable 处于这一转型的最前沿，提供了一套产品，这些产品利用了我们通过处理 2.6 亿候选人和超过 150 万名员工而开发的专有人工智能。 Workable 的使命是将您公司的人力资源生产力提高 10 倍。 Workable Recruiting 是一个世界一流的申请人跟踪系统，可以让招聘人员和招聘经理变得更好。可行的人工智能可以帮助完成最耗时的任务，例如采购、筛选、发送电子邮件、生成职位描述和面试工具包等。 Workable 与所有主要招聘网站紧密集成，并提供最佳招聘团队所需的所有功能。 Workable HR 通过高度可配置的系统实现端到端员工管理，该系统可以在一个地方安全地处理员工数据、管理休假、与工资单集成等。 Jobs by Workable 是一个招聘委员会，它将数百万候选人与由 Workable 驱动的公司的工作机会联系起来。 Workable 已帮助 100 多个国家/地区的 27,000 多家公司寻找、雇用和管理顶尖人才。我们在人力资源和招聘方面实现了前所未有的生产力提高，确保我们的客户在快速发展的技术领域保持领先地位。
Zenefits
zenefits.com
Zenefits 是一家总部位于美国的公司，为公司提供基于云的软件即服务来管理人力资源，特别注重帮助他们办理健康保险。Zenefits 成立于 2013 年。总部位于旧金山。
Breathe
breathehr.com
Breathe 是一款屡获殊荣的简单且安全的人员软件，可帮助英国中小企业将其核心人员流程转移到网上，从而节省时间、安心并让企业无论在何处工作都能实现。 Breathe 受到超过 15,000 家英国小型企业和慈善机构的信赖，管理着超过 400,000 名员工。 Breathe 得到了 600 多个合作伙伴网络的认可和推荐。使用 Breathe 的组织包括 AgeUK、Huel、The Wildlife Trust、Scrub Daddy、Dryrobe、RSPCA 等。功能包括： 产品功能包括： - 假期和休假管理 - 疾病和缺勤监控 - 绩效管理 - 费用管理 - 员工日程安排 - 时间跟踪 - 员工数据库和分析 - 无限文档存储 - 轮值表、时间和出勤 开始 14 天试用今天，看看 Breathe 直观的产品如何帮助您和您的企业。
Arcoro
arcoro.com
建筑公司和承包商有特殊的劳动力管理需求，Arcoro 提供了一套模块化建筑人力资源软件，使公司能够成功解决这些需求。 Arcoro 是唯一一家专注于建筑行业的人力资源技术公司，提供解决方案来帮助公司雇用、管理和培养其后台、专业和熟练的贸易劳动力。 Arcoro 的模块套件包括： • 申请人跟踪 • 入职培训 • 学习管理 • 核心人力资源 • 福利 • ExakTime 时间/出勤跟踪 • 薪酬管理 • 绩效管理和继任计划。公司可以选择利用一个或所有模块，许多客户从一两个模块开始，然后随着需求的变化或组织的发展而添加更多模块。 Arcoro 套件中的模块完全集成，但它们也与其他建筑技术集成，包括项目管理、劳动力管理和会计系统。 Arcoro 与其他领先的建筑技术提供商保持着牢固的合作伙伴关系，以确保为客户提供无缝体验。北美超过 8,000 家各种规模的建筑公司和承包商依靠 Arcoro 来帮助他们满足人力资源需求。每天有超过 100 万建筑专业人员使用 Arcoro 产品上下班。 Arcoro 致力于为现场和办公室的员工提供最佳体验。欲了解更多信息，请访问我们的网站 www.arcoro.com。
PeopleForce
peopleforce.io
