核心人力资源软件 - 最热门应用 - 东帝汶

Horilla

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Horilla HRMS Software 是全面、可定制的人力资源解决方案的领先提供商，提供功能强大、免费且灵活的软件平台。我们对开源原则的承诺使各种规模和预算的组织都可以访问先进的人力资源软件，而无需承担许可费用。我们的专业开发人员和人力资源专业人员团队设计了功能丰富的人力资源软件解决方案，涵盖广泛的人力资源功能，包括招聘、员工入职、绩效管理、时间和出勤跟踪、工资单处理、福利管理和员工敬业度。凭借用户友好的界面和广泛的定制选项，我们的软件可以定制以满足每个组织的特定需求和工作流程。作为开源软件的支持者，我们相信协作和社区驱动创新的力量。我们的开源人力资源软件使组织能够利用全球开发人员社区的集体专业知识和贡献，从而实现持续改进、新功能和增强的安全性。 Horilla 开源人力资源软件不仅免费，而且还为组织提供对其人力资源技术堆栈的完全控制。通过访问和修改源代码的能力，组织可以定制软件以满足其独特的需求，与现有系统集成，并确保数据隐私和安全。我们致力于在用户使用 Horilla 开源人力资源软件的整个过程中为他们提供支持。我们的专业支持团队随时可以协助实施、定制和故障排除，确保我们的软件顺利、成功地采用。通过选择 Horilla 开源 HRMS 软件，组织可以利用先进人力资源技术的力量，与充满活力的社区协作，并优化其人力资源流程，而无需受到许可费用的财务限制。我们致力于为组织提供经济高效且可定制的人力资源解决方案，以提高效率、生产力和组织的成功。 Horilla 开源人力资源软件功能： • 开源招聘管理软件 • 开源员工入职软件 • 开源员工数据库管理软件 • 开源薪资管理软件 • 开源考勤管理软件 • 开源休假管理软件 • 开源绩效管理软件• 开源资产管理软件