Peopleforce是一个多合一的人力资源平台，无缝管理您的整个员工体验，并在员工生命周期的每个阶段都简化了人力资源流程。 作为人力资源生态系统，PeopleForce提供了六种功能和自定义的产品：CoreHR，Recruit，Perform，Perform，Pulse，Time和Desk，满足企业需求的各种需求，并提供一个综合平台，以简化流程并提高运营效率。 借助Peopleforce，您可以灵活地选择并支付所需的特定产品，从而确保成本效益并最大程度地提高投资价值。 员工可以在应用程序中做什么： - 跟踪离开余额信息的最新信息 - 请求和管理时间休息，指定缺席的原因，推动批准者 - 与可搜索的员工目录快速访问个人资料和联系方式 - 看看今天谁出去了以及他们缺席的原因 - 访问最新的公司新闻和公告 - 待办事项，查看和完整分配的任务的概述 - 访问他们的文件 经理还 - 通过休假请求接收通知，并可以快速审查，批准或拒绝。 - 轻松管理您的任务，批准和待办事项。 Peopleforce的使命是使企业能够向前发展，同时专注于人，而不是流程，创造赋权和愉快的工作场所环境。 作为改变人力资源专业人员，经理和员工的工作经验的游戏规则，Peopleforce已成为600多家企业的首选选择，包括Deloitte，Rakuten，Reply Reply，Roosh，Roosh，Roosh，Ajax等。
Empeon
empeon.com
Empeon 是一个灵活的平台，允许公司在一个地方轻松管理所有人力资源和薪资需求。通常，公司声称他们有此功能，但他们只有连接的能力，从而造成瓶颈并减慢运营速度。快来测试我们的平台，看看为什么它真正最适合您的业务。
Eddy
eddy.com
对于电子表格已无法满足需求的小型企业来说，Eddy 是理想的一体化人力资源和薪资平台。它提供了您所需的关键功能，而没有大型系统的复杂性和开销，让您有机会通过将多种工具组合成对您的业务有意义的工具来简化您的生活。与 Eddy 一起节省时间和金钱。雇用、入职、管理和支付员工工资——所有这些都在一个简单的系统中进行。
Bambee
bambee.com
Bambee 为企业提供按需访问专用人力资源经理和易于使用的软件，以轻松处理工资单、制定员工时间表、管理公司政策等。我们通过提供专业的人力资源指导和每一步支持，减轻管理人员和遵守就业法规的压力。有 Bambee 在您身边，确保您的业务受到保护，您的团队蓬勃发展。主要产品功能： 专用人力资源经理 劳动力管理软件 2 天直接存款工资 工时和出勤跟踪 职位描述和录用通知书支持 定制且合规的人力资源政策 入职工作流程 员工培训视频 绩效管理工具 纠正措施工具 解雇风险评估 雇佣结束指导文件存储和保留等等！
Horilla
horilla.com
Horilla HRMS Software 是全面、可定制的人力资源解决方案的领先提供商，提供功能强大、免费且灵活的软件平台。我们对开源原则的承诺使各种规模和预算的组织都可以访问先进的人力资源软件，而无需承担许可费用。我们的专业开发人员和人力资源专业人员团队设计了功能丰富的人力资源软件解决方案，涵盖广泛的人力资源功能，包括招聘、员工入职、绩效管理、时间和出勤跟踪、工资单处理、福利管理和员工敬业度。凭借用户友好的界面和广泛的定制选项，我们的软件可以定制以满足每个组织的特定需求和工作流程。作为开源软件的支持者，我们相信协作和社区驱动创新的力量。我们的开源人力资源软件使组织能够利用全球开发人员社区的集体专业知识和贡献，从而实现持续改进、新功能和增强的安全性。 Horilla 开源人力资源软件不仅免费，而且还为组织提供对其人力资源技术堆栈的完全控制。通过访问和修改源代码的能力，组织可以定制软件以满足其独特的需求，与现有系统集成，并确保数据隐私和安全。我们致力于在用户使用 Horilla 开源人力资源软件的整个过程中为他们提供支持。我们的专业支持团队随时可以协助实施、定制和故障排除，确保我们的软件顺利、成功地采用。通过选择 Horilla 开源 HRMS 软件，组织可以利用先进人力资源技术的力量，与充满活力的社区协作，并优化其人力资源流程，而无需受到许可费用的财务限制。我们致力于为组织提供经济高效且可定制的人力资源解决方案，以提高效率、生产力和组织的成功。 Horilla 开源人力资源软件功能： • 开源招聘管理软件 • 开源员工入职软件 • 开源员工数据库管理软件 • 开源薪资管理软件 • 开源考勤管理软件 • 开源休假管理软件 • 开源绩效管理软件• 开源资产管理软件
WebHR
web.hr
WebHR 是一款社交一体式人力资源软件，涵盖了公司最重要的资产（员工）从“雇用”到“退休”的所有内容。 WebHR 将使您的人力资源团队能够轻松有效地开始管理您的人力资源。 WebHR 不仅是 HR 不可或缺的工具，也是整个公司不可或缺的工具。 WebHR 基于软件即服务 (SaaS) 和云计算模型。
Sesame HR
sesamehr.es
Sesame HR 这款软件允许公司通过简化和自动化来数字化人力资源部门的日常流程。 Sesame HR 是经理、高管和人力资源经理的重要盟友，可以帮助他们节省流程时间并集中精力改善员工体验。
Decisely
decisely.com
Decisely 是一家福利经纪和人力资源服务公司，专门为小型企业提供集成技术解决方案。 Decisely 解决方案在获得许可的福利经纪人和行业专业人士的支持下，在一个易于使用的平台上提供了医疗保健福利、招聘、人力资源管理、合规性、工资和退休的正确组合。
Mekari Talenta
talenta.co
Mekari Talenta 通过可靠的人力资源软件为企业提供先进的在线管理系统来管理出勤和员工工资。立即尝试！ Mekari Talenta 是一款系统全面的在线人力资源应用程序；人力资源运营变得更加有效和高效。现在就来尝试一下吧！
Time Champ
timechamp.io
Time Champ 通过功能丰富的自动时间跟踪和生产力测量软件帮助公司释放生产力潜力。它可以帮助您将生产力提高 20% 至 30%，并以前所未有的方式提高员工士气。 Time Champ 不仅仅是一个时间跟踪器，它提供的丰富功能集可以帮助优化您业务的所有领域，并成为您与竞争对手之间的关键差异化因素。无论您的员工身在何处，无论是远程工作还是在办公室工作，Time Champ 都可以帮助您确定他们在工作日的时间花在哪里，从而确保您能够高效地利用他们的时间。 Time champ 还可以帮助公司使用综合仪表板即时有效地衡量团队的生产力。您可以在一个屏幕上一目了然地看到有多少团队成员正在工作，有多少人缺席或迟到，以及谁是生产力最高或最低的员工。然后，该信息可用于提高性能和生产力。 Time Champ 收集各种指标、KPI，并以精美的分析图表和报告的形式呈现它们。凭借深入研究问题领域的能力，Time Champ 使快速分析问题和找到问题解决方案变得更加容易。
DreamTeam
dreamteam.io
面向中小型企业的一体化人才中心，可通过最快、最灵活且无限的人力资源平台简化复杂的人员流程。 DreamTeam 使您能够重新获得对具有脱节数据的增量人员流程的完全控制和可见性。我们通过全面且易于设置的解决方案来克服人力资源的复杂性，将您的团队从繁重的体力工作中解放出来，同时促进人力资源的成功、满意度和蓬勃发展的公司文化。
PrimePay
primepay.com
PrimePay 使中小型企业的薪资和人力资源复杂性消失。我们将 37 年的经验和对服务的不懈承诺融入到智能、多功能的 HCM 平台中。一个由选项定义的平台，旨在提供卓越的服务
Buk
buk.app
人员是您组织最宝贵的资产。使用最新技术组织和简化您的所有流程。
ChartHop
charthop.com
Charthop是一个充满活力的人员操作平台，可通过洞察力，一致性和行动来连接和可视化所有人的数据，以增强组织的能力。 Charthop的使命是在组织内建立健康的透明度，以使员工和组织蓬勃发展。 Charthop充满活力的人员操作平台，通过洞察力，一致性和行动将人们的数据连接并形象化为增强组织的能力。 Charthop的人民运营平台为人力资源带来了新的方法，是人们数据的统一来源，也是日常计划，流程和计划的主要行动点。从人和财务高管到经理和员工，夏街是为组织中的每个人设计的。 Charthop通过在HR Tech堆栈中的强大集成使用数十个平台，可以为1Password，Yipitdata，BetterCloud和Starburst提供服务。 Charthop由Ian White于2019年成立，由Andreessen Horowitz和Cox Enterprises的支持。
Sequoia One
one.sequoia.com
Sequoia One 的目的是通过消除分散您对大局的注意力的行政负担来帮助您的高科技业务蓬勃发展。我们为创新型、具有成长性的公司提供有竞争力的福利和外包人力资源。我们知道吸引和留住人才、简化和扩大运营、稳定人力资源成本以及保护您的业务有多么重要。让我们来完成繁重的工作，以便您可以专注于将您的业务提升到一个新的水平。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox 被 Gartner 公认为亚太地区最受欢迎的 HCM 平台之一，是一款基于云的新时代 HRMS。在 Sequoia、Lightspeed 和 Endiya Partners 的支持下，Darwinbox 为 350 多家全球企业的 90 万多名员工提供人力资源技术体验。
Sage HR
sage.hr
一家屡获殊荣的人力资源技术公司，为全球客户提供出席，绩效和招聘管理。免费的14天试用！简单设置！随时取消！ 多合一的人力资源软件可以改变中小型企业的管理和吸引员工的方式。无论是简单的休假管理还是端到端的人力资源管理，Sage HR都可以通过在整个就业旅程中自动化和简化其人力资源任务来帮助您更有效地工作。与其他涉及多个系统和不同系统的解决方案不同，Sage HR允许企业从单个数字平台中访问和管理所需的一切，从而为每个人提供了惊人的工作生活体验。 Sage HR的关键特征包括： •核心人力资源和离开管理 •移动计划和时间表 •绩效管理 •入职和卸货 •员工记录和数据库 •资产管理 •支出管理 •报告和分析 • 招聘
ClearCompany
clearcompany.com
帮助近3,000个组织招募，坡道，认识和留住员工，ClearCompany的端到端人才管理平台自2004年以来，成千上万的公司可以通过在员工旅程的每个阶段增强人们的能力来最大化人才。 ClearCompany集成了数据驱动的最佳实践，专家知识的内容以及量身定制的软件工具，以招募，坡道，识别和保留员工，团结人员和流程以取得业务成功。当人力资源拥有准确计划，执行人们的计划所需的工具时，才能实现人才的最大化，并故意建立文化 - 这些人才最大化的基本支柱是其人才管理平台的核心。 ClearCompany是一个全光谱的人才管理平台，可通过团结人员，平台和流程来帮助组织实现其任务，以最大程度地提高员工的才华。它独特的方法使公司任务成为每个客户人才流程的中心。作为唯一统一招聘，入职，绩效管理和员工参与度的人力资源软件提供商，ClearCompany平台为整个员工生命周期的组织提供了支持。
Cinode
cinode.com
谁知道什么，谁有空，我可以卖什么？我们提供有关您目前缺少的销售、交付和技能的重要见解。 Cinode 是一款促进咨询公司发展的一体化平台。我们是北欧地区的首选是有原因的。
Officient.io
officient.io
充分利用人力资源管理。在每个成长型公司中，人力资源管理都涉及大量的行政工作，占用了大量宝贵的时间。好消息？ Officient 带来概述以及更多内容。
Youmanage
youmanage.co.uk
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HRlab
hrlab.de
一个集中且自动化的人力资本管理平台。敏捷，基于云，安全有效。
CezanneHR
cezannehr.com
Cezanne HR 总部位于英国，受到全球数千名人力资源专业人士的信赖，是一款现代化的一体化人力资源系统，适用于拥有 100 - 3000 名员工的中型组织。 Cezanne HR 充满了智能省时功能，拥有更好地管理、吸引、联系和支持员工所需的一切，无论他们身在何处。 Cezanne HR 涵盖整个员工生命周期，从招聘和入职，到核心人力资源、缺勤和工时表管理，再到绩效、员工认可以及职业和继任规划。除了集成第三方薪资系统外，Cezanne HR 还为英国组织提供智能管理薪资服务。
HRLocker
hrlocker.com
HRLockeri 是一个基于云的人力资源、招聘和绩效管理系统。 HRLocker 使公司能够自动化其人员管理和招聘流程，在一处简化人力资源需求。
Pletox
pletox.com
一个旨在通过人力资源，工资单，聊天，项目，任务，操作等工作流程自动化和优化劳动力管理的多合一平台。
flair HR
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